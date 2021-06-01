«Нужно изживать пацанский стайл в башкирской власти»

Известный политтехнолог – о новых антиковидных мерах в Башкирии, предстоящих выборах и возможной отставке Радия Хабирова.«Я не вакцинировался, потому что…»Андрей Сергеевич, как вам новые антиковидные ограничения Радия Хабирова?– Противоречивые чувства я испытываю. На протяжении всего антиковидного периода постоянно чувствую, что половина этих мер, если не больше, направлена не против ковида, а чтобы понравиться Кремлю или догнать какие-то уходящие поезда, скопировать решения других регионов. Я не вижу стройной системы. Есть такое выражение – «натянуть сову на глобус». В этом случае оно реально к ним применимо, потому что добиться каких-то ощутимых эпидемиологических результатов за четыре дня ограничений – это смешно.Ни один уважающий себя эпидемиолог или врач не возьмется утверждать, что это эффективно. Это, скорее, декоративные меры, которые нужны при условии, что мы ни за что и никогда не отменим фольклориаду. Тут столкнулись два интереса: отчетности, попадания в федеральную повестку и важности международного мероприятия для чиновников. Не предпринимать никаких мер на фоне роста заболеваемости нельзя.Почему, на ваш взгляд, люди не хотят вакцинироваться? Они не доверяют самой вакцине или власти? Вы сами сделали прививку?– Я не вакцинировался и пока не принял решения по этому поводу. На своем опыте и на опыте общения с другими людьми могу сказать, что это совсем не мракобесие, в котором нас упрекает Хабиров. Людей, отказывающихся от прививки, обвиняют в безответственном отношении к здоровью, а я бы сказал, что все наоборот. Посмотрев на тех, кто агитирует, ответственный человек откажется. Штатные агитаторы в Башкирии не вызывают никакого доверия. Это огромная ошибка властей в подборе лиц, авторитетов.Какие-то говорящие болванчики, которых вытаскивают в удобное им время.– Да, и тем более, что их вытаскивают по любому поводу. Шамилю Валееву дают команду, и он начинает плясать. Он будет плясать и про фольклориаду, и про вакцину, и про что-нибудь еще полезное. Соответственно, это уже девальвация авторитетов.Вторая причина фундаментальная – это в принципе недоверие власти. Мы за последние 30 лет научились отказываться пассивно или активно от всевозможных чиновничьих инициатив, которые часто приводят к неприятным вещам. Вспомним, например, народное IPO ВТБ. Лет 10 назад это пропагандировалось огромным количеством СМИ как великое благо. Кончилось всё абсолютным падением котировок. Это очень хороший пример, когда все делалось от имени государства, и таких примеров огромное количество. Выработалось привычное недоверие к инициативам власти. И еще один момент очень важный – у населения сейчас практически не осталось инструментов выражения собственного мнения.Башкирский Роспотребнадзор разрешил «вражескую» вакцину?Вы считаете, что отказ от вакцины – это своего рода заявление: «я имею право на свое мнение»?– Может быть, это и не конструктивно, по-детски, но да. Я лично считаю, что с точки зрения науки вакцинирование – это абсолютное благо. Давно и уже окончательно доказано, что вакцины спасли людей от оспы, многих других болезней, и спорить с этим глупо. Но качество антиковидной вакцины не подтверждено. Мы имеем очень разнородную информацию о ней.Господин Гинцбург (директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V» - прим. ред.) в апреле 2020 года заявляет: «"Спутник V" обеспечивает пожизненный иммунитет для привитых». Окей, человек разработал, он характеризует свой продукт. Проходит год, тот же самый Гинцбург говорит, что вакцинироваться «Спутником» нужно раз в полгода. Что должен подумать обыватель, не вирусолог, не врач, который с опасением и тревогой решает для себя проблему вакцинации? Он делает вывод, что человек, который разработал вакцину, до конца не понимает, как она работает. Люди, к сожалению, настроены панически. Когда такая нестройная информация приходит, обыватель наращивает всякие ужасные вещи.Во всех районах республики прошли сабантуи, в Уфе – парад врачей, в начале июля ожидается фольклориада, куда планируется приезд двух тысяч гостей из 80 стран, в том числе эпидемиологически неблагополучных. В конце июля – финал девятого чемпионата молодых профессионалов WorldSkills, где ожидается участие почти 1800 конкурсантов и около 2000 экспертов, в августе – первенство мира по спортивной борьбе с участием 1500 спортсменов из 65 стран. Как это можно объяснить в период пандемии? Двойные стандарты?