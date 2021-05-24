Обкурился или шайтан попутал?

«Опиум без побочек»: Муфтий Башкирии своеобразно высказался о религии. Видеозапись на момент публикации уже была удалена.Председатель Духовного управления Башкирии муфтий Айнур хазрат Биргалин записал довольно странное видеообращение к верующим, сравнив религию с опиумом.В видео муфтий рассуждает о специфике религии, ее влиянии на людей в массовом масштабе, в том числе и верующих. Со слов Биргалина, «лучший опиум массовый для народа – это религия».– Религия дает человеку надежду, решает его проблемы, дает ему истинное, настоящее удовольствие. Поэтому истинное, хорошее. Хороший опиум, правильный, невредный, без побочек, без каких-то вредных вещей, как природный опиум, душевный опиум и массовый опиум – это религия, – заявил Биргалин.В заключении муфтий добавил, что «религия – это та вещь, которая успокаивает людей, которая делает их счастливыми без плохих последствий.Стоит отметить, что видеозапись на момент публикации буквально была удалена – пользователи и верующие высказать свое мнение по поводу изречений муфтия не смогли.Видео: