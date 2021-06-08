Картонная дурилка как позор Башкирии

Председатель Курултая пообщался с московскими гостями. Спикер Курултая Константин Толкачев вчера встретился с московскими блогерами, приехавшими в республику в рамках тура «Путешествуем по России». Гостей интересовала, в частности, поддержка многодетных семей, плохое покрытие Wi-Fi и зарплата молодых специалистов. Председатель Курултая напомнил, что в Уфе родились Земфира, Юрий Шевчук, а его заместитель Рустем Ахмадинуров предложил сделать тур по следам Моргенштерна.Проект «Путешествуем по России» был запущен в этом году молодежным парламентом при Госдуме для развития внутреннего туризма. Организаторы тура утверждают, что все источники финансирования — внебюджетные. Например, поездку по Башкирии семерым блогерам оплатили «Лукойл» и банк «Открытие». В аэропорту Уфы гостей встречали чак-чаком и музыкой на курае. В течение пяти дней блогерам покажут природные достопримечательности, покатают на лошадях и накормят блюдами башкирской кухни.В ожидании начала встречи с председателем Курултая Башкирии Константином Толкачевым блогеры учились произносить название республики. «Башкортостан — как это выговорить вообще?»,— сокрушалась Лиана Пелих.Господин Толкачев поблагодарил московских гостей за приезд в «неизвестную для многих республику», но отметил, что про башкирский мед и башкирскую нефть они наверняка знают. Летом прошлого года во время пандемии республику посетили 2 млн человек — «почти годовая норма» — похвастался спикер Курултая. Чтобы еще больше впечатлить блогеров, он сообщил, что в Уфе родились музыканты Земфира, Юрий Шевчук и писатель Сергей Довлатов, а такие известные люди как Екатерина II, Лев Толстой, Антон Чехов и Владимир Путин отдыхали в Башкирии. Сам Константин Толкачев, по его заверению, «ни разу в жизни не был на курортах» и любому зарубежному путешествию предпочитает сплав по рекам Башкирии.Проблемам развития туриндустрии в республике спикер Курултая уделил несколько минут. Он обозначил две: многие туристические места труднодоступны, а у туристических маршрутов законодательно не определен статус. Заканчивая вступительную часть, господин Толкачев попросил блогеров поделиться «яркими эмоциями» в социальных сетях, чтобы это привлекло туристов в Башкирию, и предложил им задать вопросы.Мать четверых детей Лиану Пелих (854 тыс. подписчиков в Instagram) интересовала поддержка многодетных семей. Вице-спикер Курултая Эльвира Аиткулова заверила блогера, что в Башкирии «большой комплекс поддержки», и начала рассказывать о школьном питании. «А что вы для маленьких детей делаете? — перебила ее госпожа Пелих.— В Москве мы получаем нормальное питание, а область уже плачет, что ничего не дают». Вице-спикер ограничилась пояснением о том, что в республике есть молочные кухни, которых в ближайшее время станет больше. Госпожа Пелих попыталась продолжить тему, заметив, что на всех своих детей в Москве она получает в месяц 56 л молока, но Константин Толкачев перевел разговор в иное русло. «Нас волнует другая проблема,— сказал он.— Как найти слова, которые побудят наши семьи становиться многодетными? Не хотят девушки рожать».«Нужна уверенность,— вступил в разговор блогер Илья Варлахов (172 тыс. подписчиков в Instagram).— У большинства молодых людей нет уверенности в будущем, нет квартиры, машины». «Нужна поддержка»,— согласилась Лиана Пелих. «Поддержка у нас большая»,— заверил их Константин Толкачев.Дальше участники встречи переключись на обсуждение молодежи. Блогеров интересовала средняя зарплата молодых специалистов и помощь властей. Константин Толкачев, вздыхая, ответил, что во время пандемии закрылись многие предприятия, а число безработных достигло 129 тыс. человек, но, заверил он, экономика Башкирии растет быстрыми темпами, поэтому у молодежи «появляется простор для реализации» и «неплохие возможности, чтобы получать высокую зарплату».Илью Варлахова возмутило малое количество общедоступных Wi-Fi-сетей в Уфе. Константин Толкачев пообещал, что проблема будет решена.Татьяну Тазееву-Гриценко (573 тыс. подписчиков в Instagram) интересовало, как Константин Толкачев «сохраняет бодрость», занимая свой пост «так давно» (22 года.— „Ъ“).Господин Толкачев ответил, что никогда не спит больше трех часов в сутки. Утром, вспомнил спикер Курултая, он поплавал в озере возле дома, затем сделал зарядку, помылся в бане и «залез в интернет». «Много времени занимает интернет,— пожаловался он и тут же посетовал.— У нас дворы пустые, детей нет, все сидят в интернете». Блогеры посоветовали ему смириться, потому что за интернетом «огромное будущее».Под конец встречи, длившейся час, Константин Толкачев вспомнил, что забыл упомянуть уроженца Уфы, «супер медиаперсону» рэпера Моргенштерна, которого он «попробовал послушать, малыми дозами». Эльвира Аиткулова напомнила, что рэпер Face тоже из Уфы, а присутствовавший на встрече вице-спикер Курултая, глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров предложил сделать тур «по следам» Моргенштерна. «Только не под брендом Госсобрания»,— эмоционально отреагировала Эльвира Аиткулова.Сделав совместное фото с представителями Курултая, блогеры отправились на экскурсию по Уфе.