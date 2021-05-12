Свистопляски для нищих за миллионы рублей

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Бандит из команды Хабиров ...

8й Это обман! Именно Путин, после серии взpывoв жилых домов, разломал ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Чанышева: Не понятно, что ...

11 | 18.05.2021, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ко ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Голос шайтана в мечети

Деградация общества зашкаливает. Тип с практически отсутствующими вока ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Невыборы от партии ...

Азамат Саитов о выборах в Башкирии: «Электорату должно быть фиолетово». ...
  10.06.2021   19684    1

Свистопляски для нищих ...

Власти Башкирии потратят на авиаперелеты участников Всемирной фольклориады 56 ...
  10.06.2021   25472    3

Антинародных ...

С 1-го июля в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги. Член профильного ...
  9.06.2021   35449    12

Мурзик и Шома продолжают ...

Активист предполагает, что к публикациям на канале могут иметь отношение бывший ...
  9.06.2021   23808    5

До такого не опускался ...

Известный чекмагушевский активист, защитник Куштау Руслан Нуртдинов сообщил, ...
  9.06.2021   38421    11

Последние публикации
Невыборы от партии ...

Азамат Саитов о выборах в Башкирии: «Электорату должно быть фиолетово». ...
  10.06.2021   32610    1

Свистопляски для нищих ...

Власти Башкирии потратят на авиаперелеты участников Всемирной фольклориады 56 ...
  10.06.2021   14327    3

Антинародных ...

С 1-го июля в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги. Член профильного ...
  9.06.2021   41614    12

Мурзик и Шома продолжают ...

Активист предполагает, что к публикациям на канале могут иметь отношение бывший ...
  9.06.2021   26920    5

До такого не опускался ...

Известный чекмагушевский активист, защитник Куштау Руслан Нуртдинов сообщил, ...
  9.06.2021   27558    11

Страна без выборов, ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в ...
  8.06.2021   21106    71

Бесполезный мент по ...

Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и ...
  8.06.2021   30490    3

Позорная показуха для ...

Северный амур «Башспирта» добрался до Госдумы, чтобы лично вручить Жириновскому ...
  8.06.2021   16907    8

Второго такого ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  7.06.2021   29667    12

«Любовь и голуби» как ...

Полезно иногда пересмотреть классику. Вот, например, «Любовь и голуби». ...
  7.06.2021   39052    3

Читаемое за месяц
Позорная попойка за наш ...

Делегация Башкирии принимает участие в праздновании основания ЛНР и ДНР. ...
  12.05.2021   32837    6

Сорта дерьма на ...

Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания ...
  12.05.2021   39903    14

Школы обнесут колючей ...

Во всех школах Поволжья усилят охрану школ после стрельбы в Казани. Власти ...
  12.05.2021   25860    75

У Гундяева проблем кроме ...

Патриарх Кирилл предложил отдавать церкви детей-отказников. Это поможет решить, ...
  14.05.2021   26549    36

В госдуру, подальше от ...

Александр Сидякин примет участие в праймериз по отбору кандидатов в Госдуму. ...
  14.05.2021   29814    17

Архив публикаций
Июнь 2021 (21)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)




Свистопляски для нищих за миллионы рублей

Оценили
0


Власти Башкирии потратят на авиаперелеты участников Всемирной фольклориады 56 миллионов рублей.

Свистопляски для нищих за миллионы рублей


Всего же планируется выполнить между Москвой и Уфой как минимум 14 рейсов — по семь в каждую сторону. Об этом сообщает портал «Уфа1» со ссылкой на сайт госзакупок. Деньги выделят из регионального бюджета.

Согласно техзаданию, салон самолета должен вмещать не менее 189 пассажиров, но не более 225. Им нужно будет помочь при размещении на борту и с багажом в эконом классе, обеспечить их единоразово горячим питанием.

«Уфа1» напоминает, что олимпиада фольклорного типа пройдет в Уфе с 3 по 10 июля. В дни ее проведения республику, как рассказывали власти, посетит порядка трех тысяч артистов из более чем 80 стран мира. 72 площадки разместятся во всех городах и районах Башкирии.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 10.06.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70945 | Рейтинг: +11635,9
56 это только на перелеты - а во сколько обойдется ВЕСЬ этот кильдым?! Под миллиард?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 10.06.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На ПМЭФ - на каждого по млн



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 10.06.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.06.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1365 | Комментарии: 70943 | Рейтинг: +11635,9
56 это только на перелеты - а во сколько обойдется ВЕСЬ этот кильдым?! Под миллиард?
====
потомки рабов, им, не имеющим понятия "Честь".........



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com