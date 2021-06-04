Наместник приказал веселиться: Прыгать в лисьих шапках, размахивать кураями и дуть в кубыз

Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все переживания, которые возникают из-за коронавируса. Но вновь повторяю, что санитарно-эпидеомологическая ситуация в республике и те меры, которые мы предпринимаем по отношению к участникам, позволят нам её провести.В моем понимании Фольклориада в Башкортостане — ярчайшее мировое культурное событие. В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии.К нам уже прилетели участники из 22 стран, ждём еще гостей. И те фотографии, как наши гости гуляют по нашим улицам и музеям, напоминают мне атмосферу дружбы, которая была на всемирном фестивале молодёжи и студентов в 1957 году. Тогда люди просто общались, рассказывали, кто откуда, тянулись друг к другу как родные люди. А потом ещё много лет переписывались и ездили друг к другу в гости…Этой фотографией я открываю флешмоб всех национальных костюмов.Ведь национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам и к нашей истории. Размещайте в социальных сетях рисунки, фото и видео ваших национальных костюмов. И давайте гордиться нашей историей и тем, что несмотря на то, что мы очень разные, мы вместе. Не забудьте хештеги. Всем добра!