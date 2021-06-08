Родина бросит тебя, сынок: «Ихтамнет» стал простым пушечным мясом

«В груди остались осколки снарядов»: Мама погибшего добровольца ЛНР из Башкирии. После возвращения из Украины дома парня ждал тяжелый удар.Ранее мы писали о том, как в Башкирии умер 25-летний Ринат Садретдинов, вернувшийся с востока Украины, из ЛНР. Нам удалось пообщаться с мамой Рината, которая рассказала нам подробнее о своем сыне и о том, как он умер.Из того, что нам было известно о случившемся, мы знали лишь, что Ринат имел позывной «Башкир» и он попал под обстрел в ЛНР. Дома его ждал новорожденный сын, а самому парню было едва за двадцать.Как рассказывает мама, перед поездкой в ЛНР Ринат служил срочником:– Отслужив в армии в Псковской области, он пошел служить по контракту в Чечню. Потом вернулся из Чечни, не дослужив контракт, и уехал в ЛНР. В ЛНР он провел полгода, уехал в феврале 2018 года, вернулся осенью, уже после ранения. Говорил, что жить так больше не может, в этом году он опять собирался ехать туда. В ноябре ему было бы 26 лет, - рассказывает мама парня.Дома Рината ждал тяжелый удар – жена и мать его новорожденного сына не смогла принять его таким, каким он стал, и решила разорвать брак.– У него остался ребенок, женился перед отъездом в ЛНР, дома осталась беременная жена. А когда вернулся с ранением, сын уже родился, но жена его бросила. Внук жил с нами, сейчас он на время у снохи. С его бывшей женой мы сейчас общаемся нормально, - говорит мама Рината.Все случившееся сильно повлияло на парня, он говорил матери, что не может так больше жить, отказывался лечиться.– Еще на Украине ему предложили операцию, но он отказался. Его отправили сюда, к нам, чтобы сделали операцию на легкие. Он приехал контуженный, с последствиями ранения. Операцию здесь ему тоже не сделали – не падало давление, операция была противопоказана. Он и сам отказывался – ранение сильно сказалось на нем. Он говорил «я все равно не смогу жить», последствия ранения были серьезными. Один глаз у него не видел, слух был поврежден. Когда после обстрела его нашли сослуживцы, они вообще думали, что он умер. После этого он много дней пролежал в коме в больнице, - с тяжелым сердцем делится мама Рината.Несмотря на все трудности и тяжелое моральное состояние, парень помогал семье – работал вахтовиком на севере, но планов ехать в ЛНР снова он не оставлял. Осуществиться этим планом не дал инсульт.– Ринат умер из-за осложнений, давление так и не падало, случился инсульт. В легких у него были осколки снаряда, из-за которых он не проходил флюрографию. Военные предлагали ему лечь санаторий в Уфе и в Юматово. Но он отказывался, не хотел лечиться, не подавал виду даже при сильной боли. Пока был тут, работал, уезжал работать на север. Сына похоронили в родной деревне в Туймазинском районе. Военные, хоть он и был контрактником когда-то, не оказали помощь, и даже соболезнований не выразили. Только друзья и сослуживцы сына написали, и оказали помощь после смерти, - рассказывает мама парня.Видео: