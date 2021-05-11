Позорная показуха для политического дебила

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
«Самовары» Сталина. Как с ...

Всех с великим праздником! Всех с днём Великой Победы!
  Рейтинг: +3  Корней

«Самовары» Сталина. Как с ...

Изображение Гость 15 | 09.05.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Бандит из команды Хабиров ...

8й Это обман! Именно Путин, после серии взpывoв жилых домов, разломал ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Страна без выборов, ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в ...
  8.06.2021   17989    63

Бесполезный мент по ...

Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и ...
  8.06.2021   30937    3

Позорная показуха для ...

Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому ...
  8.06.2021   29671    7

Второго такого ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  7.06.2021   38514    12

«Любовь и голуби» как ...

Полезно иногда пересмотреть классику. Вот, например, «Любовь и голуби». ...
  7.06.2021   26395    3

Последние публикации
Страна без выборов, ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в ...
  8.06.2021   25192    63

Бесполезный мент по ...

Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и ...
  8.06.2021   35300    3

Позорная показуха для ...

Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому ...
  8.06.2021   17204    7

Второго такого ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  7.06.2021   22202    12

«Любовь и голуби» как ...

Полезно иногда пересмотреть классику. Вот, например, «Любовь и голуби». ...
  7.06.2021   30217    3

Людоеды объединятся ...

СВР России и КГБ Белоруссии договорились о совместной работе с «деструктивной ...
  7.06.2021   25359    24

А когда посадят бандита ...

В Башкирии спустя год задержали защитника Куштау, подозреваемого в избиении ...
  4.06.2021   12073    50

Черный кобель при любой ...

Комментируя в эфире «Эха» уход Ростислава Мурзагулова со всех руководящих ...
  4.06.2021   21863    79

А вы затягивайте пояса, ...

Арсен Шаяхметов: в стране формируется класс сверхбогатых людей, связанных с ...
  3.06.2021   39835    15

Колят отраву под угрозой ...

Глава Минздрава Башкортостана назвал «перегибом палки» обязательную вакцинацию ...
  3.06.2021   25729    12

Читаемое за месяц
Путин на палочке и ...

Психолог о патриотическом воспитании: Костюмированное шествие в честь Путина не ...
  11.05.2021   27437    8

Бандит из команды ...

"Насколько это полезно самому Хабирову?" Громивший лагерь защитников Куштау ...
  11.05.2021   41962    18

Позорная попойка за наш ...

Делегация Башкирии принимает участие в праздновании основания ЛНР и ДНР. ...
  12.05.2021   35013    6

Сорта дерьма на ...

Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания ...
  12.05.2021   13251    14

Школы обнесут колючей ...

Во всех школах Поволжья усилят охрану школ после стрельбы в Казани. Власти ...
  12.05.2021   28276    75

Архив публикаций
Июнь 2021 (16)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)




Позорная показуха для политического дебила

Оценили
0


Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому кумыс.

Позорная показуха для политического дебила


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском экономическом форуме подошел к стенду компании «Башспирт». Известный политик расстроился, что ему не налили кумыс в самый разгар деловой программы мероприятия.

В «Башспирте» на замечание Владимира Вольфовича отреагировали оперативно. Утром первого рабочего дня после ПМЭФ представитель компании в костюме северного амура времен Отечественной войны 1812 года добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому обещанный кумыс.

«Владимир Вольфович попросил, чтобы в следующий раз на нашем стенде был представлен кумыс, но мы не стали заставлять лидера думской фракции так долго ждать. Сегодня передали для него свежий ароматный кумыс в самых красивых башкирских традициях. Конечно, лучший подарок от производителя крепкого алкоголя в данном случае — это все-таки водка на кумысе. Стоит отметить, что «Башспирт» — единственный в России, кто такую выпускает, Речь идет о нашем новом водочном бренде «Курай на кумыс»», — отметили в пресс-службе АО «Башспирт».

Видео:



Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.06.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно,с каких веков наливают кумыс в такие бутылки в самых красивых башкирских традициях?...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.06.2021, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего только не сделаешь ради взаимовыгодной рекламы, клоун в своем репертуаре, "Башспирт" рад засветиться.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 08.06.2021, 14:08 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1761 | Рейтинг: +384,6
Северные лемуры в Монголию не хотят. Вот и наливают жирику.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 08.06.2021, 14:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70937 | Рейтинг: +11638,1
Наберите в гугле "башкиры 1812 год гравюры" - и поймете, что этот сценическо-танцевальный костюм никакого отношения к башкирам не имеет.
Шапка(если без хвостов) - похожа. Остальное - нет.
Зачем опять брехать?!

Шапки там были разные - такие, треуголки отороченные мехом, и треухи - более теплые, закрывающие и уши, и шею.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.06.2021, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...свежий ароматный кумыс...
===
Моя бабушка доила кобыл,..лучший кумыс выдержанный!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 08.06.2021, 19:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15681 | Рейтинг: -2222,8
Интересно, а если продавец расхваливает свой товар - это тоже позорная показуха?
А реклама?
Когда продавцы платят сумашедшие деньги различным знаменитостям за рекламу их товара.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 08.06.2021, 21:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10908 | Рейтинг: -867,5
Хернец=Скоморох здесь совершенно другое дело, в смысле как бы рекламы. Дело это сугубо скоморошное, глупое и гадко-противное. Однако это, с твоей жидкой подкепки не понять, поскольку ты клоун и мудак.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com