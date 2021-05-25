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Жуликам и ворам Башкирии — высокую зарплату!

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Под главного единоросса Башкирии готовят бюджет. В Госсобрании РБ вводят еще одну платную должность.

Жуликам и ворам Башкирии — высокую зарплату!


Комитет по государственному строительству Курултая РБ предлагает оплачивать из бюджета еще одного депутата республиканского парламента.

Соответствующее предложение будет рассмотрено Госсобранием РБ уже послезавтра. Сейчас очень неплохую заработную плату в законодательном собрании региона получают 24 депутата из 110: спикер, вице-спикеры, руководители и заместители в комитетах. Вице-спикер ГС РБ Эльвира Аиткулова задекларировала более 5 млн рублей дохода, Рустам Ишмухаметов почти 4 млн за 2020 год.

К слову, парламентское большинство в Курултае в лице партии «Единая Россия» не вносит законопроекты от отдельных депутатов. Так и в этом случае проект закона подписан абстрактно председателем комитета Владимиром Нагорным. Однако срочное принятие данного законопроекта легко объяснимо, с точки зрения предстоящих выборов в Государственную Думу РФ. Главный единоросс Башкирии Рустем Ахмадинуров сейчас является вице-спикером ГС РБ на общественных началах, то есть бесплатно.

Ахмадинуров оказался на дне результатов праймериз партии власти, и вероятность его прохождения в парламент страны маловероятна. Поэтому введение новой оплачиваемой из бюджета ставки в Госсобрании РБ выглядит как компенсация для «своего».

Формальный инициатор нового закона – Владимир Нагорный и его помощник комментировать свою инициативу отказались. Рустем Ахмадинуров нам заявил, что заработную плату получает в партии, и в ближайшее время ничего не изменится. Но прямо о возможности получения заработной платы в последующем в Курултае вице-спикер не ответил.

С другой стороны, доходы господина Ахмадинурова в региональном отделении «Единой России» вполне себе сопоставимы с зарплатой в Курултае.

Контроль за бюджетом партии гораздо меньший, чем за деньгами республики в ГС РБ, из партийной кассы вполне себе позволительно платить придворным художникам. Видимо, здесь присутствует вопрос личных договоренностей и престижа.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.06.2021, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж... По большому счету "избранники" обязаны работать на общественных началах .Их присутствие на постоянной основе абсолютно ни к чему. На пролоббированное в интересах определенного круга лиц "голосование" - у них основное занятие , не занимает особого времени.



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  • Эксперт
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  • 2 | 23.06.2021, 16:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71068 | Рейтинг: +11608,4
Альфису Гаязоову - бывшему главе минобразования Б-стана, позднее - главы АН РБ, выдворенного после скандала из-за нарушения ТК РФ - намерены предоставить это место за 200 тыр в месяц. Пенсия мала?
СУКИ!



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  • 3 | 23.06.2021, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они работают молча,но не для Нас,а для Себя.Так что жители РБ,пора и Нам Самим молодым,пошевелится мозгами.



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  • Участник
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  • 4 | 23.06.2021, 17:18 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4496 | Рейтинг: -350,3
Паразиты на шее народа.



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  • 5 | 23.06.2021, 21:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ныне действующая Конституция РФ пятая по счету с 1918 года. Приходит к власти "новый" человек и его действия по управлению Республикой начинается или принятием новой конституции или поправками к действующей, которые радикально изменяют внутреннюю и внешнюю политику Республики. Нет ничего устойчивого, всеми уважаемого документа (основной закон). Все устроено на подавлении и подчинении.

На этом фоне расширение платных "слуг" народа в парламенте Республики самый что ни на есть забулдыжный факт и обращать на это внимание нет никакой потребности.



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  • 6 | 23.06.2021, 21:48 | Автор: Не зарегистрирован
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4 Хрул
Судя по вашим комментам вы женщина, это так?



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  • 7 | 23.06.2021, 22:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорил президент США Ф.Рузвельт про кубинского диктатора Сомосу : "Он , конечно, сукин сын. Но это наш сукин сын ! " Так и Альфиска - он свой сукин сын !



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  • 8 | 23.06.2021, 22:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.06.2021, 22:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорил президент США Ф.Рузвельт про кубинского диктатора Сомосу : "Он , конечно, сукин сын. Но это наш сукин сын ! " Так и Альфиска - он свой сукин сын !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Сомоса был кубинским диктатором? Кто же тогда был диктатором в Никарагуа? Очень Опытный



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  • 9 | 23.06.2021, 23:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Принцип Путина:
"0трицательный отбор"!
Т.е. кадровая политика когда во все звенья управления подбираются всё хуже и хуже!



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