Жуликам и ворам Башкирии — высокую зарплату!

Комитет по государственному строительству Курултая РБ предлагает оплачивать из бюджета еще одного депутата республиканского парламента.
Соответствующее предложение будет рассмотрено Госсобранием РБ уже послезавтра. Сейчас очень неплохую заработную плату в законодательном собрании региона получают 24 депутата из 110: спикер, вице-спикеры, руководители и заместители в комитетах. Вице-спикер ГС РБ Эльвира Аиткулова задекларировала более 5 млн рублей дохода, Рустам Ишмухаметов почти 4 млн за 2020 год.
К слову, парламентское большинство в Курултае в лице партии «Единая Россия» не вносит законопроекты от отдельных депутатов. Так и в этом случае проект закона подписан абстрактно председателем комитета Владимиром Нагорным. Однако срочное принятие данного законопроекта легко объяснимо, с точки зрения предстоящих выборов в Государственную Думу РФ. Главный единоросс Башкирии Рустем Ахмадинуров сейчас является вице-спикером ГС РБ на общественных началах, то есть бесплатно.
Ахмадинуров оказался на дне результатов праймериз партии власти, и вероятность его прохождения в парламент страны маловероятна. Поэтому введение новой оплачиваемой из бюджета ставки в Госсобрании РБ выглядит как компенсация для «своего».
Формальный инициатор нового закона – Владимир Нагорный и его помощник комментировать свою инициативу отказались. Рустем Ахмадинуров нам заявил, что заработную плату получает в партии, и в ближайшее время ничего не изменится. Но прямо о возможности получения заработной платы в последующем в Курултае вице-спикер не ответил.
С другой стороны, доходы господина Ахмадинурова в региональном отделении «Единой России» вполне себе сопоставимы с зарплатой в Курултае.
Контроль за бюджетом партии гораздо меньший, чем за деньгами республики в ГС РБ, из партийной кассы вполне себе позволительно платить придворным художникам. Видимо, здесь присутствует вопрос личных договоренностей и престижа.
ПроУфу
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Жуликам и ворам Башкирии — высокую зарплату!
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