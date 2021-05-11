До такого не опускался даже Муртаза

Известный чекмагушевский активист, защитник Куштау Руслан Нуртдинов сообщил, что неизвестные в ночь на вторник подожгли автомашину местных жителей, купивших в прошлом году у него дом. Активист считает, что таким демонстративным поджогом организаторы хотели запугать именно его, с целью вынудить отказаться от участия в намеченных на сентябрь довыборах в райсовет."В прошлом году в феврале объявил, что иду на выборы, в марте мне сожгли машину. В этом году в мае сказал, что снова приму в них участие, сегодня ночью на том же самом месте машину сожгли опять. Только теперь оставили явные следы поджога.Я давно не живу по этому адресу — после того случая, дети не смогли спокойно там спать, и дом пришлось продать. Пострадала молодая семья, они взяли ипотеку, сейчас как раз ждут ребёнка, животик уже большой.Хочу обратиться к полицейским, прокурору и судье. Может быть, и в этот раз какой-нибудь парень из Баймака приехал к нам на попутке за 600 километров искать работу среди ночи, не нашёл её, расстроился, и вот?Или, может, вы начнёте, наконец, серьёзно относиться к своим обязанностям?Только благодаря вашему нежеланию привлечь к ответственности настоящих преступников, заказчиков, это произошло снова", — написал Нуртдинов в соцсетях.— О поджоге мне сообщила женщина, которая с мужем купила у меня дом прошлой осенью, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Нуртдинов. — Дом я вынужден был продать после прошлогоднего поджога моей машины. Нынешний поджог произошел опять ночью, в четвертом часу. Машина этой семьи стояла на том же самом месте, где раньше стоял мой автомобиль. Только теперь это было сделано демонстративно, на земле остались даже следы от фитиля, скорее всего, от какого-то провода, пропитанного бензином.— Я проснулась от хлопка — это, очевидно, лопнуло колесо горевшей машины, — рассказала Гульназ, супруга владельца пострадавшего автомобиля. — Разбудила мужа, мы выбежали на улицу — машина уже полностью горела. Вызвали пожарных, а сами, тем временем, с помощью соседей тоже начали тушить. Машина, конечно, пострадала очень сильно. И было видно, что именно поджог. У нас тоже есть предположение, что это было направлено против Руслана Нуртдинова, поскольку лично у нас врагов нет, и мы даже не знаем, на кого еще думать.Руслан Нуртдинов сообщил, что полиция уже взяла от пострадавших заявление и возбудила по факту поджога уголовное дело, но он, тем не менее, отнес в Чекмагушевский РОВД и свое обращение, в котором указал, что считает нынешний поджог связанным со своей общественно-политической деятельностью и назвал его "актом устрашения" его самого, его близких и его сторонников перед выборами. Нуртдинов заявил, что преступление "демонстрирует уверенность политических оппонентов в своей безнаказанности", в связи с чем указал, что опасается за судьбу своей семьи и попросил полицию принять меры по ее защите. Само преступление он назвал заказным и подчеркнул, что подозревает в его организации "людей, причастных к действующей власти".Нуртдинов также заявил, что, помимо полиции, он намерен обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой вновь расследовать дело о поджоге его автомашины, чтобы "наконец, установить заказчиков преступления".В марте 2020 года у Нуртдинова был сожжен его автомобиль. Следствие установило исполнителя преступления — жителя Баймакского района некоего Тимура Бикчурина. Он сознался в совершении поджога, написав явку с повинной, но заявил, что сделал это из-за того, что "расстроился, не найдя в Чекмагуше заработка". В мае нынешнего года Чекмагушевский межрайонный суд РБ приговорил Бикчурина к двум годам лишения свободы условно. После суда Нуртдинов назвал следствие по делу о поджоге и судебный процесс "цирком", но заявил тогда, что не будет оспаривать приговор.— В этот раз я намерен сразу написать заявление в Москву, в центральный аппарат СКР, чтобы они распорядились поднять то дело, — сказал активист. — Во-первых, там осталось много странностей — например, из дела исчезли видеозаписи, допросы ключевых свидетелей. Во-вторых, я считаю, что сейчас уже эти инциденты можно рассматривать как серийные преступления. Я полагаю, что заказчики и первого, и второго поджога — это одни и те же лица, которых необходимо, наконец, установить и привлечь к ответственности. И, наконец, немаловажно, что нынешний поджог был совершен демонстративно: они [организаторы] были уверены, что и я, и все в районе поймут, что этот сигнал адресован именно мне. И, кстати, так все в районе и понимают, в том числе и полиция. Поэтому Москва должна заняться этим делом, поскольку в республике, как я считаю, творится уже полный бандитский беспредел, а наш Чекмагушевский район превращается в какую-то Кущевку. (2010 года в краснодарской станице Кущевской произошло одно из самых страшных преступлений в истории современной России. Участники банды Сергея Цапка устроили жестокую расправу в доме фермера Сервера Аметова: ее жертвами стали восемь взрослых и четверо детей — ред.)Отметим также, что в мае нынешнего года Руслан Нуртдинов заявил о своем намерении вновь выдвинуться кандидатом на дополнительных выборах в Чекмагушевский райсовет. Ранее, Нуртдинов рассказывал "Idel.Реалии" о том, как препятствовали его избирательной кампании в 2020 году, сперва взломав его страницу вКонтакте и разместив от его имени фейковое сообщение о "переброске войск в Уфу для обеспечения режима самоизоляции", из-за чего активист был вызван в Следственный комитет, затем выставив против него двойников и, под конец, сняв под надуманными предлогами его с выборов.Как заявил Нуртдинов, сегодняшний инцидент с поджогом не вынудит его отказаться от выдвижения. "Решимости у меня от таких вещей становится только больше", — сказал общественник.Также Руслан Нуртдинов сообщил, что направил в полицию заявление с просьбой установить авторов анонимного провластного Телеграм-канала "Техас Хабирова", который обвинил в сегодняшнем поджоге автомашины товарища Нуртдинова — Ревинера Шаехова, который, якобы, этим актом должен был привлечь внимание общественности к персоне Нуртдинова "в преддверии выборов".— Я и Ревинер заявили, что в этом канале распространяются порочащие нас сведения. Полагаю, пора уже пресечь такую деятельность, поскольку это явная клевета, разжигающая различные конфликты и наносящая вред, как отдельным оппонентам власти, так и имиджу республики в целом, — отметил активист.