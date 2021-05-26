Кто возьмет уколов пачку?!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Голос шайтана в мечети

Деградация общества зашкаливает. Тип с практически отсутствующими вока ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

От народа через черный хо ...

Ну причём тут какой то Радий! Нужно было голосовать против Путина! Име ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

От народа через черный хо ...

Все будет потом, когда окончательно пройдёт этот караван с обозревшими ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Кратко о том, как нас ...

Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться ...
  24.06.2021   22884    32

Бесполезные курултайщики ...

Депутаты Госсобрания приняли в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в ...
  24.06.2021   12191    16

Хоть и шмурдяк, зато ...

ВОЗ в Уфе нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V". Комиссия ...
  24.06.2021   12723    6

Кто возьмет уколов ...

В Уфе разыграли квартиру и айфоны среди вакцинированных от коронавируса. В ...
  24.06.2021   27654    4

Жуликам и ворам Башкирии ...

Под главного единоросса Башкирии готовят бюджет. В Госсобрании РБ вводят еще ...
  23.06.2021   27476    12

Последние публикации
Кратко о том, как нас ...

Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться ...
  24.06.2021   34492    32

Бесполезные курултайщики ...

Депутаты Госсобрания приняли в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в ...
  24.06.2021   37612    16

Хоть и шмурдяк, зато ...

ВОЗ в Уфе нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V". Комиссия ...
  24.06.2021   20792    6

Кто возьмет уколов ...

В Уфе разыграли квартиру и айфоны среди вакцинированных от коронавируса. В ...
  24.06.2021   33212    4

Жуликам и ворам Башкирии ...

Под главного единоросса Башкирии готовят бюджет. В Госсобрании РБ вводят еще ...
  23.06.2021   26844    12

Путину мешают девностые, ...

Глава Башкирии назвал виновными в высоких платежах за тепло «предыдущих ...
  23.06.2021   29753    39

А старому курултайному ...

Критику Сергея Миронова антиковидных мер назвали зарабатыванием политических ...
  22.06.2021   35103    13

Обкурился или шайтан ...

«Опиум без побочек»: Муфтий Башкирии своеобразно высказался о религии. ...
  22.06.2021   26784    45

Съезд замшелых ...

Свидетельство о смерти. Непочтительные заметки по итогам съезда застоя. Съезд ...
  22.06.2021   23379    23

Сергей Миронов: «Хабиров ...

«Превратил людей в изгоев». Сергей Миронов назвал указ Хабирова принуждением к ...
  21.06.2021   25229    26

Читаемое за месяц
Портрет Путина из гнилых ...

Художница из Уфы Евгения Хайбуллина собрала портрет президента из человеческих ...
  26.05.2021   34290    22

Уфимская РПЦ забыла про ...

«Либо это место займет шайтан». Школьникам и студентам рассказали об ...
  26.05.2021   22336    34

Прикипевший к ...

Спикер Госсобрания Башкирии назвал сторонников Алексея Навального экстремистами ...
  26.05.2021   11359    16

Голос шайтана в мечети ...

Голос Элвина Грея будет призывать к молитве при открытии мечети "Ар-Рахим" в ...
  27.05.2021   23672    17

Насилие депутанкой ...

Игорь Савельев: Это не история, которая отражает актуальную повестку ...
  27.05.2021   26679    122

Архив публикаций
Июнь 2021 (46)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)




Кто возьмет уколов пачку?!

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.06.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 34379 | Комментарии: 4
Оценили
0


В Уфе разыграли квартиру и айфоны среди вакцинированных от коронавируса. В конкурсе 38 631 человек приняли участие.

Кто возьмет уколов пачку?!


В Уфе вчера, 23 июня, состоялся розыгрыш квартиры, 10 смартфонов и других призов среди вакцинированных от коронавируса. Счастливой обладательницей однокомнатной квартиры стала жительница Уфы Тамара Александровна, которая привилась 28 мая в Городской клинической больнице №8.

Десятерым привившимся достались айфоны, остальным участникам выдавались менее ценные призы.

Как сообщает мэрия Уфы, на сайте конкурса был зарегистрирован 38 631 флаер, выданный во время вакцинации.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 24.06.2021, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71083 | Рейтинг: +11602,5
26 мая знакомый прислал по вацапу фото лотерейного билета - его дочери за небольшую мзду знакомый врач сделал сертификат о прививке через госуслуги и выдал лотерейку и значок.

Может выиграла чего? Не квартиру - точно, зовут по-другому))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.06.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где найти такого врача который за небольшую мзду сделает прививку от Путина!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.06.2021, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неправильно это - розыгрыши всякие! Кстати, откуда ништяки взялись? Надо просто сделать платным с 1.01.22. лечение от КОВИДа для не привившихся, естественно кроме тех, кто имеет мед.отказ! За свою глупость каждый должен расплачиваться сам! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 24.06.2021, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в Китае, где КОВИДом сейчас почти не болеют, на днях была использована миллиардная вакцина! Там не спрашивают желание вакцинироваться, а назначают дату и время, за нарушение уголовная ответственность! Ах да! Про другие страны либерасты запрещают писать, можно только о самых "дерьмократических"! Очень Опытный



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com