По словам Апаева, о простых людях, отдающих половину доходов, никто не думает, поэтому сегодня было принято решение организовать пикет, а 11 июля сам митинг. В Правительство Башкирии было подано уведомление о проведении митинга возле Дворца Спорта.
– Еще нам интересно посмотреть на очередное проявление двойных стандартов от наших чиновников – Фольклориаду можно проводить, а митинги опять нет, – прокомментировал Иван Апаев.
Также он рассказал, что ранее отправлял обращения в Правительство РФ Мишустину, Роспотребнадзор Анне Поповой и Прокуратуру РФ с требованием отменить проведение Фольклориады во время коронавируса.
ПроУфу
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Это население все стерпит
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