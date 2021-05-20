Нищих заманят дешевой лапшой: Почем в Башкирии электорат?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Голос шайтана в мечети

Деградация общества зашкаливает. Тип с практически отсутствующими вока ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

От народа через черный хо ...

Ну причём тут какой то Радий! Нужно было голосовать против Путина! Име ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

От народа через черный хо ...

Все будет потом, когда окончательно пройдёт этот караван с обозревшими ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Рыба сгнила с главы. ...

«Где маска, Хабиров?» Жителей Башкирии возмутили «двойные стандарты» властей. ...
  18.06.2021   33645    12

Не права человека, а ...

Владимир Барабаш — председатель Совета по правам человека при главе РБ. Москва ...
  18.06.2021   30743    15

Нищих заманят дешевой ...

Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ». ...
  18.06.2021   16511    21

Крысы разбегаются с ...

Банка с пауками или бег с корабля? Из-за чего серый кардинал Ринат Баширов ...
  17.06.2021   35167    14

Будут колоть насильно? ...

Власти Башкирии обсудят возможность принудительной массовой вакцинации. ...
  17.06.2021   21897    13

Последние публикации
Рыба сгнила с главы. ...

«Где маска, Хабиров?» Жителей Башкирии возмутили «двойные стандарты» властей. ...
  18.06.2021   27172    12

Не права человека, а ...

Владимир Барабаш — председатель Совета по правам человека при главе РБ. Москва ...
  18.06.2021   33933    15

Нищих заманят дешевой ...

Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ». ...
  18.06.2021   41180    21

Крысы разбегаются с ...

Банка с пауками или бег с корабля? Из-за чего серый кардинал Ринат Баширов ...
  17.06.2021   27582    14

Будут колоть насильно? ...

Власти Башкирии обсудят возможность принудительной массовой вакцинации. ...
  17.06.2021   18083    13

Недоверие к опасной ...

Антон Орлов: Медработники испытывают огромное недоверие к вакцине, а ...
  17.06.2021   13837    9

Фальшивый сабантуй от ...

Из Сабантуя — в Һабантуй. Или при чём тут Александр Сидякин. ...
  16.06.2021   17703    43

В партии жуликов и воров ...

Ушел в отставку главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. ...
  15.06.2021   25181    14

Вранье, воровство и ...

Айдар Ахмадиев: Наблюдаю некий тренд по обвинению российского общества в ...
  15.06.2021   25625    45

Миллионы на кураи и ...

Проведение костюмированного парада фольклориады оценивается в 3 млн рублей. ...
  14.06.2021   30016    24

Читаемое за месяц
Мент по «правам человека» ...

Экс-глава МВД Башкирии станет омбудсменом по правам человека. Радий Хабиров ...
  20.05.2021   42984    21

Для Башкортостана ...

Уфимские эксперты резко раскритиковали намерение властей Башкортостана ...
  20.05.2021   11528    29

Негативно оценил жуликов ...

В конце мая исполнится год с момента признания Верховным судом Республики ...
  21.05.2021   25286    54

Международный террорист ...

В Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора ...
  24.05.2021   35925    76

По Грекову шапка или ...

Уфа стала городом-побратимом со столицей одной из самых отстающих стран Африки. ...
  24.05.2021   41363    13

Архив публикаций
Июнь 2021 (34)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)




Нищих заманят дешевой лапшой: Почем в Башкирии электорат?

Оценили
0


Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ». В частности, в Москве, по сведениям издания, собираются провести акцию «Миллион призов» с розыгрышем сертификатов на скидки.

Нищих заманят дешевой лапшой: Почем в Башкирии электорат?


В Алтайском крае в дни голосования планируют объявить несколько конкурсов. К примеру, обсуждается проект с местным зоопарком.

В Башкирии хотят повторить опыт губернаторской кампании и голосования по поправкам, когда избирателям вручали сладкие подарки, купоны на скидки в кино, театры, магазины, парикмахерские, химчистки и автомойки, а также устраивали розыгрыш бытовой техники и телефонов.






