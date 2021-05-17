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Вранье, воровство и отрава

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Айдар Ахмадиев: Наблюдаю некий тренд по обвинению российского общества в ухудшении ситуации с пандемией в стране.

Вранье, воровство и отрава


Наблюдаю некий тренд по обвинению российского общества в ухудшении ситуации с пандемией в стране.

Порочность населения, по мнению размышляющих и пишущих, заключается в отсутствии стремления вакцинироваться и в то же время нежелании соблюдать противоэпидемические ограничительные правила. С этим трудно согласиться, хоть часто симптомы налицо. Даже предлагаются радикальные меры для решения проблемы. Например, отменить все ограничения и запустить тем самым процесс естественного отбора. Заняться попустительством – будь что будет, то есть сделать то, чем часто тешатся власти при решении разноуровневых проблем, считаю.

Реакция богемы в виде блогеров и им сочувствующих, хочется верить, вызвана патовостью ситуации. На мой взгляд, перекладывать вину с огня на дерево неприлично. Российское общество, как и само государство, находится в тупике: никто не знает, чем закончится поворот налево, направо или движение вперед, назад. К этому добавляется массовое, грандиозное недоверие вообще ко всем вокруг, не только чиновникам. К соседу, например, раз уж писали про аховую ситуацию в домовых чатах.

Как можно доверять государству с клептократическими наклонностями, когда из каждого утюга кричат про необходимость вакцинироваться и носить маски на улице, а на соседней площади проводят концерт, например, «в поддержку врачей».

Все это вызывает у людей, мягко говоря, когнитивный диссонанс. Они бегут от телевизора в интернет, но попадаются на множественные фейки из-за отсутствия культуры потребления информации (а откуда ей взяться?). Их заставляют платить штраф за отсутствие маски в парке, а потом показывают по телевизору ПМЭФ или концерт, посвященный Дню России, с сотнями, тысячами приглашенных. Обвиняют в ухудшении ситуации из-за ковид-диссидентства и антипрививочных взглядов, но вместе со всей страной приглашают очно голосовать за путинские поправки или на сабантуй, салют.

Искренне обвинять общество, игнорируя очевидные условия и предтечи, – частично уподобиться действующей политической элите. Путь этот недвусмысленный.

Эхо Москвы
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  • 1 | 15.06.2021, 12:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В июле намечено шествие от горса до конгресс-холла - многотысячное! Костюмированное - поэтому и привлечет к себе внимание обычных прохожих, особенно детей и молодежь, которые с удовольствием прошествуют с ними какое-то расстояние.
А всего 8 дней тусовок со штаммами со всех концов света.
Как раньше говорили: «Все флаги в гости будут к нам» - вместе со своими штаммами.

ЗЫ. 31-мая - 1 июня вся наша семья, все четверо заболели. Ничего особенного - но удивило, что все четверо! Болело горло, голова, насморк, небольшой кашель.
Я описала у себя на ФБ свои симптомы. И вдруг в субботу лента Эха Москвы запестрела сообщениями, что именно такие симптомы у индийского штамма.
И - лезу в гугл - в начале мая 30 студентов БГМУ, прилетевших из Индии заболели и были госпитализированы с короной. А моя внучка с невесткой примерно в это же время лежала в 17-й больнице(не долго, дня 3-4, пустяки. ничего существенного), ну и почти весь май то и дело бегали то, на УЗИ, то на ЭКГ - как положено на втором месяце, то к участковому терапевту, и невестка послеродовые обследования проходила. И вот - Они все трое заболели 30-31 мая, а я 1-го июня. Не думали на ковид, а теперь после сообщений британских медиков - задумались, не индийский ли штамм к нам прилетел. Уж очень странная и очень заразная инфекция нас поразила.

Позвонила на горячую линию сети лабораторий Инвитро и они не смогли мне утвердительно ответить - покажет ли их исследование наличие антител индийского щтамма, поскольку я читала, что не всякие анализы их выявляют.



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  • 2 | 15.06.2021, 12:46 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40873 | Рейтинг: +5081
Уж очень странная и очень заразная инфекция нас поразила.
=======================================================
Живи долго и счастливо!



