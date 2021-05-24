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Сергей Миронов: «Хабиров превратил людей в изгоев»

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.06.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 43619 | Комментарии: 24
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«Превратил людей в изгоев». Сергей Миронов назвал указ Хабирова принуждением к вакцинации.

Сергей Миронов: «Хабиров превратил людей в изгоев»


Он полагает, что это принудит людей вакцинироваться.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ раскритиковал указ Хабирова о повышенной готовности, который тот подписал 18 июня.

Согласно документу, с 22 июня в Башкирии без справки о прививках, либо без результатов теста на антитела, нельзя будет попасть в музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы. А с 29 июня в этот список попадут кафе и рестораны вместимостью более 10 человек, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы, санатории и даже студенческие общежития. Также не прошедшим вакцинацию жителям региона нельзя будет пользоваться междугородним автотранспортом.

Сергей Миронов жестко раскритиковал пункты этого указа. По мнению политика, это превращает большую часть населения в изгоев. Решение Хабирова он назвал радикальным: «Желание перестраховаться, отчитаться, выделиться затмевает здравый смысл, тем более уважение к правам и чувству собственного достоинства своих сограждан. На данный момент всех перегнал глава Башкирии г-н Хабиров, который одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», – считает Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что по официальным данным на 16 июня первым компонентом привиты более 406 тысяч жителей Башкирии. Всего в регион поступило 464,6 тысяч доз вакцин. При этом в республике проживает свыше 4 миллионов человек.

- То есть если завтра все население Башкирии решит разом вакцинироваться, на это просто не хватит препаратов, доля привитых составит незначительную часть жителей республики, а прочие окажутся на положении людей второго сорта. Иначе как издевательством подобные указы не назовешь. Боюсь, однако, что дурной пример заразителен и найдутся руководители регионов, которые пожелают самоутвердиться на ниве борьбы с пандемией, превзойдя башкирское руководство, – полагает политик.

ПроУфу
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  • 1 | 21.06.2021, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководить сложными системами и жить в них не каждому дано .Поэтому в России стремятся как можно сильнее упростить ( дебилизировать ) систему . Русский и башкир братья на веки и это гораздо глубже и серьезней чем просто лозунг .



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  • 2 | 21.06.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Зарекаться о дружбе народов, перспективах политика, и вообще о будущем не стоит, не стоит смешить Всевышнего.
Популярности эти шаги не добавят, народ не верит в ваши вакцины. Даже врачи в пункте вакцинации мне сказали, что сами не вакцинировались. Сходите в любую аптеку и спросите о вакцинировании сотрудников, опять мимо. Опросите билетёров, таксистов, охранников, продавцов и прочий рабочий люд плотно общающийся с населением. Редкое исключение, единицы. Но практически каждый расскажет про осложнения после прививок у знакомых, а больницы и поликлиники полнятся слухами об осложнениях и смертях. Кто прав, кто виноват и можно ли верить Гинзбургу из Гамалеи?



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  • 3 | 21.06.2021, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
"- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде (действительно в течение трёх суток со дня выдачи)." - а он не сказал, где взять деньги на справки ПЦР каждые четверо суток - и время на сдачу анализов в рабочее в основном время? Каждому взрослому члену семьи.

Самый дешевый тест на ПЦР в системе клиник "Лорак" - 1200.



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  • 4 | 21.06.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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утром пошла в магазин Сабантуй МОРКОВЬ 99 РУБЛЕЙ!!!!!!!!!



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  • 5 | 21.06.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 21.06.2021, 12:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71020 | Рейтинг: +11612,6
"- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде (действительно в течение трёх суток со дня выдачи)." - а он не сказал, где взять деньги на справки ПЦР каждые четверо суток - и время на сдачу анализов в рабочее в основном время? Каждому взрослому члену семьи.

Самый дешевый тест на ПЦР в системе клиник "Лорак" - 1200.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Сиди дома и не траться на тест! Очень Опытный



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  • 6 | 21.06.2021, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
утром пошла в магазин Сабантуй МОРКОВЬ 99 РУБЛЕЙ!!!!!!!!!
_______________________________________
А свекла - 150....



