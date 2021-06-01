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Махать кураями можно, а кино смотреть нельзя

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Ассоциация владельцев кинотеатров попросила главу Башкирии отменить ограничения для посещения кинотеатров из-за риска банкротства. В администрации Радия Хабирова позицию пока не сформировали.

Махать кураями можно, а кино смотреть нельзя


В объединении предпринимателей считают, что вводимые республиканскими властями ограничения не будут мотивировать людей вакцинироваться, а приведут к «многократному» снижению зрительской аудитории кинотеатров. Посещение таких заведений, по мнению ассоциации, не является для населения первой необходимостью. Текст обращения опубликован на официальном сайте объединения. Напомним, изменения, которые внес в указ о режиме повышенной готовности Радий Хабиров, предусматривают запрет на посещение кинотеатров и других подобных общественных мест с 22-го июля без справки о вакцинации либо противопоказаний к ней, документа о наличии антител к COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста со сроком действия не более 3-х суток.

Как считают в Ассоциации владельцев кинотеатров, бизнес «не выдержит 2-й удар» после приостановки деятельности на несколько месяцев из-за пандемии в прошлом году.

«При этом, учитывая тот факт, что в субъекте Российской Федерации, как это было в 2020 году, режим приостановки деятельности предприятий, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, кинотеатры не смогут применять принятый Указ для отмены или снижения арендных платежей, реструктуризации банковских кредитов и отправки персонала в вынужденный простой, чтобы иметь возможность хоть как-то сохранить рабочие места и свое предприятие», – указывается в обращении.

Как сообщили журналистам «Коммерсанта в Башкортостане» в нескольких расположенных в Уфе кинотеатрах, проблема действительно имеется. Например, государственный кинотеатр «Родина» отменяет сеансы из-за низкого спроса, а в «Киномаксе» заявили, что посещаемость упала «практически до нуля».

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова подтвердила «Эху» поступление обращения от Ассоциации владельцев кинотеатров. По ее словам, оно пока находится на рассмотрении.

Отметим, подобное письмо объединение бизнесменов отправило и губернатору Нижегородской области.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.06.2021, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71166 | Рейтинг: +11590,8
Сейчас завизжат владельцы продуктовых магазинов:

В Башкирии предложили не обслуживать непривитых в продуктовых магазинах

Таким образом планируют добиться ускорения вакцинации россиян

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин предложил коронавирусные ограничения для непривитых распространить не только на предприятия сферы услуг, общепита, спортивные клубы и прочие рекреационные заведения, но и на продовольственные магазины. Об этом он заявил ТАСС.

Асадуллин полагает, что таким образом можно добиться ускорения вакцинации россиян.

– Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%, – заявил бизнес-омбудсмен.
_________________________
А вы точно бизнес-омбудсмен?

Магазины понесут убытки не только от того, что нужно будет на ворота поставить проверяющих, но и от того, что продажи упадут в разы, а народ найдет, как обойти этот запрет.

Даже в умирающей от ковида Москве(утрирую, конечно, но там темпы заражения действительно критичные) Собянин до такого идиотизма не додумался!

Асадуллин - не только клинический идиот, но еще и СРАдия подставляет, мало то сам косячит.... Жду, когда МОСКОВСКИЕ СМИ заметят это пассж - направленный против народа, в том числе. кому прививка противопоказара.

И да - Кремль уже вчера признал не реальным достижение 60% вакцинации до выборов - б-станцы вымрут к этому времени от голода.

И еще - за две недели достичь 60% - при отсутствии вакцины - это вообще бред сумасшедшего!

СРАдию нужно срочно снимать такое уЁбище!



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  • Гость
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  • 2 | 30.06.2021, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если ничем махать, остаются кураи, да малахаи.



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