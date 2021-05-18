Фальшивый сабантуй от команды Хабирова

Из Сабантуя — в Һабантуй. Или при чём тут Александр Сидякин.Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает об особенностях проведения праздника Сабантуй в районах Башкортостана в 2021 году.К каждому району прикрепляется название какого-либо якобы "башкирского племени", даже если в этом самом районе чисто физически отсутствует это самое башкирское население.Пока во многих уголках не только России, но и мира проходят праздники Сабантуй, в Башкортостане, пользуясь моментом, решили по-своему, что называется, скреативить и разработали "методические рекомендации по организации и проведению сабантуев". Разработал методичку Всемирный курултай башкир — под эгидой своей "дочерней" организации "Без — башкортлар".В преамбуле данной методички указаны основные проблемы, которые действительно актуальны для татарского национального праздника: "утрата самобытности и национального колорита, т.е. атмосфера сабантуя как действительно народного праздника заменяется на формальное мероприятие. Праздник невольно ассоциируется с площадкой по массовой продаже алкогольных напитков. Традиционные национальные кухни заменяются торговыми точками системы общепита. Участники (гости) праздника не задействованы непосредственно в процессе самого праздника, а часто присутствуют в качестве "пассивных" зрителей"... Поспорить с этим сложно. Действительно, существует проблема превращения Сабантуя из национального праздника, посвященного окончанию сельхозработ, в некое культмассовое развлекательное мероприятие. Теряется изначальный дух и идея этого всенародного праздника. Оттого и падает живой интерес к этому мероприятию. Люди уже ходят туда, скорее, по старой привычке, не проявляя живого интереса к самому мероприятию.Центральная площадка должна включать: Зону основной юрты с убранством: рекомендуется оформление юрты с родовой тематикой (штандарт, герб рода, флаг и тамги).Однако, как обычно это бывает в сфере культурной политики в РБ, за красивой вывеской прячется очередная разводка. Да, речь снова о башкиризации татарского населения.Идею с методичкой публично поддерживала председатель президиума Курултая башкир Эльвира Аиткулова, назвав сабантуи "башкирским праздником". Сейчас я не буду обращать внимание на уже набившее оскомину утверждение о том, что Сабантуй — это "башкирский национальный праздник". Как может земледельческий праздник, у которого это чувствуется даже в названии (Сабан туе — праздник плуга) стать "национальным" для народа, чьим основным типом хозяйства было кочевое и полукочевое скотоводство, остается под вопросом... Земледелие было характерно только для немногочисленной группы так называемых татароязычных башкир, которых ни в языковом, ни в культурном отношении не отделить от татарского мира. Если же исходить из принципа толерантности, то Сабантуй следует, как минимум, называть татаро-башкирским. Ну, да ладно...Если внимательно изучить эту методичку, то можно разглядеть ряд ключевых пунктов, которые раскрывают реальную подоплеку и истинные цели Курултая башкир.Например, в пункте "приоритетные мероприятия праздника" пишется следующее: "При оформлении центральной площадки рекомендуется использование элементов единого стиля (ранее презентованных муниципалитетам). Центральная площадка должна включать: Зону основной юрты с убранством: рекомендуется оформление юрты с родовой тематикой (штандарт, герб рода, флаг и тамги)". Т.е. к каждому району прикрепляется название какого-либо якобы "башкирского племени", даже если в этом самом районе чисто физически отсутствует это самое башкирское население. Учитывая, что организация ВКБ "Без — башкортлар" под флагом возрождения так называемых "башкирских племен" (почему-то исключительно в татарской части республики) и занимается пропагандой башкиризации татар Башкортостана, то всё становится на свои места: все вопросы о том, почему и с какой целью создана эта методичка отпадают сами собой.Они пытаются стереть любое упоминание о татарах, присутствии здесь татар.В пункте 3.4.1. "Площадка "Национальная кухня" пишется, что "Площадка "Национальная кухня" должна быть стилизована элементами башкирского декора в национальной цветовой гамме. Площадка "Национальная кухня" включает: зону "Мастер-класс" ("Оҫтабикәләр") — устанавливается в центральной части площадки для проведения мастер-классов по приготовлению блюд башкирской кухни, обеспечив дегустацию приготовленных блюд; зону "Башкирская кухня" ("Башҡорт ашы") — выставка и продажа блюд национальной башкирской кухни". Т.