Гнилое Яблоко докатилось до опущенной политпроститутки

"Нас интересует главным образом процент на выборах". "Яблоко" определилось с кандидатами в Госдуму от Башкортостана. Партия "Яблоко" на своем съезде в Москве утвердила кандидатов в Госдуму восьмого созыва по партийным спискам и по одномандатным округам.Партийный список по Башкортостану (региональная группа №50) оказался объединенным с Оренбургской областью. Первая тройка региональной группы включает в себя члена Совета по правам человека (СПЧ) при главе РБ, активистку "Архзащиты" и фем-движения Кристину Абрамичеву, руководителя Нефтекамского отделения партии, индивидуального предпринимателя Ильнура Салахова и ответственного секретаря СПЧ Зульфию Гайсину. В список (на четвертом месте) также входит активист нефтекамского "Яблока", глава крестьянского (фермерского) хозяйства "Туган Як" Константин Зарубин, еще два места в списке занимают оренбуржцы Владимир Кислинский и Юрий Щекин. Руководитель Оренбургского "Яблока" Татьяна Пчелкина решила не принимать участия в думских выборах."Яблоко" также выдвинуло кандидатов во всех шести одномандатных округах в Башкортостане. В Уфимском округе № 3 партию на выборах будет представлять активистка движения "СтопКроношпан" Ирина Курели, в Благовещенском округе № 4 — Кристина Абрамичева, в Белорецком округе № 5 — Зульфия Гайсина, в Нефтекамском округе № 6 — Константин Зарубин, в Салаватском округе № 7 — активист Камиль Губайдуллин, в Стерлитамакском округе № 8 — местный общественник Эмиль Шаймарданов.Утверждение кандидатского списка прошло в региональном отделении не без шероховатостей. Некоторые активисты возражали против выдвижения ответсекретаря СПЧ Зульфии Гайсиной, заявляя, что это шаг приведет к репутационному ущербу для партии.— У меня крайне отрицательное отношение к этому выдвижению, — сказал "Idel.Реалии" один из ветеранов Башкирского регионального отделения "Яблока" Владимир Гершов. — 21 июня по моему настоянию прошло бюро регионального отделения как раз по этому вопросу. Я высказал свои возражения: во-первых, в свое время к Гайсиной, как к члену республиканского СПЧ, обращалась большая группа граждан — владельцев частных гаражей в уфимском микрорайоне "Сипайлово", которые местная администрация незаконно задумала снести. Этой проблемой специально занимался Совет по правам человека при президенте РФ, который вынес рекомендации в адрес башкирских властей. От Гайсиной же мы не получили даже отписок. Кроме того, я не понимаю, как человек, признанный физическим банкротом, может идти в Думу? (В 2020 году Арбитражный суд РБ признал Зульфию Гайсину банкротом по инициативе одного из бывших членов совета директоров нефтекамского холдинга "Интеграл"; сама Гайсина предположила, что это может быть местью за ее позицию по защите прав обманутых дольщиков — "Idel.Реалии"). Я опасаюсь, что, будучи банкротом сама, она сделает банкротом и "Яблоко", только уже политическим.Отметим, что Зульфия Гайсина вступила в партию "Яблоко" только в конце июня нынешнего года и на региональной конференции ее сразу избрали заместителем председателя Башкирского отделения партии.Опрошенные эксперты также отметили, что подчеркнутая лояльность ответсекретаря СПЧ команде главы республики Радия Хабирова разрушает имидж башкирского "Яблока", как демократической организации. Они напомнили, что "Яблоко", при явно благожелательном отношении Белого дома уже выдвигало Гайсину как кандидата на выборах главы республики в 2019 году, несмотря на то, что в адрес общественницы уже выдвигались претензии со стороны некоторых групп обманутых дольщиков. Они эксперты также отметили, что после назначения секретарем СПЧ общественница уже не допускала критических высказываний в адрес республиканских властей.— К сожалению, местное "Яблоко" давно подконтрольно республиканскому "Белому дому", — заявил политтехнолог Андрей Потылицын. — Только этим я могу объяснить и выдвижение Гайсиной кандидатом, и ее стремительную карьеру в партии. Вообще, всю эту историю, кроме как предвыборной манипуляцией властей я назвать не могу. Добавлю, что меня такие манипуляции в "Яблоке" не удивляют –— за партией, в целом, сейчас закрепилась репутация организации, которая утратила свою идеологическую идентичность. Цельной политической силой эта партия быть также перестала, у нее остался единственный пока актив — то, что ей не нужно собирать подписи на выборах в Думу.Эксперт допустил, что в целом по стране "Яблоко" может провести несколько депутатов, поскольку, по его мнению, "власть остро нуждается хоть в какой-то диверсификации представленных в новой Думе сил". "В Башкортостане же я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы здесь был избран от "Яблока" хоть один депутат", — добавил Потылицын.Политолог Дмитрий Михайличенко также заметил, что некоторые нынешние выдвиженцы "Яблока" имеют явную репутацию провластных активистов.— Их делегируют на выборы системные силы, чтобы они выступали "пастухами" протестных, либерально-демократических настроений в части электората, поскольку в мегаполисах к настоящему времени сформировался острый запрос на реальную оппозицию. К сожалению, "Яблоко" такой оппозицией не является; у партии остался лишь некий имидж, который уже подвергся серьезной постпоправочной (после принятия поправок в Конституцию РФ летом 2020 года — "Idel.Реалии") коррозии. Поэтому ни в какую оппозиционность выдвинутых, в частности, в Башкортостане яблочных кандидатов, в то, что они искренне и напряженно будут вести реальную политическую борьбу, верить не приходится. Скорее всего, они будут лишь имитировать эту борьбу, и в этом будет заключаться их малозначительная и непрестижная электоральная роль, — заключил эксперт.Бывший юрист Уфимского штаба Навального Федор Телин отметил, что выдвижение Зульфии Гайсиной "показывает, что ни "Яблоко" в Башкортостане, ни сама Гайсина, в действительности, не заинтересованы попасть в Госдуму, поскольку никаких шансов преодолеть пяти-процентный барьер у партии нет". Телин, в этой связи, усомнился, что партия будет проводить в республике активную избирательную кампанию. "На мой взгляд, Гайсина не является демократическим политиком, а вполне успешно "срослась" с представителями "Единой России" в башкирском Белом доме", — добавил активист.Председатель Башкирского регионального отделения "Яблока" Альберт Хусаинов заявил, что при выдвижении кандидатов в отделении руководствовались, прежде всего, соображениями "процента", который получит партия на выборах.— Такие люди как Кристина Абрамичева, Ильнур Салахов и Зульфия Гайсина дадут [партийному списку] голоса. А спорить сейчас не нужно, поспорим после 19 сентября, — сказал партиец.Отвечая на вопрос, не случится ли так, что репутация некоторых кандидатов, в частности, Гайсиной, может, наоборот, оттолкнуть некоторых сторонников "Яблока" в республике, Хусаинов не стал такого исключать исхода событий, но призвал, вместе с тем, "все же дать шанс молодым".— Как правильно говорили на съезде Явлинский и другие выступавшие, мы, ветераны, тридцать лет между собой спорили, и проиграли. Мы не сумели поменять эту власть, хотя у нас были свои героические периоды. Пусть теперь используют свой шанс молодые кандидаты.Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва пройдут 19 сентября.