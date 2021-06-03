Вороватые папуасы в команде Хабирова

Африка, Донбасс и "Белавия": "национализация убытков" для Башкортостана?Башкортостан в последнее время все активнее участвует в покрытии издержек, которые возлагаются на Россию из-за поддержки ей так называемых ДНР и ЛНР, режима Лукашенко, а теперь, видимо, будут и новые африканские проекты. Так считает эксперт Харун Сидоров, который изложил свою версию того, для чего поволжской республике понадобилось устанавливать особые отношения со столицей африканской страны под названием Джибути.В конце мая 2021 года стало известно о том, что администрация Уфы заключила соглашение о побратимстве и сотрудничестве с Джибути, столицей одноименной африканской страны. Но зачем столице Башкортостана потребовался такой побратим и в чем они собираются сотрудничать?"Idel.Реалии" обратились с этим вопросом в администрацию Уфы, но так и не получились вразумительного ответа. Поэтому искать его придется самостоятельно.Низшая лига АфрикиВ распространенном в СМИ сообщении говорится, что города-побратимы "будут сотрудничать в области промышленности, благоустройства городского пространства, торговли, туризма, культуры, образования, молодежной политики и спорта. Кроме того, они будут обмениваться опытом работы по решению вопросов местного значения. Соглашение будет содействовать выходу экспортеров на африканский континент, новые иностранные рынки и увеличит экспортный потенциал Башкирии".Даже общедоступная информация о Джибути говорит о том, что это одна из наименее развитых стран Африки. Поэтому идея использовать опыт ее столицы для "благоустройства городского пространства" Уфы смотрится, мягко говоря, странно. И уж тем более странно выглядит идея выбрать Джибути как партнера в области "образования, молодежной политики и спорта". Ведь никто в мире не слышал ни об успехах джибутийских университетов, ни о достижениях этой замечательной страны в мировом спорте.То же касается и экономики. Башкортостан — это одна их крупнейших республик России с одним из самых мощных промышленных потенциалов. В то же время Джибути — одна их самых бедных и экономически неразвитых стран Африки. Если судить по общедоступной информации о ней, у нее крайне слабо развитая промышленность и не менее слабо развитое сельское хозяйство, основанное на кочевом животноводстве и с практически отсутствующим земледелием.Но кое что в Джибути действительно есть, и этим оно интересно крупным геополитическим игрокам. Вопрос только в том, каким образом среди них оказался город Уфа и зачем это понадобилось ему…Уфа и большие геополитические игрыОткровенно говоря, единственное, чем Джибути интересно тем, кто участвует в геополитической Большой Игре — это ее местонахождение. Небольшая и бедная страна, она расположена на морском пути, связывающем не только Восточную Африку с Ближним Востоком, но и Средиземное море с Индийским океаном через Красное море.По этой причине кроме достаточно важного гражданского порта в Джибути есть военная база США и присутствуют военные специалисты как самих американцев, так и ряда их союзников, будь то по НАТО или из таких стран как Япония и Саудовская Аравия. Однако в последнее время в геополитическую гонку в Африке включился Китай. И это еще одно обстоятельство, которым примечательно Джибути — наряду с американской в 2017 году там была создана и китайская военная база. Правда, обошлось это Китаю не дешево — с 2012 по 2020 годы Китай вложил в экономику Джибути свыше 14 миллиардов долларов. Хотя, если честно, назвать это инвестициями именно в ее экономику сложно — скорее речь идет о вложениях в международную логистику в рамках китайского проекта "Один пояс — один путь" и о покупке лояльности.В итоге Китай превратился в ведущего кредитора этой страны, балансирующей на грани банкротства. И сейчас китайские инвесторы опасаются того, что в Джибути может повториться то, что ранее произошло со Шри-Ланкой, когда даже уступленные китайцам в обмен на непогашенные кредиты акции местных компаний не помогли им покрыть свои убытки. Так что, в последние годы аналитики фиксируют существенное охлаждение интереса Китая к этой стране.Но то, что неинтересно Китаю, может быть интересно России, ведь она в отличие от него способна позволить себе убыточные (для страны, но не для контролирующих ее группировок) геополитические проекты. Одним из них может стать создание российской военной базы в Джибути, переговоры о котором идут уже не первый год.Ранее Россия договорилась о создании своей базы в Судане, новое правительство которого, впрочем, может пересмотреть это решение. Ну и само собой, российские ЧВК не скрывают своего присутствия ни в Ливии, ни в ЦАР и пытаются покрыть им как можно больше стран Африки.Учитывая все вышеуказанное, понять подписание соглашения между Уфой и Джибути можно. Но лишь если исходить из того, что администрация первой в данном случае действует не в интересах своего города и его жителей, а выполняя "ответственное государственное задание".Себе — Австрию, республике — Африку и ДонбассВпрочем, создается впечатление, что с приходом в Башкортостан команды Радия Хабирова, то ли он сам взялся играть от имени республики такую роль, то ли ее на него возложили в пакете с назначением. И роль эту можно определить как вовлечение Башкортостана в, мягко говоря, неоднозначные внешнеполитические проекты Кремля с непризнанными государствами, режимами-изгоями и странами-банкротами.Так, в том же мае 2021 года Радий Хабиров посетил непризнанные "Донецкую Народную Республику" и "Луганскую Народную Республику" и заявил о готовности с ними "сотрудничать". Впрочем, гораздо лучше, чем "сотрудничество" тут подходит другая формула, откровенно озвученная Хабировым — "поднимать экономику Донбасса". Видимо с этой целью он обещал прислать туда осенью "бизнес-миссию из Республик Башкортостан".Надо полагать, что миссию поднять экономику Башкортостана они уже считают выполненной наряду с миссиями решения его острых социальных и экологических проблем. Так что, теперь впору приняться за "подъем Донбасса".Еще одним действием властей Башкортостана, которое, несмотря на заверения в обратном, выглядит как оперативное выполнение "ответственного государственного задания", стало открытие в конце того же мая 2021 года прямого авиасообщения между Уфой и Минском, которое теперь будет осуществлять белорусская авиакомпания "Белавия". Комментируя это событие, советник посла Республики Беларусь Артур Карпович отметил его "долгожданность", учитывая то, что переговоры об этом шли несколько лет. Но время, на которое оно пришлось после нескольких лет обсуждений позволяет предположить экстренность этого решения. Ведь произошло это именно тогда, когда из-за принуждения к посадке летевшего над Беларусью самолета с журналистом Протасевичем с его последующим арестом европейские страны закрыли свое небо для авиакомпании "Белавия", и Кремль решил компенсировать ей убытки, расширив географию и интенсивность ее полетов в России.Таким образом, Башкортостан в последнее время все активнее участвует в покрытии издержек, которые возлагаются на Россию из-за поддержки ей так называемых ДНР и ЛНР, режима Лукашенко, а теперь это, видимо, будут и новые африканские проекты. Правда, как известно, для своей семьи Радий Хабиров предпочитает не самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Африку и лукашенковскую Беларусь, а Австрию. Но, вероятно, все это должно идти в одном пакете, ведь неофициальным кредо существующей российской власти является формула "приватизация прибыли и национализация убытков".