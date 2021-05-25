Путину мешают девностые, а Хабирову — Хамитов с Муртазой

Глава Башкирии назвал виновными в высоких платежах за тепло «предыдущих руководителей». Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с республиканским Советом по правам человека, которая состоялась в колонном зале министерства сельского хозяйства в минувший вторник. Кого именно руководитель региона имел в виду, не сообщается.По словам Хабирова, проблема с высокой стоимостью ЖКХ в Башкирии имеет «несколько факторов», но «бомба была заложена чуть пораньше».Он заметил, что отопительный сезон пройден благополучно благодаря инвестициям, предусмотренным республиканским тарифом на услугу отопления. В то же время критики в адрес ресурсоснабжающих компаний и связанных с ними организаций высказано не было.Между тем во вторник в «БашРТС» заявили о том, что житель Благовещенска лишился машины из-за долга в 90 тысяч рублей, который начал формироваться еще в августе 2016-го года. Ресурсоснабжающая компания получила исполнительный лист на взыскание задолженности. Единственное имущество, которое было у жителя Благовещенска – автомобиль марки Hyundai – приставами было арестовано.