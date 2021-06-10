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Аббас Галлямов: Многие принимают нынешнюю общественную апатию за константу

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Многие принимают нынешнюю общественную апатию за константу. На самом деле хорошо известно, что расстояние от апатии до взрыва нередко составляет один шаг.

Аббас Галлямов: Многие принимают нынешнюю общественную апатию за константу


Изучавший историю европейского популярного протеста британский исследователь Джордж Руд писал, что в XVIII веке волна выступлений французских крестьян, периодически сотрясавших страну в предыдущем столетии, пошла на спад. Локальные бунты, конечно, случались, но требования протестующих при этом становились все менее радикальными, а сами они были настроены менее решительно. Казалось, что страна успокаивается. То было затишье перед бурей. Закончилось всё, как известно, Великой французской революцией.

Мне уже доводилось писать, что динамика протеста — одна из самых малопредсказуемых штук в мире. Все могут знать, что революция вот-вот произойдёт, но мало кто угадает, в какой именно момент это случится. Этого не смогут предсказать даже профессионально занимающиеся подготовкой этой самой революции люди. Известно, что ровно за месяц до того, как пала империя Романовых, Ленин читал молодежи лекцию в Цюрихе и в числе прочего сказал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Милюков вспоминал, что ровно в канун начала массовых выступлений, которые и свалили династию, состоялось собрание представителей левых партий, большинство участников которого высказывались в том духе, что протест идет на убыль и что правительство победило.

Так что длительные затишья не должны обманывать. Если фундаментальные противоречия, толкающие людей в протест, не устранены, значит, в какой-то момент всё взорвется.

Самая большая ошибка, которую только можно допустить сейчас, — это принять неспособность организовать коллективное действие оппозиционно настроенных масс за нежелание это сделать. Нет, желанье есть, а там, где есть желанье, рано или поздно появится и возможность.

Where there’s a will there’s a way.

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.07.2021, 07:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот лидер КПРФ утверждает, что Россия лимит на революции исчерпала. Отсюда апатия. ))



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  • Гость
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  • 2 | 09.07.2021, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если фундаментальные противоречия, толкающие людей в протест, не устранены...

=========

Фундаментальные противоречия уже лежат в социально-экономическом
устройстве. Между капиталистом и работником. Между роскошью и нищетой.

"Прямая линия" обнажила мелкотравчатость вопросов внутренней повестки.



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  • Эксперт
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  • 3 | 09.07.2021, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71193 | Рейтинг: +11579,2
но наши разработчики обещают быстро дорабатывать уже имеющиеся вакцины после поступления образцов штамма! Так что смотри не промахнись в выборе! Очень Опытный
____________________________________
Ты старый пидорас - идиотина! Одни обещают - другие делают! Безо всяких обещаний и деклараций.

Pfizer и BioNTech вскоре представят регуляторам США и ЕС данные о влиянии третьей дозы вакцины
Как отмечается в заявлении разработчиков, предварительные исследования показывают, что т.н. бустер в случае его применения через полгода после второй дозы вакцины вызывает иммунный ответ в 5-10 раз сильнее, чем после двух доз. Эти показатели касаются как исходного вируса, так и его штамма «бета».



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  • Эксперт
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  • 4 | 09.07.2021, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71193 | Рейтинг: +11579,2
По теме - зае-бали оракулы... Только Борис Несцов еще с 2008 года предсказал абсолютно всё, что нас ждало в последующие годы.

А эти политолухи дальше своего носа вообще не видят, просто теребят канву и что в головы взбредет, то и несут.

Пока был в России - Габбасов жопы властителям лизал без остановки. Уехал в израилевку(еврей, твою маму!) смелым стал.
Не читаю его предсказания. Я и бабку Вангу не воспринимала, как и этих.



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