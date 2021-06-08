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Родина бросит тебя, сынок: «Ихтамнет» стал простым пушечным мясом

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«В груди остались осколки снарядов»: Мама погибшего добровольца ЛНР из Башкирии. После возвращения из Украины дома парня ждал тяжелый удар.

Родина бросит тебя, сынок: «Ихтамнет» стал простым пушечным мясом


Ранее мы писали о том, как в Башкирии умер 25-летний Ринат Садретдинов, вернувшийся с востока Украины, из ЛНР. Нам удалось пообщаться с мамой Рината, которая рассказала нам подробнее о своем сыне и о том, как он умер.

Из того, что нам было известно о случившемся, мы знали лишь, что Ринат имел позывной «Башкир» и он попал под обстрел в ЛНР. Дома его ждал новорожденный сын, а самому парню было едва за двадцать.

Как рассказывает мама, перед поездкой в ЛНР Ринат служил срочником:

– Отслужив в армии в Псковской области, он пошел служить по контракту в Чечню. Потом вернулся из Чечни, не дослужив контракт, и уехал в ЛНР. В ЛНР он провел полгода, уехал в феврале 2018 года, вернулся осенью, уже после ранения. Говорил, что жить так больше не может, в этом году он опять собирался ехать туда. В ноябре ему было бы 26 лет, - рассказывает мама парня.

Дома Рината ждал тяжелый удар – жена и мать его новорожденного сына не смогла принять его таким, каким он стал, и решила разорвать брак.

– У него остался ребенок, женился перед отъездом в ЛНР, дома осталась беременная жена. А когда вернулся с ранением, сын уже родился, но жена его бросила. Внук жил с нами, сейчас он на время у снохи. С его бывшей женой мы сейчас общаемся нормально, - говорит мама Рината.

Все случившееся сильно повлияло на парня, он говорил матери, что не может так больше жить, отказывался лечиться.

– Еще на Украине ему предложили операцию, но он отказался. Его отправили сюда, к нам, чтобы сделали операцию на легкие. Он приехал контуженный, с последствиями ранения. Операцию здесь ему тоже не сделали – не падало давление, операция была противопоказана. Он и сам отказывался – ранение сильно сказалось на нем. Он говорил «я все равно не смогу жить», последствия ранения были серьезными. Один глаз у него не видел, слух был поврежден. Когда после обстрела его нашли сослуживцы, они вообще думали, что он умер. После этого он много дней пролежал в коме в больнице, - с тяжелым сердцем делится мама Рината.

Несмотря на все трудности и тяжелое моральное состояние, парень помогал семье – работал вахтовиком на севере, но планов ехать в ЛНР снова он не оставлял. Осуществиться этим планом не дал инсульт.

– Ринат умер из-за осложнений, давление так и не падало, случился инсульт. В легких у него были осколки снаряда, из-за которых он не проходил флюрографию. Военные предлагали ему лечь санаторий в Уфе и в Юматово. Но он отказывался, не хотел лечиться, не подавал виду даже при сильной боли. Пока был тут, работал, уезжал работать на север. Сына похоронили в родной деревне в Туймазинском районе. Военные, хоть он и был контрактником когда-то, не оказали помощь, и даже соболезнований не выразили. Только друзья и сослуживцы сына написали, и оказали помощь после смерти, - рассказывает мама парня.

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  • 1 | 07.07.2021, 06:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Oн выбрал стезю профессионального убийцы. А сколько душ загублены им с потомками тех, чьи деды с нашими разгромили Гитлера??!



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  • 2 | 07.07.2021, 08:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...жена... не смогла принять его таким, каким он стал, и решила разорвать брак.
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Вспоминается фильм "Не могу сказать "прощай" (1982).

Парализованного лесоруба выхаживает когда-то отвергнутая им девушка. Трогательная мелодрама о целебной силе любви.



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  • Гость
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  • 3 | 07.07.2021, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.07.2021, 06:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Oн выбрал стезю профессионального убийцы.

------------

Ну зачем же так. Видимо, не лишён был благородных порывов защитить людей от наступающей бандеровщины. Помните фильм "Добровольцы"? Испания...



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  • Гость
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  • 4 | 07.07.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
,.. не нужен нам берег турецкий,.. чужая земля не нужна...



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