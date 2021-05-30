Фальшивого шмурдяка, и того нет

В Башкортостане ограничительные меры по коронавирусу перенесли с 29 июня на 5 июля.Причина — нехватка вакцин во многих районах республики.Ограничительные меры по коронавирусу коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда "Орлан", сообщает "Молодежная газета".Так, с 5 июля на перечисленных объектах можно будет находиться только при наличии справки о вакцинации против COVID-19 в бумажном или электронном виде; либо справки о медотводе о вакцинации; либо с результатом свежего (не более 3 дней) ПЦР-теста.По данным главы республики Радия Хабирова, в регионе провакцинировано более 490 тысяч жителей.— Чтобы выработать коллективный иммунитет, нам нужно провакцинировать в четыре раза больше, почти два миллиона жителей. Я хотел поблагодарить всех тех, кто услышал наш призыв, призыв медиков, и пошел вакцинироваться, — отметил Радий Хабиров.Он добавил, что во многих районах республики закончилась вакцина, однако сегодня, 25 июня, в 21:00 в Башкортостан прибудет 54 600 доз вакцины. 27 июня республика ожидает еще одну партию — 35 тысяч доз.— Мы активно работаем с оперативным штабом Правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку, — сообщил Радий Хабиров.