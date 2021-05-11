Позорная показуха для политического дебила

Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому кумыс.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском экономическом форуме подошел к стенду компании «Башспирт». Известный политик расстроился, что ему не налили кумыс в самый разгар деловой программы мероприятия.В «Башспирте» на замечание Владимира Вольфовича отреагировали оперативно. Утром первого рабочего дня после ПМЭФ представитель компании в костюме северного амура времен Отечественной войны 1812 года добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому обещанный кумыс.«Владимир Вольфович попросил, чтобы в следующий раз на нашем стенде был представлен кумыс, но мы не стали заставлять лидера думской фракции так долго ждать. Сегодня передали для него свежий ароматный кумыс в самых красивых башкирских традициях. Конечно, лучший подарок от производителя крепкого алкоголя в данном случае — это все-таки водка на кумысе. Стоит отметить, что «Башспирт» — единственный в России, кто такую выпускает, Речь идет о нашем новом водочном бренде «Курай на кумыс»», — отметили в пресс-службе АО «Башспирт».Видео: