Жители Башкирии желают засудить Хабирова

Жители Башкирии подали иск к Радию Хабирову из-за ограничений для непривитых. В настоящее время решается вопрос о принятии иска.Жители Башкирии подали коллективный иск к Администрации главы региона и непосредственно к главе региона Радию Хабирову. Граждане в судебном порядке намерены признать последнюю редакцию указа о повышенной готовности недействительной. Коллективный иск подали в Верховный суд РБРечь идет об указе, который вводит в регионе ограничения для непривитых жителей республики. В частности, людям, не имеющим сертификата о вакцинации от коронавируса или же справки об отсутствии COVID-19 с документом о наличии противопоказаний к проведению прививания, действующим в течение трех суток, услуги и продажу товаров предоставлять не будут. Данные ограничения будут распространяться на посещение учреждений культуры, ночных клубов, заведений сферы услуг, общепита, спортивные клубы, студенческие общежития и прочее.По мнению истцов, данный указ создает иллюзию выбора по поводу вакцинации, а также противоречит статье 14 Европейской конвенции по правам человека о недопустимости дискриминации по каким бы то ни было признакам.– Указ содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора – либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться. И то, и то недопустимо в силу конституционных норм относительно права выбора, – цитирует текст иска «Коммерсант».Адвокат Степан Полянский, который представляет интересы истцов, заявил, что, по его мнению, ограничительные меры в республике нарушают права «тех, у кого иная позиция по вопросам вакцинации».В пресс-службе суда нам сообщили, что коллективный иск подали 20 жителей Башкирии. Рассматривать его будет судья Тимур Бураншин. Однако, дата заседания пока не назначена – в настоящее время решается вопрос о принятии иска.