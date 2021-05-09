Второго такого провокатора Хабиров точно не найдет

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодёжи Ильнар Гарифуллин позитивно оценил решение Ростислава Мурзагулова покинуть все посты.— Ротация кадров — это всегда плюс. А Мурзагулов сам создавал конфликты, в том числе общественные, поэтому его уход к лучшему. Хуже в какой-то степени самому Хабирову. Мурзагулов хоть и создавал ему проблемы, но сам оттягивал некий негатив. На его фоне Хабиров, как человек отстранённый от конфликтов, смотрелся более презентабельным. Теперь, если будет слабый человек в информационном плане – весь негатив, создаваемый правительством и администрацией, будет идти на самого главу.По его мнению, «Мурзагулов 2.0» уже не найдётся.— Как бы негативно к нему не относились, он человек талантливый, в том числе своей провокационностью. Второго такого информационного провокатора Хабиров точно не найдет.По мнению Гарифуллина, вице-премьер Азат Бадранов не заменит Мурзагулова.— У башкирской интеллигенции сейчас раскол по отношению к этому человеку. Тем более у Бадранова административная должность, ему так себя вольно вести не получится. А Мурзагулов не занимал важных должностей, обязывающих к официальному стилю поведению.Он заметил, что Мурзагулов сам создавал информационные поводы.— С точки зрения пиара это очень правильно. Есть проблема со въездом в Уфу из-за путепровода, собирается негатив. Что можно сделать? Создать на пустом месте искусственный конфликт и его раздуть. Ну, как в случае с художницей Аленой Савельевой. Отвлечение внимания — азы информационной политики. Вот Мурзагулов этим и занимался. Не вижу, кто бы по креативности мог бы его заменить, оттягивая негатив лично на себя.Ильнар Гарифуллин заметил, что не считает Мурзагулова авторм темы с «башкиризацией» татар.— Говорить о том, что он был идеологом этого процесса, что его личная идея – нет! Он занимался информационным сопровождением этого процесса. Этим изначально занимался Азат Бадранов.***Причины увольнения правой руки главы Башкирии Радия Хабирова называют разные: от провалов в пиаре до коррупции. Но ясно одно: в памяти многих он останется как человек-феномен, как минимум умеющий создавать конфликты и сталкивать людей.Ростислав Мурзагулов - скандально известный пиарщик и близкий друг главы Башкирии Радия Хабирова. Его биография достаточно неординарна. Он родился в Кумертау, учился на журфаке МГУ, успел поработать в администрациях двух глав регионов – Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова. Потом уезжал из Башкирии – в 2011-2013 годах был заместителем директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью, которую курировал некий олигарх Билалов (ныне то ли в бегах, то ли в эмиграции). В 2014-2015 годах Мурзагулов – эксперт ООН по связям с общественностью. В 2015-м стал исполнительным директором Института развития избирательной системы РФ – номинальной фирмы, в которой был лишь один участник, сам Мурзагулов. В 2017-2018 годах работал заместителем мэра Красногорска, когда этот пост занимал Радий Хабиров. Вернулся в Башкортостан после десятилетнего отсутствия вслед за Хабировым.Чтобы понять, какую роль сыграл в истории Башкирии Мурзагулов, пожалуй, понадобится целая книга. Но у нас нет столько бумаги, чтобы описать его жизнь. Поэтому постараемся коротко в нашем материале.«Нечистоплотный»Личность Ростислава Мурзагулова – неоднозначная и неординарная. Его характеризуют как мстительного, расчетливого человека. Многие люди откровенно боятся его, другие – восхищаются его умением без последствий выходить из разных ситуаций.Он поднялся на волне пиара 1990-х. А, точнее, антипиара. И его почти всегда связывали с личностью Радия Хабирова, однако не факт, что информация в СМИ, где говорится об их тесной дружбе с детства, является достоверной.Мурзагулова, который вел утренние новости на Первом канале (ОРТ) заметил медиаменеджер Рамис Давлетбаев, о котором говорили, что он «продвигал молодых парней повыше». Тот якобы направил его на работу в администрацию президента Башкирии, после чего Мурзагулов стал пресс-секретарем Муртазы Рахимова. Появился он в политике Башкирии примерно в то же время, когда на должность руководителя Администрации Президента РБ был назначен 39-летний юрист Радий Хабиров. По воспоминаний самого Рахимова, он мало замечал Мурзагулова. В то время как Хабиров и Мурзагулов общий язык нашли – сказывались общие взгляды и ценности.В то же время Мурзагулов стал негласно, опираясь на некие силы, курировать многие СМИ Башкирии – ему приписывали якобы контроль над региональным филиалом издания «Коммерсант», поговаривают, что он оказывал влияние и на нынешнего руководителя госхолдинга «Башинформ» Артема Валиева, являвшегося тогда собкором информагентства Regnum. А технология была будто в стиле «рэкета»: «сначала – ушаты помоев от подконтрольных СМИ, набор которых стал еще больше и респектабельнее, затем – позорное снятие со всех постов под всеобщее улюлюканье. Такой тактики он, видимо, придерживается до сих пор – отличительная черта его в том, что он организовывает работу так, чтобы у него был пул влияния в СМИ через главных редакторов изданий», – писали тогда о нем. Об этом же с содроганием вспомниают знавшие тогдашнюю ситуацию медийные личности.После ухода Радия Хабирова с должности главы администрации Рахимова, Мурзагулов написал книгу «Бабай всея Руси, или Особенности уездной демократии». В ней он рассказал о том, как работал с первыми лицами Башкирии, поведал о внутренних раздорах среди членов различных команд, о которых мог знать не напрямую, так как не был вхож в руководящие кабинеты.К слову, Мурзагулов успел поработать во многих командах, но в каждой – недолго. После возвращения из Красногорска Радия Хабирова в Башкирию Ростислав прибыл в республику вслед за ним.Приход к власти Хабирова первый президент Муртаза Рахимов приветствовал, но сразу же предостерег нового руководителя от сотрудничества с Мурзагуловым. «Сейчас самая главная задача у него (Хабирова) – набрать команду эффективных профессионалов, результативных людей с правильными моральными устоями. Конечно, таких нечистоплотных, как Ростислав, надеюсь, там не будет. Будем поддерживать, будем вместе работать. Наш народ заслужил хорошего руководителя», – сказал тогда Рахимов. Но Хабиров не внял этим словам. Говорят, что это его черта – излишне доверять людям.Возвращение «правой руки» в Башкирию восприняли негативно достаточно много людей, считая, что он начнет «грязно воевать» со многими. И, как показало время, оказались правы.Мурзагулов в октябре 2018 года получил должность председателя совета директоров АО «Башинформ». Долгое время считался неофициальным куратором информационной политики в республике. В августе 2020-го он также стал председателем совета директоров ФК «Уфа». А в декабре 2020 года, после событий на Куштау и развратного клипа в Белом доме, Мурзагулов покинул «башинформовское» кресло, но занял пост председателя Общественной палаты РБ, чем возмутил общественность.Слухи о его увольнении ходили уже давно. И вот на днях это произошло – он опубликовал гневный по настроению пост, где подтвердил свое увольнение и предложил «недругам» радоваться и искать теперь другую причину бед Башкирии. Видимо, подразумевая, что основной бедой долгое время был именно он. Недаром долгое время его называли громоотводом Хабирова.В чем были ошибки Мурзагулова?Дмитрий Михайличенко, политолог:– Он пользовался огромным доверием Хабирова и, на мой взгляд, слишком часто злоупотреблял им. При этом продержался достаточно долго, многие прогнозировали его более ранний уход.Мурзагулов работал при всех главах республики – и с Рахимовым, и с Хамитовым, и с Хабировым, которые очень сильно отличаются друг от друга. Тут уместна аналогия с древнегреческим персонажем Алкивиадом, который и за Афины воевал, и за Спарту, и за Персию. И в результате везде был чужим везде и уходил (точнее – убегал).