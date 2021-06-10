Фальшивый мэр Уфы всех посадит на иглу

Сергей Греков обязал районные администрации активнее прививать чиновников.Сити-менеджер Уфы Сергей Греков обязал глав районных администраций к следующей неделе «подправить» показатели вакцинированности среди муниципальных служащих. «Чтобы таких процентов, как 65%, у нас не было», — сказал он, комментируя показатель количества вакцинированных в Ленинском районе города.В пример Сергей Греков привел администрацию главы Башкирии, где вакцинировались 85% сотрудников, и призвал подчиненных ориентироваться на Демский район, где вакцину сделали 92% чиновников. «Мы должны быть выше, чем самые высокие показатели в республике», — сказал он.Ежедневно в Уфе прививаются вакциной от COVID-19 по 7 тыс. человек, сообщила на этом же совещании управляющая делами администрации Альфира Бакиева. Чтобы выработать коллективный иммунитет, власти города намерены к 1 сентября привить около 589 тыс. уфимцев. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привился 41% уфимцев (240 тыс. человек), обоими компонентами – 22% (131 тыс. человек).