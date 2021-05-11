Антинародных курултайщиков тарифы ЖКХ не интересуют

С 1-го июля в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги. Член профильного комитета Госсобрания выступил против, но в официальном пресс-релизе об этом не написали.Как сообщает госкомитет республики по тарифам, с начала следующего месяца в регионе стоимость электроэнергии вырастет на 5%, газа — на 3%. Цены на остальные коммунальные услуги также поднимутся в среднем на 3%.Напомним, ранее члены межфракционной коалиции предложили спикеру Курултая Константину Толкачеву официально обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой заморозить тарифы до конца текущего года из-за неблагоприятной экономической ситуации, но инициатива не была поддержана. Из-за этого депутаты из фракций КПРФ и ЛДПР сами отправили письмо Мишустину. Как рассказал «Эху» сопредседатель коалиции, руководитель либерал-демократов в Госсобрании Вячеслав Рябов, правительство перенаправило обращение в Федеральную антимонопольную службу и госкомитет Башкирии по тарифам. Оттуда ответ все еще не пришел.Между тем в минувший вторник в Госсобрании состоялось заседание комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию с участием председателя госкомитета по тарифам Светланы Бурдюк. Пресс-релиз о прошедшей встрече размещен на сайте Курултая. Из текста следует, что Бурдюк «проинформировала» депутатов о повышении тарифов и заявила, что госкомитет «при установлении тарифа не допускает превышения индексов».«При этом необходимо отметить, что предельным индексом ограничивается совокупная плата граждан, а не отдельно взятый тариф на коммунальную услугу. Если сравнивать индекс по субъектам Российской Федерации, то он у нас является средним в Приволжском федеральном округе», — объяснила она.Как добавили в пресс-службе, «после обсуждения доклада депутаты продолжили работу» уже над изменением регионального закона о градостроительной деятельности. Но, по словам парламентария Вячеслава Рябова, в тексте не указали о споре, возникшем на заседании. Против повышения тарифов, в частности, высказался депутат Ринат Зайнуллин, добавил Рябов.«Этот отопительный сезон нам показал, что люди не могут потянуть финансово просто такие платежи. А если с 1-го июля будет очередное повышение, я уже даже не представляю, что нас ждёт в отопительный сезон. Опять будет социальный взрыв», — объяснил свою позицию он.Напомним, ранее о необходимости заморозить тарифы до конца года заявлял в эфире «Эха» и лидер «Единой России» Рустем Ахмадинуров.