Антинародный СПЧ готовится к фальшивым выборам

Радий Хабиров поручил сформировать мониторинговую группу по разработке предложений о совершенствовании избирательного законодательства.По итогам прошедшего 22 июня заседания Совета по правам человека глава Башкирии подписал ряд поручений.Два из них касаются ситуации с выборами, которую в Совете курирует постоянная комиссия по гражданским правам и гражданской активности.Доклад, подготовленный членом СПЧ, региональным координатором движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренатом Факиевым включал более двух десятков конкретных предложений, сформированных исходя из опыта участия в выборах и наблюдения за ними политиков, общественников и журналистов. Озвученные инициативы касаются всех этапов избирательного процесса — от процедуры выдвижения кандидатов до подсчета голосов. Внедрение большей их части требует корректировки как регионального, так и федерального законодательства.Согласно поручению главы республики мониторинговая группа должна на очередном заседании СПЧ по итогам деятельности озвучить доклад. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель Совета Владимир Барабаш и председатель Центризбиркома Башкортостана Илона Макаренко.Напомним, на заседании СПЧ Радий Хабиров назвал движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом.Ренат Факиев, которого на заседании СПЧ не было, удивился такой формулировке, ведь «Голос» не признан иноагентом, а его представители входят в экспертный совет при ЦИК РФ. Факиев заметил, что речь может идти об организации-предшественнице, которой в 2013 году был присуждена норвежская премия имени Сахарова, от которой отказались, но организацию успели внести в список иноагентов. Он удивился, почему Хабиров, как юрист и экс-сотрудник управления делами президента, не знает о такой существенной разнице.