Ранее в эфире «Эха» основатель банка «Восток» и неоднократный кандидат в депутаты Госдумы и руководители Башкирии рассказал, что для выдвижения своей кандидатуры за несколько миллионов рублей были куплены подписи муниципальных депутатов от «Единой России».
«Все прописи, которые я сдал для регистрации на выборах главы республики, мы купили. Купили у «Единой России». Сколько заплатили? Заплатили мы немного: несколько миллионов рублей, но это была сделка оптовая […] Я просто перечислял деньги на счёт себе предвыборной кампании. Поэтому все выборы главы республики сфальсифицированы. То есть мы участвовали, но участвовали, получается, от партии «Единая Россия»», — заявил он.
По словам Кадырова, об этих махинациях он узнал только после того, как был зарегистрирован кандидатом. Между тем председатель исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в разговоре с «Эхом» назвал слова Рафиса Кадрова «глупостью или заблуждением».
«У меня нет по этому поводу никакого подтверждения его слов. Если у него есть, пусть подтверждает», — сказал он.
Как заявил Кадыров, обращение с требованием разобраться в ситуации он направлял республиканской прокуратуре, но ответ не получил. Такой исход экс-кандидат объяснил возможным нежеланием надзорного ведомства конфликтовать с «Единой Россией».
Главарь жуликов и воров Башкирии лжет и отпирается
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