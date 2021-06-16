Что не так с политической проституткой Гайсиной?

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о кандидатуре Зульфии Гайсиной, региональное отделение партии Яблоко, что называется, прорвало. Ранее это произошло с федеральным руководством партии, когда Григорий Алексеевич призвал не голосовать за свою партию сторонников Навального, а председатель партии Николай Рыбаков это подтвердил.Такая реакция вынуждает меня более детально дать своё видение по кандидатам.Новоиспеченный яблочник и кандидат в депутаты Госдумы Зульфия Гайсина написала уже несколько истерических постов с основным посылом: за что вы меня так не любите!?На это ответить очень просто. Стремительное переобувание из Открытки Ходорковского до поддержки обнуления Путина являет собой классический пример работницы сферы политических услуг. Участие в легитимизации невыборов главы РБ, работа по снижению протестой активности обманутых дольщиков и многое другое лучше любых слов характеризует кандидата. Интересно, что всего год назад Яблоко призвало своих сторонников голосовать против поправок Конституции, а сегодня выдвигает кандидата, поддержавшего обнуление президентских сроков.Кристина Абрамичева называет сторонников Навального и бывший штаб «фанатиками», которые ни с кем не хотят солидаризироваться, нарекая программу Навального революционной. Видимо, скоро пойдут в ход и другие кремлёвские темники, например коктейли Молотова.Не лишним будет напомнить, что штаб подготовил огромное количество наблюдателей, за которыми бегали яблочники и коммунисты из-за острой нехватки доморощенных. И нам удавалось договориться.Абрамичева на всех фронтах доблестно отстаивает гендерное равенство и при этом равнодушно наблюдает, как её соратница раз от раза апеллирует к патриархальным стереотипам. К тому же Абрамичева давно знакома с Гайсиной и прекрасно осведомлена о политической переориентации Зульфии и её взаимоотношениях с Радием Хабировым.Но больше всего разочаровывает, как Абрамичева искренне радуется и ждёт постов поддержки от человека, который неоднократно устраивал провокации на оппозиционных митингах, не словом, а делом помогал анексии Крыма. Тем временем, в предвыборной программе партии отдельно отмечается, что аннексия незаконна.Председатель регионального отделения Альберт Хусаинов до сих пор отмалчивается и в выборах не участвует, поэтому даже комментировать не стану.Единственный кандидат от Яблока, который по-прежнему вызывает уважение — это Ильнур Салахов. Но, к сожалению, по одномандатному округу он не выдвигается.Резюме. По партийным спискам Яблоку 5% не набрать. Голосовать за них не только глупо, а ещё и вредно, т.к. из-за особенностей избирательной системы эти голоса пойдут в зачёт преимущественно «Единой России».Среди одномандатников у регионального Яблока тоже никаких шансов. Поэтому УМГ вам в помощь.