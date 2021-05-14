Вор-кукушка хвалит петуха ...

Секретарь генсовета «Единой России» посетил Уфу. Он объяснил 5-е место Башкирии в рейтинге инвестиционной привлекательности личной причастностью главы республики.Оценку социально-экономического развития Уфы жители города дадут во время сентябрьских выборов, заявил «Башинформу» Турчак. Он также отметил «целый набор» проектов, которые планируют реализовать власти Башкирии, в частности строительство мостов, комплексное развитие территорий, ремонт дворов и общественных пространств. Для их реализации может потребоваться дополнительная поддержка от федерального центра, сообщил Андрей Турчак, добавив, что генсовет партии поддержит республику.Между тем ранее на Петербургском экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило ежегодный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России, в котором 5-е место заняла Башкирия. Турчак считает, что такой результат говорит о том, что глава республики «занимается этим лично и эта работа для него в приоритете».Отметим, мнения о вхождении Башкирии в лидеры рейтинга разделились, в частности экономист Всеволод Спивак предложил отдельно рассматривать реальное положение дел и данные Агентства стратегических инициатив.