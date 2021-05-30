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Члены из команды Хабирова жрут и жируют на миллионы

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Управделами главы Башкирии готово потратить 3 млн рублей на организацию банкетов.

Члены из команды Хабирова жрут и жируют на миллионы


Управление делами главы Башкирии разместило очередную закупку на организацию питания для чиновников.

Заказчик, как следует из закупочной документации, ищет подрядчика для проведения «официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных». Начальная максимальная цена контракта – 2,99 млн руб. С начала года для организации питания официальных лиц уже было заключено контрактов на 23,5 млн руб.

Требования к организатору банкетов осталось прежним: подрядчик должен в течение года проводить мероприятия в Уфе и районах Башкирии в помещениях разного размера, в том числе в VIP-комнате.

Столы должны быть сервированы белыми скатертями и фарфоровой посудой. До банкета управделами должно выбрать, какие блюда попадут к столу. Меню включает разные виды каш, супов, закусок, десертов и напитков.

Среди блюд есть, например, сливочный суп с шампиньонами, бишбармак, элеш из говядины или конины, котлеты, пельмени, купаты, чахохбили из курицы, запеченные треска, судак, семга и горбуша, жульен, гусь, запеченный с яблоками и черносливом, овощные и мясные салаты, сырная тарелка, бутерброды с красной рыбой и ветчиной.

На десерт должны, в частности, предложить мед в сотах, варенье, тирамису, пастилу, печенье, пирожные, пироги. Из напитков — кофе, компот, кумыс, шампанское, вино, водку, коньяк.

Участие в электронном аукционе, согласно документации, приняли две компании, однако их названия не раскрываются. Победитель пока не объявлен.

Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 28.06.2021, 16:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Инфляция в России может быть гораздо выше официальных данных, — пишет «Независимая газета»

По подсчетам издания, только за год товары массового спроса подорожали в среднем на 7,5%, а за два года – на 20%. В то же время, по данным Росстата, розничные цены в России за последние два года выросли в среднем чуть более чем на 9,5%. Как полагает газета, взрывной рост цен может привести к повышению ключевой ставки выше 6%.
_________________________________
Бедные чиновники - вкусно поесть они уже могут только за счет налогов со своих работодателей - то есть нас с вами...



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  • 2 | 28.06.2021, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесконечные банкеты ...когда только работают ...и курултай узаканивает бюджет на на банкеты ???



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  • 3 | 28.06.2021, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда только эти чинуши нажрутся за счет народа. Морда у многих из них вот-вот треснет.



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  • Эксперт
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  • 4 | 28.06.2021, 18:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Набиуллина: Доллар останется частью российских валютных резервов

Доллар останется частью российских валютных резервов, — сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она добавила, что ЦБ будет проводить политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют.
Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что в течение месяца будет изменена валютная структура Фонда национального благосостояния, доля доллара будет снижена с 35% до нуля. Доли евро и юаня будут увеличены до 40% и 30%, соответственно.
_________________________________
И после этого, черепаха считает, что в правительстве и у власти - умные сидят)))) Цирк с клоунами!



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  • 5 | 28.06.2021, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.06.2021, 18:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71139 | Рейтинг: +11593,9
Набиуллина: Доллар останется частью российских валютных резервов

Доллар останется частью российских валютных резервов, — сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она добавила, что ЦБ будет проводить политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют.
Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что в течение месяца будет изменена валютная структура Фонда национального благосостояния, доля доллара будет снижена с 35% до нуля. Доли евро и юаня будут увеличены до 40% и 30%, соответственно.
_________________________________
И после этого, черепаха считает, что в правительстве и у власти - умные сидят)))) Цирк с клоунами!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Это только для тебя, дуры либерастной, российские валютные резервы и Фонд национального благосостояния, одно и то же! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 6 | 28.06.2021, 19:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Пидорасина-гандонище(через дефис, как ты просил) - только идиот может отказаться от поливалютной корзины, да еще и влезть в юани по самые помидоры!
Китай друг только самому себе - остальных он просто пожирает - медленно, но верно. Они уже давно контролирую треть России с востока. Ох и аукнется на эта пуйло-авантюра. Не расхлебаем - это точно!



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  • 7 | 28.06.2021, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.06.2021, 19:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Пидорасина-гандонище(через дефис, как ты просил) - только идиот может отказаться от поливалютной корзины, да еще и влезть в юани по самые помидоры!
Китай друг только самому себе - остальных он просто пожирает - медленно, но верно. Они уже давно контролирую треть России с востока. Ох и аукнется на эта пуйло-авантюра. Не расхлебаем - это точно!
____________________
"Пидорасина-гандонище"
Либерализм и культура бьют ключом!!!

Кухарка, оказывается, не только специалист по вакцинам, но и по поливалютным корзинам!!! Психиатры в эту жару явно расслабились и дали лишнюю свободу всяким шизоидам.



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1

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  • 8 | 28.06.2021, 20:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.06.2021, 19:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Пидорасина-гандонище(через дефис, как ты просил) - только идиот может отказаться от поливалютной корзины, да еще и влезть в юани по самые помидоры!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ты зачем употребляешь красивые слова, не понимая их смысл? Это ты в общаге своей можешь их кидать, не заботясь о правильности их применения, а на УЖе это не проходит! Кто отказался от поливалютной корзины? Врёшь, как обычно! А держать большую часть накоплений в $ - это сытно кормить враждебно настроенную страну! Пусть умерят аппетит! Я о важности именно таких решений писал ещё на Горобзоре! Наконец-то! Очень Опытный



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  • 9 | 28.06.2021, 22:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я поддержу БЕСТОЛОЧЬ... китай- первый враг , и вкладывать туда деньги..кхмммм.. - признание небоеспособности страны!!!
в принципе , я об этом уже 15 лет рассказываю, но народ, шойга и вова этого не слышат!!!
ну а боЯ, чё они хотят...??? Сибирь - не наш
турк



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  • 10 | 28.06.2021, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.06.2021, 20:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.06.2021, 19:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71143 | Рейтинг: +11593,9
Пидорасина-гандонище(через дефис, как ты просил) - только идиот может отказаться от поливалютной корзины, да еще и влезть в юани по самые помидоры!
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Убогая! Ты зачем употребляешь красивые слова, не понимая их смысл? Это ты в общаге своей можешь их кидать, не заботясь о правильности их применения, а на УЖе это не проходит! Кто отказался от поливалютной корзины? Врёшь, как обычно! А держать большую часть накоплений в $ - это сытно кормить враждебно настроенную страну! Пусть умерят аппетит! Я о важности именно таких решений писал ещё на Горобзоре! Наконец-то! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Так и отметим, что по поводу поливалютной корзины убогой, кроме минуса, ответить нечего! Теперь по Китаю! Сейчас РФ и Китай всё больше начинают торговать в нацвалютах, поэтому юани нужны! В большой политике друзей не бывает! Это знает каждый, кто хоть мало-мальски знает историю! Есть совпадение интересов, но это бывает только временно, длительность времени может быть разная! Очень Опытный



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  • 11 | 29.06.2021, 01:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что нашпионил этот Путин у Меркель что сама с одним охранником в магазин ходит!
В этой дикой стране могут всех людей высадить из самолёта когда одному путинскому барину полетать нужно!



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