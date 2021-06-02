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Это население все стерпит

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Уфимцы недовольны высокими ценами за коммуналку. Жители Уфы намерены выйти на митинг 11 июля из-за очередного повышения коммунальных тарифов, которое произойдет планово 1 июля. Об этом сообщил активист движения «СТОПБашРТС» Иван Апаев.

Это население все стерпит


По словам Апаева, о простых людях, отдающих половину доходов, никто не думает, поэтому сегодня было принято решение организовать пикет, а 11 июля сам митинг. В Правительство Башкирии было подано уведомление о проведении митинга возле Дворца Спорта.

– Еще нам интересно посмотреть на очередное проявление двойных стандартов от наших чиновников – Фольклориаду можно проводить, а митинги опять нет, – прокомментировал Иван Апаев.

Также он рассказал, что ранее отправлял обращения в Правительство РФ Мишустину, Роспотребнадзор Анне Поповой и Прокуратуру РФ с требованием отменить проведение Фольклориады во время коронавируса.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.07.2021, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бурдюк сидит давно и всех основных акционеров вполне устраивает такое положение вещей . Ну и тарифы диктует не Госплан Сссср, а пара старперцев с Чесноковки. И не надо нам рассказывать про справедливость, про повышение цен на энергоносители и материалы. Расскажите нам про жадность, про неуемную, всепоглощающую жабу глубоко залезшую в душу наших властителей. Старость и жадность сплелись и дали такой коктейль, что потом не выжженная земля останется, а изъеденная гранитная крошка. А то что потом, новые и дерзкие комиссары в пыльных шлемах найдут вас или ваших потомков, вытряхнут из них все, вам также не дадут лежать в местах почетного захоронения под бюстами, бульдозером сровняют к чертям. Рекомендую кремацию и песочные часы.



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  • Эксперт
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  • 2 | 01.07.2021, 15:05 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40895 | Рейтинг: +5079,3
О проведении международного фестиваля высказался глава Башкирии Радий Хабиров.
– Мы два года ждали эту Фольклориаду. Она одобрена решением всемирной организацией, распоряжением президента нашей страны. Мы принимаем решение – что Фольклориада будет проходить, – подчеркнул Хабиров.

Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/daily/28297/4436695/
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Пир во время чумы.



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  • Гость
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  • 3 | 01.07.2021, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да хрен с ней с фольклориадой, пусть поют и пляшут, пока не заболели! А вот грабительские цены в ЖКХ сильно бьют по карману простого народа! Выкинуть ЕР с позором из всех коридоров власти - вот сейчас главная задача для народа РФ! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 4 | 01.07.2021, 16:47 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40895 | Рейтинг: +5079,3
В Уфе сегодня прилетели первые участники Фольклориады. Участники прилетели из семи стран: Панамы, Индии, Боливии, США, Мексики, Перу, Парагвая. Об этом сообщается на сайте оргкомитета.

Прилетевших встретили в международном аэропорту Уфы.Среди встречавших отметили и известную блогершу бабу Лену.



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