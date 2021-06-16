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Что не так с политической проституткой Гайсиной?

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После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о кандидатуре Зульфии Гайсиной, региональное отделение партии Яблоко, что называется, прорвало. Ранее это произошло с федеральным руководством партии, когда Григорий Алексеевич призвал не голосовать за свою партию сторонников Навального, а председатель партии Николай Рыбаков это подтвердил.

Что не так с политической проституткой Гайсиной?


Такая реакция вынуждает меня более детально дать своё видение по кандидатам.

Новоиспеченный яблочник и кандидат в депутаты Госдумы Зульфия Гайсина написала уже несколько истерических постов с основным посылом: за что вы меня так не любите!?

На это ответить очень просто. Стремительное переобувание из Открытки Ходорковского до поддержки обнуления Путина являет собой классический пример работницы сферы политических услуг. Участие в легитимизации невыборов главы РБ, работа по снижению протестой активности обманутых дольщиков и многое другое лучше любых слов характеризует кандидата. Интересно, что всего год назад Яблоко призвало своих сторонников голосовать против поправок Конституции, а сегодня выдвигает кандидата, поддержавшего обнуление президентских сроков.

Кристина Абрамичева называет сторонников Навального и бывший штаб «фанатиками», которые ни с кем не хотят солидаризироваться, нарекая программу Навального революционной. Видимо, скоро пойдут в ход и другие кремлёвские темники, например коктейли Молотова.

Не лишним будет напомнить, что штаб подготовил огромное количество наблюдателей, за которыми бегали яблочники и коммунисты из-за острой нехватки доморощенных. И нам удавалось договориться.

Абрамичева на всех фронтах доблестно отстаивает гендерное равенство и при этом равнодушно наблюдает, как её соратница раз от раза апеллирует к патриархальным стереотипам. К тому же Абрамичева давно знакома с Гайсиной и прекрасно осведомлена о политической переориентации Зульфии и её взаимоотношениях с Радием Хабировым.

Но больше всего разочаровывает, как Абрамичева искренне радуется и ждёт постов поддержки от человека, который неоднократно устраивал провокации на оппозиционных митингах, не словом, а делом помогал анексии Крыма. Тем временем, в предвыборной программе партии отдельно отмечается, что аннексия незаконна.
Председатель регионального отделения Альберт Хусаинов до сих пор отмалчивается и в выборах не участвует, поэтому даже комментировать не стану.

Единственный кандидат от Яблока, который по-прежнему вызывает уважение — это Ильнур Салахов. Но, к сожалению, по одномандатному округу он не выдвигается.

Резюме. По партийным спискам Яблоку 5% не набрать. Голосовать за них не только глупо, а ещё и вредно, т.к. из-за особенностей избирательной системы эти голоса пойдут в зачёт преимущественно «Единой России».

Среди одномандатников у регионального Яблока тоже никаких шансов. Поэтому УМГ вам в помощь.

Федор Телин, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.07.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Телин обманул! Салахов такойже Гайсина-Абрамичева и также работает на Путина! Он просто похитрее уж правильно подмеченного полного отстоя 3ульпихи и Кристины так умело надувающей презервативы, возможно пример с Путина берёт, - он также озабочивался контрацептивами.



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  • Участник
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  • 2 | 14.07.2021, 14:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1769 | Рейтинг: +384,9
А может не только политическая Гайсина. Одно другому не мешает.



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  • Гость
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  • 3 | 14.07.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Салахов работает на Путина, он хитрее глупой Кристины с 3ульпихой!



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 14.07.2021, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" за что вы меня так не любите!? " - совсем отпад с извилинами. Народ все видит, знает. Только шалав 21 века не хватало. Они итак на виду . Их вытаскивают на публику то депутатами ,то должностными лицами их потребители. Элементарное уважение трудом не заработали. Вопрос то ее какой -явно увлеченной единственной темой в жизни.



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 14.07.2021, 18:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Напомню: в 2020 году. кроме всего прочего, Гайсина еще была признана банкротом.
У нас банкротам можно в госдуру?



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  • Гость
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  • 6 | 14.07.2021, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Абрамичева на всех фронтах отстаивает гендерное равенство....
ххх
Это неправда!!!
Устно да! По факту она против. Когда на фоне повышения цен Хабиров-Путин уменьшили прожиточный минимум она, член СПЧ, по умолчанию, согласилась!
ПМ это основа всяких расчётов материнских детских пособий и пенсий и других. Глупа. Вульгарна.
Тоже и остальное СПЧ...
....и не друг и не враг, а так!!!



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  • Участник
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  • 7 | 15.07.2021, 10:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15801 | Рейтинг: -2228,3
Ну не знаю, Абрамичева это лучшее, что Яблоко смогло найти в своих рядах.



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  • Гость
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  • 8 | 15.07.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 Корней
Правильно начали:
"Ну не знаю...",
неверно подытожили.
Путин-Радий не нашли лучше Абрамиичевой. По иному: "спящий агент" Путина-Хабирова!
Плохо другое. Деятельность этой глупой бабёхи дозволяет Путину-Хабирову прооводить деятельность сопоставимую с геноцидом всего народа Башкортостана!
Вот в чём ужас! Наша страна эти уроки не усвоила: до людоедства доходило ии ещё не вме очевидцы тех страшных событий вымерли.
Ну а Путинизм не вечен.Всем им отмерится по их деяниям. Ранга Хабировых на пожизненное. Абрамичевы-Гайсины лет по на 10...15 !



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