– К сожалению, вынужден констатировать, что башкирские власти в отчаянии, они неспособны получить какие-то ощутимые результаты внутри региона, поэтому прибегли к таким способам. Большое количество международных, федеральных мероприятий они пытаются выдать за успешность региона для внешнего наблюдателя, которым является Кремль и конкретно Владимир Путин. При этом абсолютный бардак на фармпредприятиях, низкий уровень вакцинации и прочее выводятся за скобки. Об этом мы не хотим говорить и этим не хотим заниматься. У нас праздники, Эмир Кустурица, гитары. Я только так могу это объяснить, потому что вряд ли Хабиров и его команда – какие-то дистиллированные злодеи, которые хотят погубить башкирский народ.Хабиров берет на себя все риски?– Он их на нас перекладывает, к сожалению. Если что, он не будет за это отвечать. Меня очень зацепило интервью Анны Казак (руководитель башкирского управления Роспотребнадзора – прим. ред.), которое она давала недавно по радио. Будучи, видимо, человеком ультралояльным к власти в Башкирии, она очень странно объяснила, каким образом будет защищаться житель республики от приезжающих сюда, например, индусов или кого-то еще из очень неблагополучных регионов. Она заявила, что, во-первых, все будут привиты, во-вторых, их будут контролировать, в-третьих, везде-везде будут проверять, следить, если что, изолируем.Анна Андреевна не упомянула, чем будут привиты индусы. Очевидно, вакциной Pfizer, потому что «Спутник V» на территории Индии, Пакистана и прочих неблагополучных стран не сертифицирован и не применяется. Значит, Анна Андреевна априори признает действенность вакцины Pfizer на территории Российской Федерации, хотя нам здесь запрещено ее использовать, ввозить, она не сертифицирована у нас.Если в качестве исключения делается поблажка, то это и есть тот самый компромисс между общей политикой государства и интересами, например, властей Башкирии и лично Хабирова. Казак готова признать «вражескую» вакцину, чтобы прошел фестиваль. Не знаю, как среагируют федеральные органы на это все.«Хабировым манипулируют»На своем youtube-канале вы отслеживаете ситуацию с застройщиками, в частности активно выступаете на стороне ПСК-6, судя по тональности. Что там сейчас происходит? Найдено ли какое-то решение? Были слухи, что они ведут переговоры с властями, стороны о чем-то договорились, готовы идти на уступки.– На данный момент я не могу комментировать и до конца не знаю, что происходит в кулуарах. Было бы очень продуктивно, на мой взгляд, если бы переговоры состоялись, и стороны пришли к какому-то решению. Та ситуация, которую создал господин Баширов (замруководителя администрации Главы РБ – прим. ред.) и вся эта артистическая труппа, которой он руководил, на самом деле патовая для всех – и для властей, и для ПСК-6, и для дольщиков, и для жителей этих домов.Жертвой оказываются в этой ситуации, прежде всего, дольщики.– Если сейчас оставить все как есть, или, по крайней мере, настаивать на той позиции, которую имплементировал туда господин Баширов, то все сломаем. Семь этажей дома построено. Если остановим строительство, дом начнет разрушаться. Жителям от этого станет хорошо? Дольщики не получат квартиры. ПСК-6 понесет экономический ущерб. Показатели республики за счет снижения объема ввода жилья пойдут вниз. Кто здесь что выиграл, кроме нанятых клоунов и вот этого товарища, который пытался какие-то решать вопросы очень странным образом? Втянули туда Хабирова. Я точно знаю, что его практически втемную привезли на эту площадку на улице Шота Руставели.Не отлажена структура управленияКто сейчас курирует строительную отрасль? Такое впечатление, что вице-премьера Раифа Абдрахимова задвинули, и он не при делах.– Раиф Рамазанович устранен или самоустранен от этих процессов. Есть объективные, близкие к личным, причины, почему он не принимает участие. Я бы не хотел об этом говорить. Но действительно его роль становится все более и более незаметной. Должна работать система. При росте личностных влияний мы не отменяем структуру управления. Растут штаты, появляются новые ведомства, но все равно какой-то один человек, какой-нибудь Баширов, например, непонятно, по какой причине вдруг назначается ответственным за вот это все. У нас есть ведомства, министерство строительства, комитет по жилищному надзору, администрации городов, районов, которые в конечном счете формируют план строительства и контролируют, проводят торги. У нас есть управление по архитектуре, дизайну и прочим вещам. Только нужно настроить, чтобы всё это работало.Возвращаясь к Абдрахимову. Почему не он, а, я так понимаю, Назаров ведет сейчас переговоры с застройщиками? При этом застройщики, в том числе ПСК-6, Андрей Носков говорили, что им было бы удобнее работать с Абдрахимовым, как человеком компетентным.