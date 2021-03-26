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Страна без выборов, свободы, честных судов и сменяемости власти

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Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в Думу пройдут по обкатанной схеме.

Страна без выборов, свободы, честных судов и сменяемости власти


— Выборы будут специфическими – народ за «ЕР» голосовать не хочет. Фактически партии власти придется применить проверенный прием – просто «нарисовать» себе результат. Что будет, когда население столкнется с этим «нарисованным» результатом, видели по Болотной (события 2011 года в Москве – ред.).

Какое-то количество мандатов получат партии системной оппозиции.

— Кто-то будет надеяться на «умное голосование» как, в частности, КПРФ, что будут альтернативно голосовать за коммунистов. Но выборы перестали быть интересны населению. Настолько все предопределено.

По мнению социолога, ситуация изменится, если другие думские партии мобилизуют свой ядерный электорат и приведут сторонников в сентябре на избирательные участки.

Между тем некоторые спикеры призывают заниматься муниципальными советами.

— Это схоластика и забалтывание ситуации. Вон Путин посылает всех в суд. Что толку то? Увод от действительности. Фактически власть узурпирована одной группой людей, которая создала все условия, чтобы не допустить никого. Соберешь подписи – все забракуют. Отбило всяческое желание этим заниматься. Недаром говорят про выжженную поляну. Ее не напалмом выжгли, а такими методами сделали все, чтобы у людей развилась апатия и безынициативность. Это плохо. Идет отрицательный отбор, не приходят умные толковые люди. Страна хиреет, становится придатком, керосинкой богатых стран, мы не развиваемся, стагфляция, падаем в бездну.

Они будут жить все лучше, а мы приближаемся к третьим странам. Если люди – патриоты, они должны задуматься и понять, что так нельзя жить. Ничего лучшего в мире не придумали – только открытые соревнования, честные свободные выборы, доступ к ним всех, открытая честная пресса, независимые суды, сменяемость власти.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы
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  • 1 | 08.06.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
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ПУТИН уходи!



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  • 2 | 08.06.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арсен,здравствуйте!Вы не знаете меня-не беда! 5лет назад я уехала из Уфы.На пенсию вышла в 91-ом году.33года отработала в КБ "Кабель".Полагаю,что Вам эта организация известна...Вместе со мной на пенсию вышли и моё предприятие и моя советская власть.Добавлю-на момент "кончины'' нашего КБ в его штате из полутора тысяч человек были только у двоих свои машины. 5лет назад,уезжая из Уфы,наш весь огромный двор (Глумилино,ул.Российская) был вплотную заставлен частными машинами.В Домодедово-Парке,где я живу сегодня, нет семьи,у которой бы не было машины.Есть,у кого по две...Видимо,это всё от голода...Могла бы ещё продлить эту тему,но пока закончу.Придерживаюсь только фактов.Не претендую,что права на 100%.



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7

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  • 3 | 08.06.2021, 17:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
2 | 08.06.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован

Черепаха совсем из ума выжила...

А еще за 30 лет до 1990г - люди в галошах ходили даже в гости, и телевизоров у них не было и даже холодильников. А сейчас по телеку в каждом помещении - даже в ванной, и холодильники размером с кладовку.

Ну и разумеется - не обошлось без вранья - в 1991 году и 2 машины на полторы тыщи человек - это наглое-пренаглое вранье!

Даже в 50-е было больше!
Статистику ранее 70-х не нашла но и это уже разоблачает старую маразматичку-пуйлососку!

Автомобилизация населения регионов России (авто/1000 чел.) в 1970—2016 годы

47(место по стране) Республика Башкортостан
Период до пуйла:

1970 - 3,8
1985 - 44,4
1993 - 70,9
1991 - 108,0
2000 - 124,6

https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобилизация#В_России

И еще. В нашем доме 130 квартир. Есть семьи с двумя машинами, но чаще потому, что в квартирах живет два поколения взрослых людей(семей) и нет возможности разъехаться - финансовых.
НО! При этом машин далеко не 130 и уж тем более не более того. Машин 60. Не больше. То есть около 60% соседей машин не имеют. При этом откровенно бедных семей у нас как бы и нет - многодетных, с инвалидами и т.д. В отличии от соседних домов, где машин куда меньше, чем возле нашего дома.
Аналитик из тебя, старая бестия, как из говна пуля!
Сравнивать Глумилино(на задах Горсовета - географический центр Уфы) и Подмосковье - с периферией - это же нужно додуматься!

