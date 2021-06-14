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Из телепропагандонов и взяточников — в вице-мэры

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На должность вице-мэра Уфы могут назначить сменившего фамилию телевизионщика. Азамат Янбердин, более известный под фамилией Альмухаметов, сейчас возглавляет телекомпанию «Вся Уфа».

Из телепропагандонов и взяточников — в вице-мэры


Должность вице-мэра, курирующего информационный блок, вместо Алексея Дербеко может занять директор телекомпании «Вся Уфа» Азамат Янбердин (Альмухаметов), об этом изданию Пруфы.рф сообщил собственный источник.

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на данный момент нет никакой информации о назначении. Сам Янбердин сейчас находится в отпуске. Получить комментарий от него нам не удалось.

Занимавший ранее эту должность Алексей Дербеко (он проработал на этом посту всего пару месяцев), перешел в Администрацию главы Башкирии на должность руководителя Управления по общественно-политическому развитию – на сайте администрации уже обновилась информация в разделе должностей.

Азамат Янбердин окончил Башкирский государственный университет и Академию труда и социальных отношений. Трудовой путь начинал редактором в молодежной редакции телевидения, ТО «Тамаша, ТО «Молодость». Работал редактором общественно-политических программ ГТРК «Башкортостан», директором по связям с общественностью в ООО «Госстрой-Менеджмент».

В 1999 году с группой единомышленников Янбердин создал телеканал «Вся Уфа» и в течение следующих 10 лет был заместителем директора этого телеканала. До декабря 2020 года Янбердин носил другую фамилию – Альмухаметов. О причинах смены фамилии он рассказал в соцсетях, потому что об этом попросила умирающая мама, так как это фамилия отца.

К слову, это не первая попытка дать возможность поработать в мэрии именно телевизионщикам. В 2018 году вице-мэром по социальным вопросам была назначена Алина Сулейманова, которая ранее работала на телеканале «Вся Уфа». Однако запомнилась она скандалами с глушилками во время слушаний по дельфинарию в Уфе. Также она попала в скандал с кураторством рынка школьного питания.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 12.07.2021, 23:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прав великий Владимир Высоцкий: "...А здесь про таких не поют"!



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  • Гость
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  • 2 | 13.07.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро на должность министра культуры снова назначат бывшег министра культуры Абдразакова аскира. Певца жоппой. Работавший полгода в этом качнстве .
Судимого за финансовые нарушения . А шафикову аминушку на помойку. Вот так и живёт этот ублюдок и мразь облизывая задницы всех первых так сказать лиц. Чему удивляться. Будь он проклят этот пидорас !!!



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