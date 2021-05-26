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Хоть и шмурдяк, зато наш, родимый!

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ВОЗ в Уфе нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V". Комиссия ВОЗ в конце мая и начале июня провела проверку производственного процесса вакцины на четырех из семи российских предприятий, производящих "Спутник".

Хоть и шмурдяк, зато наш, родимый!


Соответствующий пресс-релиз с итогами проверки размещен на сайте организации, пишет "Медуза".

Так, к предприятию "Фармстандарт-УфаВИТА", расположенном в Башкортостане, у комиссии возникли замечания. В частности нарекания у экспертов вызвали контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины, организация отслеживания партий препарата, а также "целостность данных и результатов испытаний в ходе микробиологического и экологического мониторинга".

В Минпромторге подчеркнули, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, каждая партия которой проходит тройную проверку.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по данным Кремля, замечания были приняты во внимание и "все, что нужно было исправить, все исправлено".

ВОЗ проводит экспертизу "Спутника" с начала весны. В России ожидают одобрения вакцины от ВОЗ в течение двух ближайших месяцев.

На данный момент Всемирной организацией здравоохранения уже одобрено для экстренного использования семь вакцин от коронавируса. Это препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, а также два варианта вакцины от AstraZeneca.

Российскую вакцин "Спутник" одновременно с ВОЗ проверяет Европейская комиссия по лекарственным средствам (ЕМА). Ранее стало известно, что российская сторона не успела предоставить ряд документов, из-за чего итоговое одобрение вакцины будет задержано. По данным Reuters, ЕМА одобрит "Спутник" не ранее сентября.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 24.06.2021, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Опозорились на весь мир. Без преувеличения.

Ну ничо-ничо - СРАдий опять войдет в топ-лидеров, потому что, как пуйлу надо, так и посчитают, хотя в регионе настоящий БАРДАК, который, впрочем, исходит от него самого.

В прошлую пятницу издал указ - всем срочно привиться. мы закрываем для непривитых всё и вся, народ подорвался прививаться - а через 3 дня кончилась вакцина.
Он прежде чем указ подписывать - спросил - а сколько у нас в Б-стане есть вакцины? Нет? Ну и кто он после этого, как не идиот?

Дальше - больше. С утра - сначала заявил, что вакцина в Б-стане кончилась, а следом издает указ до 1 июля привиться всем шкрабам, переписчикам и членам избиркомов, при том, что шкрабы вот-вот уйдут в отпуск и у них уже оплачены билеты и туры туда, где справку о вакцинации не просят, например. Но не это главное - как за неделю привиться тысячам и тысячам людей, если вакцины нет?! Поступление он ждет в количестве 18,6 тысяч доз и эта капля в море 4-х миллионного региона.

И еще. Отчитались о 460 тысячах привитых по Б-стану - а сколько из них липовые - узнать не возможно. Сертификаты о прививках через Госуслуги продавали налево и направо - и в первую очередь этим воспользовались сами врачи, из которых почти 40% не верят отечественной вакцине и у них на это есть серьезные основания.



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 24.06.2021, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Откройте аннотацию, например, к привычному и казалось бы безобидному, аспирину(Ацетилсалициловая кислота). Или википешку. Перейдите в раздел "Противопоказания", Побочные эффекты. Раздел очень большой.

Откройте последние сообщения по запросу: спутник v противопоказания к вакцинации - и вот свеженькое - Российская газета официальный рупор государства:

19.06.2021

Гинцбург назвал противопоказания к вакцинации "Спутником V"

Прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" нельзя при крапивнице и конъюнктивите в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любых других заболеваний. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

И на этом - всё!

То есть - в острой фазе при любом заболевании - нельзя, а при хронических - можно? Как отличить - диабет в острой или хронической фазе? Или астма? Или онкология? Или туберкулез?
После прививки хроническая форма - точно не перейдет в острую. когда лекарств, которые человек принимает ежедневно и пожизненно - уже не будут помогать?

То есть, если вы решили, что вам нужна таблетка аспирина. вы можете узнать о его воздействии и побочках абсолютно всё и решить - а может ну ее нафиг? А с вакциной - не можете ничего узнать, кроме общих расплывчатых слов Гинсбурга - с которого взятки - гладки и он не ответит за вашу смерть - в результате ли прививки, в результате ли заражения ковидом, несмотря на прививку, поскольку вы утратили бдительность по надеясь на нее!



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  • 3 | 24.06.2021, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.06.2021, 12:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71079 | Рейтинг: +11604,1
Опозорились на весь мир. Без преувеличения.

Ну ничо-ничо - СРАдий опять войдет в топ-лидеров, потому что, как пуйлу надо, так и посчитают, хотя в регионе настоящий БАРДАК, который, впрочем, исходит от него самого.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Я тебе ещё вчера написал, что это частное предприятие и либерасты против вмешательств государства в их деятельность! У либерастов память, как у рыбки! Очень Опытный



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  • 4 | 24.06.2021, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.06.2021, 12:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71079 | Рейтинг: +11604,1
Откройте аннотацию, например, к привычному и казалось бы безобидному, аспирину(Ацетилсалициловая кислота). Или википешку. Перейдите в раздел "Противопоказания", Побочные эффекты. Раздел очень большой.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А потому что Спутник V настолько замечателен, что и побочек мало! Утрись! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 24.06.2021, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мудель Охохошный, дерьмовый ты и к тому же памперсный и анянямный притрусошный пельмень, и засранец.Пошёл в задницу анянямный и памперсный мудак. А то он чуда Охохошный, мужик. Пельмень ты анянямный и памперсный ссыкун. И более ничего.



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  • Гость
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  • 6 | 25.06.2021, 00:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, ибитись как Я, и будет вам счастье! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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