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Фальшивый сабантуй от команды Хабирова

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Из Сабантуя — в Һабантуй. Или при чём тут Александр Сидякин.

Фальшивый сабантуй от команды Хабирова


Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает об особенностях проведения праздника Сабантуй в районах Башкортостана в 2021 году.

К каждому району прикрепляется название какого-либо якобы "башкирского племени", даже если в этом самом районе чисто физически отсутствует это самое башкирское население.

Пока во многих уголках не только России, но и мира проходят праздники Сабантуй, в Башкортостане, пользуясь моментом, решили по-своему, что называется, скреативить и разработали "методические рекомендации по организации и проведению сабантуев". Разработал методичку Всемирный курултай башкир — под эгидой своей "дочерней" организации "Без — башкортлар".

В преамбуле данной методички указаны основные проблемы, которые действительно актуальны для татарского национального праздника: "утрата самобытности и национального колорита, т.е. атмосфера сабантуя как действительно народного праздника заменяется на формальное мероприятие. Праздник невольно ассоциируется с площадкой по массовой продаже алкогольных напитков. Традиционные национальные кухни заменяются торговыми точками системы общепита. Участники (гости) праздника не задействованы непосредственно в процессе самого праздника, а часто присутствуют в качестве "пассивных" зрителей"... Поспорить с этим сложно. Действительно, существует проблема превращения Сабантуя из национального праздника, посвященного окончанию сельхозработ, в некое культмассовое развлекательное мероприятие. Теряется изначальный дух и идея этого всенародного праздника. Оттого и падает живой интерес к этому мероприятию. Люди уже ходят туда, скорее, по старой привычке, не проявляя живого интереса к самому мероприятию.

Центральная площадка должна включать: Зону основной юрты с убранством: рекомендуется оформление юрты с родовой тематикой (штандарт, герб рода, флаг и тамги).

Однако, как обычно это бывает в сфере культурной политики в РБ, за красивой вывеской прячется очередная разводка. Да, речь снова о башкиризации татарского населения.

Идею с методичкой публично поддерживала председатель президиума Курултая башкир Эльвира Аиткулова, назвав сабантуи "башкирским праздником". Сейчас я не буду обращать внимание на уже набившее оскомину утверждение о том, что Сабантуй — это "башкирский национальный праздник". Как может земледельческий праздник, у которого это чувствуется даже в названии (Сабан туе — праздник плуга) стать "национальным" для народа, чьим основным типом хозяйства было кочевое и полукочевое скотоводство, остается под вопросом... Земледелие было характерно только для немногочисленной группы так называемых татароязычных башкир, которых ни в языковом, ни в культурном отношении не отделить от татарского мира. Если же исходить из принципа толерантности, то Сабантуй следует, как минимум, называть татаро-башкирским. Ну, да ладно...

Если внимательно изучить эту методичку, то можно разглядеть ряд ключевых пунктов, которые раскрывают реальную подоплеку и истинные цели Курултая башкир.

Например, в пункте "приоритетные мероприятия праздника" пишется следующее: "При оформлении центральной площадки рекомендуется использование элементов единого стиля (ранее презентованных муниципалитетам). Центральная площадка должна включать: Зону основной юрты с убранством: рекомендуется оформление юрты с родовой тематикой (штандарт, герб рода, флаг и тамги)". Т.е. к каждому району прикрепляется название какого-либо якобы "башкирского племени", даже если в этом самом районе чисто физически отсутствует это самое башкирское население. Учитывая, что организация ВКБ "Без — башкортлар" под флагом возрождения так называемых "башкирских племен" (почему-то исключительно в татарской части республики) и занимается пропагандой башкиризации татар Башкортостана, то всё становится на свои места: все вопросы о том, почему и с какой целью создана эта методичка отпадают сами собой.

Они пытаются стереть любое упоминание о татарах, присутствии здесь татар.

