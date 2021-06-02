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Рот Азамата Галина снова занят

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Темпы вакцинации ускорились, а поставки вакцины не успевает за приростом и ускорением. Об этом в эфире «Эха» сказал предприниматель и член БашСПЧ Азамат Галин.

Рот Азамата Галина снова занят


— У меня 90 процентов сотрудников были ковид-диссидентами. Я убедил сотрудников. Все привиты, — сказал Галин. – Общество полтора года не может выйти из локдануа. Ситуация гораздо сложнее, чем в марте и апреле прошлого года по темпам прироста больных: ситуация острая.

Если мы не выправим ситуацию, может сложиться так, что через полтора месяца уйдем в локдаун.

Вам это надо? Нет. Бизнес уйдет в потери, вы потеряете работу. Есть опыт Израиля, они привили 60 процентов населения, и у них темп прироста маленький – 50-60 человек.

Галин заметил, что в таких условиях упрек о проведении Фольклориады вполне обоснован. Но предложил посмотреть на все через логику властей.

— Есть понимание, что люди устали от ковидных ограничений. Люди устали от он-лайн обучения, и люди хотят живого и тесного общения. Второе мнение — репутация страны на международной арене. Есть желание страны получить процент людей, поддерживающих нас на международной арене. Я не знаю почему, но Радий Фаритович привык на себя собирать негатив. Насколько мне известно, мероприятие курируется федеральным правительством. Было принято решение, что с учетом санитарной ситуации – будем проводить.

Он признал, власти не информируют, как собираются обезопасить участников Фольклориады и жителей региона.

— Она пройдет по всей республике. И действительно опасения людей обоснованы. Они больше читают соцсети, чем «Башинформ»: вот к нам едут из Бразилии и Индии, вот республика превратится в одну большую РКБ. Власть с этим недорабатывает. Хабиров рад бы отменить мероприятие, но оно федеральное. Безопасность в республике смогут обеспечить, силы брошены серьезные, — резюмировал Галин.

Эхо Москвы
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