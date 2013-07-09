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Главарь жуликов и воров Башкирии лжет и отпирается

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Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» заявление экс-кандидата на должность главы республики Рафиса Кадырова о покупке голосов единороссов для выдвижения на выборы.

Главарь жуликов и воров Башкирии лжет и отпирается


Ранее в эфире «Эха» основатель банка «Восток» и неоднократный кандидат в депутаты Госдумы и руководители Башкирии рассказал, что для выдвижения своей кандидатуры за несколько миллионов рублей были куплены подписи муниципальных депутатов от «Единой России».

«Все прописи, которые я сдал для регистрации на выборах главы республики, мы купили. Купили у «Единой России». Сколько заплатили? Заплатили мы немного: несколько миллионов рублей, но это была сделка оптовая […] Я просто перечислял деньги на счёт себе предвыборной кампании. Поэтому все выборы главы республики сфальсифицированы. То есть мы участвовали, но участвовали, получается, от партии «Единая Россия»», — заявил он.

По словам Кадырова, об этих махинациях он узнал только после того, как был зарегистрирован кандидатом. Между тем председатель исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в разговоре с «Эхом» назвал слова Рафиса Кадрова «глупостью или заблуждением».

«У меня нет по этому поводу никакого подтверждения его слов. Если у него есть, пусть подтверждает», — сказал он.

Как заявил Кадыров, обращение с требованием разобраться в ситуации он направлял республиканской прокуратуре, но ответ не получил. Такой исход экс-кандидат объяснил возможным нежеланием надзорного ведомства конфликтовать с «Единой Россией».






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  • Гость
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  • 1 | 15.07.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кадыров может и совсем не торт, но в данном вопросе бросаться словами не будет. Если он не прав, то пусть судятся с ним до победы, если прав то надо молчать или поддержать. Было бы классно посмотреть как сами себя пороть будут. Продали спойлерам подписи за несколько миллионов. Прокуратура ау, вы где? Или когда надо вас нет?



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  • Эксперт
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  • 2 | 15.07.2021, 15:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ахмадинуров! Не свисти - денег не будет!))) Как говорит старый пидорас О_Ошка. Впрочем - это известное выражение.

Это давно апробированный приемчик едрисни! Еще в 2013 году.
Правда Навальный не платил едрисне, а Собянин лично попросил отдать за него недостающие подписи
9 июля 2013
Собянин помог Навальному собрать подписи муниципальных депутатов
https://lenta.ru/articles/2013/07/09/navalny/



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 15.07.2021, 16:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Две новости. Первая:

Три четверти российских семей не сводят концы с концами

Меньше четверти российских домохозяйств могут свести концы с концами, тогда как более 75% испытывают финансовые трудности.
Такие результаты получил Росстат, опросив граждан во всех регионах РФ в рамках «Комплексного исследования условий жизни населения».
В среднем, согласно опросу, данные которого проанализировал РБК, российской семье нужно как минимум 60,9 тысячи рублей в месяц - в разы больше официального прожиточного минимума, который правительство установило на уровне 11,65 тысячи рублей на человека.
Для семей с детьми фактическая «черта», отделяющая условно нормальную жизнь от бедности, оказалась еще выше 80,9 тысячи рублей. Если же в семье ребенок-инвалид, то субъективный прожиточный минимум достигает 88,4 тысячи рублей.
Подавляющее большинство, впрочем, нужной суммы в своих карманах не наблюдают.

75,7% из 100 тысяч опрошенных граждан пожаловались на финансовые проблемы той или иной степени остроты.

Ну и так далее - подробнее тут:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/tri-chetverti
-rossiyskikh-semey-ne-svodyat-koncy-s-koncami-1030605235



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3

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  • Участник
  •  
  • 4 | 15.07.2021, 16:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15801 | Рейтинг: -2228,3
Раньше ты, Иришка, кричала, что всё это произошло из-за вотчинного права и привилегий башкир на землю.
Я говорил, что это не так. Ты визжала, плевалась и кричала, что я ничего не знаю, а вот ты читала и мол, даже статьи на эту тему писала.
Теперь, оказывается, ты была не права, ты пересмотрела свои взгляды.
Но я всё равно ничего не знаю, а вот ты читала и даже, как говоришь, успела новую статью накропать в соответствии с твоими новыми взглядами. Быстро же ты переобулась, многостаночница.
Ну так теперь давай и новые объяснения, отчего все народы этого края резко сократились в численности и только один народ резко вырос в численности.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 15.07.2021, 16:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И вторая:

Администрация Джо Байдена с сегодняшнего дня начинает ежемесячные выплаты на детей

Администрация Джо Байдена с сегодняшнего дня начинает ежемесячные выплаты на детей — эта мера социальной поддержки семей является крупнейшим прорывом со времен Франклина Делано Рузвельта.

Минфин США начинает отправлять ежемесячные выплаты на детей — по 300 долларов на каждого ребенка до шести лет и по 250 долларов на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Право на получение пособий имеют семьи с общим доходом менее 150-ти тысяч долларов в год — или почти 40 миллионов американских семей и 69 миллионов детей. Выплаты, которые начнутся автоматически, являются частью пакета помощи американцам по выходу из коронавирусного кризиса, предложенного Джо Байденом и принятого Конгрессом США в марте этого года. Общий объем пакета помощи экономике составил 1.9 трлн долларов, из которых 100 млрд долларов предусмотрено на расширенную детскую помощь.

Пакет помощи американским семьям с детьми на 100 млрд долларов должен сократить количество детей, проживающих в бедности, вдвое.
___________________________________________
Гадские капиталисты - русофобы!

Переведу доллары в рубли:
150тыщ бакинских делим на 12 месяцев, умножаем на курс рубля и получаем - 925 000 - в МЕСЯЦ!!!
Теперь расскажите мне, что все эти деньги у них уходят на оплату жилья и коммуналки))))
И вот - этим нищеЁбам еще на каждого ребенка ЕЖЕМЕСЯЧНО будут выплачиваться от 18 500 до 22 200 к их почти миллиону деревянными!
40 700 в рублях на двоих разновозрастных детей.

У нас в пуйлостане двое работающих родителей не все получают чистыми такую сумму на руки!

При этом - малоимущим и всем желающим там бесплатно раздаются наборы продуктов на неделю-две. Нет - не из помоечных контейнеров, а прямо в магазинах, с полок. И многим предоставляются лекарства бесплатно - беременным и младенцам. По рецептам. конечно. Там ничего нельзя купить без рецепта из лекарств.

Таким образом, имея двух разновозрастных детей, семья, получающая 149 999 долларов в год дополнительно получит еще 6 600 долларов.
Для наглядности всю сумму переведу в рубли:
11



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  • 6 | 15.07.2021, 16:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
11 МИЛЛИОНОВ 588 ТЫСЯЧ 326 РУБЛЕЙ

А теперь давайте - рассказывайте, как им хуёво там живётся...



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1

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  • 7 | 15.07.2021, 16:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
76% россиян тратят на еду не менее половины своего дохода.

В странах с высоким уровнем жизни доля трат на еду составляет 8-15%.
Трата более 30% считается признаком бедности населения.
Так что большинство нашего населения даже не бедные.
Большинство - нищие.

Страна гордых нищеЁбов! Вставших с чьих-то колен, бравирующих непонятно каким(кроме территории) величием!

Велика Россия - да не про нас, а про пуйло и его родных и близких.



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  • 8 | 15.07.2021, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.07.2021, 16:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11570,3
Пакет помощи американским семьям с детьми на 100 млрд долларов должен сократить количество детей, проживающих в бедности, вдвое.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! 100 млрд.$ сократит количество детей, проживающих в бедности, только вдвое? Это как же они сейчас катастрофически бедно живут, что такая гигантская сумма уменьшит только вдвое! Если у нас раздать такую сумму, то половина детей станет миллионерами, а у них только из бедности половина выйдет! Давай собирай СМС-ками помощь голодающим детям США! Очень Опытный



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  • 9 | 15.07.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 15.07.2021, 16:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11569,8

И вторая:

Администрация Джо Байдена с сегодняшнего дня начинает ежемесячные выплаты на детей

Администрация Джо Байдена с сегодняшнего дня начинает ежемесячные выплаты на детей — эта мера социальной поддержки семей является крупнейшим прорывом со времен Франклина Делано Рузвельта.
=====================
Тоже сравнила Х с П...!
Байдену приходится тратиться всего то на бумагу, краски и оплату труда печатников $,
а Путину приходится со слезами от сердца отрывать денежку от богатеньких друзей и то только из-за предстоящих выборов, исход которых непредсказуем, несмотря на богатый набор фокусов.



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  • 10 | 15.07.2021, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весь мир "помогает" обеспечивать содержимое зеленых бумажек, в том числе и Россия, США остается только печатать.
Дай Бог здоровья печатному станку ФРС.



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  • 11 | 15.07.2021, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трясут грязным бельем, уповая очиститься. Один "продал", другой "купил": обе стороны одним пальцем деланные. Кадыров еще в далеком 1993 году безуспешно попытался стать президентом. Но верх одержал, к сожалению Рахимов. Он, как директор завода был хорош, но политиком так и не стал.



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  • 12 | 15.07.2021, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трясут грязным бельем, уповая очиститься. Один "продал", другой "купил": обе стороны одним пальцем деланные. Кадыров еще в далеком 1993 году попытался стать президентом, но верх одержал, к сожалению Рахимов. Рахимов, как директор завода, был, конечно, на своем месте, но президентское кресло ,вернее, обязанности президента он не освоил и не усвоил. Из технократа политик даже не проклюнулся.



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  • 13 | 15.07.2021, 21:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 минут назад, источник: Аргументы и факты
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________ Земля пухом! Неординарный был человек! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 14 | 15.07.2021, 23:35 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4509 | Рейтинг: -350,2
Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71227 | Рейтинг: +11568,4
11 МИЛЛИОНОВ 588 ТЫСЯЧ 326 РУБЛЕЙ

А теперь давайте - рассказывайте, как им хуёво там живётся...
________
Напечатанные доллары разгоняет инфляцию, поэтому везде цены растут. Путин же сказал. Ты Кухарка тупишь штоле.



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  • 15 | 15.07.2021, 23:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11' 12
Человек это то, что он говорит.
Не мог быть хорошим директором человек понятие менеджмента сводящий к управлению "тремя курицами!"
Некоторые рассуждают Рахимов строил то сё, именно Рахимов превратил Башкортостан в дойную корову которую не кормят.
Ходорковский да, поднял предприятия банкроты и сегодня лучший бензин выпускает его "империя" под чуждым названием "Роснефть", а в РБ самый дорогой бензин солярка при низком качестве. В соседней Челябинской области не имеющих НПЗ бензин на 3...4 руб/литр дешевле! Теперь понятно почему его в РБ Путин трижды подсовывал! Почему Путин города Башкортостана избивал вводя милицейские войска!..



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  • 16 | 16.07.2021, 01:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка совсем уже .Что такое 250-300 долларов в США. Две сотни баксов. Все переводишь эти баксы на наши деньги и считаешь что это много. Ты врала, когда говорила что не хотела работать главным бухгалтером. Тебе просто никто никогда не предлагал этого. 250 долларов в Америке это в магазин сходить один-два раза. Когда ты уже поумнеешь?



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