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.06.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо ничем привлекать, а то сразу алчные либерасты, падкие на халяву, набегут и "неправильно" проголосуют! Шучу, а то сейчас налетите, как на халяву! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 18.06.2021, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Стариков приучили к подачкам - халяве. еще в совковый период - устраивали буфеты, где в период нарастающего дефицита ВСЕНО - с 8 утра "выбрасывали" то, чего в магазинах не было в свободной продаже. Понятно, что пока молодые еще отсыпались, пенсы всё под метелку расхватывали, к приходу молодых - в буфете была только выпечка и прочая лабуда - пирожные. печенье.
Вот на пенсов, которым задаром постричься за счастье(200-250 фублей) - и рассчитывают. А молодежь из-за билетов в кино - даже не чухнется!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.06.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.06.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где Кухарка такие статьи находит, вся жизнь перевернулась, читал и плакал.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 18.06.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Майкл Наки: "Мы же все понимаем, что сейчас по СМИ идёт система сигналов. Иск Пригожина к Венедиктову, исключение Дождя из кремлёвского пула, признание иноагентами Медузы и VTimes – это всё намёк, мол, попуститесь ребята, сидите и молчите в тряпочку. И понятно, что с теми, кто "не поймёт" (не захочет становиться медиаевнухами), будут разговаривать по-другому. Вертикаль нацелена полностью зачистить медиасреду, как они зачистили оппозицию".
Издание "Медиазона" может стать следующим СМИ, которое включат в список "иностранных агентов". Многие уверены, что такая же судьба ждет и другие независимые медиа.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 18.06.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Когда к философу Гераклиту пришли жители Коринфа с вопросом, что бы им такое сделать, чтобы дела в городе шли получше, он посоветовал им всем повеситься, а город оставить детям.
__________________________________________
Вот именно так. Пенсов, никогда не имевших ума, бывших всегда либо раббами. как черепаха, хрбшка. херней, либо ворами. как О_Ошка - нужно оградить от влияния на политическую жизнь новых поколений!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.06.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.06.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70997 | Рейтинг: +11621,1
Когда к философу Гераклиту пришли жители Коринфа с вопросом, что бы им такое сделать, чтобы дела в городе шли получше, он посоветовал им всем повеситься, а город оставить детям.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ты хотя бы сначала узнала, где жил Гераклит, а где город Коринф, а потом сказки рассказывала! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 18.06.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Это Дмитрий Гон... Гордон»: российская ведущая оговорилась в интервью с журналистом
17.06.2021, 10:52Новости
«Это Дмитрий Гон... Гордон»: российская ведущая оговорилась в интервью с журналистом

Слушатели российской радиостанции «Эхо Москвы» обратили внимание на забавную оговорку, которую ведущая Ольга Журавлева допустила во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Это произошло в эфире 16 июня

Гордон сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать в Донбассе «хлебом-солью», а Луганская и Донецкая Народные Республики прекратят свое существование.
«Запомним это обещание… Это журналист Дмитрий Гон… Гордон у нас в эфире», — сказала в ответ Журавлева.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Даже уже на ЭМ поняли кто такой этот Гордон, а у убогой этот гандон в любимчиках! Очень Опытный



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.06.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5ая Кухарка
было нечто подобное с одним фашистом не любившего евреев, он вместо кличек "ино. агент" потребовал носить знак "Юде" и тогда весь народ навесил себе знаки "Юде".
Болотная. Полугодовой Хабаровск. Русскому люду совершенно безразлична судьба наоода России. Гаремы не формальные уже введены, дело за малым, вернуть исконно российские скрепы: право первой ночи да 25летнюю рекрутчину вместо годичной!
Путин лучший презик! Только за него в сентябре 2021 !



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 18.06.2021, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Ты хотя бы сначала узнала, где жил Гераклит, а где город Коринф, а потом сказки рассказывала!
_____________________________________________
Только такой идиот, как пидорас О_Ошка (да еще черепаха - набитая дура, холуйка)- думает, что за 500-600 лет до нашей эры не было морских путей и галер... И расстояние в 500 км в то время было ой каким препятствием))))))))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.06.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.06.2021, 14:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70998 | Рейтинг: +11619,8
Ты хотя бы сначала узнала, где жил Гераклит, а где город Коринф, а потом сказки рассказывала!
_____________________________________________
Только такой идиот, как пидорас О_Ошка (да еще черепаха - набитая дура, холуйка)- думает, что за 500-600 лет до нашей эры не было морских путей и галер... И расстояние в 500 км в то время было ой каким препятствием))))))))))
------------------------------------------------

Главное, что резус с калатуном так не думают, просто энциклопедически образованные клоны!



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 18.06.2021, 15:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
1. В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе
В мае она объявила о выдвижении в Государственную думу.
Сотрудники Следственного комитета пришли к Кетеван Хараидзе вечером. Сначала они провели обыск, который длился несколько часов, сообщает проект «ОВД-инфо». У муниципального депутата изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры, найденные в пальто. Однако сама Кетеван Хараидзе сказала своей соседке Варваре Горностаевой, что деньги она в пальто не оставляла. Затем ночью следователи увезли Хараидзе на допрос в Следственное управление СК по Центральному округу Москвы, она пыталась отказаться и просила вызвать ее повесткой днем, однако силовики действовали по своему плану. Долгое время к задержанной не пускали адвоката. По словам координатора юридической помощи ОВД-Инфо Анны Ромащенко, муниципальный депутат проходит как свидетель по делу, но по какому именно пока не разглашается.

Адвокат отметила, что вчера Кетеван Хараидзе делала прививку от коронавируса и боится побочных эффектов.

2. ПАРНАС связывает решение Минюста о приостановке регистрации партии с выборами в Госдуму
Партия народной свободы (ПАРНАС) связывает решение Министерства юстиции о временной приостановке регистрации партии с выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ПАРНАС Константин Мерзликин.
«Мы, безусловно, связываем это с предстоящими выборами. Минюст применил новый инструмент по недопуску партий к выборам. Были найдены какие-то чисто технические неправовые причины, чтобы приостановить нашу регистрацию и не дать нам возможность выдвинуть список или каких-то кандидатов», — отметил он.
К.Мерзликин рассказал, что ПАРНАС уже написал ответ Минюсту. «Мы выражаем недоумение, что какой-то набор технических моментов, связанных с проведением съезда в марте, может быть основанием для презрения избирательных прав граждан», — заключил он.

3. В Петербурге по уголовному делу о наркотиках задержан депутат законодательного собрания Максим Резник
Утром к нему пришли с обысками. Следователи были в квартире у депутата, дома у его мамы и на даче. В качестве обвиняемого по этому делу проходит дальний родственник депутата Иван Дорофеев, — напоминает «Новая газета».
Депутат Борис Вишневский связывает уголовное дело с политическими взглядами Резника.

