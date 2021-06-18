«У нас люди думают только о куске хлеба»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Тухлый междусобойчик по ...

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися ...
  16.07.2021   33059    13

«У нас люди думают ...

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти ...
  16.07.2021   27343    10

Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от ...
  16.07.2021   25646    16

Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   28311    22

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   23755    2

Последние публикации
Тухлый междусобойчик по ...

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися ...
  16.07.2021   25194    13

«У нас люди думают ...

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти ...
  16.07.2021   42561    10

Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от ...
  16.07.2021   37474    16

Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   40299    22

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   27707    2

Фольклориада не спасла ...

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно ...
  14.07.2021   29383    106

Ковидная показуха ...

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в ...
  14.07.2021   13411    7

Что не так с ...

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о ...
  14.07.2021   15269    10

Фальшивые выборы: ...

Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, ...
  13.07.2021   34309    18

Навставались с колен — ...

Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе ...
  13.07.2021   20156    22

Читаемое за месяц
Нищих заманят дешевой ...

Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ». ...
  18.06.2021   21653    33

Не права человека, а ...

Владимир Барабаш — председатель Совета по правам человека при главе РБ. Москва ...
  18.06.2021   13850    20

Рыба сгнила с главы. ...

«Где маска, Хабиров?» Жителей Башкирии возмутили «двойные стандарты» властей. ...
  18.06.2021   34136    53

Кейс подлого мерзавца ...

Колумнист Харун Сидоров — о разнице отношения власти к либерализму культурному ...
  21.06.2021   13231    6

Современный фашизм ...

Жителям Башкирии запретят ходить в бары и пользоваться междугородним ...
  21.06.2021   28117    57

Архив публикаций
Июль 2021 (33)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




«У нас люди думают только о куске хлеба»

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.07.2021
    Раздел: Общество | Просмотры: 17075 | Комментарии: 10
Оценили
0


В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти понятия – «гражданин» и «человек», что такое гражданственность, мы обсудили с политологом Сергеем Лаврентьевым.

«У нас люди думают только о куске хлеба»


– Сергей Николаевич, почему эта тема важна. Зачем люди должны понимать разницу между человеком, подданным или гражданином?

– Общество развивается. В какое-то время не было разницы между человеком и гражданином. Потом появилось подданство как принадлежность к какому-либо государству или сюзерену, императору, князю или компартии. Гражданин – это человек, который имеет правовые отношения с государством. И эти отношения оформлены законами, конституцией. Гражданин отягощен обязанностями, а права у него могут быть различными. Это политические и гражданские права. А у просто человека есть только неотъемлемые права.

Само понятие гражданина актуализируется сегодня, когда мы говорим о роли гражданского общества. Что оно должно оказывать влияние на государство. Более того, гражданское общество должно контролировать государство. Для того чтобы общество было правовым, гражданское общество должно иметь квалификацию. То есть гражданин должен воспринимать государство не как необходимое зло, а как институт защиты, развития, создания условий для деятельности.

– Вы сейчас дали обществоведческое понятие, а юридически как это звучит в Российской Федерации?

– Гражданин – это лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. Это короткое определение.

Со времен Великой французской революции понятие гражданина стало оцениваться с нравственной позиции. Гражданин не просто подданный и имеет отношение к этому государству. Он обладает какими-то качествами, ответственен за происходящее, видит недостатки общества и власти. Он пытается изменить ситуацию, объединяется с себе подобными и влияет на происходящее.

– Вы говорите больше про внутреннюю ответственность человека?

– Нравственная ответственность действительно внутренняя. Она следит за состоянием общества и власти. Это одно из качеств квалификации гражданина. Один из мыслителей сказал, что она также зависит от умения выбирать. Если гражданин умеет выбирать, то он вправе контролировать и спрашивать с власти.

– Многие сегодня не ходят на выборы и говорят, что в этом нет смысла. Их голоса украдены, результат выборов уже предопределен. Я, напротив, всегда хожу на выборы. Несмотря на то что мой голос в России действительно могут украсть, я выполняю свой долг перед собой, это моя ответственность. Какой подход правильный?

– Это правильное мышление. Это гражданский долг и обязанность. Хотя у нас свободное волеизъявление, есть страны, где это прямая обязанность с правовой ответственностью.

Оценивая состояние сегодняшнего общества, обращу внимание на указ Владимира Путина о создании Общественной палаты РФ. Они сейчас работают везде по субъектам. Там сказано «в связи с несовершенством состояния гражданского общества».

– А в чем это несовершенство состоит?

– А в том, что не все граждане обладают высокой квалификацией. Многие заражены пофигизмом, думают лишь о куске хлеба с маслом. А каким образом он его получает, он не задумывается, мол, это лишь его личная проблема.

– А почему у нас так исторически сложилось?

– У нас долгое время вообще не было граждан, а были подданные. Даже в советское время. Все решения принимались партией и правительством. Даже в обыденной риторике звучало «мы знаем, что хочет народ, народ это не поймет, народу это не надо». При этом никто народ и не спрашивал об этом.

Начало зарождения гражданского общества в России я вижу с XIX века. Тогда начали появляться общественные комитеты братьев Аксаковых в поддержку балканских народов против османского ига. Люди собирали деньги, медикаменты, добровольцы шли на фронт. В конце концов эти комитеты вынудили царя объявить войну Турции. Затем пошло появление общественных касс, суда присяжных, профсоюзов, работа земств и прочее.

После революции так звучало – диктатура пролетариата. Это понижение в правах сословий, эмиграция, раскрестьянивание страны, террор.

– Советское время – это, наверно, больше про патернализм, а не гражданское общество?

