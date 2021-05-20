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Рыба сгнила с главы. Когда оштрафуют Хабирова?

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.06.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 29238 | Комментарии: 12
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«Где маска, Хабиров?» Жителей Башкирии возмутили «двойные стандарты» властей. Пользователи оставили комментарии под неоднозначными фотографиями главы региона.

Рыба сгнила с главы. Когда оштрафуют Хабирова?


Под опубликованным сегодня, 17 июня, постом главы Башкирии Радия Хабирова в Instagram появились сразу несколько сообщений от пользователей, в которых они спрашивают, почему на фотографиях с массового мероприятия руководитель республики без маски.

Пост посвящен празднованию Дня медработников. Сегодня по улице Заки Валиди прошло шествие, состоящее из 600 врачей, медсестер и других медработников, а также на шести площадках состоялось награждение.

«В этом строю медики – люди, кому мы бесконечно благодарны за труд. Бесконечно благодарны и всем, кто сейчас на посту, в операционной, в поликлиниках и госпиталях. Всем желаю здоровья! Низкий поклон!», - написал он.

Комментирующие событие возмутились тем, что в период обострения ситуации с заболеваемостью власти региона провели массовое мероприятие. Но куда больше вопросов у пользователей возникло к снимкам с мероприятия, на которых видно, что глава региона везде ходит без маски.

«Вы почему без маски везде ходите, а?!»

«Где ваша маска и где дистанция???»

«Соизволите нескромный вопрос задать, почему вы сами без маски находитесь? Есть хорошее выражение – рыба гниет с головы. Я это к тому, что сперва вы покажите народу, что соблюдаете нормы правил, которые должны соблюдать все – носить маску соблюдать дистанцию. Вы этого не делаете. Почему?»

С аккаунта «ЦУР Башкортостан» поступил ответ на эти комментарии, что согласно указу самого же главы региона «ношение маски при осуществлении трудовой деятельности не требуется, в случае если ношение маски препятствует осуществлению рабочей деятельности». А также сотрудник центра отметил, что Хабиров сделал прививку от коронавируса.

Но пользователи не поняли, каким образом маска мешала ему во время парада осуществлять деятельность. А также напомнили, что от вакцинированных тоже требуют носить маски, потому что они могут быть переносчиком инфекции. Об этом неоднократно сообщалось на брифингах Минздрава РБ.

«Двойные стандарты какие-то получаются», - отметил один из комментаторов.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 18.06.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Безответственное поведение главы РБ, так как других заразить вполне может! ПОЗОР! Очень Опытный



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1

  • Изображение
  • Эксперт
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  • 2 | 18.06.2021, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71000 | Рейтинг: +11619,6
Он всегда себя так ведет - еще в сентябре-октябре нагло врал, что у него много антител.

Это только соска-черепаха им восторгается, как у пуйлом. Дура же, холуйка, что с нее взять?!



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1

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  • Гость
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  • 3 | 18.06.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да плюньте вы на эту маску, у него вакцина с мая 20 года. Паясничает, думает что рожей торгует задорого по ящику.
В последнее время главный персонаж выглядит вообще не очень, сжал до минимума круг общения, пытается разглядеть толк в кадровых решениях из короткой скамейки отъявленных воров свежего для назначения. В целом, так себя ведёт человек сильно разочаровавшись в своих делах и поступках.
Особенно народ потряс свежее назначение Мирзаева А. Это уже похоже на агонию? Подследственный Беляев с браслетом, но не снят с должности. Куда мы катимся? Что хочет этот персонаж раскачивая ситуацию на всех направлениях?



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1

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  • Гость
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  • 4 | 18.06.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наш инстит делает свою вакц?



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0

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  • Гость
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  • 5 | 18.06.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
странные у вас понятки, марлевая пыль очень вредна!!!
а ваш Путин вообще из бункера не вылазит!



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2

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  • Гость
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  • 6 | 18.06.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка к Черепахе неровно дышит, а давно замечено, если она кого ненавидит, значит это хороший человек!
Поздравляем Черепаху - быть в друзьях у этой ненормальной считается позором!



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8

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  • Наблюдатель
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  • 7 | 18.06.2021, 13:47 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8786 | Рейтинг: +2112,2
Всё правильно граждане, всё по понятиям. Это нам проклятые либерасты опять подбрасывают-воду мутят!

Пацаки должны цаки носить, перед чатланами приседать и три раза Ку делать. А ежели с обладателем жёлтых штанов пересечься угораздит, то цак надень и в пепелаце сиди, не высовывайся - транслюкирует нахрен!



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1

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  • Гость
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  • 8 | 18.06.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пятница, Пенька домой помыться отпустили.



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4

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  • 9 | 18.06.2021, 15:17 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1379 | Рейтинг: +527,7
6-му.Спасибо.Удачи Вам!



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7

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  • Наблюдатель
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  • 10 | 18.06.2021, 15:27 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8786 | Рейтинг: +2112,2
8 | 18.06.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Пятница, Пенька домой помыться отпустили.
____________________________________
Сочувствую. Опять небось санитару нахамил-не отпустили?



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0

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  • Гость
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  • 11 | 18.06.2021, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-му.Спасибо.Удачи Вам!
---------------------------
И вам здоровья, дорогая!
А что до грязи, так она всегда под ногами!



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9

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  • Гость
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  • 12 | 18.06.2021, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сочувствую. Опять небось санитару нахамил-не отпустили?

---------------------------
Пня всегда отпускают, у него с санитарами все ровно, ведет хорошо, не хамит.



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