Кроме того, сейчас можно купить машину на ходу за 50 тыщ - мы свою Калину-спорт за столько и продали. Она ездила безотказно, но ей было 11 лет, ну и некоторые косяки - например оба бампера с трещинами, ну и другое. Рукастые ребята ее подшаманили и продали за 150.

То есть - сейчас машину можно взять по цене цифрового телевизора с приличным экраном, совсем без машины плоховато.
А за 50-80 машины берут желторотые птенцы лет с 19, едва начав работать. Они тоже стоят вокруг домов.



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  • 4 | 08.06.2021, 17:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
1991 - 108,0
______________
Сорри - 1997 - 108,0



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  • 5 | 08.06.2021, 17:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
В общем - старуха, выжившая из ума - даже не представляет себе, на сколько расслоено общество и скольким - действительно - не хватает на самое необходимое.
На Эхе Ройзман по понедельникам рассказывает реальные истории о нищете...

Девчонка пришла, Светлана зовут. Двое детей: старшему – 10, младшему – 4,5. У нее зарплата 13 тысяч. Говорит: «Вообще не на что не хватает. Не знаю, что делать. Хотела младшего на футбол отдать, а там надо 3200 в месяц. У меня таких денег нет».

Пруфы - сегодня:
В Башкирии мама с онкологией собирает деньги на памперсы для ребенка-инвалида

В паблике «Фонд помощи многодетным семьям Башкортостана» опубликована история матери 4-х детей, которая просит помочь ей приобрести продукты, лекарства, памперсы, а далее средства на покупку билетов в Москву, нужные для лечения ребенка в московской клинике.

– С миру по нитке поможем ребятëнку, с самого рождения он преодолевает множество трудностей, как самый настоящий боец. А с ним вместе вынуждена, превозмогая боль, вставать и воевать его мама, которая и сама вся больна насквозь. Очень тяжелая ситуация у этой семьи, – пишет Екатерина Лебедева, руководитель фонда.

И таких историй каждый день - тьма тьмущая! И делать вид, даже когда пуйло признает, что 20 млн в стране живут в нищете(а на самом деле в 2 раза больше, с учетом сельского населения - вот уж где поголовная нищета!!!) что Нуриджанов якобы преувеличивает - нужно быть просто идиоткой!

Страна действительно катится в пропасть! Это очевидно стало даже самым упоротым ватникам-зомбоящерам! Но не черепахе...



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  • 6 | 08.06.2021, 18:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
В Б-стане не редко забирают детей от матерей с детьми, брошенных отцами, в детдом лишь потому, что в квартире не сделан ремонт.
Матери от отчаяния обращаются за помощью к людям и волонтеры часто помогают с ремонтом.
Одинокие матери с детьми - самые незащищенные, а уж, если ребенок болен, инвалид - и мать не может работать - так там самая страшная нищета!

Детям–инвалидам положена ежемесячная социальная пенсия. Ее сумма в 2021 году составляет 12 082 руб.

Как прожить на эти деньги вдвоем? А если детей двое, трое? А мать не может отойти от ребенка инвалида, чтобы работать?

Что там пуйло в конституции прописал про детей в прошлом году? Ась?



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  • # 7 | 08.06.2021, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 08.06.2021, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха высказала свое мнение, причем обращалась вовсе не к Кухарке
Почему это хамло тут же кидается на уважаемую женщину с оскорблениями?
Админы для чего здесь, чтобы срач разводить?
Вообще заметил, интересные комментарии и суждения появляются или на следующий день, или вообще не появляются, судя по многочисленным жалобам.
Впечатление что сайт работает на одну выжившую из ума неуравновешенную особу?



