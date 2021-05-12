Свистопляски для нищих за миллионы рублей

Власти Башкирии потратят на авиаперелеты участников Всемирной фольклориады 56 миллионов рублей.Всего же планируется выполнить между Москвой и Уфой как минимум 14 рейсов — по семь в каждую сторону. Об этом сообщает портал «Уфа1» со ссылкой на сайт госзакупок. Деньги выделят из регионального бюджета.Согласно техзаданию, салон самолета должен вмещать не менее 189 пассажиров, но не более 225. Им нужно будет помочь при размещении на борту и с багажом в эконом классе, обеспечить их единоразово горячим питанием.«Уфа1» напоминает, что олимпиада фольклорного типа пройдет в Уфе с 3 по 10 июля. В дни ее проведения республику, как рассказывали власти, посетит порядка трех тысяч артистов из более чем 80 стран мира. 72 площадки разместятся во всех городах и районах Башкирии.