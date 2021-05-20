Рыба сгнила с главы. Когда оштрафуют Хабирова?

Под опубликованным сегодня, 17 июня, постом главы Башкирии Радия Хабирова в Instagram появились сразу несколько сообщений от пользователей, в которых они спрашивают, почему на фотографиях с массового мероприятия руководитель республики без маски.
Пост посвящен празднованию Дня медработников. Сегодня по улице Заки Валиди прошло шествие, состоящее из 600 врачей, медсестер и других медработников, а также на шести площадках состоялось награждение.
«В этом строю медики – люди, кому мы бесконечно благодарны за труд. Бесконечно благодарны и всем, кто сейчас на посту, в операционной, в поликлиниках и госпиталях. Всем желаю здоровья! Низкий поклон!», - написал он.
Комментирующие событие возмутились тем, что в период обострения ситуации с заболеваемостью власти региона провели массовое мероприятие. Но куда больше вопросов у пользователей возникло к снимкам с мероприятия, на которых видно, что глава региона везде ходит без маски.
«Вы почему без маски везде ходите, а?!»
«Где ваша маска и где дистанция???»
«Соизволите нескромный вопрос задать, почему вы сами без маски находитесь? Есть хорошее выражение – рыба гниет с головы. Я это к тому, что сперва вы покажите народу, что соблюдаете нормы правил, которые должны соблюдать все – носить маску соблюдать дистанцию. Вы этого не делаете. Почему?»
С аккаунта «ЦУР Башкортостан» поступил ответ на эти комментарии, что согласно указу самого же главы региона «ношение маски при осуществлении трудовой деятельности не требуется, в случае если ношение маски препятствует осуществлению рабочей деятельности». А также сотрудник центра отметил, что Хабиров сделал прививку от коронавируса.
Но пользователи не поняли, каким образом маска мешала ему во время парада осуществлять деятельность. А также напомнили, что от вакцинированных тоже требуют носить маски, потому что они могут быть переносчиком инфекции. Об этом неоднократно сообщалось на брифингах Минздрава РБ.
«Двойные стандарты какие-то получаются», - отметил один из комментаторов.
ПроУфу
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Рыба сгнила с главы. Когда оштрафуют Хабирова?
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