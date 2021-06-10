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Жители Башкирии желают засудить Хабирова

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.07.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 38088 | Комментарии: 10
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Жители Башкирии подали иск к Радию Хабирову из-за ограничений для непривитых. В настоящее время решается вопрос о принятии иска.

Жители Башкирии желают засудить Хабирова


Жители Башкирии подали коллективный иск к Администрации главы региона и непосредственно к главе региона Радию Хабирову. Граждане в судебном порядке намерены признать последнюю редакцию указа о повышенной готовности недействительной. Коллективный иск подали в Верховный суд РБ

Речь идет об указе, который вводит в регионе ограничения для непривитых жителей республики. В частности, людям, не имеющим сертификата о вакцинации от коронавируса или же справки об отсутствии COVID-19 с документом о наличии противопоказаний к проведению прививания, действующим в течение трех суток, услуги и продажу товаров предоставлять не будут. Данные ограничения будут распространяться на посещение учреждений культуры, ночных клубов, заведений сферы услуг, общепита, спортивные клубы, студенческие общежития и прочее.

По мнению истцов, данный указ создает иллюзию выбора по поводу вакцинации, а также противоречит статье 14 Европейской конвенции по правам человека о недопустимости дискриминации по каким бы то ни было признакам.

– Указ содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора – либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться. И то, и то недопустимо в силу конституционных норм относительно права выбора, – цитирует текст иска «Коммерсант».

Адвокат Степан Полянский, который представляет интересы истцов, заявил, что, по его мнению, ограничительные меры в республике нарушают права «тех, у кого иная позиция по вопросам вакцинации».

В пресс-службе суда нам сообщили, что коллективный иск подали 20 жителей Башкирии. Рассматривать его будет судья Тимур Бураншин. Однако, дата заседания пока не назначена – в настоящее время решается вопрос о принятии иска.

ПроУфу
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  • 1 | 08.07.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • 2 | 08.07.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Угадайте самую продажную профессию современности. Только не надо оскорблять женщин с низкой социальной ответственностью.
Вот сейчас и выясним кто продал всех и вся за долю немалую. Искренне надеюсь, что это не судьи, прокуроры и прочие юризды. Остаётся только подождать немного,...



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  • # 3 | 08.07.2021, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 08.07.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы на высокие тарифы в ЖКХ иск подали! Очень Опытный



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  • 5 | 08.07.2021, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиоты, чем судиться, идите привейтесь.
Ну это типа Кухарки, скажут с моста прыгать нельзя, значит прыгнем назло.
Вы ущемляете права прыгунов с моста!



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  • Эксперт
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  • 6 | 08.07.2021, 22:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71193 | Рейтинг: +11579,2
Дураки пусть спутником и прочими ваками прививаются, а я дождусь качественных вакцин))))

Детская прививка АКДС - десятилетиями ее кололи всем - отечественную, а в 2017 упс! И минздрав РФ отказался и стал закупать импортную - Канады и Франции.
https://rbc.ru/society/14/07/2017/5968a4a99a7947234f9090e0
https://rbc.ru/rbcfreenews/5a608b509a79477daca23355

06 июл,
Мурашко допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России
Несколько зарубежных фармкомпаний подали документы на регистрацию своих вакцин от COVID-19 в России. Глава Минздрава сообщил, что после успешного прохождения экспертизы они поступят в гражданский оборот



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  • 7 | 08.07.2021, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 08.07.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы на высокие тарифы в ЖКХ иск подали! Очень Опытный------------- Кто мешает? Подавай !



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  • 8 | 08.07.2021, 23:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дубина, кого вобще трахает, чем ты там желаешь привиться, да хоть слезками колибри, просто перестань визжать и сбивать людей с толку, сделаешь в итоге доброе дело.
А так тебя просто корежит от ненависти, вот и все, даже смотреть на тебя людям неудобно уже, страдаешь тут с утра до вечера.



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  • 9 | 08.07.2021, 23:18 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 08.07.2021, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.07.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы на высокие тарифы в ЖКХ иск подали! Очень Опытный------------- Кто мешает? Подавай !
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________ К сожалению не юрист! А тут нужен не только юрист, но и экономист и специалист именно по этому направлению ЖКХ! Иск подавать - не на УЖе писать! Очень Опытный



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  • 10 | 08.07.2021, 23:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.07.2021, 22:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71189 | Рейтинг: +11579,6
Дураки пусть спутником и прочими ваками прививаются, а я дождусь качественных вакцин))))

Детская прививка АКДС - десятилетиями ее кололи всем - отечественную, а в 2017 упс! И минздрав РФ отказался и стал закупать импортную - Канады и Франции.
https://rbc.ru/society/14/07/2017/5968a4a99a7947234f9090e0
https://rbc.ru/rbcfreenews/5a608b509a79477daca23355

06 июл,
Мурашко допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России
Несколько зарубежных фармкомпаний подали документы на регистрацию своих вакцин от COVID-19 в России. Глава Минздрава сообщил, что после успешного прохождения экспертизы они поступят в гражданский оборот
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Минимум через год! И то, если ЕС признает наши вакцины! ЕС сейчас сам вышел с инициативой о взаимном признании сертификатов вакцинирования: туристический сезон в Европе под угрозой срыва без туристов из РФ! Посчитали - прослезились! Сейчас появился новый калифорнийский штамм, который способен обходить защиту из антител, так что когда ты дождёшься их вакцин, то они могут стать совершенно бесполезны! К сожалению и наши тоже, но наши разработчики обещают быстро дорабатывать уже имеющиеся вакцины после поступления образцов штамма! Так что смотри не промахнись в выборе! Очень Опытный



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