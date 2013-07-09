Главарь жуликов и воров Башкирии лжет и отпирается

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» заявление экс-кандидата на должность главы республики Рафиса Кадырова о покупке голосов единороссов для выдвижения на выборы.Ранее в эфире «Эха» основатель банка «Восток» и неоднократный кандидат в депутаты Госдумы и руководители Башкирии рассказал, что для выдвижения своей кандидатуры за несколько миллионов рублей были куплены подписи муниципальных депутатов от «Единой России».«Все прописи, которые я сдал для регистрации на выборах главы республики, мы купили. Купили у «Единой России». Сколько заплатили? Заплатили мы немного: несколько миллионов рублей, но это была сделка оптовая […] Я просто перечислял деньги на счёт себе предвыборной кампании. Поэтому все выборы главы республики сфальсифицированы. То есть мы участвовали, но участвовали, получается, от партии «Единая Россия»», — заявил он.По словам Кадырова, об этих махинациях он узнал только после того, как был зарегистрирован кандидатом. Между тем председатель исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в разговоре с «Эхом» назвал слова Рафиса Кадрова «глупостью или заблуждением».«У меня нет по этому поводу никакого подтверждения его слов. Если у него есть, пусть подтверждает», — сказал он.Как заявил Кадыров, обращение с требованием разобраться в ситуации он направлял республиканской прокуратуре, но ответ не получил. Такой исход экс-кандидат объяснил возможным нежеланием надзорного ведомства конфликтовать с «Единой Россией».