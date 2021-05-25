Жуликам и ворам Башкирии — высокую зарплату!

Под главного единоросса Башкирии готовят бюджет. В Госсобрании РБ вводят еще одну платную должность.Комитет по государственному строительству Курултая РБ предлагает оплачивать из бюджета еще одного депутата республиканского парламента.Соответствующее предложение будет рассмотрено Госсобранием РБ уже послезавтра. Сейчас очень неплохую заработную плату в законодательном собрании региона получают 24 депутата из 110: спикер, вице-спикеры, руководители и заместители в комитетах. Вице-спикер ГС РБ Эльвира Аиткулова задекларировала более 5 млн рублей дохода, Рустам Ишмухаметов почти 4 млн за 2020 год.К слову, парламентское большинство в Курултае в лице партии «Единая Россия» не вносит законопроекты от отдельных депутатов. Так и в этом случае проект закона подписан абстрактно председателем комитета Владимиром Нагорным. Однако срочное принятие данного законопроекта легко объяснимо, с точки зрения предстоящих выборов в Государственную Думу РФ. Главный единоросс Башкирии Рустем Ахмадинуров сейчас является вице-спикером ГС РБ на общественных началах, то есть бесплатно.Ахмадинуров оказался на дне результатов праймериз партии власти, и вероятность его прохождения в парламент страны маловероятна. Поэтому введение новой оплачиваемой из бюджета ставки в Госсобрании РБ выглядит как компенсация для «своего».Формальный инициатор нового закона – Владимир Нагорный и его помощник комментировать свою инициативу отказались. Рустем Ахмадинуров нам заявил, что заработную плату получает в партии, и в ближайшее время ничего не изменится. Но прямо о возможности получения заработной платы в последующем в Курултае вице-спикер не ответил.С другой стороны, доходы господина Ахмадинурова в региональном отделении «Единой России» вполне себе сопоставимы с зарплатой в Курултае.Контроль за бюджетом партии гораздо меньший, чем за деньгами республики в ГС РБ, из партийной кассы вполне себе позволительно платить придворным художникам. Видимо, здесь присутствует вопрос личных договоренностей и престижа.