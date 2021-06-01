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Команду Хабирова и миллионы на пиар не спасут от позора

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Власти Башкирии готовы потратить 18 млн рублей на поддержание своего имиджа в теленовостях.

Команду Хабирова и миллионы на пиар не спасут от позора


Агентство по печати и СМИ Башкирии ищет подрядчика для освещения деятельности органов госвласти, сообщает издание «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Издание напоминает, что аналогичные закупки в августе и декабре прошлого года на общую сумму 50,2 млн рублей выиграла ВГТРК.

Телепередачи должны выйти в виде региональных вставок в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

Начальная цена контракта – 17,9 млн рублей. В него входят телеперадачи общим хронометражем 149 часов, из которых 14 часов вещания должно быть на башкирском языке.

Еженедельные информационные выпуски новостей и специальные репортажи должны поддерживать «объективный имидж органов государственной власти республики». В телепередачах, согласно условиям закупочной документации, в частности, должно рассказываться о работе правительства, главных общественно-политических и социально-экономических событиях республики, международных мероприятиях, борьбе с COVID-19, реализации национальных проектов, инвестиционном развитии республики.

108 часов эфира должны быть выделены под интервью с чиновниками, политиками, известными людьми «на важные политические и социально-экономические темы».

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.06.2021, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
Деньги - на ветер.
Не помогли 50 лямов, 18 - тем более не помогут.



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.06.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
«Как бразильский карнавал». В Уфе анонсировали хоровод, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса
11:24, 29 июня 2021 | c135 Светлана ГАРИПОВА
На уфимский хоровод приедут представители 140 национальностей

«Как бразильский карнавал». В Уфе анонсировали хоровод, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса
– Большой карнавал пройдет в Уфе 3 июля. Он будет сравни бразильскому, – заявил Сергей Греков на оперативном совещании в мэрии Уфы. Парад-шествие состоится в Уфе в день открытия Фольклориады.

Заместитель главы администрации Гуллярия Ялчикаева сообщила, что хоровод дружбы народов должен будет войти в Книгу мировых рекордов – по количеству стран. В нем примут участие представители более 140 национальностей.
_________________________________
Ковид-хоровод точно войдет в книгу рекордов Гиннесса в разделе ИДИОТИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ!

А черепаха СРАдия за умного держит и пуйло тоже..



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  • Гость
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  • 3 | 29.06.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня ночью админ посчитал количество комментов на УЖе и понял, что рекламодатели урежут за такое количество финансирование и похмеляться ему будет нечем! После этого он вытащил из своего загашника около 30 зажатых им ранее комментов и вставил в ленту задним числом! Демократы, .уле! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 29.06.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.06.2021, 12:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71150 | Рейтинг: +11592,8
Деньги - на ветер.
Не помогли 50 лямов, 18 - тем более не помогут.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Что же так категорично? Кому-то обязательно "помогут"! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 29.06.2021, 15:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
Мэр города Шадринска Курганской области Антон Мокан сразу после вступления в должность получит премию в 395 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на местного депутата.

На посту главы города Мокан пока проработал 3 дня.



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  • 6 | 29.06.2021, 17:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11591,9
В Башкирии закроют районный роддом, чтобы сократить расходы
13:08, 29 июня 2021 | c845 Светлана ГАРИПОВА
Родильное отделение больницы в последнее время постоянно отправляло рожениц в Уфу

В Башкирии закроют районный роддом, чтобы сократить расходы
В Чекмагушевском районе Башкирии из-за сокращения расходов с 1 июля закрывают родильное отделение местной больницы. Об этом сообщил активист Руслан Нуртдинов на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, родильное отделение больницы в последнее время постоянно отправляло рожениц в Уфу, где те «ожидали родов, лежа в коридоре». Из-за этого рождаемость падает, а молодежь старается покинуть район. После закрытия роддома отток населения увеличится еще больше.
Так, в 2014 году в районном роддоме на свет появились 426 детей, в 2019 – 292, в январе-ноябре 2020 года – 242, а в январе-марте 2021 – 68.

В самой больнице информацию подтвердили, но причину такого решения огласить не смогли. Там же сообщили, что «что-то оставляют, но не весь роддом».
_____________________________________
Думаю, что 18млнов на пиарастию вполне бы хватило, чтобы не закрывать роддом и на увеличение рождаемости в том числе!



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  • Участник
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  • 7 | 29.06.2021, 19:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15717 | Рейтинг: -2224,3
Агентство по печати и СМИ Башкирии ищет подрядчика для освещения деятельности органов госвласти, сообщает издание «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.
____________________________________
Что-то непонятно.
Либерасты против освещения деятельности Правительства в СМИ?
То есть либерасты хотят, чтобы Правительство работало втайне?



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1

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  • Гость
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  • 8 | 29.06.2021, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Кухарка
... закрывают родильное отделение...
... думаю ...
###
Если-бы думали то сказали бы: голосуйте против Путина и неважно как именуется этот Путин: ЕР, СР, ЛДПР; Ещё как.
Этот Путин по шпионским повадкам даже Яблоко захватил!



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  • Гость
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  • 9 | 30.06.2021, 07:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Агентство по печати и СМИ Башкирии ищет подрядчика для освещения деятельности органов госвласти...

Телепередачи должны выйти в виде региональных вставок в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

-------------------

Ну, это обычная практика на общероссийских каналах: "Далее - региональные новости" - объявляет московская дикторша, после чего уже местная дива рассказывает про взрывы, про пожары, про наводнения, про грабежи... И как оперативно реагируют на эту стихию региональные власти.



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  • 10 | 30.06.2021, 07:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Скажите, а двести рублей не спасут от позора?..
- Я думаю, торг здесь неуместен!..



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