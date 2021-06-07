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Антинародный СПЧ готовится к фальшивым выборам

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Радий Хабиров поручил сформировать мониторинговую группу по разработке предложений о совершенствовании избирательного законодательства.

Антинародный СПЧ готовится к фальшивым выборам


По итогам прошедшего 22 июня заседания Совета по правам человека глава Башкирии подписал ряд поручений.

Два из них касаются ситуации с выборами, которую в Совете курирует постоянная комиссия по гражданским правам и гражданской активности.

Доклад, подготовленный членом СПЧ, региональным координатором движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренатом Факиевым включал более двух десятков конкретных предложений, сформированных исходя из опыта участия в выборах и наблюдения за ними политиков, общественников и журналистов. Озвученные инициативы касаются всех этапов избирательного процесса — от процедуры выдвижения кандидатов до подсчета голосов. Внедрение большей их части требует корректировки как регионального, так и федерального законодательства.

Согласно поручению главы республики мониторинговая группа должна на очередном заседании СПЧ по итогам деятельности озвучить доклад. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель Совета Владимир Барабаш и председатель Центризбиркома Башкортостана Илона Макаренко.

Напомним, на заседании СПЧ Радий Хабиров назвал движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом.

Ренат Факиев, которого на заседании СПЧ не было, удивился такой формулировке, ведь «Голос» не признан иноагентом, а его представители входят в экспертный совет при ЦИК РФ. Факиев заметил, что речь может идти об организации-предшественнице, которой в 2013 году был присуждена норвежская премия имени Сахарова, от которой отказались, но организацию успели внести в список иноагентов. Он удивился, почему Хабиров, как юрист и экс-сотрудник управления делами президента, не знает о такой существенной разнице.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.07.2021, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Были самостоятельно мыслящие юристы профессионалы .... в советское время



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 05.07.2021, 21:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71176 | Рейтинг: +11583,3
Ренат Факиев. Всё СРАдий прекрасно знает. Просто - манипулирует. Ноги по колено сотрете, чтобы доказать, что вы не верблюды - а докажете, так уже зима на дворе и "выборы" - в прошлом.

Как при честном голосовании - при поддержке ЕР в 28-20% даже по оценке провластного ВЦИОМа - они будут тянуть сову на глобус, шоб натянуть конституционное большинство в ГД.

Институт выборов - давным давно УНИЧТОЖЕН более, чем полностью. Только фальсификации - начиная с явки и заканчивая результатами.
Потому-то люди и не идут, голосуя ногами.



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