Я Мурзагулова не осуждаю, но отношусь негативно к его методам работы. И его завершающие реплики про «холмик» (очевидно, намек на шиханы) – не стремление к хайпу, очевидною, он так думает. Пренебрежительно к республике и ее идентификационным ценностям.Нужно понимать, что он профессионал, многое умеет. Но его методы достаточно рискованные и часто ведут к обратному результату. Плохая аналитическая проработка предлагаемых тезисов несколько раз подставляла Хабирова. Нужно давать повестку не только на основе креатива, но и на основе социологии. А Мурзагулов увлекался этим креативом и недооценивал потенциал социальной диагностики.Это приводило к трансляции социального напряжения – агрессии, злости, стравливанию, манипулированию, радикальной риторике. Практически в каждом его выступлении содержится конфликтный потенциал. Опять же это сотрудничество с Моргенштерном, транслирующим антиценности («каждый за себя», «война против всех»), очень вредно. Люди, которые хотят жить в республике и работать на ее благо, не должны так себя позиционировать. Этот скандальный клип, кстати, поставил главу Башкирии в сложное положение. Преданный член команды так себя не поведет.Я рад, что этот социальный эксперимент в Башкирии заканчивается. Общество не подопытный кролик, на которых можно тренировать свои «информационные компетенции.Рамиль Рахматов, политический обозреватель Пруфы.рф:– Статус «шута» и громоотвода долгое время позволял Мурзагулову не просто вести себя излишне свободно для человека от власти, но и определять во многом внутреннюю политику в республике. Он явно чувствовал себя неким демиургом башкирской политики, при этом формально не занимая никакие чиновничьи должности. Этому помешала то ли испанская собственность бывшей супруги, то ли собственный вид на жительство в Европе. В любом случае за всей информационной завесой порой скрывались вполне себе денежные «движухи» пиарщика. Из лифтовой темы он давно вышел, но это не значит, что не имел бизнес-интересов.Поначалу наше издание пыталось найти общий язык с Радием Хабировым. Вся республика встретила его возвращение после безвременья Хамитова с оптимизмом. Но вот Ростиславу нужны были враги. Он открытым текстом, как условия нормального сотрудничества с нашим изданием, потребовал согласовывать с ним каждый материал, то есть ввести прямую цензуру. Мы, естественно, отказались. В ответ была придумана фронда Муртазы Рахимова и штаб оппозиции в нашей редакции. Если в нулевые он активно использовал тактику вбросов через помойные сайты, о чем писал в своей книге, то сейчас им на смену пришли анонимные телеграм-каналы со слогом самоназванных публицистов.Андрей Потылицын, политтехнолог:– Секрет успеха Мурзагулова в том, что он много знал. Хабирова он мог, собственно, этим и держать, потому что информация по Красногорску весьма и весьма токсична для нынешнего руководителя. А Мурзагулов играл важную роль и в строительных вопросах, в том числе в Красногорске, близко общался с Абдрахимовым (сейчас занимает должность вице-премьера Башкирии по строительным вопросам, в Красногорске в команде Хабирова являлся заместителем по строительным вопросам).Роль громоотвода, о котором говорит Рахматов, была дана ему, чтобы брать негатив на себя, но он переиграл. Громоотвод – он ведь крепко связан с самим домом. И дом может получить удар, если громоотвод не сработает. Мурзагулов должен был на себя брать недовольство, которое возникло естественным путем – проблемы с ЖКХ и т.д. Но он стал сам создавать его – спел практически в офисе у Хабирова, портил отношения с Татарстаном своими высказываниями, постоянно создавал провокации. Причин этому много – его сущность, характер, понимание того, как устроена политическая жизнь. Его методы были устаревшими: отберем рекламодателей, работу, дом. Совершенно архаичный путь. Это работало раньше, сейчас это работает в другой форме: например, после митингов не задерживают, а приходят после. Технологии развиваются, меняются. Мурзагулов просто продолжал работать так, как умел и как делал раньше.Что послужило причиной ухода?