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Наместник приказал веселиться: Прыгать в лисьих шапках, размахивать кураями и дуть в кубыз

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Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все переживания, которые возникают из-за коронавируса. Но вновь повторяю, что санитарно-эпидеомологическая ситуация в республике и те меры, которые мы предпринимаем по отношению к участникам, позволят нам её провести.

Наместник приказал веселиться: Прыгать в лисьих шапках, размахивать кураями и дуть в кубыз


В моем понимании Фольклориада в Башкортостане — ярчайшее мировое культурное событие. В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии.

К нам уже прилетели участники из 22 стран, ждём еще гостей. И те фотографии, как наши гости гуляют по нашим улицам и музеям, напоминают мне атмосферу дружбы, которая была на всемирном фестивале молодёжи и студентов в 1957 году. Тогда люди просто общались, рассказывали, кто откуда, тянулись друг к другу как родные люди. А потом ещё много лет переписывались и ездили друг к другу в гости…

Этой фотографией я открываю флешмоб всех национальных костюмов.

Ведь национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам и к нашей истории. Размещайте в социальных сетях рисунки, фото и видео ваших национальных костюмов. И давайте гордиться нашей историей и тем, что несмотря на то, что мы очень разные, мы вместе. Не забудьте хештеги. Всем добра!






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  • Эксперт
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  • 1 | 03.07.2021, 15:08 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40899 | Рейтинг: +5079
В воздушном пространстве над Башкирией заметили спецборт RA-96017, вылетевший из Москвы.

По данным сервиса Flightradar, самолет Специального летного отряда России появился в небе над республикой 2 июля примерно в 13 часов по местному времени. ИЛ-96 долетел до аэропорта «Уфа», сделал над ним 5 кругов за 50 минут, опустился до высоты в 200 метров, но затем неожиданно набрал высоту и развернулся в сторону Москвы.
Из пилотской кабины был выброшен спецпакет для Хабирова.


Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4350315/



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  • 2 | 03.07.2021, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проект «Атайсал» по тематике в самый популярный блок – это благоустройство парков и зон отдыха, строительство, ремонт, финансовая помощь школам, детским садам, домам культуры и другим социальным объектам; издание книг, обновление книжного фонда библиотек, поддержка искусства и кино, литературы и журналистики.
Большое внимание уделили проведению событий и мероприятий, акций, выставок и фестивалей, программ для детей. Встречаются инициативы по объектам культурного наследия, религиозным и спортивным объектам. ________________ А вообще то ПРОЕКТ - Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. Что уникального в "Атайсал" ? Постперестроечники на каждом шагу к месту , не к месту манипулируют словами, применяют чаще абсолютно не по существу. Что за цель - повышение самозначимости ? От постоянной манипуляции слов меняется жизнь народа ? Разъясните, п-та,те же просвещенные Опытный-Кухарка рядовому обывателю, проработавшему всю жизнь на совесть. .



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  • 3 | 03.07.2021, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наместник приказал веселиться: Прыгать в лисьих шапках, размахивать кураями и дуть в кубыз
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Кубыз - щипковый музыкальный инструмент, поэтому в него не дуют, дуют в кое-что другое! Очень Опытный



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  • 4 | 03.07.2021, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня начался съезд Яблока выдвигавший депутатов Госдумы.



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  • 5 | 03.07.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фольклориада. Вы, вероятно, ошиблись. Ваш Путин выражал обеспокоинность в связи с необходимостью уничтожения, включая Башкир, наций посредством отъёма языка в п"ользу" языка сочинённого А.С. Пушкиным.
Не поверю что Радий вышел изпод "контроля"!



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  • 6 | 03.07.2021, 18:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71172 | Рейтинг: +11584
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ковид-фестиваль под названием "Все штаммы мира будут в гости к нам!"



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5

  • # 7 | 03.07.2021, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 8 | 03.07.2021, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 9 | 03.07.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 Кухарка
Вы точно подметили! Лет более6 назад Сьепаг Демура предостеригал что возможен вирус для бедных, а богатым продадут лекарство которое их прекрасно защитит. Но народу его предостережение не понравилось и они дружно вопили: 0 великий Путин...



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  • 10 | 03.07.2021, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.07.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фольклориада. Вы, вероятно, ошиблись. Ваш Путин выражал обеспокоинность в связи с необходимостью уничтожения, включая Башкир, наций посредством отъёма языка в п"ользу" языка сочинённого А.С. Пушкиным.
Не поверю что Радий вышел изпод "контроля"!
___________________________
Что пьёшь? Что куришь? Чем ширяешся?
Чем-то уж очень забористым!
И так видно, что ты идиот, но как рот откроешь!.. Тут нарколог нужен.



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  • 11 | 03.07.2021, 21:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.07.2021, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня начался съезд Яблока выдвигавший депутатов Госдумы.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кандидатов в депутаты, а не депутатов! По списку гнилому Яблоку ничего не светит, так же как и тупым либерастам, которые только могут скрывать комменты, когда их на вранье ловят! Очень Опытный



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  • 12 | 03.07.2021, 22:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПУТИН ОТКЛОНИЛ НАЛОГ НА РОСКОШЬ! ПОЖАЛЕЛ МИЛЛИАРДЕРОВ. ЧИТАЙТЕ МК!!



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  • 13 | 03.07.2021, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 -- 0ч 0паньки
Что вы имеете против Наумкина?
3ульфия Гайсина, прокурором работала.
Кристина Абрамова, прекрасная женщина, а как она презервативы умеет надувать!
И другие не менее интересные люди.



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  • 14 | 03.07.2021, 23:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12
А Очень Опытный Яблоко гнилым обзывает. Вероятно в детстве деревянные игрушки иль головой об стенку, всяко бывает...



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