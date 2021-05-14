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Вор-кукушка хвалит петуха

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Секретарь генсовета «Единой России» посетил Уфу. Он объяснил 5-е место Башкирии в рейтинге инвестиционной привлекательности личной причастностью главы республики.

Вор-кукушка хвалит петуха


Оценку социально-экономического развития Уфы жители города дадут во время сентябрьских выборов, заявил «Башинформу» Турчак. Он также отметил «целый набор» проектов, которые планируют реализовать власти Башкирии, в частности строительство мостов, комплексное развитие территорий, ремонт дворов и общественных пространств. Для их реализации может потребоваться дополнительная поддержка от федерального центра, сообщил Андрей Турчак, добавив, что генсовет партии поддержит республику.

Между тем ранее на Петербургском экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило ежегодный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России, в котором 5-е место заняла Башкирия. Турчак считает, что такой результат говорит о том, что глава республики «занимается этим лично и эта работа для него в приоритете».

Отметим, мнения о вхождении Башкирии в лидеры рейтинга разделились, в частности экономист Всеволод Спивак предложил отдельно рассматривать реальное положение дел и данные Агентства стратегических инициатив.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 11.06.2021, 14:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70951 | Рейтинг: +11634
Ерунда с этим пятым местом)))) Брехня.



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7

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  • Гость
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  • 2 | 11.06.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прикол быль:
предпенсинер майорПутин приладив звезды п/полкаша апосля взлёта в главнокомандующие усадил майора вахтёром Учалинской полиции...
"Каков поп таков приход" приметил народ!
0бязательно голосуйте за беспутство и будет вам счастие!



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1

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  • Гость
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  • 3 | 11.06.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совершенно справедливо отмечена ошибка в исходном тексте, надо читать «республика заняла 5 место с конца». Доказательная база росстата полностью подтверждает это, все остальное можно не читать.
Скатываемся до креатива в отчетах и жонглирование фактами на уровне страны? Может будем везде кричать о мнимых успехах, а сами скатываться в тотальную нищету?



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2

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  • Гость
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  • 4 | 11.06.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы руководители Республики во главе с Главой. Сказали, что на пятом месте, значит так оно и есть. Если будут утверждать, что Республика на первом месте, все бы также поверили этому. Республика - это процветающий островок на необъятной русской равнине. Бесспорно, что это результат творческой, изобретательной, креативной, созидательной работы Главы Республике. Население Республики должно благодарить Всевышнего, что он ниспослал им такого руководителя.

Странно только, что было время когда рабочий люд не собирал котомки и не пускался в дальний путь на заработки чтобы прокормить семью. И таких людей становится все больше. Спросить бы именно их о положении дел в экономике Республике. Их ответ точнее определит обо всех утопических инвестиционных грезах руководителей всех уровней РФ.



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