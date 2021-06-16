Ковидная показуха команды Хабирова

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в Башкирии.Уже опустели кинотеатры, на очереди рестораны и фитнес-клубы.В Башкирии уже в третий раз отложили ввод ковидных ограничений для тех, кто не привит от COVID-19 хотя бы первым компонентом вакцины, не имеет противопоказаний к вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. С 26 июля они не смогут посещать кафе и рестораны, фитнес-клубы, пользоваться междугородним транспортом и т. д.Пока по официальным данным в республике привито первым компонентом около 18% населения и велика вероятность, что события будут развиваться, как в Москве: кафе и рестораны опустеют, их владельцы окажутся на грани разорения. Пруфы.рф выясняли, чего ждут от нововведений предприниматели Башкирии.Какие ограничения уже действуют:С 22 июня без сертификата о вакцинации от коронавируса, свежего ПЦР или справки о медотводе нельзя попасть в музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, ночные клубы (дискотеки), на массовые физкультурные и спортивные мероприятий в закрытых помещениях.Какие ограничения еще планируется ввести:С 26 июля все вышеперечисленные документы должны требовать кафе и рестораны (при количестве 50 и более посадочных мест), салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санатории, студенческие общежития, а также на междугородних пассажирских перевозках и в пригородном поезде «Орлан».А вдруг обойдется?Запреты для непривитых в Башкирии хотели ввести еще 29 июня, однако дату перенесли сначала на 5 июля, затем на 12-е, а далее на 26 июля. Вначале глава республики Радий Хабиров объяснял решение просьбой рестораторов, которым «нужно предупредить своих клиентов», дальнейший перенос мотивировался просто «просьбой представителей делового сообщества». Добро на перенос дало и республиканское управление Роспотребнадзора, по данным которого очаги COVID-19 в организациях общепита не выявлены, нет сведений о заболевших из-за их посещения.Председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов, отельеров Башкирии Наталья Чибрикина надеется, что запреты так и не вступят в силу.– Надеемся, все обойдется. Руководство республики относится к нам лояльно, все возможные риски просчитываются. Прошлогодние ковидные ограничения Башкирия пережила легче, чем другие регионы, они носили рекомендательный характер, режим работы не нарушался. После того, как в Москве в кафе и рестораны стали пускать только привитых, бизнес просел уже на 80%. Это трагедия, третьей волны наши рестораторы не выдержат, об этом я написала в обращении на имя главы республики. Точки общепита не те места, где можно заразиться: люди находятся на расстоянии друг от друга, чужие рядом не сидят. На входе измеряется температура, используются антисептики. Заразиться легче в транспорте, где нужно навести порядок, – прокомментировала Наталья Чибрикина.По мнению эксперта, результатом предыдущих волн пандемии стал кадровый голод в отрасли, многие сотрудники ушли, если случится что-то еще, рестораны закроются, работать будет некому.– Я общаюсь с коллегами из регионов России, все мы с болью смотрим на Москву, где заведения закрываются. А что делать? Арендную плату и налоги никто не отменял, локдаун не вводят, зарплату платить надо. Башкирия может повторить этот путь, – считает Наталья Чибрикина.Уфимские предприниматели, чей бизнес в скором времени вынужден будет работать по новым правилам, говорят на эту тему неохотно. Руководители и владельцы нескольких фитнес-клубов в беседе с корреспондентом Пруфы.рф предпочли воздержаться от комментариев, один из собеседников заметил, что вынуждены будут соблюдать все требования.Лучше бы закрыли официальноНовую реальность уже ощутили на себе кинотеатры Башкирии, поскольку ограничения на посещение учреждений культуры действуют с 21 июня. В пресс-службе сети «Киномакс» (принадлежит один кинотеатр в Уфе, расположенный в ТРЦ «Планета») сообщили Пруфы.рф, что выручка упала на 95-98%.По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, аналогичная ситуация и в других заведениях, в связи с чем организация обратилась к Радию Хабирову с просьбой отменить антиковидные меры для кинотеатров.