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  • 3 | 15.06.2021, 12:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39742 | Рейтинг: +6512,1
Наблюдаю некий тренд по обвинению российского общества в ухудшении ситуации с пандемией в стране.
===
Москва, 12 июня. Правительство России планирует превратить восемь регионов страны в мегатерритории, включив в них другие субъекты.

Согласно плану, в России создадут восемь агломераций, из которых приоритетными будут Московская, Петербургская, Казанская и Краснодарская.

Самой крупной агломерацией станет Московская, в которую войдут Москва и Подмосковье с населением в 17 миллионов человек.
Больше шести миллионов граждан будут проживать в Санкт-Петербургской агломерации, куда войдут Петербург и Ленинградская область.
Татарстан и Республику Марий Эл объединят в Казанскую.
Краснодарский регион планируют расширить за счет части Адыгеи.

https://riafan.ru/1464530-v-rossii-gotovyatsya-obedinit-vose
m-regionov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop



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  • 4 | 15.06.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Живи долго и счастливо!
______________________
Сам не подохни!
Всё прошло у молодых за 3-5 дней, у меня за неделю.



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  • 5 | 15.06.2021, 13:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Низкое доверие населения к отечественным вакцинам и к власти в целом, обуславливает низкий процент привившихся. Считается. что Путин привился - но по сию пору "привитый" всех контактёров держит по 2 недели в обсервации, что внушает полное недоверие к его словам о сделанной прививке(без указания какой именно),
В то же время, если бы у россиян был выбор и из импортных вакцин - уверена. что результат был бы примерно таким, как в Израиле, но Путину важна политика, а не люди и их жизни и здоровье:

В Израиле с сегодняшнего дня отменено последнее антиковидное ограничение об обязательном ношении масок в помещениях

Решение принято из-за низкого уровня заболеваемости.

По данным Министерства здравоохранения, в Израиле прививки от коронавируса сделали более 55% населения. В начале июня началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Вместе с тем власти предупреждают, что ограничения на въезд и выезд из страны остаются в силе и при необходимости будут ужесточены.



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  • 6 | 15.06.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам не подохни!

-----------------------
И доколе это чудо природы будет здесь воздух портить, из-за нее же сюда порядочные люди заходить не хотят, все просто брезгуют.



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  • 7 | 15.06.2021, 17:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
из-за нее же сюда порядочные люди заходить не хотят
____________________________________
До слез люблю самокритичных людей - сам себя назвал непорядочным, ну и прочих - дедорасов, пидорасов всех мастей и черепаху))))



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  • 8 | 15.06.2021, 17:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В больницах Башкирии стали давать рекомендации, к каким болезням готовиться в связи со Всемирной Фольклориадой.

Это экзотические заболевания, такие как лихорадка Денге, которая распространена в Непале, Индии, США, Эквадоре, Чили, Коста-Рике, Перу и Мексике. Впрочем, из Индии могут привезти такие болезни, как холера, малярия, лихорадка Денге, висцеральный лейшманиоз, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, лептоспироз, бешенство. Сибирскую язву могут привезти из Индонезии и Кении. Лихорадку Зика – из Колумбии и Парагвая. Из США – малярию, лихорадку Денге, чуму, легионеллёз, лихорадку чикунгунья, бруцеллез, лептоспироз. Из Камеруна и Перу – желтую лихорадку. Холеру – из Того, Камеруна и Бенина. Из Бенина также могут привезти экзотическую лихорадку Ласса. Непонятная болезнь – лихорадка чикунгунья – водится в Коста-Рике. А лихорадка Рифт-Валли – в Кении. В ОАЭ есть экзотическая болезнь – ближневосточный респираторный синдром, предвестник коронавируса.

Напомним, всемирная Фольклориада пройдет в Уфе с 5 июля. Ожидается большое количество людей – около 2 тысяч человек. На перелет участников соревнований потратят 56 млн рублей, на брендирование автобусов – 3 млн, еще столько же – на подготовку сцены.
__________________________________
Ну то есть вместе с флагами к нам в гости потенциально едут экзотические болезни.... не считая новых для нас штаммов ковида.

