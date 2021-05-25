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Путину мешают девностые, а Хабирову — Хамитов с Муртазой

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Глава Башкирии назвал виновными в высоких платежах за тепло «предыдущих руководителей». Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с республиканским Советом по правам человека, которая состоялась в колонном зале министерства сельского хозяйства в минувший вторник. Кого именно руководитель региона имел в виду, не сообщается.

Путину мешают девностые, а Хабирову — Хамитов с Муртазой


По словам Хабирова, проблема с высокой стоимостью ЖКХ в Башкирии имеет «несколько факторов», но «бомба была заложена чуть пораньше».

Он заметил, что отопительный сезон пройден благополучно благодаря инвестициям, предусмотренным республиканским тарифом на услугу отопления. В то же время критики в адрес ресурсоснабжающих компаний и связанных с ними организаций высказано не было.

Между тем во вторник в «БашРТС» заявили о том, что житель Благовещенска лишился машины из-за долга в 90 тысяч рублей, который начал формироваться еще в августе 2016-го года. Ресурсоснабжающая компания получила исполнительный лист на взыскание задолженности. Единственное имущество, которое было у жителя Благовещенска – автомобиль марки Hyundai – приставами было арестовано.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.06.2021, 13:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
А еще этот дебилушка назвал НАС инвесторами:

"Он заметил, что отопительный сезон пройден благополучно благодаря инвестициям, предусмотренным республиканским тарифом на услугу отопления."

Правда не сказал - когда же инвесторы, то есть мы с вами - начнем получать дивиденды с миллиардов прибыли.



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  • 2 | 23.06.2021, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Единственное имущество, которое было у жителя Благовещенска – автомобиль марки Hyundai..." - интересная формулировка. Вообще не понятно, о чём думает человек, собирая долг с 2016 года, т.е. 5 лет катался на машине, пользовался теплом бесплатно. Ну это, конечно, не в тему высокого тарифа на тепло, просто автор всё смешал.



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  • 3 | 23.06.2021, 14:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
У СРАдия - летнее обострение, впрочем - глупость его круглогодична.

На днях запретил всем появляться в публичных местах без сертификата о прививках - ИИИИИИИИИИИИИ

Нехватка вакцины от коронавируса наблюдается в Башкирии, — сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова

Нехватка вакцины от коронавируса наблюдается в Башкирии, — сообщает сегодня пресс-служба главы республики Радия Хабирова. Только за понедельник ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз. При этом там, где есть вакцина, большие очереди.
__________________________
То есть - на 3 дня не хватило. Нахера принимать такой указ, который не подкреплен количеством вакцины?! Чем прививаться тогда?!

Это еще не3всё. СЕГОДНЯ же - СРАдий - сломаные уши - издает новый указ - та-дам!!!!

В Башкирии подписали постановление, согласно которому в Уфе до 1 июля этого года должны вакцинироваться 100% работников муниципальных образовательных учреждений. Такой документ был опубликован на сайте мэрии города.

Также до 1 июля должна осуществиться 100% вакцинация переписчиков населения и членов избирательных комиссий.
_________________________________
То есть 100% шкрабов, а не только училок - завхозов, охранников, уборщиц, которые находятся в отпуске до конца августа - должны за неделю(!!!) привиться по всему Б-стану, где нет вакцины, о чем он и заявил, прежде чем подписать этот указ!
Палата №6

Моя подруга - училка имеет онкологию, пока в заторможенном виде после лечения, но раковые клетки у нее остаются и даже перемещаются по организму, кроме того ей назначена операция по замене бедренного сустава. И она планировала сделать ее именно в отпуск, который на днях начнется, чтобы до начала учебного года встать на ноги.
Если ей сегодня привиться, повторно через недели, то она точно не успеет за время отпуска поправиться. А сегодня - не получится. Нет вакцины! А привиться после операции - когда организм ослаблен - опять-таки нельзя будет. То есть - ее не допустят до работы?
А ничего, что с марта прошлого года она благополучно работала, нося маску, перчатки и пользуясь санитайзером?!

Идиота кусок! Коллективного иммунитета достаточно 70% вакцинированных и переболевших.
А ты, СРАдий-сломанные уши - идиот на все 100%



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  • 4 | 23.06.2021, 14:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
А вот и наши слуги - бунтуют...

Депутаты Госсобрания Башкирии отказались рассмотреть итоги расследования высокой стоимости отопления в регионе. Его провели члены межфракционной парламентской группы
__________________________
Еще остались сомнения, на кого работает курултаевщина?!



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  • 5 | 23.06.2021, 15:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Вот такая инфа - на ЭМ в Уфе нет, на Ппуфах нет:

В Уфе ФСБ задержала шесть человек после обысков. Предположительно, по делу «Хизб ут-Тахрир»
22.06.2021 21:16
Чувашия
Политпрессинг
Сотрудники ФСБ провели утром массовые обыски в Уфе и задержали шесть человек, предположительно — по делу «Хизб ут-Тахрир». Об этом активисты «Родительской солидарности» сообщили ОВД-Инфо.

