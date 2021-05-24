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Обкурился или шайтан попутал?

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.06.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 20188 | Комментарии: 19
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«Опиум без побочек»: Муфтий Башкирии своеобразно высказался о религии. Видеозапись на момент публикации уже была удалена.

Обкурился или шайтан попутал?


Председатель Духовного управления Башкирии муфтий Айнур хазрат Биргалин записал довольно странное видеообращение к верующим, сравнив религию с опиумом.

В видео муфтий рассуждает о специфике религии, ее влиянии на людей в массовом масштабе, в том числе и верующих. Со слов Биргалина, «лучший опиум массовый для народа – это религия».

– Религия дает человеку надежду, решает его проблемы, дает ему истинное, настоящее удовольствие. Поэтому истинное, хорошее. Хороший опиум, правильный, невредный, без побочек, без каких-то вредных вещей, как природный опиум, душевный опиум и массовый опиум – это религия, – заявил Биргалин.

В заключении муфтий добавил, что «религия – это та вещь, которая успокаивает людей, которая делает их счастливыми без плохих последствий.

Стоит отметить, что видеозапись на момент публикации буквально была удалена – пользователи и верующие высказать свое мнение по поводу изречений муфтия не смогли.

Видео:



ПроУфу
Оригинал публикации






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  • 1 | 22.06.2021, 07:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Айнур повторил Ленина- религия опиум для народа.
Все больше убежаюсь, что загробной жизни нет. Жизнь продолжается только в детях. Смерть для человека - аннигиляция . Поэтому любите земную жизнь и своих детей- они продолжатели Вашей жизни. Воспитывайте в деях любовь к учебе и труду а также благородство.



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  • 2 | 22.06.2021, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На секунду пришло прозрение, но маразм взяло своё и всё удалил.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 22.06.2021, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самая страшная побочка этого опиума - человек тупеет со школьной скамьи.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 22.06.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Научно установлено что разница в полях головногомозга людей в 4О и более раз! ЛюдяМ с архаичными мозгами невозможно объяснить что есть хорошо и что такое плохо. Для таких мозгов придумали рел гию где "хорошо илиплохо" подаётся в виде команд: не убий не кради не возжелай!
Голосуйте супротив всей беспутной швали!



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1

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  • 5 | 22.06.2021, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Религия дает человеку надежду
______________________________
Религия дает человеку ЛОЖНУЮ надежду. Образовано от слова ЛОЖЬ! Не в смысле - класть, а в смысле - ЛГАТЬ!

это та вещь, которая успокаивает людей, которая делает их счастливыми без плохих последствий
_______________________________________________
И счастливые с криком "алла я в бар" - режут головы "неверным", правда и для них все же бывают - плохие последствия. Но не всегда, это верно. Ускользают. И не к 70-ти девственницам...



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0

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  • 6 | 22.06.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5ая Кухарка
Насчет кто кого "режет" обратитесь к Росстату утверждающего что численность башкир меньше откуда-то заявившихся русских. Утверждают из Скандинавии поищли русичи, так именовали бандитов...



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1

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  • 7 | 22.06.2021, 13:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15698 | Рейтинг: -2223,3
...Для таких мозгов придумали рел гию где "хорошо илиплохо" подаётся в виде команд: не убий не кради не возжелай!
Голосуйте супротив всей беспутной швали
___________________________________________
А что, путь мимо заповедей ведёт именно к научным открытиям?
Несоблюдение этих заповедей свидетельствует именно об огромном потенциале и развитости мозга?



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1

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  • 8 | 22.06.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Антирелигиозные комментарии пишут (по крайней мере здесь, на УЖе), крайне агрессивные и очень недалекие люди.
В их голове не помещается тот факт, что Религия и Вера всегда были и будут вместе с человеком разумным.
Что такое опиум в восточной и мусульманской культуре им понять трудно.
Опиум это своего рода философия, культ, множество величайших людей в Истории применяли опиум в совершенно различных целях.
Но эта тема уже для отдельной статьи, и с желательной изоляцией на это время местных экзальтированных особ, одержимых бесами.