– Россия всегда была патерналистским государством. В советское тоталитарное время произошла инверсия государства в общество. Государство поглотило общество. Мы до сих пор несем на себе это родимое пятно и не можем освободиться от государства и его патернализма.

– Из-за истории с Крымом, событий на Украине можно часто услышать, что мы «подарили» гражданскую нацию Украине, но в самой России ее нет. Так что такое гражданская нация?

– Гражданская нация – политическая нация. Я думаю, у нас она существует. Это как раз совокупность граждан, которые обладают политическими правами. Но, главное, что они обладают политическими обязанностями. В процессе воссоздания государства – а выборы и есть данный процесс – тот процент, который голосует, является гражданской нацией. Но, правда, тех, кто не голосует из равнодушия или протеста, тоже нельзя вычеркивать. Гражданская нация проявляется в неравнодушии. При этом не только на выборах, но и на протестах. Это одна из форм существования гражданской нации.

– У нас в регионе высокая протестная активность. Людей сажают на сутки, накладывают штрафы. Но людей это не пугает, они скидываются всей республикой и оплачивают штрафы. Это является признаком некой гражданственности?

– Есть такое понятие интегрированности в общество. Здоровое гражданское общество интегрировано по вертикали: когда мы ассоциируем себя с теми ценностями и принципами, которые провозглашены властью. Когда это разрушается – мы перестаем верить, тогда приходит горизонтальная интегрированность. Когда мы выходим в защиту Куштау, против фенольной катастрофы в Уфе, мы опираемся друг на друга – это горизонтальная интеграция. Она работает всегда, когда не работает вертикальная.

Теоретическая модель состоит в том, что каждый электоральный цикл вертикальная интеграция должна восстанавливаться. Это ритмичный цикл. Поэтому и существует принцип сменяемости власти.

– Ранее существовало понятие гражданства Республики Башкортостан. А был ли в этом смысл?

– Мы не можем отбросить региональный патриотизм и региональную идентичность. Это была одна из форм проявления этого. Деревня, улица или город. Такая идентификация была всегда в России. Да и не только. В Германии до сих пор делятся на восточных и западных.

– Есть мнение, что гражданское общество, демократию в США во многом сформировало право граждан на оружие. Мистер Кольт уравнял всех. При этом статистика прямо указывает на то, что насильственных преступлений в странах со свободным оборотом гражданского оружия гораздо меньше. Актуально ли это для нашей страны?

– Я полагаю, что неактуально. У нас в истории нет такой традиции, как в США, когда поселенцы должны были защищать себя. У нас есть традиция гражданских войн, восстаний и так далее. Наличие оружия у населения всегда создавало проблемы и окончание любого конфликта завершалось изъятием этого оружия.

ПроУфу






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.07.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в России сейчас для большинства: мыться в душе каждый день роскошь,лечится,ездить,купить фрукты и даже овощи тоже самое При Хамитове транспорт нормально ходил теперь до Затона,Миловки и тд после 10 вечера не добраться



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.07.2021, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1- й, так ты бедный к большинству принадлежишь.
Ни помыться, ни пожрать, а на УЖе сидишь и зад протираешь.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 16.07.2021, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.07.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в России сейчас для большинства: мыться в душе каждый день роскошь,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так вот почему от либерастов так воняет! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 16.07.2021, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 0
А вы и есть "либераст". А ваш Путин когда свою Люську бросил? А другую не представил!!!
И что? "Кулачок" иль Адольфопоэзис?! Вы не с его "клуба"?!

Синий синий иней лёг на ...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.07.2021, 22:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.07.2021, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 0
А вы и есть "либераст". А ваш Путин когда свою Люську бросил? А другую не представил!!!
И что? "Кулачок" иль Адольфопоэзис?! Вы не с его "клуба"?!

Синий синий иней лёг на ...
_____________
Уточните: вы голубой или синий? Или Синий голубой?



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 16.07.2021, 22:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15804 | Рейтинг: -2228,3
...Наличие оружия у населения всегда создавало проблемы и окончание любого конфликта завершалось изъятием этого оружия.
____________________________________
Честно говоря, за долгое время единственная статья, которую прочёл на этом сраном жёлтом сайте.
Только потому, что увидел концовку. Думал что-то об оружии.
И сначала, раз уж прочитал, собрался было посмеяться-постебаться. Практически, над каждым словом можно.
А потом подумал - а на хрена? Заведомый дурачок, чего над ним смеяться.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 16.07.2021, 23:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15804 | Рейтинг: -2228,3
Парламент Норвегии принял закон, который обязывает популярных блогеров делать пометку о ретуши на снимках в социальных сетях. В противном случае блогеру грозит штраф, а в некоторых случаях дело может дойти до тюремного заключения.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 16.07.2021, 23:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
6 | 16.07.2021, 22:55 | Автор: Корней

Честно говоря, за долгое время единственная статья, которую прочёл на этом сраном жёлтом сайте.
____________________________
Это виаско, гэбёшка! Ну то есть - каминг-аут))))))))))
ЧИТД - тьы на этом "сраном жёлтом" сайте - не по своей воле))))))))))) А по приказу гэбёшного начальства - пропагандонишь.
Что я и говорила тыщу раз.

Кстати - твой подельник Мансурыч - быстренько слинял, после очередного разоблачения))))
На другие ресурсы, видать, перекинули, раз даже онанистом спалился))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 17.07.2021, 00:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



Оценили
0

  • # 10 | 17.07.2021, 00:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15804 | Рейтинг: -2228,3

  •   Комментарий скрыт модератором





© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com