Среди задержанных Радик Талипов, Ренат Янситов, Марат Баширов, Фарит Харисов, Идрис Шарипов и Тимур Хабибуллин. Еще одного жителя Уфы сотрудники ФСБ отпустили, чтобы он отвез детей домой, но обещали забрать его позже.

Задержанным вменяют участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), по неподтвержденной информации, одному — организацию террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК).

Как сообщают родные задержанных, обыски проходили утром без лишнего шума. Некоторые сотрудники были вооружены и угрожали задержанным применением оружия.

Остальные подробности уточняются.

По данным «Родительской солидарности», это первые задержания по делу о причастности к «Хизб ут-Тахрир» в Башкортостане с 2018 года. Некоторые задержанные помогали семьям людей, взятых под стражу и осужденных по другим делам «Хизб ут-Тахрир» в республике.
_________________________________
То есть - еще вчера с утречка...



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  • 6 | 23.06.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только Мубарек не копался в прошлом, потому что ошибки прошлых лет молча исправлял. А у наших - исправлять слабо, то ли дело копаться - это "наидушевнейшее" занятие наших "деятелей" начиная с шута Хрущева.К сожалению и народ подобный Кухаркам и Опытным клюёт на подобную дешевку.



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  • 7 | 23.06.2021, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.06.2021, 13:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71059 | Рейтинг: +11608,6
А еще этот дебилушка назвал НАС инвесторами:

"Он заметил, что отопительный сезон пройден благополучно благодаря инвестициям, предусмотренным республиканским тарифом на услугу отопления."

Правда не сказал - когда же инвесторы, то есть мы с вами - начнем получать дивиденды с миллиардов прибыли.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это я ещё несколько лет назад написал, что так как в тарифе есть инвестиционная составляющая, то потребители являются инвесторами и должны получать дивиденды! Очень Опытный



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  • 8 | 23.06.2021, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.06.2021, 14:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71059 | Рейтинг: +11608,6
Моя подруга - училка имеет онкологию, пока в заторможенном виде после лечения, но раковые клетки у нее остаются и даже перемещаются по организму, кроме того ей назначена операция по замене бедренного сустава. И она планировала сделать ее именно в отпуск, который на днях начнется, чтобы до начала учебного года встать на ноги.
Если ей сегодня привиться, повторно через недели, то она точно не успеет за время отпуска поправиться. А сегодня - не получится. Нет вакцины! А привиться после операции - когда организм ослаблен - опять-таки нельзя будет. То есть - ее не допустят до работы?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Не надо было ждать, когда "жаренный Хабиров" в жопу клюнет! А теперь "хватай мешки - вокзал отходит"! Если нельзя вакцинироваться, то пусть получает мед. отказ! Очень Опытный



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  • 9 | 23.06.2021, 16:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Идиот! А кто пиZдел, что не будет третьей волны?! Вот быквально еще в мае - начале июня!
Хотя умные еще год назад говорили и про вторую, и про третью.



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  • 10 | 23.06.2021, 18:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Михаил Закомалдин назначен омбудсменом по правам человека Башкирии
15:22, 23 июня 2021 | c177 Светлана ГАРИПОВА
В Госсобрании Башкирии прошло пленарное заседание

Михаил Закомалдин назначен омбудсменом по правам человека Башкирии
Депутаты Госсобрания Башкирии на пленарном заседании назначили Михаила Закомалдина на должность уполномоченного по правам человека республики.

Напомним, еще в мае этого года Радий Хабиров внес кандидатуру бывшего главного федерального инспектора для согласования уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. Ранее, с 2009 года, эту должность занимал Рим Каюмов, но в июне прошлого года он объявил об отставке.

Михаил Закомалдин с 2011 по 2016 годы был главой МВД Башкирии, после занял пост главного федерального инспектора Башкирии аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, но подал в отставку из-за разногласий с главой региона в марте 2021 года.
_______________________________________________
Права ментов, силовиков. чиновников и прочих пуйлососов - будут защищены, тут сомнений нет.
Остальные - нервно курят бамбук.



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  • 11 | 23.06.2021, 18:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Всемирная организация здравоохранения нашла нарушения в работе завода, «Фармстандарт-УфаВИТА» в Башкирии, который производит вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

ВОЗ провели инспекцию четырех российских производственных площадок, которые производят вакцину «Спутник V», но замечания по работе были обнаружены только на уфимском заводе. Сейчас региональный производитель вакцины проводит работу по устранению замечаний, после чего вновь последует проверка.
Оперативный комментарий от представителей завода «Фармстандарт-УфаВИТА» получить не удалось, так как телефонные звонки остались без ответа. В Минздраве Башкирии от комментариев отказались, сославшись на то, что это не в их компетенции.
_______________________________________
Не удивлена.
И тут СПАдий в жопе - в его епархии говно выпускали.



