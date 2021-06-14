Навставались с колен — скоро будет нечего жрать

Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе предложили альтернативный вариант решения проблем с ростом цен.Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ полагает, что в скором времени возможен рост цен на основные продукты питания. Об этом пишет ТАСС.Единственным средством ограничения роста цен он считает потребительский спрос.— Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить, – заявил Шелищ.К таким незаменимым продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб и подобного рода товары. По мнению Шелища, сейчас цены растут на сезонные продукты, но вскоре ситуация изменится и рост прекратится. Однако снижение цен на продукты будет краткосрочным, а год от года такие продукты все равно будут дорожать.Председатель Союза потребителей отметил, что решение проблемы с ростом цен заключается в увеличении предложений, в этом случае цены будут снижаться. Он предложил больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом.Недавно мы сравнивали рост цен на морковь и картофель на рынках, в супермаркетах и данные Росстата. В Башкирии на рост цен на морковь жаловались Радию Хабирову. Ситуацию с взрывным ростом цен на овощи комментировал Владимир Путин на прямой линии.