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Бандит и мерзавец в команде Хабирова свой

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.06.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 28799 | Комментарии: 19
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«Мы его поздравляем»: Радий Хабиров поощрил скандального главу Ишимбайского района.

Бандит и мерзавец в команде Хабирова свой


Ранее жители Ишимбайского района выходили на митинги с требованием уволить его.

Глава Башкирии Радий Хабиров поощрил скандального главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова с Днем рождения. На оперативном совещании 28 июня он не только поздравил его, но и похвалил за развитие района.

– Мы его [Азамата Абдрахманова - прим.ред.] поздравляем. Район развивается. Азамат Фаритович, вам успехов! Вам депутаты вновь оказали доверие. Надеемся, Ишимбай у нас будет процветать, тем более, полагаю, для этого есть все основания, - торжественно заявил Хабиров.

Напомним, в этом году Абдрахманов сложил свои полномочия главы района по истечению срока контракта, после чего был переизбран во второй раз.

Как выяснилось, День рождения главы Ишимбайского района состоялось в минувшую субботу, 26 июня.

Порадовались ли за него жители района пока неизвестно. В прошлому году Абдрахманова заподозрили в организации атаки спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау во время протестных акций 15 августа прошлого года. В свете данных подозрений жители района выходили на митинги с требованием отправить главу в отставку.

ПроУфу
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  • 1 | 28.06.2021, 15:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Это делается демонстративно в подражание пуйлу, который в день пятилетия убийства Немцова:
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени члена Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева – родного дядю Руслана Геремеева, объявленного в розыск по подозрению в организации убийства Бориса Немцова.

Дядя, конечно, за племянника не отвечает, но еще масса примеров, когда уличенного расследователями депутата, сенатора, губернатора, высокопоставленного чиновника - вместо снятия с должности - награждают.

Ну и СРАдий не отстает - и награждает очень часто тех, кем недоволен народ.

В общем - пуйловласть просто глумится над народом, испытывая от этого нравственный оргазм.



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  • 2 | 28.06.2021, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и СРАдий не отстает - и награждает очень часто тех, кем недоволен народ.
_________________________________________-
но при этом Корней - ГБёшка . а я- ДЛБ
турк



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  • 3 | 28.06.2021, 16:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
А как это коррелируется с моим предыдущим комментарием?

ДЛББы вы оба, а еще и О_Ошка. А хереней, безусловно, гэбёшка. По его комментам это прекрасно видно.



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  • 4 | 28.06.2021, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк ты Длб уже только потому, что до сих пор трепетно переживаешь из-за ее мнения. Тряпка ты а не мужик, глупый очень притом.



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  • 5 | 28.06.2021, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неее, эт ты умная , а мы так ... посцать вышли
турк



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  • 6 | 28.06.2021, 16:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Не отрицаю - я умная, а вы тут не только ссыте, но и срете.



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  • 7 | 28.06.2021, 16:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
В этом апреле, в первые же дни после высылки из Чехии 18 сотрудников посольства России, которых чешские власти назвали сотрудниками спецслужб, в чешском сегменте интернета практически прекратилась активность пророссийских троллей.
Об этом пишет чешское издание Seznam Zprávy на основе информации источников в спецслужбах Чехии. Резкое снижение активности "российских троллей" подтвердили также независимые организации, которые борются с распространением дезинформации в интернете.
___________________________________________
Оппаньки! "Дипломаты"(гэбёшки) за хорошую зарплату в соцсетях гадили, чего уж удивляться тому, что на УЖике их дохера?!



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  • 8 | 28.06.2021, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
интересно , на счёт УМНОЙ... кто ещё здесь разделяет твоё мнение ?
турк



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  • 9 | 28.06.2021, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.06.2021, 16:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71137 | Рейтинг: +11593,9
А как это коррелируется с моим предыдущим комментарием?

ДЛББы вы оба, а еще и О_Ошка. А хереней, безусловно, гэбёшка. По его комментам это прекрасно видно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Меня не устраивает компания с турком! Можно я буду просто пидорасом? Очень Опытный



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  • 10 | 28.06.2021, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Глава Башкирии Радий Хабиров поощрил скандального главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова с Днем рождения."
"Как выяснилось, День рождения главы Ишимбайского района состоялось в минувшую субботу, 26 июня."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Журналист, который не умеет писать грамотно, ничего умного написать никогда не сможет! Очень Опытный



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3

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  • 11 | 28.06.2021, 18:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Меня не устраивает компания с турком! Можно я буду просто пидорасом? Очень Опытный
___________________________________
Можно. Но еще и гандоном))))



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  • 12 | 28.06.2021, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.06.2021, 18:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71139 | Рейтинг: +11593,9
Меня не устраивает компания с турком! Можно я буду просто пидорасом? Очень Опытный
___________________________________
Можно. Но еще и гандоном))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Согласен, но с одним небольшим условием: писать это через чёрточку, так как я дворянского происхождения! Очень Опытный



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  • 13 | 28.06.2021, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно. Но еще и гандоном))))
_________________________________
тут главное ты всё по теме ... что другим запрещаешь.
окстись боя
турк



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  • 14 | 28.06.2021, 19:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Журналист, который не умеет писать грамотно, ничего умного написать никогда не сможет! Очень Опытный
____________________________________
Когда в ПроУфу еще можно было комментить - то через одну статью - там было полнейшая аульная безграмотность!
Есть там Нуриюшка Фаткуллина - это просто эталонная двоечница! И сейчас(вчера кажется) похожую с этой околесицу писала, щас попробую найти, если получится...
Вот нашла, не вчера, а в субботу:
Новость про взорвавшийся баллон при его резке(премия Дарвина уходит покойнику)
"В помещении мужчина находился не один, а со знакомым. Ему от взрыва тоже досталось нехило, его доставили в больницу. "

"нехило" - прямо журналистский термин!!!

Так она меня даже там банила за кучу замечаний, да еще вступала в диалоги, вместо извинений за свою безграмотность! Потом, видимо, велели разбанить))))))))
У Рауфы полно безграмотных журналистов - и русских(по ФИО во всяком случае) тоже.



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  • 15 | 28.06.2021, 19:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
так как я дворянского происхождения! Очень Опытный
_______________________
Двор-терьер? Прапрабабка у дворян прачкой служила, ну и хозяин в позе прачки ей прадеда струганул?)))))



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  • 16 | 28.06.2021, 19:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.06.2021, 16:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71139 | Рейтинг: +11593,9

Не отрицаю - я умная, а вы тут не только ссыте, но и срете.
======================
Только дураки (дуры тоже) выставляют на всеобщее обозрение то, чего на самом деле у них нет. Отрицание очевидного не признак ума, я о слишком частой лжи в угоду хозяину.



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  • 17 | 28.06.2021, 19:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Это у тебя хозяева и полное отсутствие мозгов - отвалились, как рудимент, ибо и тем, что было - не пользовался.



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  • 18 | 28.06.2021, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.06.2021, 19:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Это у тебя хозяева и полное отсутствие мозгов - отвалились, как рудимент, ибо и тем, что было - не пользовался.
______________________
Кухарка опять уколы пропустила - эвон, как её колбасит от жары.



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  • 19 | 29.06.2021, 01:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крокодил плохой не потому что он плохой, а потому что он крокодил!
Научно, не получил социальные инстинкты и потому его поведение зверя. Для таких изобрели клетку, вольер по иному иль по закону: УК РФ. У юриста Путина с высшим юридическим образованием как-то не очень с этим...



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