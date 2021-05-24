Современный фашизм выглядит так

Жителям Башкирии запретят ходить в бары и пользоваться междугородним транспортом без справки о вакцинации.Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с 22 июня попасть в музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы, а также на массовых физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях можно будет только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-2019, либо справки о прохождении вакцинации, либо справки о наличие противопоказаний для вакцинации. Справка об отрицательном ПЦР-тесте также допускается, но считается действительной только трое суток.С 29 июня такие же ограничения будут распространены на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки и работу пригородного поезда «Орлан».Кроме того, в указе отмечается, что жители региона до 2 июля должны воздержаться от посещения мест массового скопления людей в том числе в парках и скверах.Документы на прием в вузы, а также вступительные экзамены будут приниматься дистанционно. Очная форма допускается только для абитуриентом младше 18 лет и тех, кто предъявит документы, подтверждающие вакцинацию, либо наличие противопоказаний к вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-исследования.