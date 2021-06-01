Махать кураями можно, а кино смотреть нельзя

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила главу Башкирии отменить ограничения для посещения кинотеатров из-за риска банкротства. В администрации Радия Хабирова позицию пока не сформировали.В объединении предпринимателей считают, что вводимые республиканскими властями ограничения не будут мотивировать людей вакцинироваться, а приведут к «многократному» снижению зрительской аудитории кинотеатров. Посещение таких заведений, по мнению ассоциации, не является для населения первой необходимостью. Текст обращения опубликован на официальном сайте объединения. Напомним, изменения, которые внес в указ о режиме повышенной готовности Радий Хабиров, предусматривают запрет на посещение кинотеатров и других подобных общественных мест с 22-го июля без справки о вакцинации либо противопоказаний к ней, документа о наличии антител к COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста со сроком действия не более 3-х суток.Как считают в Ассоциации владельцев кинотеатров, бизнес «не выдержит 2-й удар» после приостановки деятельности на несколько месяцев из-за пандемии в прошлом году.«При этом, учитывая тот факт, что в субъекте Российской Федерации, как это было в 2020 году, режим приостановки деятельности предприятий, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, кинотеатры не смогут применять принятый Указ для отмены или снижения арендных платежей, реструктуризации банковских кредитов и отправки персонала в вынужденный простой, чтобы иметь возможность хоть как-то сохранить рабочие места и свое предприятие», – указывается в обращении.Как сообщили журналистам «Коммерсанта в Башкортостане» в нескольких расположенных в Уфе кинотеатрах, проблема действительно имеется. Например, государственный кинотеатр «Родина» отменяет сеансы из-за низкого спроса, а в «Киномаксе» заявили, что посещаемость упала «практически до нуля».Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова подтвердила «Эху» поступление обращения от Ассоциации владельцев кинотеатров. По ее словам, оно пока находится на рассмотрении.Отметим, подобное письмо объединение бизнесменов отправило и губернатору Нижегородской области.