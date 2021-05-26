Бесполезные курултайщики мастурбируют конституцией

Депутаты Госсобрания приняли в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в текст Конституции Башкирии.За инициативу проголосовал 101 парламентарий. По словам авторов проекта, поправки направлены на укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью, сохранение культурной самобытности народов республики, защиту исторической правды, развитие местного самоуправления и обеспечение единства публичной власти.Дети и семейное воспитание провозглашаются приоритетом региональной государственной политики, закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат.Законопроект, как ранее сообщали депутаты, предусматривает приведение положений основного закона республики в соответствие с обновленной в прошлом году федеральной Конституцией.