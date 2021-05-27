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Хабиров ищет иногентов у себя под кроватью

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Радий Хабиров: "Голос" — иноагент, мы с ним на выборах сотрудничать не будем".

Хабиров ищет иногентов у себя под кроватью


Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что республиканские власти в ходе нынешней избирательной кампании не будут сотрудничать с Движением в защиту прав избирателей "Голос", которое, по утверждению Хабирова, "является иностранным агентом".
Свое заявление Хабиров сделал на заседании республиканского Совета по правам человека ​, когда обсуждался доклад по совершенствованию законодательства о выборах и публичных мероприятиях, подготовленный комиссией СПЧ по гражданским свободам, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов.

В докладе, который разрабатывался комиссией более года, был предложен ряд мер по либерализации как федерального, так и республиканского избирательного законодательства. В частности, правозащитники предложили обеспечить участие в выборах главы республики кандидатов-самовыдвиженцев, отменить на таких выборах т.н. "муниципальный фильтр", либо существенно снизить количество собираемых кандидатами подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Общественники заявили и о необходимости облегчить доступ к записям камер видеонаблюдения, изменить нормы формирования избиркомов с тем, чтобы исключить появление в их составе людей, зависящих друг от друга по месту постоянной работы. Правозащитники также выступили за составление списков избирателей по "заявительному принципу".

Характеризуя ситуацию с выборами, сложившуюся в Башкортостане в последние годы, докладчик, председатель профильной комиссии СПЧ Руслан Валиев сослался, в частности, на оценки экспертов движения "Голос", которые констатировали, что выборы в республике "часто проходят с большим количеством нарушений, связанными как с неопытностью, так и с тем, что до сих пор члены избирательных комиссий не проходят полноценного обучения", а также неоднократно отмечали, что в ходе избирательных кампаний "периодически встречаются умышленные нарушения с целью повлиять на итоги выборов". Докладчик предложил закрепить практику проведения совместных обучающих семинаров ЦИК республики, движения "Голос" и других общественных объединений для участковых избирательных комиссий с целью повышения их грамотности.

Упоминание "Голоса" вызвало резкую реакцию Радия Хабирова, заявившего, что данная организация "является иностранным агентом".

— Для вас это, может быть, знак качества, а для меня это знак некачества, — сказал Хабиров, обращаясь к докладчику. — Я отвечаю за республику и за то, чтобы не было иностранного вмешательства в те политические процессы, которые в республике происходят. "Голос" — иноагент, который получает финансирование из США. Какую-то любовь, желание делать добро со стороны этого государства мы не видим. И согласиться на то, что "Голос" в этом процессе [избирательной кампании] будем неким нашим партнером, я не могу.

Глава республики добавил, что власть готова провести на базе ЦИК республики обучающие семинары для избиркомов, но с "Голосом" они не намерены сотрудничать.

— Вы [члены СПЧ] можете сотрудничать с ним в рамках каких-то ваших процессов, я вам этого запретить не могу, но мы этого делать не будем, — добавил Хабиров.

Хабиров также заявил, что "Голос" относится к тем организациям, которыми "для того, чтобы сознательно опорочить выборы, придумываются всевозможные ситуации, которых не было".

Движение в защиту прав избирателей "Голос" не является иностранным агентом. Ранее, в 2013 году иноагентом по явно надуманным причинам (за получение международной премии имени академика Андрея Сахарова; деньги были возвращены. – I.Р.) была признана предшественница Движения — Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос".

— Мы не являемся иноагентом, не получаем никаких иностранных средств, в том числе, из США, а действуем сугубо в интересах российских избирателей, — заявил "Idel.Реалии", комментируя утверждения главы Башкортостана, член федерального совета "Голоса" Виталий Аверин. — Кстати, заявления Хабирова лишь еще раз обнажают суть российского законодательства об иноагентах, в составлении которого он принимал активное участие, работая в управлении внутренней политики администрации президента. Напомню, что есть решение Конституционного суда РФ, согласно которому, НКО, выполняющие функции иноагента, не могут дискриминироваться по данному признаку. А, между тем, именно этим господин Хабиров и занимается. Поэтому вопрос здесь как раз к нему — как он соблюдает действующее российское законодательство.

