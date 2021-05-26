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Бесполезные курултайщики мастурбируют конституцией

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Депутаты Госсобрания приняли в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в текст Конституции Башкирии.

Бесполезные курултайщики мастурбируют конституцией


За инициативу проголосовал 101 парламентарий. По словам авторов проекта, поправки направлены на укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью, сохранение культурной самобытности народов республики, защиту исторической правды, развитие местного самоуправления и обеспечение единства публичной власти.

Дети и семейное воспитание провозглашаются приоритетом региональной государственной политики, закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат.

Законопроект, как ранее сообщали депутаты, предусматривает приведение положений основного закона республики в соответствие с обновленной в прошлом году федеральной Конституцией.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 24.06.2021, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот зря вы все так не любите Путина, ну и что с того что он сын поломойки прошедший секцию самбо в недрах которой сформировалась Тамбовская ОПГ "ураганившая" в СП/б.
Не в этом суть, а в том, что он введёт в Башкортостане МРОТ оавный московскоиу где пбсолютно Всё дешевле наших цен и ещё накинет, на всю сумму, "уральские" 15% !
Ура Путин!



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 24.06.2021, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Я бы отметила - фейковой конституцией.



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2

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  • Гость
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  • 3 | 24.06.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На бумагах у нас многое провозглашено ... На деле все СМИ пропагандируют олигаргический паразитический разгульный дешевый образ жизни... Весь Интернет заполнен объявлениями знакомств от львиц ( безмозглых кукол подражающих пропагандируемым героиням ) с требованиями к партнерам с МП ( матер.поддержкой) и с увлечениями турпоездками, фитнесами, салонами... на примерах пассий официальных со штампами в паспортах и неофициальных пассий так называемых самих себя "элит"



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3

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  • Гость
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  • 4 | 24.06.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Кухарка
А что ждать от выбравшего основной профессией шпионство!
Вот Меркель на 22 принесла извинения. Кто что услышал от Путина, пусть даже не за 1937...годы, хотя бы за 90-ые! Сколь семей развалили, сколь людей жильё потеряли, а сколь просто сгинули...
Путин уходи!



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 24.06.2021, 13:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15711 | Рейтинг: -2223,7
Вот Меркель на 22 принесла извинения.
__________________________________
Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией — за нее проголосовали 115 из 193 стран-членов Организации. Три государства — США, Украина и Канада — выступили против этой резолюции. Еще 55 стран, включая членов Европейского союза, при голосовании воздержались.

В резолюции члены Генассамблеи ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

Как Вы думаете, извинившаяся за 22 июня Меркель одобрила эту резолюцию?



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5

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  • Гость
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  • 6 | 24.06.2021, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Корней

Вам же УЖ сообщал что Путин в Питере сносит могилы 15 тысяч погибших воинов для строительства... Ваш Путин промямлил что он отвнчает за всё! А его видно не слышно!

Корней вы сами себе не противны? Эти 15 тысяч жизни отдали, и отдали за вас персонально!



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 24.06.2021, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как Вы думаете, извинившаяся за 22 июня Меркель одобрила эту резолюцию?
_____________________________-
не читал , но думаю ДА.. из логики чисто .
да и какая Х разница чё несут политики ? им что извиниться, что одобрить , что нах послать ... ну примерно как дзюбе
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 24.06.2021, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Догадываюсь, что УЖодов больше корежит от строк "....укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей")))



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4

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  • Участник
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  • 9 | 24.06.2021, 17:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15711 | Рейтинг: -2223,7
Вам же УЖ сообщал что Путин в Питере сносит могилы 15 тысяч погибших воинов для строительства... Ваш Путин промямлил что он отвнчает за всё! А его видно не слышно!

Корней вы сами себе не противны? Эти 15 тысяч жизни отдали, и отдали за вас персонально!
___________________________________
Мне противны такие, как Вы.
Такие как Вы гадят на солдат, перекладывают свою вину и требуют покаяться.