В пункте 3.4.1. "Площадка "Национальная кухня" пишется, что "Площадка "Национальная кухня" должна быть стилизована элементами башкирского декора в национальной цветовой гамме. Площадка "Национальная кухня" включает: зону "Мастер-класс" ("Оҫтабикәләр") — устанавливается в центральной части площадки для проведения мастер-классов по приготовлению блюд башкирской кухни, обеспечив дегустацию приготовленных блюд; зону "Башкирская кухня" ("Башҡорт ашы") — выставка и продажа блюд национальной башкирской кухни". Т.е. всё национально-культурное заполнение сабантуев также должно быть выстроено исключительно под пропаганду башкирской культуры, по крайней мере под то, что преподносится ими как башкирская культура. Задавать риторические вопросы — а как же татарская культура, которая является родной для жителей западной и северо-восточной части республики, и Сабантуй, который во всем мире знают, прежде всего, как татарский национальный праздник — думаю, здесь уже бессмысленно. Особенно вспоминая характерный для Башкортостана случай, когда во время недавнего фестиваля татарской национальной кухни "Бәлешфест", проведенного в Буздякском районе татарским национально-культурным центром, издание "Башинформ" убрало слово "татарской", оставив просто "национальной кухни". Т.е. вот так, даже задним числом, они пытаются стереть любое упоминание о татарах, присутствии здесь татар и тем более о татарской культуре и татарском языке — будто бы их здесь и вовсе нет.

Помимо Всемирного Курултая башкир и их организации "Без — башкортлар" в этот проект по "башкиризациии" Сабантуя для большей солидности подключили и доселе неизвестную Федерацию масс-рестлинга Башкортостана. Её председатель Раиль Бикмаев весьма откровенно и заявил: "Ырыу-род — это всегда единая команда, один — за всех, все — за одного. Все состязания проникнуты этим духом. Это внутреннее единство есть у каждой общности, и мы собираемся это поддержать, раскрыть". Т.е. эти "кадры" особо и не скрывают, что главной их целью здесь является популяризация "башкирских родов".

На десерт: в приложении к методичке опубликован длинный список. Нет, не национальных игр и не национальных блюд. Это тот самый пресловутый список так называемых "башкирских племен", поделенный между 54-мя районами современного Башкортостана. Якобы это всё земля башкир, а другие народы, в том числе, и татары, живущие тут тысячу лет — якобы пришлые...

Конечно же, не оставляется никаких сомнений в том, что Курултай башкир будет зорко следить за "башкирскостью" Сабантуя: "3.5. Предварительная информационно-просветительская работа: создание Консультационного центра на базе МСОО "Всемирный курултай (конгресс) башкир" по организации праздника "Сабантуй" ("Һабантуй"); разработка стилизованного макета праздника "Сабантуй" ("Һабантуй"), наглядно демонстрирующего структуру и смысл праздника. Создание данного макета как отдельной веб-страницы (лэндинга) с возможностью печати в качестве баннера на каждый районный сабантуй".

Здесь можно задать только один вопрос: а вы людей спросить не забыли? Нужны ли ваши "ырыу", причем, за бюджетный счет (т.е. за наши с вами налоги). Хотят ли люди, чтобы ими руководили заезжие гастролеры-пропагандисты?..

Самое важное: методичка эта почему-то согласована подписью вице-премьера по сельскому хозяйству Ильшата Файзрахманова и утверждена руководителем администрации главы РБ Александром Сидякиным. Т.е. это не просто предложение со стороны формально общественной организации, коей является Всемирный курултай башкир, а именно "приказ сверху". Значит, можно не сомневаться в том, что эта методичка будет спущена в приказном порядке, и у муниципальных, тех же самых татарских районов, полностью выстроенных в систему "вертикали власти", просто не будет никакой альтернативы не выполнять эти указания. К тому же, даже из этой методички становится понятным решение вопроса предстоящей переписи населения: вакханалия эта не прекратится, а, наоборот, будет продолжена с новой силой.

Лично для меня тут ничего удивительного нет. О том, что Всемирный курултай башкир в последние годы планомерно занимается политикой башкиризации татар, в Башкортостане не знает, наверное, только ленивый.

В данном же случае я вижу, что эта политика проникает во всё новые и новые сферы. И никакие отставки Ростислава Мурзагулова и прочих тут не помогут. Это самообман. Мурзагулов никогда не был ни идеологом, ни проводником этой политики. Он был лишь одним из ее инструментов. Да и дело здесь вовсе не в отдельных личностях. Можно сказать, что это стало уже республиканской идеологией: Уфа намеренно политизирует сферу общественной и культурной жизни Башкортостана.

