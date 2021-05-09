Людоеды объединятся против всех

СВР России и КГБ Белоруссии договорились о совместной работе с «деструктивной деятельностью Запада».Решение было принято в ходе встречи глав ведомств. Служба внешней разведки (СВР) России и КГБ договорились совместно бороться с «деструктивной деятельностью Запада против Союзного государства», пишет Интерфакс.Решение было принято в ходе встречи глав ведомств Сергея Нарышкина и Ивана Тертеля в Витебске накануне, 3 июня.— СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства, – цитирует издание сообщение КГБ.При этом в каком качестве будет проводиться данная совместная работа, пока не сообщается.Под «деструктивной деятельностью Запада» полагается понимать санкции в отношении двух стран.Напомним, ранее, 23 мая, на территории Минска был принудительно посажен самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной для экстренной посадки стало сообщение о «минировании». После посадки лайнера, были задержаны экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков.После данного инцидента страны ЕС и США расширили санкции против Белоруссии.