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2

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  • 9 | 22.06.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7й Корней
Напомните' пожалуйста' о ком это уволенный вашим Путиным ректор в ♡ах сказал что невозможно дать высшееобразование у кого нет среднего!



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  • 10 | 22.06.2021, 14:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15698 | Рейтинг: -2223,3
Напомните' пожалуйста' о ком это уволенный вашим Путиным ректор в ♡ах сказал что невозможно дать высшееобразование у кого нет среднего!
____________________________________
Понятия не имею кто это сказал.
Но раз этот ректор считает невозможным обучить и научить человека, значит поавильно сделали, что его уволили.
Он зря занимал эту должность.
Должность ректора должен занимать человек, который считает не только возможным, но и необходимым давать человеку знания. Учить человека.



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  • 11 | 22.06.2021, 14:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
1 ч
Военнослужащие сегодня зажгли лампады от Вечного огня в главном военном храме, эти лампады будут доставлены в военные округа.

Прочтите ещё раз, если не поняли сразу.
Путинизм создаёт свой культ.
Свою религию войны, свои капища, свои реликвии, теперь своё схождение огня.



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  • 12 | 22.06.2021, 14:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
ЯR
@Hypecoum_

Охуеннейшая история под Петербургом. Там на месте массового захоронения времён второй мировой, строят бизнес-центр, а останки погибших вывозят тупо Камазами. И всё хорошо у людей. Никого не оскорбляют.

Останки погибших загрузили в КамАЗы и увезли
На месте, где погибли 15 тысяч советских солдат, возводится бизнес-центр, а поисковикам угрожают расправой

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/21/ostanki-pogibshi
kh-zagruzili-v-kamazy-i-uvezli

среди 15 тысяч павших - могут быть и ваши предки...



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  • 13 | 22.06.2021, 15:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15698 | Рейтинг: -2223,3
Охуеннейшая история под Петербургом. Там на месте массового захоронения времён второй мировой, строят бизнес-центр,
_________________________________
Ты ждала чего-то другого от капитала?
Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист.
Хотя....ты же зомби.



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  • 14 | 22.06.2021, 15:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15698 | Рейтинг: -2223,3
Напомните' пожалуйста' о ком это уволенный вашим Путиным
_________________________________
А что Вы так за нас переживаете?
Не грустите о нас и за нас.
Думайте о приятном. Например, о Вашем.
Кто там у Вас? Зеленский? Байден?



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  • 15 | 22.06.2021, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Отправленные в Италию врачи оказались шпионами
22.06.2021
Итальянская сторона обвинила в шпионаже российских военных, которые приезжали в 2020 году в страну на помощь в борьбе с коронавирусом. По данным итальянского издания «La Repubblica», «спасательная операция» российских военных химиков, вызвавшихся помочь итальянцам в санитарной обработке помещений от коронавируса, на деле оказалась разведывательной миссией Минобороны

«Российские военные прибыли в Италию с единственной целью — получить некие данные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией».

«La Repubblica» отмечает, что российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии.
______________________________________
Бойтесь пуйла, дары приносящего.



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  • 16 | 22.06.2021, 15:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Ты ждала чего-то другого от капитала?
_____________________________
Не вижу реакции "социального" государства - может пуйло как-то отреагировал и запретил там строить проклятым капиталистам, среди которых, скорее всего его же лучший друганы из питерской подворотни.



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  • 17 | 22.06.2021, 15:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15698 | Рейтинг: -2223,3
Не вижу реакции "социального" государства
________________________________
Забудь о социальном государстве.
Оно осталось в прошлом.
Ты же сама лифчик рвала (и рвёшь) за власть капитала.



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  • 18 | 22.06.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Животные не имеют Веры. Ну, еще либерасты.



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  • 19 | 22.06.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка как тот сперматозоид, которому мешают выбиться в люди разные г.андоны.



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