Пора бы уже задуматься о том, как противостоять этой пропаганде татарофобии. Что здесь может сделать простой человек? А что могут сделать татарские организации? Что может сделать официальный Татарстан? (Наверное, хотя бы перестать делать вид, что ничего страшного не происходит, и обе республики вскоре опять "подружатся").

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", не отражает позицию редакции.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 16.06.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 2 | 16.06.2021, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Как может земледельческий праздник, у которого это чувствуется даже в названии (Сабан туе — праздник плуга) стать "национальным" для народа, чьим основным типом хозяйства было кочевое и полукочевое скотоводство, остается под вопросом...
-------------------------------------
Тогда надо назвать его праздником козлодранья (кыз кыу)



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  • 3 | 16.06.2021, 15:16 | Автор: юнг
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Идею с методичкой публично поддержала председатель президиума Курултая башкир Эльвира Аиткулова, назвав сабантуи "башкирским праздником".
==============================
Ну и что такого? Пусть будет башкирским.
Но, вот делать героя Башкортостана из гея Рудика, из продажного Заки Валидова, из убийцы и бандита Салавата - это уже перебор. Мне кажется, единственным достойным героем может быть дважды герой М.Гареев, действительно настоящий герой.



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  • 4 | 16.06.2021, 16:20 | Автор: юнг
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Члены общества «Агидель» возложили цветы к памятнику башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву
14.06.2021
13 июня представитель Посольства России в Эстонии и члены Таллинского башкирского культурного общества «Агидель» возложили цветы к памятнику башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву (родился 16 июня 1754 года) в городе Палдиски.

ℹ️ Памятник-бюст, созданный по проекту скульптора заслуженного художника РСФСР Тамары Нечаевой, впервые появился в Палдиски в 1989 году в сквере, носящем имя Салавата Юлаева. В июле 2017 года мемориал прошел реставрацию, а на здании мэрии города Палдиски была установлена памятная табличка.

Салават Юлаев широко известен как участник многих ключевых сражений Крестьянской войны 1773-1775 годов. Сохранившиеся документы свидетельствуют о личном участии Салавата Юлаева в более чем двадцати сражениях.
В 1775 году войска все же разбили отряд Юлаева, а его самого арестовали. Вместе с отцом его приговорили к каторге, а также к наказанию кнутом и клеймению. Последние 25 лет жизни он провел в порте Рогервик на Балтийском море (современный эстонский город Палдиски) и умер в 1800 году в возрасте 46 лет.
В родной Башкирии всегда помнили Салавата и считали его героем и доблестным воином.
Салават Юлаев был также известен в народе как поэт-песенник. Он пел о родных уральских просторах, о народе и его древних обычаях, о священной вере предков. К сожалению, его произведения в подлинниках не сохранились. Его личная подпись имеется на Пугачевском манифесте и на нескольких документах из его походной канцелярии.
В печати стихи и песни, предположительно принадлежащие перу Салавата, появились лишь в конце XIX века. Тогда же его имя вернулось из забвения, появилась биография, в которой его впервые назвали героем. Сегодня уже невозможно доподлинно установить авторство его песен, равно как отделить их от башкирской народной поэзии.
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Жалко. Такого поэта клеймили. За что? Надо подать на реабилитацию.



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  • 5 | 16.06.2021, 16:38 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40877 | Рейтинг: +5080,5
В апреле 1775 года Салават и Юлай Азналин были этапированы в Уфу, а в начале мая началось следствие.
Главные обличительные показания на Салавата дал башкир Аблязи Саккулов. Он показал, что приказу Салавата были истреблены крестьяне Симского завода и ряд других людей. Потом Салавата оговорили другие его земляки и единоверцы.

В июле Салават Юлаев и Юлай Азналин были признаны виновными в преступлениях, приговорены губернатором И. А. Рейнсдорпом к вечной каторге в крепости Рогервик в Прибалтике.

Салавату и его отцу дали по 175 ударов плетьми каждому, двукратное разрывание ноздрей и нанесение на лоб букв: «З» (злодей), «Б» (бунтовщик) и «И» (изменник).