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  • 9 | 08.06.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.06.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арсен,здравствуйте!Вы не знаете меня-не беда! 5лет назад я уехала из Уфы.На пенсию вышла в 91-ом году.33года отработала в КБ "Кабель".Полагаю,что Вам эта организация известна...Вместе со мной на пенсию вышли и моё предприятие и моя советская власть.Добавлю-на момент "кончины'' нашего КБ в его штате из полутора тысяч человек были только у двоих свои машины. 5лет назад,уезжая из Уфы,наш весь огромный двор (Глумилино,ул.Российская) был вплотную заставлен частными машинами.В Домодедово-Парке,где я живу сегодня, нет семьи,у которой бы не было машины.Есть,у кого по две...Видимо,это всё от голода...Могла бы ещё продлить эту тему,но пока закончу.Придерживаюсь только фактов.Не претендую,что права на 100%.
===
Бегающие по РФ а/ли на 95% являются автоутилем благодаря вашему Путину! До массового убийства чеченцев и взрывов жилых домов пенсионер Путин, неожиданно для себя оказался первым замом Собчака! Вот планировал пенсионер Путин содержать Люську таксуя по его собственным признательным показаниям! Это изложил Утёсов, повторили "Ариэли": "Тпру старушка древняя, встань Маруська в стороне..."
Окромя всего уворованного пропала программа "Сырьё в обмен на продовольствие" стоимостью в 122млн$.. Когда Яблочники написали об этом в книге они стали "плохими!"
И вдруг вертикальный взлёт тудыть куда по собственному признанию Пуьтна-в середине 2017: "Я политикой не интересовался"! В переводе на народный язык это означает: Мне безразличны беды и чаяния народа! Просто он настолько прост что даже не понимает смысл своих же откровений. Так вот, чтобы реабилитировать себя пред СП/б родиной он иностранцам позволил построить автозаводы без налогов! Т.е.обокрал детей, врачей учителей пенсионеров...и дозволил построить! Те построив начали выпуск а/лей, но спроса на них нет, - народ в РФ нищий! Путин таможенными барьерами перекрыл границы, - начальники начали урезать зарплаты и спрос, ненадолго, пошёл, но вскоре прекратился!
Убери таможенные барьеры и у каждой мусорки будут стоять хорошие, по нашим меркам, а/ли, вставь аккумулятор, залей бензин и катайся! Да, - не забудь хозяину а/ля отдать цену примерно одной тонны металлолома и она твоя!



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  • 10 | 08.06.2021, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно Черепаха пишет, у всех дачи и по три машины, во дворе не пройти не проехать.
Правда у меня самого одна, но сын приезжает, уже проблема поставить.
Да здравствует капитализм!



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  • 11 | 08.06.2021, 18:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
Вот истинный пример быдла.
Ему посрать на тех, кто бедней его, а тем кто богаче его - посрать на него. Ну и так далее... Пуйлу - посрать на всех, потому что он самый богатый быдло-вор в мире!



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  • 12 | 08.06.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Это злобное существо скоро лопнет от бешенства, интересно.
----------------------------------------------
Вот-вот уже, ждем-с.



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  • 13 | 08.06.2021, 18:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
Сейчас Женя на пенсии по инвалидности. Семейный бюджет складывается из двух пенсий: Евгения в 8500 рублей и мамы в 20 000. В месяц только на лекарства у Пятовых уходит 15 тысяч рублей. Ежемесячно приходит счет за коммуналку — около 10 тысяч, но гасить его в полном объеме семья уже не может. Антонина Николаевна старается оплачивать вывоз мусора, свет и газ, чтобы не отрезали. А вот за отопление и воду накопился долг в 200 тысяч. Отопление в Шадринске дорогое — 7–8 тысяч рублей в месяц.
___________________________________________
Почитайте - свежачок:
Шкала боли
Инвалид ведет войну с чиновниками, пытаясь облегчить свои страдания

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/06/shkala-boli



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  • 14 | 08.06.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ему посрать на тех, кто бедней его, а тем кто богаче его - посрать на него. Ну и так далее...
--------------------------------
Быдловатое, но по сути верное определение капитализма.
Ты ж за него орала громче всех, курица?



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  • 15 | 08.06.2021, 19:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
Вот еще почитайте:

«Как прожить на 15 тысяч?»
70-летний магаданец, который застрял на трассе под Новосибирском, рассказал, почему уехал с Колымы

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/06/kak-prozhit-na-1
5-tysiach

Жемчуг, суки, у вас мелкий, а у людей даже щи без капусты!



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  • 16 | 08.06.2021, 19:06 | Автор: Кухарка
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12 | 08.06.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован

Ну назови кап-страны, где почти 50% бедных и нищих?!

26.03.2021

За реальной чертой бедности в России оказалось почти 50% населения

https://clck.ru/TvrYF



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  • 17 | 08.06.2021, 19:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
Прожиточный минимум, который установлен государством и используется для оценки уровня бедности в стране, оторван от реальности, считает большинство российских граждан.  
Сумма, которая необходима, чтобы обеспечить минимальное существование человека в течение месяца, составляет 24,6 тысячи рублей, показал опрос, проведенный «Левада-центром» (признан иностранным агентом решением Минюста РФ).
Субъективный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный, который установлен министерством труда на уровне 11 653 рубля. С 2019 года эта сумма выросла на 3,6 тысячи рублей, или 17%, при том что официальный минимум подняли только на 500 рублей, или 4,4%.


Прожить на установленную государством сумму нельзя даже в деревнях и селах, следует из опроса: там реальный прожиточный минимум люди оценили в 21,8 тысячи рублей. В крупных городах (от 500 тысяч человек) он достигает 24,9 тысячи рублей, а в Москве - 36 тысяч.
Если ориентироваться на названную россиянами сумму, то за реальной чертой бедности находится почти половина населения. Согласно данным Росстата о распределении денежных доходов, 53% граждан РФ живут на доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.
34,5% получают до 19 тысяч рублей, то есть есть 633 рубля, или 8,3 доллара в день.

Каждый пятый (20,6%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, или 6,1 доллара в день.


Официальный уровень бедности при этом составляет 12,8%, или 18,8 миллиона человек - столько, по данным Росстата, находились за чертой государственного прожиточного минимума на конец третьего квартала. За год армия нищих пополнилась на 1,2 миллиона человек.
Сами люди оценивают свое финансовое положение еще пессимистичнее, следует из опроса «Левады». В среднем семьи живут на доход в размере 18,6 тысячи рублей на человека, и только 25% считают его достаточным.
Разрыв между фактическими доходами и требуемыми только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 году - на 25%, в опросе 2021 года - на 32%. Это максимум с кризиса 2008 года.
«Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни», - констатируют социологи «Левады».
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил амбициозную задачу снизить уровень бедности вдвое за 6 лет. Из болота нищеты предполагалось вытащить около 9 миллионов человек за счет ускорения экономического роста до 3% и выше, увеличения несырьевого экспорта на 80% и доли осуществляющих инновации компаний - с 16% до 50%.
План провалился в первый же год: фактическая бедность-2019 составила 12,3%, тогда как требовалось 12%, а в 2020 году ситуация резко ухудшилась.
Теперь правительство рассчитывает выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности, к 2030 году, сообщила в начале марта первый вице-премьер Татьяна Голикова.



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  • 18 | 08.06.2021, 19:10 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8780 | Рейтинг: +2112
8 | 08.06.2021, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Правильно Черепаха пишет, у всех дачи и по три машины, во дворе не пройти не проехать.
Правда у меня самого одна, но сын приезжает, уже проблема поставить.
Да здравствует капитализм!
__________________________________
Да бросьте...

Измерять благосостояние автомобилями в 21 веке это не серьёзно!
Это давно обыденность, для многих жизненная необходимость...

Мировые критерии благосостояния в течении каких нибудь 5-10 лет меняются кардинально, исключая страны "третьего мира" в число которых уже можно отнести и Россию. За годы правления Путина деградация полная, во всех сферах.

Догонять придётся лет 50, не меньше, по всем параметрам. Социальным, экономическим, научным, технологическим, медицинским, культурным и т.д. и т.п. ...

А авто сейчас, это всего лишь штампованная железяка, а не роскошь и не показатель благосостояния...



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  • 19 | 08.06.2021, 19:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она уже давно топит за социализм, сама жизнь заставляет, но по инерции считает себя дерьмократкой.
И хорошо, ведь таких идиотов все меньше.



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  • Гость
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  • 20 | 08.06.2021, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А авто сейчас, это всего лишь штампованная железяка, а не роскошь и не показатель благосостояния...
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Дада, ездишь на паджеро, а питаешься дошираком.
Пенек, тебя рановато отпустили, еще вроде не выходные?



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5

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