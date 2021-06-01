Команду Хабирова и миллионы на пиар не спасут от позора

Власти Башкирии готовы потратить 18 млн рублей на поддержание своего имиджа в теленовостях.Агентство по печати и СМИ Башкирии ищет подрядчика для освещения деятельности органов госвласти, сообщает издание «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Издание напоминает, что аналогичные закупки в августе и декабре прошлого года на общую сумму 50,2 млн рублей выиграла ВГТРК.Телепередачи должны выйти в виде региональных вставок в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.Начальная цена контракта – 17,9 млн рублей. В него входят телеперадачи общим хронометражем 149 часов, из которых 14 часов вещания должно быть на башкирском языке.Еженедельные информационные выпуски новостей и специальные репортажи должны поддерживать «объективный имидж органов государственной власти республики». В телепередачах, согласно условиям закупочной документации, в частности, должно рассказываться о работе правительства, главных общественно-политических и социально-экономических событиях республики, международных мероприятиях, борьбе с COVID-19, реализации национальных проектов, инвестиционном развитии республики.108 часов эфира должны быть выделены под интервью с чиновниками, политиками, известными людьми «на важные политические и социально-экономические темы».