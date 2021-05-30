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Фальшивого шмурдяка, и того нет

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В Башкортостане ограничительные меры по коронавирусу перенесли с 29 июня на 5 июля.

Фальшивого шмурдяка, и того нет


Причина — нехватка вакцин во многих районах республики.

Ограничительные меры по коронавирусу коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан", сообщает "Молодежная газета".

Так, с 5 июля на перечисленных объектах можно будет находиться только при наличии справки о вакцинации против COVID-19 в бумажном или электронном виде; либо справки о медотводе о вакцинации; либо с результатом свежего (не более 3 дней) ПЦР-теста.

По данным главы республики Радия Хабирова, в регионе провакцинировано более 490 тысяч жителей.

— Чтобы выработать коллективный иммунитет, нам нужно провакцинировать в четыре раза больше, почти два миллиона жителей. Я хотел поблагодарить всех тех, кто услышал наш призыв, призыв медиков, и пошел вакцинироваться, — отметил Радий Хабиров.

Он добавил, что во многих районах республики закончилась вакцина, однако сегодня, 25 июня, в 21:00 в Башкортостан прибудет 54 600 доз вакцины. 27 июня республика ожидает еще одну партию — 35 тысяч доз.

— Мы активно работаем с оперативным штабом Правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку, — сообщил Радий Хабиров.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 28.06.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нехватка повсюду, ситуация нестандартная, люди ДЕЛАЮТ все что могут.
Одни либерасты просто визжат, мешая всем.
Не пора ли их уже к ногтю, всю эту шваль кухарочью?



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7

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  • Эксперт
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  • 2 | 28.06.2021, 16:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Ну да - либерасты с кухаркой во всем и виноваты, правда, гэбёшка?



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2

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  • Гость
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  • 3 | 28.06.2021, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То либерасты визжат, что нельзя прививаться, то визжат из-за того, что вакцина кончилась и привиться нечем! Вы или трусы наденьте, или крестик снимите! Очень Опытный



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4

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  • Гость
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  • 4 | 28.06.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 22 года беспутства Сталин 5 раз утратил 70 тыс ж/д вагонов военного сняряжения, восстановил и 5 раз разгромил Гитлера. Весомый вклад в разгром Гитлера внёс народ Америки за что "наши" их именуют пиндосами. И это прии том что 800 лет Адельфопоэзиса это именнно брак двух мужчин в России!
А у Путина проблемы с выпуском вакцину.



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 28.06.2021, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.06.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нехватка повсюду, ситуация нестандартная, люди ДЕЛАЮТ все что могут.
Одни либерасты просто визжат, мешая всем.
Не пора ли их уже к ногтю, всю эту шваль кухарочью?
_____________________
И по тундре их, по железной дороге!



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4

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  • Гость
  •  
  • 6 | 28.06.2021, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.06.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 22 года беспутства Сталин 5 раз утратил 70 тыс ж/д вагонов военного сняряжения, восстановил и 5 раз разгромил Гитлера. Весомый вклад в разгром Гитлера внёс народ Америки за что "наши" их именуют пиндосами. И это прии том что 800 лет Адельфопоэзиса это именнно брак двух мужчин в России!
А у Путина проблемы с выпуском вакцину.
________________
Как жара либерастам на головы действует - ужас!



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3

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  • Гость
  •  
  • 7 | 28.06.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вакцинироваться или нет совершенно добровольное дело каждого. Коронавирус вполне переносимое вирусное заболевание к которому человечество быстро привыкнет. А вот к новым внедрённым проблемам организма адаптироваться не удасться, нужно млн. лет эволюции. Итог, умрут все, даже самые хитрые и самые жадные. Умру красивые и безобразные, худые и толстые, темпераментные и флегматичные, то все без исключения. Другой вопрос когда и как, вот тут то и вся загвоздка. Остаётся сделать ход конем, поставить все три вакцины одновременно, потом пойти в ковид центр и поцеловаться с симпотичной болельщицей и ждать последствий. Потом снять видос со своих похорон и отправить местному башлыку.



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 28.06.2021, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.06.2021, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вакцинироваться или нет совершенно добровольное дело каждого. Коронавирус вполне переносимое вирусное заболевание к которому человечество быстро привыкнет. А вот к новым внедрённым проблемам организма адаптироваться не удасться, нужно млн. лет эволюции. Итог, умрут все, даже самые хитрые и самые жадные. Умру красивые и безобразные, худые и толстые, темпераментные и флегматичные, то все без исключения. Другой вопрос когда и как, вот тут то и вся загвоздка. Остаётся сделать ход конем, поставить все три вакцины одновременно, потом пойти в ковид центр и поцеловаться с симпотичной болельщицей и ждать последствий. Потом снять видос со своих похорон и отправить местному башлыку.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я тебе открою страшную тайну, только никому не передавать: мы все когда-то умрём! Только привитые в своей постели и в рай, а не привитые с муками нехватки кислорода, но тоже в рай, если они россияне! Желаете помучиться? Тогда пожалуйста! Очень Опытный



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2

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  • Участник
  •  
  • 9 | 28.06.2021, 20:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1765 | Рейтинг: +384,7
Очень опытное чмо, ты так рьяно за пупкина то жо пу не рви. Она и так у тебя давно рваная.



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 28.06.2021, 23:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8796 | Рейтинг: +2113,3
Я тебе открою страшную тайну, только никому не передавать: мы все когда-то умрём! Только привитые в своей постели и в рай, а не привитые с муками нехватки кислорода, но тоже в рай, если они россияне! Желаете помучиться? Тогда пожалуйста! Очень Опытный
_____________________________________________
Кто тебе сказал, что умирающие в своей постели умирают без мук?
Типа, просто закрыл глаза и уснул?
Сказочник. Мыльных опер насмотрелся, Гундяева с Прохановым наслушался?



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  • Гость
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  • 11 | 29.06.2021, 00:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 28.06.2021, 23:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8796 | Рейтинг: +2113,3
Я тебе открою страшную тайну, только никому не передавать: мы все когда-то умрём! Только привитые в своей постели и в рай, а не привитые с муками нехватки кислорода, но тоже в рай, если они россияне! Желаете помучиться? Тогда пожалуйста! Очень Опытный
_____________________________________________
Кто тебе сказал, что умирающие в своей постели умирают без мук?
Типа, просто закрыл глаза и уснул?
Сказочник. Мыльных опер насмотрелся, Гундяева с Прохановым наслушался?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пень! Конечно и в своей постели умирают с физическими муками, но рядом с любящими родственниками морально умирать гораздо легче, чем в ковидгоспитале! Это моё мнение, можешь не соглашаться! Очень Опытный



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1

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  • 12 | 29.06.2021, 07:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Желаете помучиться? Тогда пожалуйста! Очень Опытный

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- Тебя как: сразу шлёпнуть или желаешь помучиться?
- Лучше бы помучиться...

("Белое солнце пустыни")



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  • 13 | 29.06.2021, 07:46 | Автор: Не зарегистрирован
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"СЕГОДНЯ ТЫ БЕЗ АНТИТЕЛ, А ЗАВТРА - В НАТО ЗАХОТЕЛ!"

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