– Зрителей нет, кинотеатры страдают, никакой поддержки в этой ситуации нет. Если бы их официально закрыли, появился бы аргумент в переговорах с арендодателями – торговыми центрами, но из локдауна тоже очень тяжело выходить. Если кинотеатры используются как живой щит и показательная мера борьбы региональных властей с распространением заразы, было бы логично, чтобы власти помогли кинотеатрам и другим отраслям, с помощью которых они демонстрируют свою деятельность. Глупо вводить ограничения в кинотеатрах, общепите, когда есть места, где возможность заразиться гораздо выше: маршрутки, магазины, – считает член совета ассоциации Олег Березин.По словам собеседника, власти Башкирии не дали на обращение конструктивного ответа, ограничившись общими фразами. Из информации на сайте ассоциации следует, что, помимо Москвы и Башкирии, аналогичные ограничения действуют только во Владимирской, Волгоградской, Нижегородской областях. В Бурятии кинотеатры закрыты до 11 июля, в Вологодской области – до конца месяца, остальные регионы ограничили заполняемость либо вовсе не ввели запретов.Как выяснилось, не в восторге от фильтрации посетителей даже бюджетные организации, которым, казалось бы, не стоит заботиться о прибыли. По словам заместителя директора Национальной библиотеки Башкирии Люции Ильясовой количество читателей существенно сократилось еще в прошлом году, когда объявили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет, а студентов отправили на дистанционное обучение. С введением новых запретов, процесс усилился.– Показатели важны, поскольку библиотека должна оказывать услуги в рамках государственного задания, его невыполнение тоже повлечет проблемы. Летом и так бывает затишье, поэтому сотрудники обычно уходят в это время в отпуска, сосредотачиваются на внутренней работе. Надеемся, что осенью ситуация изменится к лучшему, а пока, как предписано, соблюдаем все меры, проверяем у посетителей сертификаты, – заметила Люция Ильясова.Непривитым оставили «Ларгусы»Еще один запрет для непривитых – пользоваться междугородным транспортом (пока это только автобусы и пригородный поезд «Орлан»). В системе брони «Башавтотранса» уже появилась графа, в которой пассажиру необходимо подтвердить, что у него есть справка о вакцинации.Если ее нет, видимо, люди начнут искать альтернативные варианты. Бизнес нелегальных перевозчиков на «Ларгусах» начнет расцветать еще пышнее. Напомним, 2 июля в Кушнаренковском районе одна из таких машин попала в ДТП, в результате погибли шесть человек. Радий Хабиров на оперативке в правительстве с негодованием обрушился на «Ларгусы», которые убивают людей». По данным ГИБДД по Башкирии, с начала года с участием этих машин, совершавших междугородние перевозки, зарегистрировано семь ДТП. Помимо уже названных шестерых погибших, 10 человек получили различные травмы.Что бы еще закрытьВ конце июня СМИ сообщили, что уполномоченный по правам предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин выступил с неожиданным предложением запретить непривитым доступ в продуктовые магазины, что повысило бы темпы вакцинации, ведь продукты люди покупают практически ежедневно. Заявление получило резонанс и Асадуллин пояснил свою позицию на личной странице в Facebook, отметив, что просто отвечал на вопрос: «почему в рестораны запрещают ходить без справки и где еще можно было бы запретить?». По мнению бизнес-омбудсмена, в отличие от кинотеатров и кафе, в общественном транспорте и магазинах, действительно, большое скопление людей, но в них почему-то пускают всех, но если правила изменить, возникнет социальное напряжение. Он сообщал, что против любых ограничений, они возможны лишь при условии доступности вакцины, тестов ПЦР, полной информированности граждан и компенсации бизнесу затрат и убытков.Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что власти Башкирии уже достигли цели – люди начали массово вакцинироваться, поэтому можно надеяться на дальнейший перенос и даже смягчение ограничений.– Управленческая логика здесь простая: фокусировка внимания общества на проблеме и интенсификация темпов вакцинации уже произошла. По сути, цель достигнута. Если темпы падать не будут – ограничения могут дальше перенести или смягчить. Если же динамика пойдет на спад – этот фактор снова замаячит на горизонте. Хабиров обозначил готовность к жестким действиям, но, если темпы вакцинации увеличиваются, он их совершать не будет. Мне не нравится, что тут в отношениях власти и общества нет доверия, но, видимо, эта логика работает. Примерно то же самое делает и Собянин: последние его заявления направлены на то, что ограничительных мер больше вводить не нужно, – отметил Михайличенко.