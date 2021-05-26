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Кратко о том, как нас дурят

  • Опубликовано: natall | 24.06.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 37573 | Комментарии: 32
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Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе;

Кратко о том, как нас дурят


Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.

Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;

Маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;

Ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;

Локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;

Третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;

60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;

В общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть.






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  • 1 | 24.06.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Милая Наталл, подскажите какую вакцину привить от Путина, я согласен тройную дозу привить добровольно!



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  • 2 | 24.06.2021, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Страничка юмора. Текст Харламова.

А вот еще текст от Дубнова - про другое, но тоже с юмором:

Как мы их «Дефендер» от Крыма отгоняли
АВТОР
Аркадий Дубнов
журналист-международник
Невозмутимость реакции британского минобороны на сегодняшние обвинения ведомства Шойгу и Смоленской в нарушении российских территориальных вод в Чёрном море у мыса Фиорент вполне соответствует классическому стилю английского юмора.

Наши им говорят:

— Слушайте, вы что себе позволяете, ваш эсминец «Дефендер» углубился на три километра вглубь нашей 12-мильной зоны!
А те:
— Да что вы говорите, странно, нам известно, что это украинская зона, и если вы считаете Крым российским, это ваше дело, но имейте в виду, что весь остальной мир так не считает
Наши им:
— Но мы же вас вынудили предупредительной стрельбой и бомбометанием по курсу «Дефендера» покинуть нашу зону!
А те:
— Да что вы говорите, вам, наверное, показалось, мы как шли своим курсом из Одессы в направлении Грузии, войдя в эту зону, так, не меняя курса, и вышли из неё
А мы им опять:
— Но мы же стреляли и бомбометали!
А те:
— Ну, да, мы слышали грохотанье, видели авиацию вашу, так вы ж предупреждали нас заранее, что проводите учения где-то поблизости…

Если коротко, то на наш вопрос: «Как же так?», супостаты отвечают и будут отвечать: «А вот так, Крым — это Украина, мы и впредь ее будем поддерживать в этом вопросе!». И послали ведомство Шойгу со всей Смоленской лесом.
___________________________________________
Вот оно, реальное отношение к пуйлу с его понтами.
Никто никогда не признает воды вокруг Крыма российскими.
Так что запасаемся попкорном.



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  • 3 | 24.06.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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2 Кухарка
3лые языки утверждают что Путин несколькими траншами выплатил за захват Крыма около 20 млрд $.
На сколь этот Путин обделил каждого россиянина включая грудных младенцев?!



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  • 4 | 24.06.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не пойму, чего наши либерасты и либерастихи так бесятся с этой вакцинацией.
Может у них есть что другое предложить?



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5

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  • 5 | 24.06.2021, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Про данные выплаты ничего не слышала, но вот неполный список того, что потеряли россияне, причем почти каждый

- будущие пенсионеры, которым отложен выход на пенсии(отнюдь не силовики, менты, прокуроры, судьи, госслужащие и прочие льготники) - от 100 тыщ(те кого задержали на полгода) до 1 млн - те, кто пойдет на 5 лет позже.

- также будущие пенсионеры, от 1967г. рождения и кому на сегодня уже есть 18 лет и даже меньше, но уже работают - с 2016 года заморожена(читай - украдена и продолжаться будет) - накопительная часть пенсии, которая должна была повысить их пенсию по сравнению с нами. Это 6% от их зарплаты ежемесячно. Они не поступают даже в общий пенсионный фонд - а просто крадутся в бюджет пуйлостана.

- миллиарды дотаций Крымнаша - он всегда был дотационным и таковым останется. НАВСЕГДА!

- сотни миллиардов, потерянных из-за санкций за Крым, лугандонию, нарушение прав человека(закон Магницкого) - в результате чего растут чцны на всё и благосостояние население рухнуло до 2009года и продолжает падать, причем ускоренно еще и из-за пандемии и бездарно проведенных мер по предотвращению обнищания населения в связи с пандемией.

- в результате "контрсанкций" - запрета пуйлом на поставки не дорогих, но качественных продуктов из стран, не признавших крымнаш.

можно еще продолжать, но мне уже надоело...



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  • 6 | 24.06.2021, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Я не пойму, чего наши либерасты и либерастихи так бесятся с этой вакцинацией.
Может у них есть что другое предложить?
______________________________________

ЕСТЬ! Разрешить закупку Пфайзера, Модерны, АстраЗенека, Джонсон и других, включая китайские.

Еще раз - модерной или пфайзером я бы привилась даже за разумные деньги - до 12 тыщ в рублях.

Впрочем - очень многие "наши либерасты и либерастихи" - ПРИВИЛИСЬ давным-давно! Плющев, например, еще в декабре, Веник, после разрешения лечащего врача, который ему выделил на это коридор - в позапрошлое воскресенье сделал первую дозу, 4 июля вторая.
Навальный еще в декабре призвал прививаться - спутником между прочим. Есть видео того времени. Смысла давать на него ссылку - не вижу. вы все равно не будете смотреть.