По данным питерского издания «Фонтанка», Резник все обвинения отрицает. Депутата задержали на следующий день после объявления выборов в парламент Петербурга. Резник собирался в них участвовать.
_______________________________
Тотальная зачистка. Ну и фигли делать на УИКах, если все равно нарисуют. как на праймериз едорасты нарисовали...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 18.06.2021, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гераклит поплыл в Коринф, чтобы предложить местным жителям повеситься.
За 500 км.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.06.2021, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тотальная зачистка. Ну и фигли делать на УИКах, если все равно нарисуют. как на праймериз едорасты нарисовали...
-----------------------
Прям как на УЖе, прячут всех неугодных, а Кухарка так еще и удаляет чуть что.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 18.06.2021, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.06.2021, 14:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70999 | Рейтинг: +11619,8
Ты хотя бы сначала узнала, где жил Гераклит, а где город Коринф, а потом сказки рассказывала!
_____________________________________________
Только такой идиот, как пидорас О_Ошка (да еще черепаха - набитая дура, холуйка)- думает, что за 500-600 лет до нашей эры не было морских путей и галер... И расстояние в 500 км в то время было ой каким препятствием))))))))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Узнали жители греческого Коринфа из интернета, что живёт в Персии (Турции) Гераклит, который точно знает ответ на их вопрос! Списались по электронке, договорились, что их не убьют во враждебной стране, забросили все свои дела и жён, собрали флотилию, узнали у Вильфанда прогноз погоды в Эгейском море на ближайший месяц (они тогда ещё верили синоптикам) и попёрли через всё море "киселя хлебать", как-будто своих философов в Греции нет и никогда не было! Может для либерастов это и нормально, но для нормальных людей явно нет! Очень Опытный



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.06.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.06.2021, 15:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70999 | Рейтинг: +11619,8
Тотальная зачистка. Ну и фигли делать на УИКах, если все равно нарисуют. как на праймериз едорасты нарисовали...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А в это время на УЖе поборники всяческих свобод не выкладывают комменты! Очень Опытный



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 18.06.2021, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.06.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70999 | Рейтинг: +11619,8
Когда к философу Гераклиту пришли жители Коринфа с вопросом, что бы им такое сделать, чтобы дела в городе шли получше, он посоветовал им всем повеситься, а город оставить детям.
__________________________________________
Вот именно так. Пенсов, никогда не имевших ума, бывших всегда либо раббами. как черепаха, хрбшка. херней, либо ворами. как О_Ошка - нужно оградить от влияния на политическую жизнь новых поколений!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А последовали ли они его совету? Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 18.06.2021, 21:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.06.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 70999 | Рейтинг: +11619,6
Когда к философу Гераклиту пришли жители Коринфа с вопросом, что бы им такое сделать, чтобы дела в городе шли получше, он посоветовал им всем повеситься, а город оставить детям.
__________________________________________
Вот именно так. Пенсов, никогда не имевших ума, бывших всегда либо раббами. как черепаха, хрбшка. херней, либо ворами. как О_Ошка - нужно оградить от влияния на политическую жизнь новых поколений!
________________________
Кухарка!
А ты разве не пенс?
Или у тебя поэтому (Пенсов, никогда не имевших ума) ума никогда не было, не и не будет.
Сама ж ты так написала. Или у тебя нимб, белые одежды и лебединые крылья?
Аль у тебя копыта, хвост и рога?



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 18.06.2021, 21:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Не все пенсы одинаково полезны. Вот названные точно - вредители! И таких - большинство. Это они в конце 80-х, якобы получив лучшее в мире образование - прилипали к экранам зомбоящиков с Кашпировским, Чумаком и Глобой.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 18.06.2021, 22:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4494 | Рейтинг: -350,4
Израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми заявил, что основная проблема России - антинациональная элита. Как считает Кедми, ни в Израиле, ни в США, ни в Европе не допустили бы, чтобы такие люди были у власти. -«Мы наблюдаем лишь то, что элита абсолютно антинациональная. Она не заинтересована в развитии страны и не желает вообще даже себя ассоциировать с Россией. Зачастую семьи этих людей проживают за границей, там же имущество и деньги. Можно ли себе представить, чтобы элита Израиля, например, держала свои семьи в Иране, там же хранила деньги? Это невозможно, даже единичный подобный случай представить нереально. Это из области фантастики. Или возьмём США. Есть ли там крупные чиновники, чьи семьи живут в России и в России же эти люди хранят деньги? Это тоже из области фантастики. Ситуация в России вызвала бы шок у людей, которые бы попытались представить такое в собственной стране. Фактически ситуация беспрецедентна».



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com