Вранье, воровство и отрава

Айдар Ахмадиев: Наблюдаю некий тренд по обвинению российского общества в ухудшении ситуации с пандемией в стране.Наблюдаю некий тренд по обвинению российского общества в ухудшении ситуации с пандемией в стране.Порочность населения, по мнению размышляющих и пишущих, заключается в отсутствии стремления вакцинироваться и в то же время нежелании соблюдать противоэпидемические ограничительные правила. С этим трудно согласиться, хоть часто симптомы налицо. Даже предлагаются радикальные меры для решения проблемы. Например, отменить все ограничения и запустить тем самым процесс естественного отбора. Заняться попустительством – будь что будет, то есть сделать то, чем часто тешатся власти при решении разноуровневых проблем, считаю.Реакция богемы в виде блогеров и им сочувствующих, хочется верить, вызвана патовостью ситуации. На мой взгляд, перекладывать вину с огня на дерево неприлично. Российское общество, как и само государство, находится в тупике: никто не знает, чем закончится поворот налево, направо или движение вперед, назад. К этому добавляется массовое, грандиозное недоверие вообще ко всем вокруг, не только чиновникам. К соседу, например, раз уж писали про аховую ситуацию в домовых чатах.Как можно доверять государству с клептократическими наклонностями, когда из каждого утюга кричат про необходимость вакцинироваться и носить маски на улице, а на соседней площади проводят концерт, например, «в поддержку врачей».Все это вызывает у людей, мягко говоря, когнитивный диссонанс. Они бегут от телевизора в интернет, но попадаются на множественные фейки из-за отсутствия культуры потребления информации (а откуда ей взяться?). Их заставляют платить штраф за отсутствие маски в парке, а потом показывают по телевизору ПМЭФ или концерт, посвященный Дню России, с сотнями, тысячами приглашенных. Обвиняют в ухудшении ситуации из-за ковид-диссидентства и антипрививочных взглядов, но вместе со всей страной приглашают очно голосовать за путинские поправки или на сабантуй, салют.Искренне обвинять общество, игнорируя очевидные условия и предтечи, – частично уподобиться действующей политической элите. Путь этот недвусмысленный.