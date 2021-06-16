Поганые технологии фальшивых выборов

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   37866    16

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   24658    1

Фольклориада не спасла ...

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно ...
  14.07.2021   25707    97

Ковидная показуха ...

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в ...
  14.07.2021   23311    6

Что не так с ...

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о ...
  14.07.2021   18643    8

Последние публикации
Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   21588    16

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   11976    1

Фольклориада не спасла ...

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно ...
  14.07.2021   37816    97

Ковидная показуха ...

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в ...
  14.07.2021   18119    6

Что не так с ...

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о ...
  14.07.2021   14716    8

Фальшивые выборы: ...

Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, ...
  13.07.2021   16881    18

Навставались с колен — ...

Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе ...
  13.07.2021   30335    22

Премьер Башкирии с женой ...

Жена премьер-министра Башкирии Лариса Назарова вошла в топ-20 богатейших ...
  12.07.2021   24696    56

Фальшивые дела, лживые ...

Виталий Буркин: Когда ты пишешь в обвинении «умышленное преступление», а потом ...
  12.07.2021   12987    7

Из телепропагандонов и ...

На должность вице-мэра Уфы могут назначить сменившего фамилию телевизионщика. ...
  12.07.2021   16993    2

Читаемое за месяц
Фальшивый сабантуй от ...

Из Сабантуя — в Һабантуй. Или при чём тут Александр Сидякин. ...
  16.06.2021   41479    45

Недоверие к опасной ...

Антон Орлов: Медработники испытывают огромное недоверие к вакцине, а ...
  17.06.2021   31860    10

Будут колоть насильно? ...

Власти Башкирии обсудят возможность принудительной массовой вакцинации. ...
  17.06.2021   34315    13

Крысы разбегаются с ...

Банка с пауками или бег с корабля? Из-за чего серый кардинал Ринат Баширов ...
  17.06.2021   42038    15

Нищих заманят дешевой ...

Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ». ...
  18.06.2021   15903    33

Архив публикаций
Июль 2021 (30)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




Поганые технологии фальшивых выборов

Оценили
0


Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на выдвижение кандидатом в депутаты горсовета.

Поганые технологии фальшивых выборов


Информация о самовыдвижении воспитательницы детского сада №171 Надежды Яковлевой появилась в государственной системе «Выборы».

Женщина намерена избраться по тому же округу, №13, от которого в выборах участвует активистка Алла Яковлева, выступающая против точечной застройки в городе. Она неоднократно принимала участие в акциях протеста в разных районах Уфы и поддерживала местных жителей, в частности в настоящее время Алла Яковлева совместно с другими активистами протестует против строительства высотки во дворе старого дома на улице Конституции. В сентябре прошлого года после нескольких месяцев противостояния ей и ее соседям удалось добиться остановки стройки во дворе дома №5 на улице Шота Руставели.

В детском саду №171 отказались соединять журналиста «Эха» с воспитательницей Надеждой Яковлевой, заявив, что это запретило делать «руководство». При этом женщина, по словам собеседника, в настоящее время находится в отпуске.

Сама Алла Яковлева заявила «Эху», что не видит препятствий в выдвижении однофамилицы, но назвала это вероятной попыткой «отбить электорат».

«Для меня нормальное явление, что вокруг собрался аншлаг во всем округе. Там уже собирается много людей выдвигаться. Пусть выдвигаются, если они считают, что могут исправить ситуацию в Уфе, как исправляю ее я. Окей. Я расслаблюсь и буду жить в хорошем городе Уфа, но вряд ли у меня это получится», — добавила она.

Общественница предположила, что вероятно найти полную ее тезку в Уфе не удалось, из-за чего пришлось выдвигать Надежду Яковлеву. Она намерена сообщать потенциальному электорату о вероятности ошибиться в выборе кандидата.

Напомним, в 2019-м году бывший координатор запрещенного судом и признанного экстремистским Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева выдвинула свою кандидатуру в депутаты горсовета. В то же время среди остальных участников появилось несколько почти полных ее тезок. Похожая ситуация сложилась при выдвижении оппозиционного общественника Руслана Нуртдинова на выборы в райсовет Чекмагушевского района. Позднее обоих суд под разными предлогами не допустил до участия в голосовании.






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 15.07.2021, 16:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Не первый раз. Помимо Лилии Чанышевой еще парочку регистрировали на прошлых выбора в горсовет.

И даже не стесняются ни граммочки! И так по всей стране. Впервые в Б-стане же и опробовали такую технологию на выборах местного главы.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com