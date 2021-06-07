С командой Хабирова в открытость и честность лучше не играть

Молодежного министра СМИ Башкирии отправили в отставку за критику Фольклориады.Из Молодежного правительства РБ ушла в отставку министр по делам печати и СМИ Эльнара Бадалова. По ее словам, ее попросили это сделать из-за критики, которую она допустила в отношении Фольклориады.Да, есть у нас в Башкирии есть и такая общественная структура, о которой никто ничего не помнит и не знает.Молодежное правительство РБ, призванное растить управленческие кадры, появилось в начале правления Радия Хабирова. Но с тех пор о нем не слышали даже искушенные в политике журналисты, да это и не требовалось.Похоже, все создавалось для бумаги и для наполнения резюме участников. Тем не менее, желание представителей молодого поколения поработать в составе Молодежного правительства РБ достойно похвалы. Это воспитание не только здорового честолюбия, целеустремленности, но и опыт работы на земле. Но на поверку никаких заседаний с «взрослыми» коллегами не проводилось, не было никаких проектов или решений. По большому счету ребят просто сплавили на «принеси-подай» в министерства и ведомства.Три месяца назад «министром печати и СМИ» стала студентка БашГУ Эльнара Бадалова, которой пришлось заниматься информационным сопровождением предстоящей Фольклориады. Все шло в нормальном ключе, пока коронавирусом не заболели несколько членов ее семьи. Девушка не выдержала и выразила свою позицию, назвав мероприятие «пиром во время чумы».Ответ на выражение личной боли и гражданской позиции со стороны молодой общественницы был моментальным. По телефону ей объяснили, что ей не место в молодежном правительстве.– Это (молодежное правительство - прим.ред.) очень хороший проект, где молодые люди хоть и не принимают государственные решения, но понимают их механизмы. Но я не могу отказаться от своего мнения про пир во время чумы. Это задело мою семью, я боюсь за других людей. Я не хочу комментировать решение каких-то людей, но сегодня я не в составе молодежного правительства, – говорит Эльнара Бадалова.Другой член молодежного правительства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что они уважают решение Эльнары. По его мнению, их структура не просто превращается в фикцию, а воспитывает безвольных исполнителей.