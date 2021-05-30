Бандит и мерзавец в команде Хабирова свой

«Мы его поздравляем»: Радий Хабиров поощрил скандального главу Ишимбайского района.Ранее жители Ишимбайского района выходили на митинги с требованием уволить его.Глава Башкирии Радий Хабиров поощрил скандального главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова с Днем рождения. На оперативном совещании 28 июня он не только поздравил его, но и похвалил за развитие района.– Мы его [Азамата Абдрахманова - прим.ред.] поздравляем. Район развивается. Азамат Фаритович, вам успехов! Вам депутаты вновь оказали доверие. Надеемся, Ишимбай у нас будет процветать, тем более, полагаю, для этого есть все основания, - торжественно заявил Хабиров.Напомним, в этом году Абдрахманов сложил свои полномочия главы района по истечению срока контракта, после чего был переизбран во второй раз.Как выяснилось, День рождения главы Ишимбайского района состоялось в минувшую субботу, 26 июня.Порадовались ли за него жители района пока неизвестно. В прошлому году Абдрахманова заподозрили в организации атаки спортсменов и ЧОПовцев на лагерь защитников шихана Куштау во время протестных акций 15 августа прошлого года. В свете данных подозрений жители района выходили на митинги с требованием отправить главу в отставку.