– Любой профессионал хочет работать с профессионалами. А ему присылают этого хоккеиста (Рината Баширова, возглавляющего Совет ХК «Салават Юлаев» - прим. ред.), который выдвигает какие-то совершенно абсурдные требования, никак не связанные ни со строительными нормами, ни с какими-то условиями социальной ответственности. Вот депутат Александр Баутский у вас во дворе ответственно построил огромный красный дом. Почему к нему вопросов нет? Где социальная нагрузка вокруг этого дома? Там пройти-то вокруг него только боком можно.Есть радикальные точки зрения, что застройщик – это злодей, дойная корова для властей. И то и другое неправильно, на самом деле. Застройщик возводит здания, сооружения. Он продает квартиры. Это бизнес, это нормально.Вы упомянули о кулуарных переговорах. Но, насколько я знаю, Абдрахимов в них не участвует.– Нет, не участвует. Конфликт был не типовым. Такие проблемы надо решать штучно. Возможно, с вмешательством любых сторон и достаточно высокопоставленных чиновников. Было бы неплохо, если бы и Хабиров в этом поучаствовал. По крайней мере, несколько снял бы напряжение, негатив, налет вот этого флибустьера, который прибыл на стройку, топнул ногой, про кишки там начал что-то рассказывать. Это нехорошо, некрасиво звучало. Для политика, главы региона это неправильно. Какой-то пацанский стайл. Нужно его изживать. Хорошо с ребятами у костра показать, какой ты крутой, пальнуть из ружья. Но в публичном пространстве этого не должно быть, потому что люди неправильно это понимают. Какой-нибудь инвестор смотрит и думает: «Нет, это что-то неадекватное, что-то опасное. Пойду-ка я в соседний регион со своими миллиардами».Красногорск и Башкирия не сравнимы по управлениюЧто вы думаете о сегодняшнем состоянии башкирской власти? Очень близкие Хабирову персоны, проверенные временем, покинули или покидают Белый дом. Сидякин, Мурзагулов, Баширов... Что происходит по вашему мнению?– Хотелось бы думать, что происходит некая переоценка со стороны Хабирова, потому что, действительно, они не выдержали испытание этим форматом власти. Давайте быть честными и понимать, что управление Красногорском совершенно не сравнимо с управлением Башкирией.Население подмосковного города – 60 тысяч человек, республики –4 миллиона.– Все сложнее структурно. В Красногорске практически нет промышленности, сельского хозяйства, того объема и той структуры медицины и образования, который здесь есть. Башкирией управлять не так просто, как маленьким городком, пускай даже и близко от Москвы расположенным. Испытание не прошли вот эти товарищи.Ростислав Мурзагулов был с ним в Красногорске, а Сидякин и Баширов не были.– Сидякин, конечно, приглашенная звезда, но он действительно очень опытный человек в политических играх, каких-то раскладах и манипуляциях, собственно для этого и был приглашен. Глава администрации – это главный кукловод у нас в Башкирии по должностным обязанностям. А Мурзагулов… Это вообще, на мой взгляд, отработанный материал еще в Красногорске был. Совершенно непонятно, зачем он понадобился здесь Хабирову, когда у него есть, например, Елена Прочаковская (начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям – прим. ред.), чудесный персонаж. Она как раз в стилистике последних лет лучше подходит, чем Мурзагулов. Российской власти уже не нужны креативные, веселые и непредсказуемые ребята с гитарой. Прочаковская как воплощение пионер-вожатой конца 70-х годов будет рассказывать об успехах и достижениях.Работу Сидякина в республике вы считаете эффективной?– В чем-то да. Он искушенный политический манипулятор, который умеет и знает, как это работает. В некоторых вопросах он достиг успеха в его понимании. Например, стояла задача не допустить активизации КПРФ, чтобы идеи коммунистов не охватывали широкие массы. И Сидякин замечательно с этим справился. Почти удалось до какого-то момента, скажем, нивелировать взаимодействие со Справедливой Россией. К сожалению, Хабиров заваливал его без конца непрофильными заданиями, и это становилось уже смешно, когда на оперативках Радий Фаритович все время говорил: «А это у нас будет Сидякин решать». Случайность поручений – тоже стилистика Хабирова. Он поручает не тем, кто разбирается, а тем, кому доверяет или кто в его представлении может этим заниматься.Он не доверяет профессионалам.– А он не рассматривает профессионализм как критерий. Для него главным является верность. Верность лидеру, беззаветное служение.Мурзагулов органично искал враговЛюбое иное мнение Хабировым воспринимается как вражеское. Как в случае с Альмирой Жуковой, например, на заседании СПЧ. Она высказала свое мнение, он по-хамски на нее наехал.