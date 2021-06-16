Поганые технологии фальшивых выборов

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на выдвижение кандидатом в депутаты горсовета.Информация о самовыдвижении воспитательницы детского сада №171 Надежды Яковлевой появилась в государственной системе «Выборы».Женщина намерена избраться по тому же округу, №13, от которого в выборах участвует активистка Алла Яковлева, выступающая против точечной застройки в городе. Она неоднократно принимала участие в акциях протеста в разных районах Уфы и поддерживала местных жителей, в частности в настоящее время Алла Яковлева совместно с другими активистами протестует против строительства высотки во дворе старого дома на улице Конституции. В сентябре прошлого года после нескольких месяцев противостояния ей и ее соседям удалось добиться остановки стройки во дворе дома №5 на улице Шота Руставели.В детском саду №171 отказались соединять журналиста «Эха» с воспитательницей Надеждой Яковлевой, заявив, что это запретило делать «руководство». При этом женщина, по словам собеседника, в настоящее время находится в отпуске.Сама Алла Яковлева заявила «Эху», что не видит препятствий в выдвижении однофамилицы, но назвала это вероятной попыткой «отбить электорат».«Для меня нормальное явление, что вокруг собрался аншлаг во всем округе. Там уже собирается много людей выдвигаться. Пусть выдвигаются, если они считают, что могут исправить ситуацию в Уфе, как исправляю ее я. Окей. Я расслаблюсь и буду жить в хорошем городе Уфа, но вряд ли у меня это получится», — добавила она.Общественница предположила, что вероятно найти полную ее тезку в Уфе не удалось, из-за чего пришлось выдвигать Надежду Яковлеву. Она намерена сообщать потенциальному электорату о вероятности ошибиться в выборе кандидата.Напомним, в 2019-м году бывший координатор запрещенного судом и признанного экстремистским Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева выдвинула свою кандидатуру в депутаты горсовета. В то же время среди остальных участников появилось несколько почти полных ее тезок. Похожая ситуация сложилась при выдвижении оппозиционного общественника Руслана Нуртдинова на выборы в райсовет Чекмагушевского района. Позднее обоих суд под разными предлогами не допустил до участия в голосовании.