При этом СРАдий выказал "переживание" - в связи с уже всплеском ковида после сабантуев и фейерверков... то ли еще будет после 3-10 июля!

«Безусловно, есть основания переживать. Безусловно. Что еще важно: 3-го июля у нас открытие фольклориады. К нам приезжает большое количество людей, иностранных делегаций. Сами видите, что в мире тоже все непросто. И приезжают разные делегации, в том числе с эпидемиологически неблагополучных регионов. Мы это знаем. Но мы все-таки принимали все эти решения, когда ситуация улучшалась», — рассказал он.

Ну вот кто посчитает его за умного человека, кроме соски черепахи? Предупреждали о третьей волне - всех, а этот как будто бы и не слышал, а точнее - не хотел слышать!
Нет фестивалей - нет возможности стырить деньги.



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  • 9 | 15.06.2021, 17:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15688 | Рейтинг: -2223,5
Кухарка, что ты усираешься?
Фольклориаде быть. И это здорово.
А ты сиди у себя в общаге, прерви всё общение с миром и не вылазь.
А то гости из Непала заразу какую прдхватят.



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  • 10 | 15.06.2021, 17:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Со слов Забелина, 95% из общего числа заболевших, находящихся в медучреждениях, вообще не прививались от коронавируса.
______________________________________
УПС! Проболтался, что называется...
То есть 5% оказавшихся в БОЛЬНИЦЕ, то есть у которых болезнь протекает тяжело - были привиты?! А сколько процентов перенесли после прививки болезнь ЛЕГКО? Об этом Забелин не хочет рассказать?



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  • 11 | 15.06.2021, 17:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
9 | 15.06.2021, 17:32 | Автор: Корней

Да мне похер - пляшите, скачите - множьте сущности(заболевания) - я не в вашей тусовке, все равно так или иначе эти деньги все равно бы украли - ведь "если я чего решил, то выпью(украду) обязательно"© то девиз пуйла и его ставленников, которым он приказал обогащаться, но и его не забывать.

Понаедет колхозно-аульная самодеятельность из отсталых стран - вот радости-то!

А деткам на лечение будем христа ради собирать у таких же нищих и обездоленных...



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  • 12 | 15.06.2021, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
38 | 12.06.2021, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что делали Богатые до 1917, один Путилин (не путать с Путиным) чего стоит, но его, как всегда, убил российский народ в возрасте около 50 лет!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Знатный "интеллектуал"! Путилина (сыщика) с Путиловым путает! Я понимаю, что каждый может ошибиться, но этот "интеллектуал" явно злоупотребляет своим правом: сплошные ошибки и враньё! И ещё пытается о чём-то рассуждать и советовать! Кстати и умер он в Париже в возрасте за 70 лет, но у этого "интеллектуала" как всегда в его смерти виноват российский народ! Очень Опытный



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  • 13 | 15.06.2021, 18:11 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15688 | Рейтинг: -2223,5
Тебе не похер, Кухарка.
Ты здесь скачешь и злобой брызжешь.
Или тебе просто общаться не с кем и ты хоть так?
Или тебе платят за это?
Когда всякая суета из под ногтей, типа Навальных, Явлинских и прочих гудковых на сборища свои собирается, ты о детишках и не вспоминаешь.
А то, что по словам того же Навального, Яблоку ежегодно милоиард выделяется, что-то тоже тебя на мысли о детишках не наталкивают. А куда Явлинский и компания эти миллиарды девают?



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  • 14 | 15.06.2021, 18:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
Ты, херней, уже до дикого бреда опустился....



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  • 15 | 15.06.2021, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 15.06.2021, 12:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1366 | Комментарии: 70969 | Рейтинг: +11627,6
31-мая - 1 июня вся наша семья, все четверо заболели.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Выздоравливайте! Последствия после КОВИДа бывают очень плохие, нужна будет реабилитация! Обязательно вызывайте врача, а в случае резкого ухудшения - скорую! Тест надо сдавать в любом случае! Очень Опытный



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  • 16 | 15.06.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.06.2021, 13:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1366 | Комментарии: 70969 | Рейтинг: +11627,6
Низкое доверие населения к отечественным вакцинам и к власти в целом, обуславливает низкий процент привившихся. Считается. что Путин привился - но по сию пору "привитый" всех контактёров держит по 2 недели в обсервации, что внушает полное недоверие к его словам о сделанной прививке(без указания какой именно),
В то же время, если бы у россиян был выбор и из импортных вакцин - уверена. что результат был бы примерно таким, как в Израиле, но Путину важна политика, а не люди и их жизни и здоровье:

В Израиле с сегодняшнего дня отменено последнее антиковидное ограничение об обязательном ношении масок в помещениях

Решение принято из-за низкого уровня заболеваемости.

