Кто возьмет уколов пачку?!

В Уфе разыграли квартиру и айфоны среди вакцинированных от коронавируса. В конкурсе 38 631 человек приняли участие.В Уфе вчера, 23 июня, состоялся розыгрыш квартиры, 10 смартфонов и других призов среди вакцинированных от коронавируса. Счастливой обладательницей однокомнатной квартиры стала жительница Уфы Тамара Александровна, которая привилась 28 мая в Городской клинической больнице №8.Десятерым привившимся достались айфоны, остальным участникам выдавались менее ценные призы.Как сообщает мэрия Уфы, на сайте конкурса был зарегистрирован 38 631 флаер, выданный во время вакцинации.