е. всё национально-культурное заполнение сабантуев также должно быть выстроено исключительно под пропаганду башкирской культуры, по крайней мере под то, что преподносится ими как башкирская культура. Задавать риторические вопросы — а как же татарская культура, которая является родной для жителей западной и северо-восточной части республики, и Сабантуй, который во всем мире знают, прежде всего, как татарский национальный праздник — думаю, здесь уже бессмысленно. Особенно вспоминая характерный для Башкортостана случай, когда во время недавнего фестиваля татарской национальной кухни "Бәлешфест", проведенного в Буздякском районе татарским национально-культурным центром, издание "Башинформ" убрало слово "татарской", оставив просто "национальной кухни". Т.е. вот так, даже задним числом, они пытаются стереть любое упоминание о татарах, присутствии здесь татар и тем более о татарской культуре и татарском языке — будто бы их здесь и вовсе нет.Помимо Всемирного Курултая башкир и их организации "Без — башкортлар" в этот проект по "башкиризациии" Сабантуя для большей солидности подключили и доселе неизвестную Федерацию масс-рестлинга Башкортостана. Её председатель Раиль Бикмаев весьма откровенно и заявил: "Ырыу-род — это всегда единая команда, один — за всех, все — за одного. Все состязания проникнуты этим духом. Это внутреннее единство есть у каждой общности, и мы собираемся это поддержать, раскрыть". Т.е. эти "кадры" особо и не скрывают, что главной их целью здесь является популяризация "башкирских родов".На десерт: в приложении к методичке опубликован длинный список. Нет, не национальных игр и не национальных блюд. Это тот самый пресловутый список так называемых "башкирских племен", поделенный между 54-мя районами современного Башкортостана. Якобы это всё земля башкир, а другие народы, в том числе, и татары, живущие тут тысячу лет — якобы пришлые...Конечно же, не оставляется никаких сомнений в том, что Курултай башкир будет зорко следить за "башкирскостью" Сабантуя: "3.5. Предварительная информационно-просветительская работа: создание Консультационного центра на базе МСОО "Всемирный курултай (конгресс) башкир" по организации праздника "Сабантуй" ("Һабантуй"); разработка стилизованного макета праздника "Сабантуй" ("Һабантуй"), наглядно демонстрирующего структуру и смысл праздника. Создание данного макета как отдельной веб-страницы (лэндинга) с возможностью печати в качестве баннера на каждый районный сабантуй".Здесь можно задать только один вопрос: а вы людей спросить не забыли? Нужны ли ваши "ырыу", причем, за бюджетный счет (т.е. за наши с вами налоги). Хотят ли люди, чтобы ими руководили заезжие гастролеры-пропагандисты?..Самое важное: методичка эта почему-то согласована подписью вице-премьера по сельскому хозяйству Ильшата Файзрахманова и утверждена руководителем администрации главы РБ Александром Сидякиным. Т.е. это не просто предложение со стороны формально общественной организации, коей является Всемирный курултай башкир, а именно "приказ сверху". Значит, можно не сомневаться в том, что эта методичка будет спущена в приказном порядке, и у муниципальных, тех же самых татарских районов, полностью выстроенных в систему "вертикали власти", просто не будет никакой альтернативы не выполнять эти указания. К тому же, даже из этой методички становится понятным решение вопроса предстоящей переписи населения: вакханалия эта не прекратится, а, наоборот, будет продолжена с новой силой.Лично для меня тут ничего удивительного нет. О том, что Всемирный курултай башкир в последние годы планомерно занимается политикой башкиризации татар, в Башкортостане не знает, наверное, только ленивый.В данном же случае я вижу, что эта политика проникает во всё новые и новые сферы. И никакие отставки Ростислава Мурзагулова и прочих тут не помогут. Это самообман. Мурзагулов никогда не был ни идеологом, ни проводником этой политики. Он был лишь одним из ее инструментов. Да и дело здесь вовсе не в отдельных личностях. Можно сказать, что это стало уже республиканской идеологией: Уфа намеренно политизирует сферу общественной и культурной жизни Башкортостана.Пора бы уже задуматься о том, как противостоять этой пропаганде татарофобии. Что здесь может сделать простой человек? А что могут сделать татарские организации? Что может сделать официальный Татарстан? (Наверное, хотя бы перестать делать вид, что ничего страшного не происходит, и обе республики вскоре опять "подружатся").Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", не отражает позицию редакции.