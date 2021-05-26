В Уфе вчера, 23 июня, состоялся розыгрыш квартиры, 10 смартфонов и других призов среди вакцинированных от коронавируса. Счастливой обладательницей однокомнатной квартиры стала жительница Уфы Тамара Александровна, которая привилась 28 мая в Городской клинической больнице №8.
Десятерым привившимся достались айфоны, остальным участникам выдавались менее ценные призы.
Как сообщает мэрия Уфы, на сайте конкурса был зарегистрирован 38 631 флаер, выданный во время вакцинации.
ПроУфу
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Кто возьмет уколов пачку?!
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