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  • 12 | 23.06.2021, 18:42 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1382 | Рейтинг: +527,5
Путину мешают девностые-это кто?



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  • 13 | 23.06.2021, 19:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Путину мешают девностые-это кто?
___________________________________
Дед пихто, то есть пуйло - сам себе мешает, якобы, но как воровал с начала 90-х, так и ворует - только в бОльших масштабах, подключив всю вертикаль, которую выстроил.

Российские власти до сих пор не могут «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, которые давались на выборах еще в девяностых годах, заявил президент Владимир Путин, выступая на Совете законодателей Федерального собрания. Выступление транслировал канал «Россия 24».

Президент напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы, и попросил парламентариев в период избирательных кампаний избегать пустословия и «дешевого, ничем не обеспеченного» популизма.

«Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала девяностых годов: обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — сказал Путин.

Обещания невозможного порождают ожидания, которые не могут сбыться, обманывают людей и вызывают недоверие к политической системе страны, считает президент. «Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в девяностые годы», — попросил Путин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/04/2021/6087f48b9a7947f40fcec
a0d
_______________________________
Я даже не буду перечислять что это пуйло обещало за 22 года! Но вата помнит только две волги за ваучер, а в остальном у вас амнезия



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  • 14 | 23.06.2021, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.06.2021, 19:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71064 | Рейтинг: +11608,6

Путину мешают девностые-это кто?
___________________________________
Дед пихто, то есть пуйло - сам себе мешает, якобы, но как воровал с начала
....................................
Я даже не буду перечислять что это пуйло обещало за 22 года! Но вата помнит только две волги за ваучер, а в остальном у вас амнезия
======================
А я помню что каждый "чмок" Гайдара сокращал население России на тысячи жизней.



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  • 15 | 23.06.2021, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
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а/ль изъятый оценили в 10 тыс руб.?
и ещё:
0н голосовал за Путина?!



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  • 16 | 23.06.2021, 21:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
А я помню что каждый "чмок" Гайдара сокращал население России на тысячи жизней.
______________________________________________________
А при Путине? Давай посмотрим - не твое впечатление, а статистику. Правда пуйло-статистике мне верится куда меньше, чем ельцинской. И все же:
Не буду брать каждый год - нет смысла... Поехали:
Год Численность населения на 1 января
1992 148 514 692
1993 148 561 694
1999 147 539 426
2000 146 890 128
Убыль 1,6 млн. человек
И тут пришел Путин:

2002 145 649 334
2004 144 333 586
2009 142 737 196
2014 143 666 931

И УПС! Крымнаш!

2015 146 267 288
И УПС - несмотря на то, что лугандонии с донбассцами выдали 630 тыщ паспортов:
2020 146 748 590
Ну и - наконец:
1 января 2021 146 171 015

На 719 тысяч МЕНЬШЕ, чем принял страну от ЕБНа - приплюсуй к этим убыткам еще и Крым, 2,22(С Севастополем) млн и ОРДЛО 630 тыщ - и получим -
МИНУС - 3 миллиона 569 тысяч!!!!


Значит память твоя - как у человека с деменцией - что было давно - помнишь, что недавно - нет.



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  • 17 | 23.06.2021, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 23.06.2021, 21:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71065 | Рейтинг: +11608,6
И УПС - несмотря на то, что лугандонии с донбассцами выдали 630 тыщ паспортов:
2020 146 748 590
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ну ты и тупая! Численность населения от количества граждан РФ не отличаешь! Постоянно проживающие не на территории РФ в численность населения не входят и в переписи не участвуют! Очень Опытный



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  • 18 | 23.06.2021, 22:01 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1382 | Рейтинг: +527,5
Кухарка! Ещё раз-дЕВностые-это кто?



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  • 19 | 23.06.2021, 22:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Допустим, но все равно - почти 3 миллиона МИНУС. Вполне сопоставимо с 10-ю годами в 90-у и 20 пуйловскими.
И это не лихие 90-е, когда рождаемость падала, а смертность росла. И это все знали.
А вот про нулевые и десятые - не знают, что ничего не изменилось в лучшую сторону.
И материнский капитал не помог! Ну или - не очень помог. По результатам- не помог.



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  • 20 | 23.06.2021, 22:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Кухарка! Ещё раз-дЕВностые-это кто?
___________________________
Ты ко всем ОЧЕПЯТКАМ намерена докапываться? Тебе шашечки - или ехать?

Это ВСЁ, что ты вынесла из заметки про СРАдия?!

Самой-то не стыдно? Только на этом сайте бывают опечатки?
Это называется в инете - граммадрочерством и не приветствуется собеседниками НИГДЕ!



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