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Антинародных курултайщиков тарифы ЖКХ не интересуют

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С 1-го июля в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги. Член профильного комитета Госсобрания выступил против, но в официальном пресс-релизе об этом не написали.

Антинародных курултайщиков тарифы ЖКХ не интересуют


Как сообщает госкомитет республики по тарифам, с начала следующего месяца в регионе стоимость электроэнергии вырастет на 5%, газа — на 3%. Цены на остальные коммунальные услуги также поднимутся в среднем на 3%.

Напомним, ранее члены межфракционной коалиции предложили спикеру Курултая Константину Толкачеву официально обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой заморозить тарифы до конца текущего года из-за неблагоприятной экономической ситуации, но инициатива не была поддержана. Из-за этого депутаты из фракций КПРФ и ЛДПР сами отправили письмо Мишустину. Как рассказал «Эху» сопредседатель коалиции, руководитель либерал-демократов в Госсобрании Вячеслав Рябов, правительство перенаправило обращение в Федеральную антимонопольную службу и госкомитет Башкирии по тарифам. Оттуда ответ все еще не пришел.

Между тем в минувший вторник в Госсобрании состоялось заседание комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию с участием председателя госкомитета по тарифам Светланы Бурдюк. Пресс-релиз о прошедшей встрече размещен на сайте Курултая. Из текста следует, что Бурдюк «проинформировала» депутатов о повышении тарифов и заявила, что госкомитет «при установлении тарифа не допускает превышения индексов».

«При этом необходимо отметить, что предельным индексом ограничивается совокупная плата граждан, а не отдельно взятый тариф на коммунальную услугу. Если сравнивать индекс по субъектам Российской Федерации, то он у нас является средним в Приволжском федеральном округе», — объяснила она.

Как добавили в пресс-службе, «после обсуждения доклада депутаты продолжили работу» уже над изменением регионального закона о градостроительной деятельности. Но, по словам парламентария Вячеслава Рябова, в тексте не указали о споре, возникшем на заседании. Против повышения тарифов, в частности, высказался депутат Ринат Зайнуллин, добавил Рябов.

«Этот отопительный сезон нам показал, что люди не могут потянуть финансово просто такие платежи. А если с 1-го июля будет очередное повышение, я уже даже не представляю, что нас ждёт в отопительный сезон. Опять будет социальный взрыв», — объяснил свою позицию он.

Напомним, ранее о необходимости заморозить тарифы до конца года заявлял в эфире «Эха» и лидер «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 09.06.2021, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70942 | Рейтинг: +11636,3
А что? Ждали, что повышения не будет? Это же в законах прописано и закреплено. Скрепы...



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5

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  • Участник
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  • 2 | 09.06.2021, 13:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1762 | Рейтинг: +384,6
А ну ка ОО пидо ры ватники, фас на защиту плешивого. Чо спрятались как тараканы под плинтус. Останетесь же хавки. Расскажите ка что повышение жкх это происки обама трампа байденов.



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  • Гость
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  • 3 | 09.06.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы что, думаете те кто повышают тарифы хапуги конченые. Ошибаетесь. все это делается во балго простого человека. Потом эти денюжки вернутся вам за путевки, отдых ваших детей. А когда ягоды, валежник в лесу бесплатно собираете не думаете, что в карман государству залазите. Тьфу на вас



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3

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  • Гость
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  • 4 | 09.06.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странные эти либерасты поганые, которые в 90-е годы с радостью приветствовали крах СССР, а теперь пытаются искренне удивляться этим повышениям тарифов, строя из себя целочек! Очень Опытный



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  • 5 | 09.06.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
скурвился ваш сайт . И окончательно,,



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  • 6 | 09.06.2021, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реклама тупая.Видать плохи дела у вас !



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  • Эксперт
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  • 7 | 09.06.2021, 17:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70942 | Рейтинг: +11636,3
Социологи Левада Центра выяснили, что 22% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства
_____________________________________
Уезжают молодые, трудоспособные, отчисляющие взносы в ПФР, ОМС, ОСС... хана пенсам, медицине, соцстраху...



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2

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  • 8 | 09.06.2021, 18:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70942 | Рейтинг: +11636,3
Посчитаем?
В России 35млн пенсов
33 млн детей до 18лет

22% от опрошенных - условно - 146 млн минус дети 33 = как минимум 25млн желающих уехать.
146 - 33 (дети часть из которых увезут с собой их родители) - 35(пенсов) = 78млн. Из этих 78ми - и уедут 25...

20 лет правления пуйла....



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  • 9 | 09.06.2021, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.06.2021, 17:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70942 | Рейтинг: +11637,7
Социологи Левада Центра выяснили, что 22% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства
_____________________________________
Уезжают молодые, трудоспособные, отчисляющие взносы в ПФР, ОМС, ОСС... хана пенсам, медицине, соцстраху...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
"Мой прадед говорил: “Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания”. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями." (Х\ф "Кавказская пленница") Очень Опытный



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  • 10 | 09.06.2021, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.06.2021, 17:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70942 | Рейтинг: +11637,7
Социологи Левада Центра
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________ Убогая! Почему не указываешь, что Левада-Центр - это иностранный агент? Очень Опытный



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  • 11 | 09.06.2021, 22:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курултайщики перестали видеть краев и борзеют все больше. Антинародные депутаты это наше собственное ноу-хау башкирского розлива. За редким исключением это персоны заслуживающие внимания следственного комитета и исполнения процедур по уборке снега в Сибири. Думаю разбор полетов будет, каждый должен будет ответить за свои антинародные деяния, в том числе голосование за пенсионную реформу. Горите в аду антинародные.



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