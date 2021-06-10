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Фальшивый мэр Уфы всех посадит на иглу

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Сергей Греков обязал районные администрации активнее прививать чиновников.

Фальшивый мэр Уфы всех посадит на иглу


Сити-менеджер Уфы Сергей Греков обязал глав районных администраций к следующей неделе «подправить» показатели вакцинированности среди муниципальных служащих. «Чтобы таких процентов, как 65%, у нас не было», — сказал он, комментируя показатель количества вакцинированных в Ленинском районе города.

В пример Сергей Греков привел администрацию главы Башкирии, где вакцинировались 85% сотрудников, и призвал подчиненных ориентироваться на Демский район, где вакцину сделали 92% чиновников. «Мы должны быть выше, чем самые высокие показатели в республике», — сказал он.

Ежедневно в Уфе прививаются вакциной от COVID-19 по 7 тыс. человек, сообщила на этом же совещании управляющая делами администрации Альфира Бакиева. Чтобы выработать коллективный иммунитет, власти города намерены к 1 сентября привить около 589 тыс. уфимцев. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привился 41% уфимцев (240 тыс. человек), обоими компонентами – 22% (131 тыс. человек).

Коммерсант
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  • 1 | 08.07.2021, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не чиновников надо заставлять вакцинироваться, а работяг в первую очередь! Жизни работяг имеют значение! Очень Опытный



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 08.07.2021, 17:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71193 | Рейтинг: +11579,2
Именно потому, что жизнь работяг имеет значение - работяги подождут нормальную вакцину, которуу уже вознамерились таки закупать.

Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил в своем телеграм-канале, что его мать скончалась после вакцинации
Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил в своем телеграм-канале, что его мать скончалась после вакцинации. Николаев возмущен тем, что людям пожилого возраста разрешили делать прививки без предварительного обследования.
Депутат также пожаловался, что районный врач, которого вызывали дважды, не назначил должного лечения, а Скорая отказала госпитализировать его мать, несмотря тяжелое состояние.
В то же время в разговоре с изданием URA.ru. Николаев отказался от комментариев.

раз

СЕГОДНЯ УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР - ДАЙВЕР DEN KHRUSTALEV...
7 июл, 2021 в 23:52
20 июня Ден разместил у себя на странице пост, в котором сообщил о том, что сделал себе прививку.
Он вообще был убежденным вакцинистом.
Верил, что это может спасти.
Вот и еще одного хорошего человека не стало.
Мне очень, очень жаль... искренне.

два

Только за сегодня встретилось...



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  • Гость
  •  
  • 3 | 08.07.2021, 19:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.07.2021, 17:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71187 | Рейтинг: +11579,6
Именно потому, что жизнь работяг имеет значение - работяги подождут нормальную вакцину, которуу уже вознамерились таки закупать.

Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил в своем телеграм-канале, что его мать скончалась после вакцинации
Депутат-"единоросс" Николай Николаев сообщил в своем телеграм-канале, что его мать скончалась после вакцинации. Николаев возмущен тем, что людям пожилого возраста разрешили делать прививки без предварительного обследования.
Депутат также пожаловался, что районный врач, которого вызывали дважды, не назначил должного лечения, а Скорая отказала госпитализировать его мать, несмотря тяжелое состояние.
В то же время в разговоре с изданием URA.ru. Николаев отказался от комментариев.

раз

СЕГОДНЯ УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР - ДАЙВЕР DEN KHRUSTALEV...
7 июл, 2021 в 23:52
20 июня Ден разместил у себя на странице пост, в котором сообщил о том, что сделал себе прививку.
Он вообще был убежденным вакцинистом.
Верил, что это может спасти.
Вот и еще одного хорошего человека не стало.
Мне очень, очень жаль... искренне.

два

Только за сегодня встретилось...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! И что же тебя в этих сообщениях так удивило? Николаеву 51 год, так что его матери 70 или больше! В таком возрасте смерть человека совсем не редкость! Николаев, кстати, сам пишет, что пока не знает есть ли связь между смертью и вакцинацией! А этот блогер, по недостоверным данным, умер ещё 1 или 2 июля, т.е. заразился и заболел сразу после первой дозы прививки, что не является какой-то редкостью! Твоя информация как всегда не конкретна, а значит ни о чём, пустой выброс очередного злобствования! Очень Опытный



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  • 4 | 08.07.2021, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.07.2021, 19:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добавлю! В то, как отнеслись врач и скорая, не удивлён! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 5 | 08.07.2021, 20:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71193 | Рейтинг: +11579,2
В Белоусово (Калужская область) кончилась вакцина, поэтому медсестра колола воду вместо «Спутника V».

Видео с признанием тут:

https://twitter.com/mudakoff/status/1413136131168686100



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  • 6 | 08.07.2021, 21:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.07.2021, 20:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71188 | Рейтинг: +11579,6
В Белоусово (Калужская область) кончилась вакцина, поэтому медсестра колола воду вместо «Спутника V».

Видео с признанием тут:

https://twitter.com/mudakoff/status/1413136131168686100
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Опять убогая фейк на УЖ притащила! Название её источника mudakoff говорит о многом, в т.ч. и о ней самой! Очень Опытный



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