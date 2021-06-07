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С командой Хабирова в открытость и честность лучше не играть

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Молодежного министра СМИ Башкирии отправили в отставку за критику Фольклориады.

С командой Хабирова в открытость и честность лучше не играть


Из Молодежного правительства РБ ушла в отставку министр по делам печати и СМИ Эльнара Бадалова. По ее словам, ее попросили это сделать из-за критики, которую она допустила в отношении Фольклориады.

Да, есть у нас в Башкирии есть и такая общественная структура, о которой никто ничего не помнит и не знает.

Молодежное правительство РБ, призванное растить управленческие кадры, появилось в начале правления Радия Хабирова. Но с тех пор о нем не слышали даже искушенные в политике журналисты, да это и не требовалось.

Похоже, все создавалось для бумаги и для наполнения резюме участников. Тем не менее, желание представителей молодого поколения поработать в составе Молодежного правительства РБ достойно похвалы. Это воспитание не только здорового честолюбия, целеустремленности, но и опыт работы на земле. Но на поверку никаких заседаний с «взрослыми» коллегами не проводилось, не было никаких проектов или решений. По большому счету ребят просто сплавили на «принеси-подай» в министерства и ведомства.

Три месяца назад «министром печати и СМИ» стала студентка БашГУ Эльнара Бадалова, которой пришлось заниматься информационным сопровождением предстоящей Фольклориады. Все шло в нормальном ключе, пока коронавирусом не заболели несколько членов ее семьи. Девушка не выдержала и выразила свою позицию, назвав мероприятие «пиром во время чумы».

С командой Хабирова в открытость и честность лучше не играть


С командой Хабирова в открытость и честность лучше не играть


Ответ на выражение личной боли и гражданской позиции со стороны молодой общественницы был моментальным. По телефону ей объяснили, что ей не место в молодежном правительстве.

– Это (молодежное правительство - прим.ред.) очень хороший проект, где молодые люди хоть и не принимают государственные решения, но понимают их механизмы. Но я не могу отказаться от своего мнения про пир во время чумы. Это задело мою семью, я боюсь за других людей. Я не хочу комментировать решение каких-то людей, но сегодня я не в составе молодежного правительства, – говорит Эльнара Бадалова.

Другой член молодежного правительства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что они уважают решение Эльнары. По его мнению, их структура не просто превращается в фикцию, а воспитывает безвольных исполнителей.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 05.07.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
г-н Путин, по принципу "отрицательно го отбора" как нельзя лучше подходит в вашу команду, хотя... Нет на ней криминала. Но глупа до такой степени что даже не понимает то, что излагает:
"...мы...понимаем...суть проблемы...когда сталкиваемся с ней..."
да и внешне, не привлекательная....
почему таких содержат в институтах???



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1

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  • Участник
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  • 2 | 05.07.2021, 14:04 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1766 | Рейтинг: +384,8
Задолбали этими рожами. То пупкин, то башлык.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 05.07.2021, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И чем принципиально принцип работы команды Хабирова отличается от принципов работы либерастов? Всех, кто излагает свои мысли, не схожие с либерастическими, они подвергают обструкции в соцсетях и грозят когда придут к власти в будущем, правда не сбыточным, подвергнуть люстрации или вообще убить! Таких примеров полно! Очень Опытный



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2

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  • Гость
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  • 4 | 05.07.2021, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.07.2021, 14:04 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1766 | Рейтинг: +384,7
Задолбали этими рожами. То пупкин, то башлык.
__________________
Макак!
А свою рожу покажи людям - дай им возможность поприкалываться.
Хоть какая от тебя польза будет.



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6

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  • Гость
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  • 5 | 05.07.2021, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шому надо назначить. Он – покладистый, хитрожопый, беспринципный и туповатый.



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  • Гость
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  • 6 | 05.07.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 - 0 - 0
Опытный привёл быКедми!!!!!



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1

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  • Гость
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  • 7 | 05.07.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оказалось не все совесть потеряли, есть отдельные личности способные повозить солнцеликого мордой об стол. Врачи на подпевках Забелин и Утяшева продолжают петь дифирамбы, но похоронный марш уже гремит повсеместно.
Может хватит валять дурака и подготовиться к масштабным народным выступлениям? Обсудить на курултае дополнительное выделение бюджета на создание республиканских частей быстрого реагирования (ЧБР)?Федералы могу не удержать ситуацию и сразу перейти на сторону народа, а республиканские могут и спасти великих избранников? Ещё есть вариант, скоростной трамвай от Белого дома до границы с Татарстаном, но только надо предусмотреть багажник в трамвае побольше, чтобы в полный рост уж в этот раз.



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