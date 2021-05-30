Члены из команды Хабирова жрут и жируют на миллионы

Управление делами главы Башкирии разместило очередную закупку на организацию питания для чиновников.
Заказчик, как следует из закупочной документации, ищет подрядчика для проведения «официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных». Начальная максимальная цена контракта – 2,99 млн руб. С начала года для организации питания официальных лиц уже было заключено контрактов на 23,5 млн руб.
Требования к организатору банкетов осталось прежним: подрядчик должен в течение года проводить мероприятия в Уфе и районах Башкирии в помещениях разного размера, в том числе в VIP-комнате.
Столы должны быть сервированы белыми скатертями и фарфоровой посудой. До банкета управделами должно выбрать, какие блюда попадут к столу. Меню включает разные виды каш, супов, закусок, десертов и напитков.
Среди блюд есть, например, сливочный суп с шампиньонами, бишбармак, элеш из говядины или конины, котлеты, пельмени, купаты, чахохбили из курицы, запеченные треска, судак, семга и горбуша, жульен, гусь, запеченный с яблоками и черносливом, овощные и мясные салаты, сырная тарелка, бутерброды с красной рыбой и ветчиной.
На десерт должны, в частности, предложить мед в сотах, варенье, тирамису, пастилу, печенье, пирожные, пироги. Из напитков — кофе, компот, кумыс, шампанское, вино, водку, коньяк.
Участие в электронном аукционе, согласно документации, приняли две компании, однако их названия не раскрываются. Победитель пока не объявлен.
Коммерсант
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