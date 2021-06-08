В приложении к постановлению приводится план мероприятий, где среди прочего говорится, что администрация должна активизировать деятельность оперативного штаба, обеспечить соблюдение в общественных местах социальной дистанции, в зданиях установить специальный режим допуска и нахождения с использованием медицинских масок, а также организовать мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке мест общего пользования.
Отдельными пунктами постановления Сергея Грекова выделены активизация оповещения населения об опасности коронавируса с помощью громкоговорящих устройств и отмена ранее запланированных массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и так далее.
Администрации предписано вновь организовать патрулирование улиц и других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров и общественных организаций. Совещания и заседания нужно проводить в режиме видеоконференцсвязи. Всем муниципальным предприятиям и организациям до особых распоряжений нужно определить максимально возможную численность работников, переводимых на удаленный режим работы.
Копия документа, подлинность которого подтвердили в пресс-службе мэрии, имеется в распоряжении редакции.
Эхо Москвы
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Распил на фуфлориаде обернется патрулями из ряженых алкашей
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