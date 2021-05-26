Хоть и шмурдяк, зато наш, родимый!

ВОЗ в Уфе нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V". Комиссия ВОЗ в конце мая и начале июня провела проверку производственного процесса вакцины на четырех из семи российских предприятий, производящих "Спутник".Соответствующий пресс-релиз с итогами проверки размещен на сайте организации, пишет "Медуза".Так, к предприятию "Фармстандарт-УфаВИТА", расположенном в Башкортостане, у комиссии возникли замечания. В частности нарекания у экспертов вызвали контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины, организация отслеживания партий препарата, а также "целостность данных и результатов испытаний в ходе микробиологического и экологического мониторинга".В Минпромторге подчеркнули, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, каждая партия которой проходит тройную проверку.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по данным Кремля, замечания были приняты во внимание и "все, что нужно было исправить, все исправлено".ВОЗ проводит экспертизу "Спутника" с начала весны. В России ожидают одобрения вакцины от ВОЗ в течение двух ближайших месяцев.На данный момент Всемирной организацией здравоохранения уже одобрено для экстренного использования семь вакцин от коронавируса. Это препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, а также два варианта вакцины от AstraZeneca.Российскую вакцин "Спутник" одновременно с ВОЗ проверяет Европейская комиссия по лекарственным средствам (ЕМА). Ранее стало известно, что российская сторона не успела предоставить ряд документов, из-за чего итоговое одобрение вакцины будет задержано. По данным Reuters, ЕМА одобрит "Спутник" не ранее сентября.