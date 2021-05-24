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Современный фашизм выглядит так

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Жителям Башкирии запретят ходить в бары и пользоваться междугородним транспортом без справки о вакцинации.

Современный фашизм выглядит так


Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с 22 июня попасть в музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы, а также на массовых физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях можно будет только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-2019, либо справки о прохождении вакцинации, либо справки о наличие противопоказаний для вакцинации. Справка об отрицательном ПЦР-тесте также допускается, но считается действительной только трое суток.

С 29 июня такие же ограничения будут распространены на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки и работу пригородного поезда «Орлан».

Кроме того, в указе отмечается, что жители региона до 2 июля должны воздержаться от посещения мест массового скопления людей в том числе в парках и скверах.

Документы на прием в вузы, а также вступительные экзамены будут приниматься дистанционно. Очная форма допускается только для абитуриентом младше 18 лет и тех, кто предъявит документы, подтверждающие вакцинацию, либо наличие противопоказаний к вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-исследования.

Анна Соколова, Коммерсант
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  • 1 | 21.06.2021, 07:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Сиё есть самоорганизация - самопроизвольное, спонтанное возникновение упорядоченности в пространстве, во времени, в образе действий в системах, состоящих из взаимодействующих элементов. Иначе - momento more!..



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  • 2 | 21.06.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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на междугородние пассажирские перевозки
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________ Только на такие перевозки автотранспортом! Не надо вводить людей в заблуждение! Очень Опытный



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  • 3 | 21.06.2021, 13:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Согласно утвержденным нормам, жителям Башкирии, не имеющим сертификата о вакцинации от коронавируса или же справки об отсутствии COVID-19 с документом о наличии противопоказаний к проведению прививания, действующей в течение трех суток, услуги и продажу товаров предоставлять не будут. Исключения составляют несовершеннолетние.
________________________________________________
Ну то есть - дебилушко решил, что все магазины, особенно шаговой доступности примутся спрашивать эти сертификаты и справки, ничего не отпуская тем, у кого их нет? Ну-ну)))) И разорятся....
Я-то заказываю продукты в МЕТРО, Ленте и ОКее - пару раз в неделю - мне на это похер. Некоторые продукты, которых нет в вышеназванных сетях - например классный свиной рулет, который есть в определенном месте, батоны в магазине напротив дома, молок - покупают дети.
А вот что будут делать остальные. кто не пользуется заказами в сбермаркете и других операторов по доставке продуктов? С голоду пухнуть и по-старинке вырванными листами из книг подтираться?

Ну вот представьте - глухой аул, приходят местные жители в лавку, а им хозяин говорит - пусть у меня всё сгниёт. но я вам без справок и сертификатов ничего не отпущу!

Строгость СРАдиевских законов компенсируется поху-истическим отношением населения к дебильным законам.



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  • 4 | 21.06.2021, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.06.2021, 13:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71022 | Рейтинг: +11612,5
вот что будут делать остальные. кто не пользуется заказами в сбермаркете и других операторов по доставке продуктов? С голоду пухнуть и по-старинке вырванными листами из книг подтираться?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Если тупые либерасты от голода вымрут, то никто долго скорбеть не будет! К сожалению этого не случится, так как, как показывает практика, либераст на словах и на деле - это две большие и четыре маленькие разницы, как говорят в Одессе! Очень Опытный



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  • 5 | 21.06.2021, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я все могу понять но фашизм здесь причем



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  • 6 | 21.06.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Лиюералы, в отличии от вас - тупых пуйлососов - хорошо освоили блага цивилизации.
ОЗОН(помимо сбермаркета, где берем в основном товары со скидкой) отлично работает и поставляет мне дешевле, чем в магазинах - и продукты, и иные товары.
И мне не нужно тратить время на поиски нужных в магазинах. Вот я давно хотела приобрести чесалку для спины. На ОЗОНе выбрала телескопическую - очень удобную и за 3 дня получила ее. Не говорю уж о всём прочем и для себя, и для детей, и для внучки. Например, макаронные изделия Барилла - и ассортимент там больше. чем в сетях, и цена ниже. И рис Басмати - тоже.
Есть еще такой сайт "едадил" смотрим по Уфе продукты на которые в магазинах скидки. И сын заезжает по пути с работы в нужный магазин.

К примеру: купили мы - тоже выбрав через интернет - индукционную электроплиту Gorenje(Словения, не Китай) и оказалось, что ВОК(типа казана для плова) у нас к ней не подходит. Ну и быстренько заказали на ОЗОНе подходящий, чугунный. В магазинах я бы ноги по колено стерла - и не нашла бы. Ну и еще пару кастрюль и блинницу пришлось заменить тоже через ОЗОН.

