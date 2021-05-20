Рыба сгнила с главы. Когда оштрафуют Хабирова?

«Где маска, Хабиров?» Жителей Башкирии возмутили «двойные стандарты» властей. Пользователи оставили комментарии под неоднозначными фотографиями главы региона.Под опубликованным сегодня, 17 июня, постом главы Башкирии Радия Хабирова в Instagram появились сразу несколько сообщений от пользователей, в которых они спрашивают, почему на фотографиях с массового мероприятия руководитель республики без маски.Пост посвящен празднованию Дня медработников. Сегодня по улице Заки Валиди прошло шествие, состоящее из 600 врачей, медсестер и других медработников, а также на шести площадках состоялось награждение.«В этом строю медики – люди, кому мы бесконечно благодарны за труд. Бесконечно благодарны и всем, кто сейчас на посту, в операционной, в поликлиниках и госпиталях. Всем желаю здоровья! Низкий поклон!», - написал он.Комментирующие событие возмутились тем, что в период обострения ситуации с заболеваемостью власти региона провели массовое мероприятие. Но куда больше вопросов у пользователей возникло к снимкам с мероприятия, на которых видно, что глава региона везде ходит без маски.«Вы почему без маски везде ходите, а?!»«Где ваша маска и где дистанция???»«Соизволите нескромный вопрос задать, почему вы сами без маски находитесь? Есть хорошее выражение – рыба гниет с головы. Я это к тому, что сперва вы покажите народу, что соблюдаете нормы правил, которые должны соблюдать все – носить маску соблюдать дистанцию. Вы этого не делаете. Почему?»С аккаунта «ЦУР Башкортостан» поступил ответ на эти комментарии, что согласно указу самого же главы региона «ношение маски при осуществлении трудовой деятельности не требуется, в случае если ношение маски препятствует осуществлению рабочей деятельности». А также сотрудник центра отметил, что Хабиров сделал прививку от коронавируса.Но пользователи не поняли, каким образом маска мешала ему во время парада осуществлять деятельность. А также напомнили, что от вакцинированных тоже требуют носить маски, потому что они могут быть переносчиком инфекции. Об этом неоднократно сообщалось на брифингах Минздрава РБ.«Двойные стандарты какие-то получаются», - отметил один из комментаторов.