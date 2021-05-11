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Бесполезный мент по правам человека

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Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и возможности – в одночасье всего этого лишится смерти подобно.

Бесполезный мент по правам человека


Синекурой назвал внесение кандидатуры Михаила Закомалдина на должность уполномоченного по правам человека Башкирии кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодёжи Ильнар Гарифуллин.

По его мнению, у Закомалдина были конфликты с членами команды Хабирова.

— Чтобы не заиметь в лице Закомалдина врага, тем более у него, как у бывшего министра, толстые папочки имеются на некоторых членов команды, он ему предложил синекуру. Особо ничем не заниматься, но получать за это зарплату, некий статус, кабинет.

Люди, которые были во власти, совсем иной психотип: им важны не только деньги, думаю с деньгами у них проблем нет – им важен статус. Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и возможности – в одночасье всего этого лишится смерти подобно.

И вот Хабиров бывшему министру МВД дал такой статус.

Он заметил, что омбудсмены и в федеральном масштабе защитой чьи-то прав не занимаются.

— А почему в республике будут заниматься? Это просто синекура.

Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 08.06.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищу – шапку-малахайку с хвостиками и, обязательно, куря с кумысом.



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  • Гость
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  • 2 | 08.06.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
статусному едоку поменяли корыто



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6

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  • Гость
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  • 3 | 08.06.2021, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Синекурой назвал внесение кандидатуры Михаила Закомалдина на должность уполномоченного по правам человека Башкирии кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодёжи Ильнар Гарифуллин.
----------------
Этой куме бы на себя оборотиться. Гарифулин тоже не на заводе работает и не поле пашет. Сам в такой же синекуре сидит. Может и без персонального водителя, но жопа в масле.



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