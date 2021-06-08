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Распил на фуфлориаде обернется патрулями из ряженых алкашей

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Мэр Уфы Сергей Греков ужесточил коронавирусные ограничения в городе. В минувшую субботу глава администрации подписал постановление с поправками в документ от 7 апреля прошлого года, который впервые регламентировал антиковидные ограничения в Уфе. В нем говорится, что изменения продиктованы неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Распил на фуфлориаде обернется патрулями из ряженых алкашей


В приложении к постановлению приводится план мероприятий, где среди прочего говорится, что администрация должна активизировать деятельность оперативного штаба, обеспечить соблюдение в общественных местах социальной дистанции, в зданиях установить специальный режим допуска и нахождения с использованием медицинских масок, а также организовать мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке мест общего пользования.

Отдельными пунктами постановления Сергея Грекова выделены активизация оповещения населения об опасности коронавируса с помощью громкоговорящих устройств и отмена ранее запланированных массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и так далее.

Администрации предписано вновь организовать патрулирование улиц и других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров и общественных организаций. Совещания и заседания нужно проводить в режиме видеоконференцсвязи. Всем муниципальным предприятиям и организациям до особых распоряжений нужно определить максимально возможную численность работников, переводимых на удаленный режим работы.

Копия документа, подлинность которого подтвердили в пресс-службе мэрии, имеется в распоряжении редакции.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.07.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грека почувствовал, что его худой зад расклёвывает жаренный петух. Поэтому во избежание пожизненного в будущем решил подстраховаться и подписал бумажку. Понятно, что в период предвыборных агитаций и прочих фольклорияд его не поймут в белом доме. Ворскилс ещё да да. И то, что он обогнал врачей торгующих рожей и прививками однозначно не простят. Хотя он человек мягкий и податливый, думаю его стерлитамакские кураторы уладят этот мелкий конфликт. Прививайтесь, говорят реально помогает, Москалькова врать не будет.



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  • Эксперт
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  • 2 | 06.07.2021, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71178 | Рейтинг: +11582,5
Панике не поддавайтесь - организованно спасайтесь от штаммов из 37 стран.

Первый пошел!

Одна из делегаций Фольклориады в Уфе отправлена домой из-за выявленного коронавируса
Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве, оценив уровень организации противоэпидемических мероприятий в целом положительно:
«Очень организованно выявили там 3-4 случая. Как только попадается положительный ПЦР, тут же обрубаются контакты и так далее...Мы по-моему отправили домой одну делегацию московскую. Гжель отправили, да? Поэтому давайте продолжим также хорошо. Мероприятия идут».
__________________________________

Ну и ЧИТД! Первый пошел, но штамм уже оставил благодарным уфимцам. И так каждый день будет вплоть до отлёта последней делегации.
Все штаммы мира будут в гости к нам. Делегации уедут, а штаммы останутся и расползутся по всей стране.
Молодец, Хабиров! Поспособствовал ковид-фестивалем импорту штаммов от лямбды до омеги.



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  • Эксперт
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  • 3 | 06.07.2021, 14:15 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40906 | Рейтинг: +5078,5
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют.
Л.Н.Толстой, 1881 г.
https://www.inpearls.ru/



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  • Гость
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  • 4 | 06.07.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умиляют познания в области р/я Красногорского юриста Хабирова:
"Оперативный штаб", ну в лучшем случае, сводный..;
или
"оперативное совещание"
Стоит один дурик и думает: По пивку иль водочке, подходит второй: Кваску бы холодненького. ТУт объявился третий: Самогон похлеще вдарит в голову!
Оперативно посовещались...



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