Аверин отметил, что в республиканский СПЧ, сформированный самим Хабировым, как главой региона, входит региональный координатор "Голоса" Ренат Факиев, который регулярно участвует в работе мониторинговых групп в ходе наблюдения за выборами.

— Получается, что республиканская власть, сам Хабиров по факту уже взаимодействуют с движением "Голос", — заметил общественник. — Насчет того, что мы, якобы, публикуем непроверенную информацию — мы не являемся правоохранительными органами, органами следствия или дознания. Мы являемся организацией, которая осуществляет гражданский контроль за выборами.

Аверин добавил, что функция "Голоса" — сфокусировать внимание общественности и органов власти на определенных инцидентах в ходе выборов, которые, с их точки зрения, нарушают действующее российское избирательное законодательство и соответствующие международные стандарты.

— Дальше уже на это должны реагировать органы власти, избиркомы, правоохранительные структуры. Вот этой реакции мы зачастую и не видим, — подчеркнул Аверин.

Радий Хабиров, который совмещает пост главы республики с должностью секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", недавно заявил, что он возглавит республиканский предвыборный список "единороссов" в Госдуму (хотя и не участвовал в праймериз). На том же заседании СПЧ Хабиров заявил, что партия в нынешней избирательной кампании "чувствует себя очень комфортно" и поэтому у него [у Хабирова] "нет задачи идти на какие-то массовые нарушения избирательного законодательства".

Идель.Реалии
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  • 1 | 25.06.2021, 14:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Нет никаких выборов - они полностью уничтожены пуйлом и его кликой. И СРАдий там самый закопёрщик с 2003 года, распространивший свои махинации с выборами Рахимова - на всю страну. Этим и занимался с 2008 по 2016 в АП РФ



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  • 2 | 25.06.2021, 15:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
О! Вата прозревать стала))))

https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1408344625019080704



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  • 3 | 25.06.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Куда котится республика? И этот тип – глава Башкирии?



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  • 4 | 25.06.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров ищет иногентов у себя под кроватью
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Нет такого слова "иногент" в русском языке, а есть "иноагент"! Если автор статьи не знает даже этого, то о чём он может рассуждать? Очень Опытный



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5

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  • 5 | 25.06.2021, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.06.2021, 15:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71100 | Рейтинг: +11601
О! Вата прозревать стала))))
______________________________-
это блять ты - вата .. это ты призывала на блять умное голосование, иэоо ты блять звала на пенс возраст... ты свою вату просуши изначально .. а ты тупая
турк



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  • 6 | 25.06.2021, 18:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
Ты, блЯдь, Ёбнулся, алкаш?! Когда я за умное голосование призывала, сука?!
Отошел от белочки или еще глючишь?!
Я там даже не состою!

А чо ты, нетупой к тупой и в вацапе долбился, и в одноклассниках в друганы набился? И про сына от первого брака рассказывал? И про поездку с хернеем на Куштау? И про всё остальное...
Чем ты от пидораса О_Ошки отличаешься?



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  • 7 | 25.06.2021, 19:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71106 | Рейтинг: +11600,1
На прошлой неделе наш российский коллега энергично отстаивал непростительную позицию. Из его заявления можно сделать вывод, что Россия испытывает фрустрацию в связи с осложнениями, возникшими в результате ее военной авантюры в Украине. В этом вопросе мы согласны. Правда заключается в том, что каждый случай гибели, ранения и повреждения инфраструктуры на востоке Украины, о котором сообщается, напрямую связан с Кремлем, который развязал этот конфликт в 2014 году в попытке дестабилизировать своего соседа и помешать Украине реализовать свой суверенный выбор в отношении полной интеграции с Европой.
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