По данным Министерства здравоохранения, в Израиле прививки от коронавируса сделали более 55% населения. В начале июня началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Вместе с тем власти предупреждают, что ограничения на въезд и выезд из страны остаются в силе и при необходимости будут ужесточены.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Там просто тупых либерастов нет с их страшилками про вакцины! Очень Опытный



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3

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  • 17 | 15.06.2021, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.06.2021, 17:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1366 | Комментарии: 70969 | Рейтинг: +11627,6
В больницах Башкирии стали давать рекомендации, к каким болезням готовиться в связи со Всемирной Фольклориадой.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Смотри сифилис, триппер или мандавошек не подхвати! Очень Опытный



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  • 18 | 15.06.2021, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.06.2021, 17:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1366 | Комментарии: 70969 | Рейтинг: +11627,6
Со слов Забелина, 95% из общего числа заболевших, находящихся в медучреждениях, вообще не прививались от коронавируса.
______________________________________
УПС! Проболтался, что называется...
То есть 5% оказавшихся в БОЛЬНИЦЕ, то есть у которых болезнь протекает тяжело - были привиты?! А сколько процентов перенесли после прививки болезнь ЛЕГКО? Об этом Забелин не хочет рассказать?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! О чём проболтался-то? Давно известно, что эффективность вакцин около 90%, также можно заболеть и пока не выработались антитела! Это всем, кроме тупых либерастов, давно известно! Очень Опытный



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  • 19 | 15.06.2021, 18:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15688 | Рейтинг: -2223,5
Да всё нормально, Кухарка.
Конечно же я тебя понимаю.
Такой высокодуховной леди из общаги с Курочкиной горы претит сама мысль, что приедут какие-то второсортные людишки, разные колхозно-аульные, да ещё из второсортных стран.
Вот если бы хотя бы Иоганнес Брамс, тогда, конечно.
Правда Эмир Кустурица, который высказывал крамольное желание снять злесь фильм. Но это исключение, подтверждающее правило.



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  • 20 | 15.06.2021, 19:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70977 | Рейтинг: +11626,5
В редакцию нашего издания обратились туристы, которые собирались провести эти выходные на природе, в палаточном лагере, недалеко от базы отдыха «Сухов ключ» Белорецкого района. Однако, по их словам, этим планам не суждено было осуществиться.

Туристов из лагеря попросили перенести свои палатки в другое. Причина этого стала ясна, когда недалеко от базы отдыха приземлился вертолет. Наш собеседник рассказывает, что на вертолете прилетели люди, похожие на главу Башкирии и его супругу, после чего направились в домик неподалеку от базы. Этот домик, по словам туриста, был специально построен для отдыха первых лиц республики. Турист также предположил, что базу отдыха также попросили покинуть отдыхающих там туристов.

К слову, в минувшие выходные глава Башкирии Радий Хабиров отдохнул со своей супругой Каринэ Хабировой в селе Кага Белорецкого района. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях, опубликовал фотографии с вдохновленной подписью «Просто про жизнь... настоящее... история... мы... Родина...». Однако, как выяснилось, что ради того, чтобы глава Башкирии отдохнул, некоторым его согражданам пришлось изменить планы.

Корреспондент нашего издания обратился за комментарием на базу отдыха, но не смог получить оперативный комментарий по данному вопросу.

К слову, премьер Андрей Назаров также похвастался тем, что провел свои выходные в селе Кага. Он выложил в соцсетях видео, на котором запечатлен купающимся. Под видео Назаров написал «Место силы! Всем здоровья!».
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Барин приехал на отдых - холопов с глаз долой!



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