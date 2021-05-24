Сергей Миронов: «Хабиров превратил людей в изгоев»

«Превратил людей в изгоев». Сергей Миронов назвал указ Хабирова принуждением к вакцинации.Он полагает, что это принудит людей вакцинироваться.Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ раскритиковал указ Хабирова о повышенной готовности, который тот подписал 18 июня.Согласно документу, с 22 июня в Башкирии без справки о прививках, либо без результатов теста на антитела, нельзя будет попасть в музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы. А с 29 июня в этот список попадут кафе и рестораны вместимостью более 10 человек, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы, санатории и даже студенческие общежития. Также не прошедшим вакцинацию жителям региона нельзя будет пользоваться междугородним автотранспортом.Сергей Миронов жестко раскритиковал пункты этого указа. По мнению политика, это превращает большую часть населения в изгоев. Решение Хабирова он назвал радикальным: «Желание перестраховаться, отчитаться, выделиться затмевает здравый смысл, тем более уважение к правам и чувству собственного достоинства своих сограждан. На данный момент всех перегнал глава Башкирии г-н Хабиров, который одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», – считает Сергей Миронов.Парламентарий отметил, что по официальным данным на 16 июня первым компонентом привиты более 406 тысяч жителей Башкирии. Всего в регион поступило 464,6 тысяч доз вакцин. При этом в республике проживает свыше 4 миллионов человек.- То есть если завтра все население Башкирии решит разом вакцинироваться, на это просто не хватит препаратов, доля привитых составит незначительную часть жителей республики, а прочие окажутся на положении людей второго сорта. Иначе как издевательством подобные указы не назовешь. Боюсь, однако, что дурной пример заразителен и найдутся руководители регионов, которые пожелают самоутвердиться на ниве борьбы с пандемией, превзойдя башкирское руководство, – полагает политик.