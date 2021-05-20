В Алтайском крае в дни голосования планируют объявить несколько конкурсов. К примеру, обсуждается проект с местным зоопарком.
В Башкирии хотят повторить опыт губернаторской кампании и голосования по поправкам, когда избирателям вручали сладкие подарки, купоны на скидки в кино, театры, магазины, парикмахерские, химчистки и автомойки, а также устраивали розыгрыш бытовой техники и телефонов.
Нищих заманят дешевой лапшой: Почем в Башкирии электорат?
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