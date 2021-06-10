Аббас Галлямов: Многие принимают нынешнюю общественную апатию за константу

Многие принимают нынешнюю общественную апатию за константу. На самом деле хорошо известно, что расстояние от апатии до взрыва нередко составляет один шаг.Изучавший историю европейского популярного протеста британский исследователь Джордж Руд писал, что в XVIII веке волна выступлений французских крестьян, периодически сотрясавших страну в предыдущем столетии, пошла на спад. Локальные бунты, конечно, случались, но требования протестующих при этом становились все менее радикальными, а сами они были настроены менее решительно. Казалось, что страна успокаивается. То было затишье перед бурей. Закончилось всё, как известно, Великой французской революцией.Мне уже доводилось писать, что динамика протеста — одна из самых малопредсказуемых штук в мире. Все могут знать, что революция вот-вот произойдёт, но мало кто угадает, в какой именно момент это случится. Этого не смогут предсказать даже профессионально занимающиеся подготовкой этой самой революции люди. Известно, что ровно за месяц до того, как пала империя Романовых, Ленин читал молодежи лекцию в Цюрихе и в числе прочего сказал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Милюков вспоминал, что ровно в канун начала массовых выступлений, которые и свалили династию, состоялось собрание представителей левых партий, большинство участников которого высказывались в том духе, что протест идет на убыль и что правительство победило.Так что длительные затишья не должны обманывать. Если фундаментальные противоречия, толкающие людей в протест, не устранены, значит, в какой-то момент всё взорвется.Самая большая ошибка, которую только можно допустить сейчас, — это принять неспособность организовать коллективное действие оппозиционно настроенных масс за нежелание это сделать. Нет, желанье есть, а там, где есть желанье, рано или поздно появится и возможность.Where there’s a will there’s a way.