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  • 7 | 21.06.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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То есть если завтра все население Башкирии решит разом вакцинироваться, на это просто не хватит препаратов
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Разом ничего не бывает! Но народ сейчас понял, что лучше вакцинироваться, и в прививочных пунктах уже выстроились очереди! А тупые либерасты пусть на тесты тратятся, если дома не хотят сидеть! Очень Опытный



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  • 8 | 21.06.2021, 17:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
утром пошла в магазин Сабантуй МОРКОВЬ 99 РУБЛЕЙ!!!!!!!!!
_______________________________________
А свекла - 150....
++++++++++++++++++++
А вам за скока надо.



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  • 9 | 21.06.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Люди подскажите если в списках никого нормальных кандидатов нет то голосовать только за Зюгановских?



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  • 10 | 21.06.2021, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
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8-й
Правильный вывод:
Путин уходи!!!
Постарайтесь вспомнить программу средней школы: Древние Греция и Рим.
.причино-следственные связи. Если вдруг не удастся,.. мои вам искренние соболезнования!..6



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  • 11 | 21.06.2021, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Указ Хабирова уничтожит экономику РБ. Хабиров находится под сильным влиянием армянского лобби России. Цель армянского лобби России-переселить всех армян со своей исторической родины на территорию России (Черноморское побережье Краснодарского края,Москва и Санкт-Петербург).



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  • 12 | 21.06.2021, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Похоже за коммунистов придется голосовать в Госдуму, больше не за кого



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  • 13 | 21.06.2021, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Сергей Миронов не прав!
- Путин посредством Хабирова...
По факту Хабиров всего лишь исполнитель воли Путина!



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  • 14 | 21.06.2021, 20:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Ну уж нет! Я, если пойзу, буду голосовать за Яблоко - у них второй-третий номер - приличные люди:

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга

Без Гриши, понятное дело - никуда, но Шлосберг - смелый мужик, Литвинович - тоже норм.

И да - мне похер, кто они по национальности. Пуйло типа русский...



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  • 15 | 21.06.2021, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 21.06.2021, 20:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71037 | Рейтинг: +11611,8
Ну уж нет! Я, если пойзу, буду голосовать за Яблоко - у них второй-третий номер - приличные люди:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ого! Это же смена принципа! Неужели дошло, наконец, что если вообще ничего не делать, то тогда точно ничего не изменится? А так хоть какой-то шанс есть, хоть и микроскопический! Голосуй хоть за кого, только не за ЕР! Очень Опытный



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  • 16 | 21.06.2021, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда ваш Путин тех кто защищает народ РФ уголовно наказуемо обзывает "Ино транными агентами", я сделал вывод, ну возможно старческий маразм. Но когда вспомнил что он шпионил в Германии понял причину. Путин деятельную часть жизни прожил с немцами, т.е. привык к их укладу жизни, к их бедам и проблемам. Он, соответственно, и ощущает и представляет себя как гражданин Германии и вот его спровадили в люто морозную Россию с её загаженными подъездами домов, с прокуренными до хрипоты Маруськами... Понятно что для него Россия уже стала не Родиной, а чужбиной, а граждане России для него стали иностранцами!
Поэтому тот кто из-за границы завозит в РФ деньги для него "Ииностранный агент", а его подельники вывозящие деньги РФ за границу это нормальная деловая транзакция!!!
Путин уходи к своим иностранным партнёрам!



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  • 17 | 21.06.2021, 23:52 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4495 | Рейтинг: -350,3
Люди подскажите если в списках никого нормальных кандидатов нет то голосовать только за Зюгановских?
-------------
Я наверное буду за партию М.Шевченко голосовать.
Главное сходить и проголосовать, иначе голос украдёт пжив.



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  • 18 | 22.06.2021, 00:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Ну вот - теперь не только Миронов, но и Москалькова указала СРАдию его место - у параши:

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против стимулирования к вакцинации через ограничения в правах
По ее словам, это нечестная игра, которая порождает массовый психоз.

В эфире радио «Бизнес ФМ» она сказала, что получает много обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.



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  • 19 | 22.06.2021, 00:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
17 | 21.06.2021, 23:52 | Автор: xrul

11 лет тут топил за КПРФ и вдруг переметнулся)))) Предатель!



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  • 20 | 22.06.2021, 03:10 | Автор: Не зарегистрирован
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щ

14ая Кухарка
Вот и проявилось россяфобство Кухарки. Когда ПЖиВвовцы разграбили РФ до дефолта Явлинский предложил Примакова и он вытащил РФ и за это Кухарка презирает Гриню!



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