Это население все стерпит ...

Уфимцы недовольны высокими ценами за коммуналку. Жители Уфы намерены выйти на митинг 11 июля из-за очередного повышения коммунальных тарифов, которое произойдет планово 1 июля. Об этом сообщил активист движения «СТОПБашРТС» Иван Апаев.По словам Апаева, о простых людях, отдающих половину доходов, никто не думает, поэтому сегодня было принято решение организовать пикет, а 11 июля сам митинг. В Правительство Башкирии было подано уведомление о проведении митинга возле Дворца Спорта.– Еще нам интересно посмотреть на очередное проявление двойных стандартов от наших чиновников – Фольклориаду можно проводить, а митинги опять нет, – прокомментировал Иван Апаев.Также он рассказал, что ранее отправлял обращения в Правительство РФ Мишустину, Роспотребнадзор Анне Поповой и Прокуратуру РФ с требованием отменить проведение Фольклориады во время коронавируса.