– Такое трактуется как оскорбление. Человек говорит: «Я с вами не согласен», и глава мгновенно обижается. Потом ему говорят: «А у нас есть другая точка зрения», и он мгновенно делает вывод, что она неправильная, и в совокупности делает заключение, что это враг перед ним. И дальше он начинает с ним бороться, сам лично или Сидякин.Получается, не только Ростислав Мурзагулов придумывает врагов?– Нет, конечно. Почему Ростислав так вольготно чувствовал себя в этой среде? Если бы он попал в компанию нормальных и приличных людей, его бы очень быстро отторгли. А тут он органично вписался, искал врагов. Вот Рауфа Рахимова, вот Андрей Потылицын, все враги. И далее по списку. Глупо, глупо. Но та сторона воспринимала. Ему же Хабиров не сказал: «Ростислав, чего ты ерундой какой-то занимаешься? Может, тебе надо заняться вопросами башкирского языка, например, на северо-западе? Там у нас неспокойно с этим, надо решать. Нужно наладить отношения с Татарстаном, еще с кем-то, с Оренбургской областью или с Челябинской».Зародился запрос на досрочную отставку?Муссируются слухи о якобы принятом решении Кремлем о досрочной отставке Хабирова. Вы думаете, есть предпосылки этому?– У меня такой информации нет, в том числе от московских источников. Слухи это. Мы помним, сколько раз «уходил в отставку» Рахимов. Бесконечно долго. То же самое происходило с Хамитовым. На это надо смотреть, условно, как на зарождение запроса на отставку руководителя региона. Одно дело, когда он не нравится, например, лично мне, другое дело, когда не нравится мне и моим коллегам, когда определенные слои населения недовольны. Решение сейчас не может быть принято по техническим причинам, потому что у нас выборы в сентябре, и дестабилизировать руководителя региона подобной информацией опасно.Может, это как раз простимулирует его провести выборы так, чтобы показать свою верность и лояльность?– В таком случае это не решение. Это некие условия. Хабиров съездил в Нижний Новгород на заседание совета безопасности, которое вел Патрушев. Там не просто объяснили всем губернаторам, что они должны добиться определенных целей, там, по всей видимости, цифры уже раздали, какие показатели «Единой России» очень желательно достичь в каждом регионе. Есть народная форма представления об управлении страной: сидит в черной башне Путин и пишет белыми чернилами на черной бумаге какие-то страшные вещи. Нет, конечно. Все понимают намеки, чувствуют спинным мозгом, когда что-то не так. Вот эта история с Фармстандартом, например, которая пока еще прошла мимо, но вызвала дикий абсолютно резонанс в Москве. Вот тут Хабиров вздрогнул.Фармстандарт – федеральная компания. Хабиров несет солидарную ответственность?– Конечно, он вообще отвечает за всё, что происходит на территории. А это еще тонкая тема: ковид, вакцина, всемирная организация здравоохранения. Песков лично комментировал и пытался нивелировать конфликт. Вот такие проколы должны пугать губернатора, и они могут быть предтечей отставок. Но еще раз повторю, до сентября и даже до октября движения не будет.Сейчас в Башкирии у «Единой России» особенно плохая ситуация.Почему?– У нас традиционно слабый партийный аппарат. Ахмадинуров – слабый руководитель исполкома, очень плохая организация работы, непартийные увлечения. Андрей Турчак (секретарь генерального совета партии «Единая Россия» - прим. ред.) приезжал недавно в Башкирию, отметил кулуарно, что здесь, простите, бардак. Потому что, когда подбегают девушки жаловаться, дергают за пиджак, со слезами на глазах просят принять меры, это выглядит некрасиво.На что жаловались эти девушки?– На руководство, поведение и прочее. В целом это иллюстрирует, что ситуация с «Единой Россией» неуклонно усложняется.От Башкортостана в список «Единой России» включено большое количество «парашютистов». У нас такого никогда не было. Представитель «Альфа-банка» Владимир Сенин, замруководителя «Единой России» Наталья Орлова, замруководителя аппарата Госдумы Ирина Панкина, дагестанец Ризван Курбанов, и все они идут по партийному списку. Как вы думаете, эти люди реально могут принести пользу нашей республике, будучи в Госдуме?– Курбанов – не просто дагестанец, он ныне действующий депутат Государственной думы от КПРФ. И уже записан в лидеры башкортостанского списка от «Единой России». Это особый дистиллированный башкирский абсурд. В целом, если говорить о «парашютистах», это, конечно, величайшее унижение для башкортостанского исполкома «Единой России», это демонстрация того недоверия, которое есть со стороны федеральной части партии. Чем больше «парашютистов», тем очевиднее они демонстрируют, что «ваши депутаты нам не нужны».По моим прогнозам, по списку проходят 7 человек, из них четверо «парашютистов».- Спасибо, Андрей Сергеевич, за интересную беседу.