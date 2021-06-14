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Навставались с колен — скоро будет нечего жрать

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.07.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 17878 | Комментарии: 13
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Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе предложили альтернативный вариант решения проблем с ростом цен.

Навставались с колен — скоро будет нечего жрать


Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ полагает, что в скором времени возможен рост цен на основные продукты питания. Об этом пишет ТАСС.

Единственным средством ограничения роста цен он считает потребительский спрос.

— Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить, – заявил Шелищ.

К таким незаменимым продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб и подобного рода товары. По мнению Шелища, сейчас цены растут на сезонные продукты, но вскоре ситуация изменится и рост прекратится. Однако снижение цен на продукты будет краткосрочным, а год от года такие продукты все равно будут дорожать.

Председатель Союза потребителей отметил, что решение проблемы с ростом цен заключается в увеличении предложений, в этом случае цены будут снижаться. Он предложил больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом.

Недавно мы сравнивали рост цен на морковь и картофель на рынках, в супермаркетах и данные Росстата. В Башкирии на рост цен на морковь жаловались Радию Хабирову. Ситуацию с взрывным ростом цен на овощи комментировал Владимир Путин на прямой линии.

ПроУфу
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  • 1 | 13.07.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это капитализм, батенька.
Нет такого преступления,на которое пойдет капитализм ради сверхдоходов.



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  • 2 | 13.07.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сгоревший от COVID основатель торговой сети "Купец" ждал зарубежную вакцину
Уралинформбюро9 июля 2021
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В Екатеринбурге в возрасте 50 лет скончался сооснователь сети продуктовых магазинов "Купец" Олег Хан. Об этом "Уралинформбюро" сообщил информированный источник.

Ранее предприниматель рассказал о том, что заразился коронавирусом. Фото из стационара в кислородной маске он выложил на личной странице в Facebook. Под фотографией была надпись: "Вот и до меня добралась зараза".
"Не прививался, думал импортную вакцину дождусь. Надо было прививаться", - написал он одному из комментаторов в ответ на вопрос о том, успел ли сделать прививку.
Ниже он посоветовал знакомому: "Дима, вакцинируйся! Это трэш! Вся больница забита". Об этом сообщает "Рамблер".
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__ "Его пример другим наука!" Очень Опытный



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  • 3 | 13.07.2021, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-ому "2"!
ВнёсшийОгромнуюдолю в становлениеиндустрии Лаврентий Берия указал что каждая ошибка имеетФ.И.О.!

В СССР также был капитализм, только именовался по иному... Также была мафия, а тименовалась КПСС @!



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  • 4 | 13.07.2021, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.У Шелиша явно позднее зажигание : пока он предполагает , цены давно уже растут ..не по дням,а по часам. 2. При чем КПСС,когда любая группировка :партийная (независимо от названия) или общественная (СПЧ, Обеств.Палата,комисси разного рода,фонды...) - у всех без исключения их руководство есть ОПГ..



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  • 5 | 13.07.2021, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-й
Верно!
Мне бабушка рассказывала сказку о Красной Шапочке! Поэтому я не верю пропутинским холуям, а верю своим глазам. Ещё до Коронобесия был на квадбище: как "помолодели" усопшие!

Путин уходи!



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  • 6 | 13.07.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
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3-й
Да! Был капитализм при других законах!
Ярчайший, но по обычаю, забытый урок Сталина: Когда внедрялось рационализаторское предложение улучшающее какие-то значимые параметры выпуска продукции, на всё время выпуска улучшенной продукции выдавалась огромная премия. Одна часть делилась поровну всему трудовому коллективу не исключая мамы Путина уборщицы. Вторая часть половина инженеру что придумал и начальнику рискнувшего внедрить, потому что мало ли что инженер удумал, при сбое с выпуском продукции, - "стенок" у Сталина хватало!
Рисую картинку: винтовка Мосина = трёхлинейка = 3 р 62 к = в честь которой назначили цену поллитры водки,
которая до того 38 лет выпускалась была в 1,5 раза снижена трудоёмкость её изготовления! Благодаря этому сколь отцов вернулось с фронта и дали жизнь нам с вами!
Кто сможет приведённое перевести на сегодняшний р/я?!
Следующим комментом дам ответ...



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  • 7 | 13.07.2021, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это самые обыкновенные дивиденды!!!
По Сталински...
Но это построило нашу индустрию не до конца загубленную Путиным!
Ведь в 30-ые годы в Бауманке сопромат не изучали! В 50-ые философию не изучали! А философия научно разоблачает Путина!



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2

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  • 8 | 13.07.2021, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К таким незаменимым продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб и подобного рода товары.
Председатель Союза потребителей отметил, что решение проблемы с ростом цен заключается в увеличении предложений, в этом случае цены будут снижаться. Он предложил больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А разве крупы, макароны, сахар, растительное масло, хлеб не производятся в РФ? При чём тут конкуренция с импортом? Шелищ в депутаты что ли метит, поэтому очнулся наконец? Очень Опытный



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  • 9 | 13.07.2021, 21:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Навставались с колен"
###
Путин с Собчаком, "сладкая парочка" на одной сделке увели 124 млн $.
Когда народ Питера проголосовав против, выгнал их, долг в 1/4 бюджета Питера погасили Яблочники и за это народ их обозвал "гнилыми"!
А уже в 1997 г. прибыль начали направлять на социальные нужды вплоть до б/п зубопротезирования...
Яковлев градоначальник видя что при такой работе на карман ничего не капает начал чинить препятствия вынудив Яблочников уйти в оппозицию!

Делайте вывод: кто гнилой!!!



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  • 10 | 13.07.2021, 23:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15764 | Рейтинг: -2227,3
Яблоко гнилое. Партия сексуальных меньшинств и феминисток.



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  • 11 | 14.07.2021, 02:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.07.2021, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это самые обыкновенные дивиденды!!!
По Сталински...
Но это построило нашу индустрию не до конца загубленную Путиным!
Ведь в 30-ые годы в Бауманке сопромат не изучали! В 50-ые философию не изучали! ....
=============================================
В 50-е годы школьники изучали логику (учебник Виноградова, хотя многие деятели скажут что учебник был исклюЩительно идеологизирован, но тем не менее учили мыслить правильно и написан был учебник грамотно).

И-2



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  • 12 | 14.07.2021, 03:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-й Корней.
Лучший в мире учёный мозга разъясняет что разница в полях головного мозга людей в 40 и более раз. Представьте стоит Корней и ояжом великан в 40 раз выше, какой результат их борьбы? Великан Корнея раздавит и не заметит его. Такая разница у людей, телом равные, но по мозгу различие как между видами.
Корнею привели факт изложенный в книге и не опровергнутый его Путиным, а у него Яблоко гнилое. То бишь неспособен даже понять изложенное! Жалкий человек. У таких обычно проблемы с женщинами, они их, вполне спопвндливо, сторонятся, хотя это правильно. На р/яшке: От осинки не родятся апельсинки.
Корней, вы не экс мент?!



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  • 13 | 14.07.2021, 03:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11-й
Да! Изучали логику и у меня сохранился учебник той эпохи!!!
А о сопромате и философии правда, - не изучали!



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