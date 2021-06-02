Девка отвечает: Пацанская команда Хабирова не при делах

В администрации главы Башкирии отрицают давление на политические партии в связи с выдвижением определенных кандидатов на выборы в Госдуму.Ранее общественник и один из лидеров движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин заявил о неожиданном отказе одной из партий во внесении его имени в региональный список кандидатов. Все необходимые для регистрации документы активист уже подал, а центральный исполнительный комитет политического объединения во время съезда, прошедшего на прошлой неделе, не озвучил имя Рахматуллина.Решение не допустить его до выборов, по мнению общественника, было принято после того, как на партию оказали давление из администрации главы Башкирии. Как сообщил «Эху» собственный источник, речь идет о партии «Родина». Председатель регионального отделения Арсений Маслов в разговоре с «Эхом» стал отрицать, заявив, что такой разговор мог быть с представителями федерального офиса.Партии самостоятельно определяют своих кандидатов для участия в выборах, сообщила «Эху» пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.«Администрация Главы Башкортостана взаимодействует со всеми партиями, которые действуют на территории республики, но ни о каком «давлении» не может быть и речи», – отметила она.Напомним, действующий руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, по данным из открытых источников, ранее состоял в партиях «Родина», «Справедливая Россия», Российской партии пенсионеров. В настоящее время он является членом «Единой России».