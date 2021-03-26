Страна без выборов, свободы, честных судов и сменяемости власти

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в Думу пройдут по обкатанной схеме.— Выборы будут специфическими – народ за «ЕР» голосовать не хочет. Фактически партии власти придется применить проверенный прием – просто «нарисовать» себе результат. Что будет, когда население столкнется с этим «нарисованным» результатом, видели по Болотной (события 2011 года в Москве – ред.).Какое-то количество мандатов получат партии системной оппозиции.— Кто-то будет надеяться на «умное голосование» как, в частности, КПРФ, что будут альтернативно голосовать за коммунистов. Но выборы перестали быть интересны населению. Настолько все предопределено.По мнению социолога, ситуация изменится, если другие думские партии мобилизуют свой ядерный электорат и приведут сторонников в сентябре на избирательные участки.Между тем некоторые спикеры призывают заниматься муниципальными советами.— Это схоластика и забалтывание ситуации. Вон Путин посылает всех в суд. Что толку то? Увод от действительности. Фактически власть узурпирована одной группой людей, которая создала все условия, чтобы не допустить никого. Соберешь подписи – все забракуют. Отбило всяческое желание этим заниматься. Недаром говорят про выжженную поляну. Ее не напалмом выжгли, а такими методами сделали все, чтобы у людей развилась апатия и безынициативность. Это плохо. Идет отрицательный отбор, не приходят умные толковые люди. Страна хиреет, становится придатком, керосинкой богатых стран, мы не развиваемся, стагфляция, падаем в бездну.Они будут жить все лучше, а мы приближаемся к третьим странам. Если люди – патриоты, они должны задуматься и понять, что так нельзя жить. Ничего лучшего в мире не придумали – только открытые соревнования, честные свободные выборы, доступ к ним всех, открытая честная пресса, независимые суды, сменяемость власти.