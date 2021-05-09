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Людоеды объединятся против всех

  • Опубликовано: ПроУфу | 07.06.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 11812 | Комментарии: 17
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0


СВР России и КГБ Белоруссии договорились о совместной работе с «деструктивной деятельностью Запада».

Людоеды объединятся против всех


Решение было принято в ходе встречи глав ведомств. Служба внешней разведки (СВР) России и КГБ договорились совместно бороться с «деструктивной деятельностью Запада против Союзного государства», пишет Интерфакс.

Решение было принято в ходе встречи глав ведомств Сергея Нарышкина и Ивана Тертеля в Витебске накануне, 3 июня.

— СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства, – цитирует издание сообщение КГБ.

При этом в каком качестве будет проводиться данная совместная работа, пока не сообщается.

Под «деструктивной деятельностью Запада» полагается понимать санкции в отношении двух стран.

Напомним, ранее, 23 мая, на территории Минска был принудительно посажен самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной для экстренной посадки стало сообщение о «минировании». После посадки лайнера, были задержаны экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков.

После данного инцидента страны ЕС и США расширили санкции против Белоруссии.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.06.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Были бы они людоеды, вы бы здесь сейчас так не резвились.



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8

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  • Гость
  •  
  • 2 | 07.06.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похожее было, когда в Бресте Гитлер с кем-то совместный воинский парад проводил. Забыл эту страну, но её выкидыш Россией обозвался...



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1

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  • Гость
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  • 3 | 07.06.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахматов съездил в ДНР- светоч демократии и патриот. А Хабиров съездил, так негодяй!



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4

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  • Гость
  •  
  • 4 | 07.06.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После данного инцидента страны ЕС и США расширили санкции против Белоруссии.
=============
Если эти страны возбудились, значит все делается правильно. Вместе легче и батьку бить говорит русская поговорка



Оценили
5

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 07.06.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70917 | Рейтинг: +11639,7
А вот Казахстан отказался участвовать в санкциях против Запада в альянсе с двумя узурпаторами.

У нас, говорят, тоже узурпация, но мы все же не такие пидорасы, как вы...



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0

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  • Гость
  •  
  • 6 | 07.06.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вместе легче и батьку бить говорит русская поговорка
__________________________
кто такой ибатька ?
турк



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 07.06.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70916 | Рейтинг: +11640,3
А вот Казахстан отказался участвовать в санкциях против Запада в альянсе с двумя узурпаторами.
У нас, говорят, тоже узурпация, но мы все же не такие пидорасы, как вы...
===
+++
Казахстан по ВВП (не по Путиным) обогнал беспутляндию! А Путину это безразлично!
У казахов бензин в два раза дешевле чем у вашего Путина с вашей башкирской Роснефтью!



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 07.06.2021, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Были бы они людоеды, вы бы здесь сейчас так не резвились.

Что, глаза солнце ослепило? Претензии к "ПроУфу".



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1

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  • Гость
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  • 9 | 07.06.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.06.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вместе легче и батьку бить говорит русская поговорка
__________________________
кто такой ибатька ?
турк
===================
Турк двоечник был в школе - недоразвит.



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3

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  • Гость
  •  
  • 10 | 07.06.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 07.06.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70916 | Рейтинг: +11640,3
А вот Казахстан отказался участвовать в санкциях против Запада в альянсе с двумя узурпаторами.
У нас, говорят, тоже узурпация, но мы все же не такие пидорасы, как вы...
===
+++
Казахстан по ВВП (не по Путиным) обогнал беспутляндию! А Путину это безразлично!
У казахов бензин в два раза дешевле чем у вашего Путина с вашей башкирской Роснефтью!
_____________
А что такое ВВП?
Про бензин: раз он в два раза дешевле, значит спрос на бензин там в два раза ниже; тому, кто сидя верхом пасёт овец, бензин не нужен.
Или покупательная способность населения там раза в два ниже, чем в среднем по России.



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4

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  • Гость
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  • 11 | 07.06.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70916 | Рейтинг: +11640,3
А вот Казахстан отказался участвовать в санкциях против Запада в альянсе с двумя узурпаторами.

У нас, говорят, тоже узурпация, но мы все же не такие пидорасы, как вы...
____________________
Конечно, не такие: при живом Путине столицу в его честь не переименовываем. Минск, кстати, тоже Минском остался.
Кухарка, тебе бы в ВДВ служить: кирпичи бы своей головой в пыль бы крошила - у тебя не голова, а гиря стальная пудовая! Жаль, что цельнолитая - для мозга места не осталось.



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6

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  • Эксперт
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  • 12 | 07.06.2021, 15:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70917 | Рейтинг: +11639,7
11 | 07.06.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован

Ветерану ВДВ:
"Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя." Ошо.



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0

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  • Гость
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  • 13 | 07.06.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветерану ВДВ:
"Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя." Ошо.
-------------------
Каких же ужасов ты здесь про себя только не наговорила, в таком случае.



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3

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  • 14 | 07.06.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.06.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Похожее было, когда в Бресте Гитлер с кем-то совместный воинский парад проводил. Забыл эту страну, но её выкидыш Россией обозвался...
====================
На этот твой высер даже Кухарка не реагирует, "дятел".



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2

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  • Гость
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  • 15 | 07.06.2021, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2021, 12:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70917 | Рейтинг: +11639,8

...........................................
У нас, говорят, тоже узурпация, но мы все же не такие пидорасы, как вы...
==================
Пора прекратить рекламировать "лучших в мире демократов", у коих даже армия пидорасная.



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1

  • # 16 | 07.06.2021, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 17 | 07.06.2021, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором





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