А ватаны - например у нас в доме - подняли визг. когда нам УК предложила установить "Умный домофон" - мол у нас все тупые в доме(себыЮ, видимо имели в виду) пользоваться этим приложением не смогут, да и поломают(что вранье, конечно). НО! Те две кумушки коорые подняли визг - просто не знают еще, что через это приложение в смартфоне можно подсматривать за жильцами - на него и запись с веб-камер идут)))) Как только узнают - первыми закричат, что им это очень нужно.
А суть Умного домофона в основном такова - на входе помимо кодового замка, который открывается магнитным ключом или кнопкой консьержа, устанавливается система. когда идущий к вам человек, набирает номер вашей квартиры, у вас звонит телефон и по видеосвязи вы видите, кто к вам пришел.
Если вы дома - открываете и у вас есть несколько минут, привести себя или квартиру в порядок, пока посетитель(и) поднимутся на лифте и подойдут к вашей двери. Если вас дома нет, то вы сами можете им сказать об этом. Ну или, если не хотите их прихода - соврать, что вас нет дома. То есть вас врасплох не застанут. И еще - можно видеть кто пришел к вашим детям. пока вы отсутствуете.
Вот такие мы. либералы, любим пользоваться достижениями цивилизации)))



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  • # 7 | 21.06.2021, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 21.06.2021, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Канцлер Германии Ангела Меркель выпустила видеообращение, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны. Она заявила, что 22 июня является поводом для стыда немцев, а Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима.

Меркель добавила, что между ФРГ и Россией сейчас есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, и страны нуждаются в диалоге.

Как сообщает "РИА Новости", многие пользователи отменили, что сама Меркель несет ответственность за разлад в отношениях с Москвой.

"Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд - нет, память - да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России", - пояснил пользователь Карл Роланд.

Свен Бреннер отметил, что ему стыдно за нынешнюю ситуацию, а Кристиан Буркхард добавил, что канцлер способствует ухудшению отношений.



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  • 9 | 21.06.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот такие мы. либералы, любим пользоваться достижениями цивилизации)))
----------------------------
Ваще супер, чесалка для спины, и поглядывать можно по домофону, не то что раньше, в замочную скважину в три погибели!



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  • 10 | 21.06.2021, 14:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
я все могу понять но фашизм здесь причем
__________________________________
Ну еще разок для тупорылых:

Согласно утвержденным нормам, жителям Башкирии, не имеющим сертификата о вакцинации от коронавируса или же справки об отсутствии COVID-19 с документом о наличии противопоказаний к проведению прививания, действующей в течение трех суток, услуги и продажу товаров предоставлять не будут. Исключения составляют несовершеннолетние.

ПРОДАЖУ ТОВАРОВ не будут осуществлять тем у кого нет сертификата о прививке и свежего (трехдневного) ПЦР, стоимость которого в Уфе от 1200 до 1900 фублей.



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  • 11 | 21.06.2021, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опытный, она не убогая, она жалкая, аж до слез, смотри как живут, всей семьей за уцененкой рыщут целыми днями, одна чесалка чего стоит, представил картину, чуть не разрыдался, это разве жизнь.
И ведь радуется, рассказывает, хана капец.



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  • 12 | 21.06.2021, 15:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Завидуй молча))))



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  • 13 | 21.06.2021, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Завидуй молча))))
-----------------
Чему завидовать, спиночесалке или просроченной лапше. Ты лучше скажи, в кого такая идиотина уродилась.



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  • 14 | 21.06.2021, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПРОДАЖУ ТОВАРОВ не будут осуществлять тем у кого нет сертификата о прививке и свежего (трехдневного) ПЦР, стоимость которого в Уфе от 1200 до 1900 фублей.
---------------------------
Справка об отрицательном ПЦР-тесте также допускается, но считается действительной только трое суток.

Разницу чуешь, дубина вазовская?



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  • 15 | 21.06.2021, 15:24 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40883 | Рейтинг: +5079,5
Если вы дома - открываете Если вас дома нет, то вы сами можете им сказать об этом. Ну или, если не хотите их прихода - соврать, что вас нет дома.
===========================
Что это было?



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  • 16 | 21.06.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вы дома - открываете Если вас дома нет, то вы сами можете им сказать об этом. Ну или, если не хотите их прихода - соврать, что вас нет дома.
===========================
Что это было?

----------------------------------------
Что-что, последняя стадия, вот что.



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  • 17 | 21.06.2021, 15:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
13 | 21.06.2021, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован

А я тебе о чем толкую, тупорылый ху-есос(! Каждые 3 дня пи-здуй и за 1200-1900 бери новый ПЦР, чтобы сходить за хлебушком!
Таков указ такого же тупорылого, как ты СРАдия!



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  • 18 | 21.06.2021, 15:36 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40883 | Рейтинг: +5079,5
15 | 21.06.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вы дома - открываете Если вас дома нет, то вы сами можете им сказать об этом. Ну или, если не хотите их прихода - соврать, что вас нет дома.
===========================
Что это было?

----------------------------------------
Что-что, последняя стадия, вот что.

=========================Мы её теряем?



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3

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  • 19 | 21.06.2021, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждые 3 дня пи-здуй и за 1200-1900 бери новый ПЦР, чтобы сходить за хлебушком!
------------------------------
Ты там больно-то на просрочку не налегай - справка ПЦР всего лишь "тоже допускается", но совсем не обязательна, может успокоишься, ушибленная?
Позвони сыну, пусть покатает тебя по городу, может очухаешься, или помещение проветри хотя бы!



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  • 20 | 21.06.2021, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 21.06.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71026 | Рейтинг: +11612
Вот я давно хотела приобрести чесалку для спины. На ОЗОНе выбрала телескопическую - очень удобную и за 3 дня получила ее.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Хреново, конечно, когда спинку почесать, когда чешется, некому! Мыться регулярно не пробовала? А ещё какие для себя искусственные "чесалки" получила? Очень Опытный



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