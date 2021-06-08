Распил на фуфлориаде обернется патрулями из ряженых алкашей

Мэр Уфы Сергей Греков ужесточил коронавирусные ограничения в городе. В минувшую субботу глава администрации подписал постановление с поправками в документ от 7 апреля прошлого года, который впервые регламентировал антиковидные ограничения в Уфе. В нем говорится, что изменения продиктованы неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.В приложении к постановлению приводится план мероприятий, где среди прочего говорится, что администрация должна активизировать деятельность оперативного штаба, обеспечить соблюдение в общественных местах социальной дистанции, в зданиях установить специальный режим допуска и нахождения с использованием медицинских масок, а также организовать мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке мест общего пользования.Отдельными пунктами постановления Сергея Грекова выделены активизация оповещения населения об опасности коронавируса с помощью громкоговорящих устройств и отмена ранее запланированных массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и так далее.Администрации предписано вновь организовать патрулирование улиц и других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров и общественных организаций. Совещания и заседания нужно проводить в режиме видеоконференцсвязи. Всем муниципальным предприятиям и организациям до особых распоряжений нужно определить максимально возможную численность работников, переводимых на удаленный режим работы.Копия документа, подлинность которого подтвердили в пресс-службе мэрии, имеется в распоряжении редакции.