Дмитрий Михайличенко:– По моему мнению, триггером ухода послужило излишнее лоббирование кандидатуры Шамиля Валеева на праймериз «Единой России». Его победа устраивала Мурзагулова, но вряд ли входила в планы вышестоящего руководства – это стало, по моему мнению, очередным очагом напряжения.Андрей Потылицын:– Он ничего такого публично не совершил в последние две-три недели, чтобы его взяли и выгнали. Считаю, что это накопительный, канцерогенный эффект. На мой взгляд, состоялся разговор с «Башнефтью». После того как нефтянка отказалась платить дивиденды, естественно, состоялся разговор между руководством «Башнефти» и Хабировым. Хабирову могли припомнить историю про «дойную корову» для башкирской власти. Это, к слову, фраза Мурзагулова, которую он употребил в начале своего появления при власти. Сечину это, вероятно, донесли, и такая формулировка того опечалила. Я думаю, об этом напомнили, и это могло стать триггером к увольнению.Рамиль Рахматов:– У нас есть информация, что якобы обнаружилась его связь с фирмой, которая оскандалилась на ремонте крыш в Стерлитамаке. То, что ее владелец – номинал, для нас очевидно. Еще пару лет назад этот человек занимался промышленным альпинизмом, а сегодня вдруг выигрывает многомиллионные подряды. Есть слухи, что Беляев (вице-премьер правительства РБ, сегодня в статусе арестованного – прим.ред.) беспрекословно давал зеленый свет фирмам, на которые ему указывали. Еще одна более конспирологическая, но не менее интересная версия: у Ростислава был свой человек в команде Елены Прочаковской, имя пока не будем афишировать. Поговаривают, что Мурзагулов через него собирал информацию о работе «Инцидента» и ЦУРа. На прошлой неделе случились скандалы с ЦУРом, которые мы подробно освещали. Возможно, руководство республики просто осознало, от кого мог идти «слив». Тем более это вполне в его стиле – он сам это в своих книжках описывал. Все это только версии.Чем он займется дальше?Дмитрий Михайличенко:– Будет ли он жить в Башкирии? Я сомневаюсь. Думаю, с республикой он себя не связывает в долгосрочной перспективе. Одно из его немногочисленных достижений – ФК «Уфа», и тут Рустэм Хамитов его поддержал. Но Мурзагулов сам утверждал, что период его работы с Хамитовым был ошибкой и он жалеет об этом.Рамиль Рахмтов:– Ростислав Мурзагулов входил в одну реку трижды. Два его прежних руководителя не скажут о нем ни одного хорошего слова. Может, это случится и с Радием Хабировым. Кто-то вчера шутил, что в Уфе скупили баяны. У меня нет никаких эмоций. Такие, как Мурзагулов, могут всплыть из любого ведра.Что изменится с его уходом?Дмитрий Михайличенко:– У главы Башкирии поменялась стилистика, что связывается с минимизацией участия Мурзагулова в его образе. В 2018-2019 гг. имидж Хабирова был достаточно агрессивным, а сейчас он старается занимать более конструктивную позицию. В этом вижу позитивное влияние Елены Прочаковской, формирующей информационную политику, и премьера Андрея Назарова. В башкирском Белом доме поняли: пиарщик не должен ставить своего руководителя в положение войны против всех. Думаю, теперь в республике будет меньше агрессии и хайпа, и это положительно скажется на общественной дипломатии Башкортостана с Татарстаном. Нам всем нужна повестка развития, а не манипуляции и провокации. А негативную энергию можно канализировать в спорте, в честных поединках хоккеистов и футболистов. В этом стандарты цивилизации отличаются от варварства и морального уродства.***Сейчас Ростислав Мурзагулов находится, судя по соцсетям, в Башкирии, в своем загородном доме. Ему приписывают резиденцию в водоохранной зоне Павловского водохранилища, которой он пользуется через племянника и где обосновался со своей девушкой Ульяной Тригубчак. На выкладываемых фото и видео он храбрится и, судя по всему, не планирует никуда уезжать.Вполне может быть, что это еще не конец. И что этот уход был вынужденной мерой в критической ситуации, когда тучи сгустились над Хабировым. Они могут развеяться с уходом скандальной правой руки. И когда все устаканится, у ящерицы, которая скинула хвост перед лицом опасности, вырастет новый.