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1

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  • Участник
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  • 10 | 24.06.2021, 17:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15711 | Рейтинг: -2223,7
не читал , но думаю ДА.. из логики чисто .
да и какая Х разница чё несут политики ? им что извиниться, что одобрить , что нах послать ... ну примерно как дзюбе
турк
___________________________________
Воздержались.
Что, в общем-то, не похоже на раскаяние.
А в остальном я с тобой согласен.
И добавлю. Отказ от героизации нацизма дело нужное, но предположу, что у нас, как всегда, ретивые чиновники и политические активисты доведут это дело до абсурда.



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3

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  • Эксперт
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  • 11 | 24.06.2021, 18:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
В строительную отрасль можно привлекать неработающих пенсионеров, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он заявил, что активно развивающиеся регионы страны сегодня «практически борются за трудовые ресурсы».

«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — сказал Хуснуллин на совещании.
_______________________________________
Старые пидорасы думали, что их не коснется)))))))) Кирпичи класть пойдете - добровольно-принудительно, как заключенные на БАМ и расчистку Арктики.

И пенсии вам индексировать будет не нужно. Опять же - экономия.

Понятно, что не льготников-силовиков имеет он в виду - те-то пристраиваются на не пыльные работенки, типа в охрану.



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  • 12 | 24.06.2021, 19:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15711 | Рейтинг: -2223,7
Кирпичи класть пойдете -
________________________________
Это ты потому так злобишься, Кухарка, что тебе не знакомо это чувство. Чувство удовлетворения от проделанной работы. От нужной людям работы.
Незнакомо чувство гордости от: "этот дом построил я". И теперь этот дом даёт кров и защиту людям.



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2

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  • 13 | 24.06.2021, 19:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Экс-пиарщик Хабирова Мурзагулов выпустил патриотический клип
24 июня 2021
Ростислав Мурзагулов выпустил новую песню совместно с рок-группой Yarai Гудбай под названием «Башкорттар»

Экс-пиарщик Хабирова Мурзагулов выпустил патриотический клип
Композицию дополнили, помимо патриотического текста, еще и звуки курая. Мультипликационный клип на песню появился сегодня на YouTube-канале Мурзагулова и уже собрал более 250 просмотров.

Напомним, в начале месяца Мурзагулов на странице в социальных сетях рассказал, что новый альбом уже почти закончен, и в скором времени будут анонсированы выступления на различных сборных концертах, а также сольный концерт.
Недавно рэпер Моргенштерн посетил туалет в доме начинающего певца, где сейчас находятся вещи из кабинета бывшего куратора информационной политики Башкирии, а также флаг и портрет Путина. По словам исполнителя, именно в таких уборных заключаются «рекламные контракты с государством».
_____________________________________
Креативненько - флаг Б-стана и портрет пуйла возле толчка - к ним Мразегулов и его гости жопой садятся. То есть - ежедневно Мразегулов выражает свое отношение к этим вещам...
Фоточка в Пруфах.



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  • 14 | 24.06.2021, 19:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15711 | Рейтинг: -2223,7
В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых.
_________________________________
Да, в 90-х был демографический провал.
Постарались либерасты. До сих пор пожинаем.
Статистики утверждают, что население России при Ельцине потеряло 19 миллионов человек.
Наверное, если взять с сопредельными, теперь уже странами, можно говорить о потере населения сравнительно с Великой отечественной войной.
Впрочем, либерасты продолжают своё гнусное дело. Это и " нечего нищету плодить", это и насаждаемая педерастия, пренебрежение к семье и т.п.



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  • 15 | 24.06.2021, 20:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15711 | Рейтинг: -2223,7
Скоро, очень скоро Кухарки радостно запишут Мурзагулова и Моргенштерна в "прогрессивное человечество" и сделают своими иконами.



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  • 16 | 25.06.2021, 00:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 Корней
Так и хочется сказать: "Корней будь человеком". Нашел мантру: "либерасты виноваты", ну типа Пушкинского Гринева: "...бессмысленный и беспощадный..."
Вам же указали: "каждая ошибка имеет Ф.И.О."
иль у вас проблемы с причино-следственными связями?!
...но есть надежда что будет полным наконец!"



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