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  • 6 | 16.06.2021, 16:45 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40877 | Рейтинг: +5080,5
Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми».

- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области). Вот отрывок:

«Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия надругательствы...».

Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа. (Орлов С.А.)



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  • 7 | 16.06.2021, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 16.06.2021, 15:16 | Автор: юнг
Публикации: 172 | Комментарии: 40874 | Рейтинг: +5081
Идею с методичкой публично поддержала председатель президиума Курултая башкир Эльвира Аиткулова, назвав сабантуи "башкирским праздником".
===========
Ну и что такого? Пусть будет башкирским.
Но, вот делать героя Башкортостана из гея Рудика, из продажного Заки Валидова, из убийцы и бандита Салавата - это уже перебор. Мне кажется, единственным достойным героем может быть дважды герой М.Гареев, действительно настоящий герой.
==========
=========
0т вашего Путин сбежала старушка Люся далеко за 60, в таком возрасте женщины не склонны к уходу... а тут дочи выросли, ну зачем такой нужен... и ушла! А другую ваш Путин не представил, это что, "голубизна"? А Рудик всего навсего артист, и не более. А насчёт С/Ю вы неправы! Башкиры вместе с русскими пошли супротив угнетения!
Чем годитесь?! Армии нет, науки нет, промышленности, окромя дарованной евро-америкой, нету, даже неспособны сохранить имеющееся, чем гордитесь?! РФ огромная мусоросвалка вплоть до мировых гадостей собирает! Перекрой границы и через месяц начнётся голод пострашнее якобы "блокадного" Ленинграда,.. да что там, ваш "мочильщик" даже сральниками обеспечить неспособен...



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  • 8 | 16.06.2021, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и тоска смертная здесь у вас.



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  • 9 | 16.06.2021, 19:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Аиткулова уже совсем из ума выживает ... Хоть бы википедию Сабантуч почитала! Поинтересовалась результатами посевных работ на полях! Неадекватная персона. У многих народов этот праздник . Несмотря на разновидность названий , суть то одна и та же. В Мари ЭЛ отмены , поскольку санэпидситуация учтена. А нашим только сборища подавай. В итоге - всем этим бездарям госнаграды...



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  • 10 | 16.06.2021, 19:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70983 | Рейтинг: +11622,9
8 | 16.06.2021, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован

Ну и тоска смертная здесь у вас.
__________________________________
А вы тут с черепахой по приговору суда или ждёте развлечений?

Никто вас сюда ходить не неволит. Есть миллионы других сайтов - велкомм!



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  • 11 | 16.06.2021, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, до чего УЖ довела, уже кроме тебя и огрызнуться-то некому!
А тоска вышеупомянутая вся от тебя исходит, как же ты всем тут надоела, хамством своим и глупостью несусветной.



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  • 12 | 16.06.2021, 20:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70983 | Рейтинг: +11622,9
Не будет меня - веселее станет? Точно?)))))))))))))

Да Админ сайт вовсе закроет!



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  • 13 | 16.06.2021, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Насчет веселья не знаю, но воздух точно посвежеет без твоего злобного дерьма.



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  • 14 | 16.06.2021, 20:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Сама же тут грязью своей всех разогнала, теперь пяткой в грудь кто если не я.
Ну дубина вазовская.



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  • 15 | 16.06.2021, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Айткулова делает себе известность раскачивая на ровном месте националистическую тематику. Хочет избраться в депутаты госдумы, а потом трава не расти. Но такое не забудется и точно придется отвечать на не красивы е вопросы перед избирателями. Делать грязь - это ее профессия, жизнь на этом не завершается.



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  • 16 | 16.06.2021, 21:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1366 | Комментарии: 70983 | Рейтинг: +11622,9
Вас разгонишь))))))))) Три года будете сидеть на мёртвом сайте!



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 16.06.2021, 21:17 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1378 | Рейтинг: +527,9
Вполне вероятно,что с уходом Кухарки УЖ закроют.Будет искренне жаль.Но и присутствие Кухарки не делает Журнал привлекательным.Что тоже искренне жаль.



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  • 18 | 16.06.2021, 21:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас на Черепаху обрушиться тонна дерьма, откуда в кухарке злобы столько, вот что интересно. Наверно жизнь так сложилась.



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