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  • 7 | 24.06.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕСТЬ! Разрешить закупку Пфайзера, Модерны, АстраЗенека, Джонсон и других, включая китайские.
------------------------
Лан не свисти, вам лишь бы поскулить, помчитесь вы за 12 тыров прививаться, ага.
Давайте, харош ныть, на прививочку со всем трудовым народом, сворачивайте лавочку, нытики тоскливые.



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  • 8 | 24.06.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впрочем - очень многие "наши либерасты и либерастихи" - ПРИВИЛИСЬ давным-давно!
------------------------------
Ну вот молодцы, хорошо, сознательные граждане.
Чего тогда еще визжите, по привычке чтоле?



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  • 9 | 24.06.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 24.06.2021, 11:56 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71075 | Рейтинг: +11607,1
Страничка юмора. Текст Харламова.

А вот еще текст от Дубнова - про другое, но тоже с юмором:
___________________________________________
Вот оно, реальное отношение к пуйлу с его понтами.
Никто никогда не признает воды вокруг Крыма российскими.
Так что запасаемся попкорном.
--------------------------------------------
Советскую Россию долго не признавали почти все страны мира, но затем все признали, лидеры Англии и США, Черчилль и Рузвельт, сидели и фотографировались рядом с "кровавым" Сталиным, а исключённый из Лиги наций СССР стал одним из основателей ООН.
С Крымом будет так же.
Так что, запасаясь попкорном, думай, чем запивать его будешь, а то подавишься ненароком, когда большинство стран мира признает Крым российским.



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  • 10 | 24.06.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Вы не забывайте, что страны ЕС и Северной Америки - спутник за вакцину не признают и к себе с ней не пускают)))) Те, у кого там детки, жёны и недвига - прививаются другими вакцинами. За бешеные бабки - 5,5 тыщ ДОЛЛАРОВ!(400 тыщ фублей)

И это точно не либерасты и либерастихи. Впрочем и среди либералов есть те. кому приходится эвакуироваться из полицейского государства ради сохранения жизни и свободы.



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  • 11 | 24.06.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
когда большинство стран мира признает Крым российским.
__________________________________
То есть - НИКОГДА!)))))))))))



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  • 12 | 24.06.2021, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Лан не свисти, вам лишь бы поскулить, помчитесь вы за 12 тыров прививаться, ага.
_________________________________
Я вам не скажу за всю Одессу(Россию) - но я отвечаю - привьюсь за адекватный ценник(модерна оптовая цена 74 доллара за две дозы, пфайзер 39 - аналогично - двойной ценник будет норм). И найдётся много других, у кого позволяют финансы.



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  • 13 | 24.06.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты можешь ханкой с цыганских дворов привиться, кого это волнует, зачем из этого делать предмет всеобщего обсуждения.
Я понимаю, делать нечего, но не настолько же.



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  • 14 | 24.06.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.06.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я не пойму, чего наши либерасты и либерастихи так бесятся с этой вакцинацией.
Может у них есть что другое предложить?
=================
Н И Ч Е Г О кроме визга и хая своего, российского,хотя никто плохого не нашел.
Но забывают о том, что даже Меркель отказалась привиться "своей" вакциной.



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  • 15 | 24.06.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сколь побочек и смертей от нашей вакцины и забугорных, кто скажет?
Кроме Кухарки, она соврет не сморгнув?



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  • 16 | 24.06.2021, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 24.06.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71078 | Рейтинг: +11607,1
когда большинство стран мира признает Крым российским.
__________________________________
То есть - НИКОГДА!)))))))))))
============
Поставь скобочек побольше - тебе же уже объяснили, насколько ты глупа.



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  • 17 | 24.06.2021, 16:08 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40887 | Рейтинг: +5079,4
33 | 24.06.2021, 01:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка до деменции не доживет: либо от злости лопнет, либо просрочки !
=======================================
Не трогай бабку! (не стреляйте в пианиста! Он играет как может).



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  • 18 | 24.06.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФА, 23 июня. / ТАСС/. Верховный суд Башкирии после отмены приговора суда первой инстанции приговорил экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к семи годам каждого, Павла Яромчука - к 5,5 года лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



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  • 19 | 24.06.2021, 16:31 | Автор: юнг
    Публикации: 172 | Комментарии: 40887 | Рейтинг: +5079,4
Странно как-то. Тут аша бабка тельняшку на грудях рвала, доказывая, что дознавательница "шалашовка" и сама все придумывала.
Видать, гаша бабуля рамсы попутала?



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  • 20 | 24.06.2021, 16:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
Странный такой юрист-пидорас:
в правосудие в отношении Ходорковского, Навального - не верит,
а в отношении ментов, биологических следов которых найдено на вещах и теле маленькой шлюхи(зато множество иных неустановленных лиц биоследы в наличии) - верит.



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