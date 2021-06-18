«У нас люди думают только о куске хлеба»

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти понятия – «гражданин» и «человек», что такое гражданственность, мы обсудили с политологом Сергеем Лаврентьевым.– Сергей Николаевич, почему эта тема важна. Зачем люди должны понимать разницу между человеком, подданным или гражданином?– Общество развивается. В какое-то время не было разницы между человеком и гражданином. Потом появилось подданство как принадлежность к какому-либо государству или сюзерену, императору, князю или компартии. Гражданин – это человек, который имеет правовые отношения с государством. И эти отношения оформлены законами, конституцией. Гражданин отягощен обязанностями, а права у него могут быть различными. Это политические и гражданские права. А у просто человека есть только неотъемлемые права.Само понятие гражданина актуализируется сегодня, когда мы говорим о роли гражданского общества. Что оно должно оказывать влияние на государство. Более того, гражданское общество должно контролировать государство. Для того чтобы общество было правовым, гражданское общество должно иметь квалификацию. То есть гражданин должен воспринимать государство не как необходимое зло, а как институт защиты, развития, создания условий для деятельности.– Вы сейчас дали обществоведческое понятие, а юридически как это звучит в Российской Федерации?– Гражданин – это лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. Это короткое определение.Со времен Великой французской революции понятие гражданина стало оцениваться с нравственной позиции. Гражданин не просто подданный и имеет отношение к этому государству. Он обладает какими-то качествами, ответственен за происходящее, видит недостатки общества и власти. Он пытается изменить ситуацию, объединяется с себе подобными и влияет на происходящее.– Вы говорите больше про внутреннюю ответственность человека?– Нравственная ответственность действительно внутренняя. Она следит за состоянием общества и власти. Это одно из качеств квалификации гражданина. Один из мыслителей сказал, что она также зависит от умения выбирать. Если гражданин умеет выбирать, то он вправе контролировать и спрашивать с власти.– Многие сегодня не ходят на выборы и говорят, что в этом нет смысла. Их голоса украдены, результат выборов уже предопределен. Я, напротив, всегда хожу на выборы. Несмотря на то что мой голос в России действительно могут украсть, я выполняю свой долг перед собой, это моя ответственность. Какой подход правильный?– Это правильное мышление. Это гражданский долг и обязанность. Хотя у нас свободное волеизъявление, есть страны, где это прямая обязанность с правовой ответственностью.Оценивая состояние сегодняшнего общества, обращу внимание на указ Владимира Путина о создании Общественной палаты РФ. Они сейчас работают везде по субъектам. Там сказано «в связи с несовершенством состояния гражданского общества».– А в чем это несовершенство состоит?– А в том, что не все граждане обладают высокой квалификацией. Многие заражены пофигизмом, думают лишь о куске хлеба с маслом. А каким образом он его получает, он не задумывается, мол, это лишь его личная проблема.– А почему у нас так исторически сложилось?– У нас долгое время вообще не было граждан, а были подданные. Даже в советское время. Все решения принимались партией и правительством. Даже в обыденной риторике звучало «мы знаем, что хочет народ, народ это не поймет, народу это не надо». При этом никто народ и не спрашивал об этом.Начало зарождения гражданского общества в России я вижу с XIX века. Тогда начали появляться общественные комитеты братьев Аксаковых в поддержку балканских народов против османского ига. Люди собирали деньги, медикаменты, добровольцы шли на фронт. В конце концов эти комитеты вынудили царя объявить войну Турции. Затем пошло появление общественных касс, суда присяжных, профсоюзов, работа земств и прочее.После революции так звучало – диктатура пролетариата. Это понижение в правах сословий, эмиграция, раскрестьянивание страны, террор.– Советское время – это, наверно, больше про патернализм, а не гражданское общество?– Россия всегда была патерналистским государством. В советское тоталитарное время произошла инверсия государства в общество. Государство поглотило общество. Мы до сих пор несем на себе это родимое пятно и не можем освободиться от государства и его патернализма.– Из-за истории с Крымом, событий на Украине можно часто услышать, что мы «подарили» гражданскую нацию Украине, но в самой России ее нет. Так что такое гражданская нация?– Гражданская нация – политическая нация. Я думаю, у нас она существует. Это как раз совокупность граждан, которые обладают политическими правами. Но, главное, что они обладают политическими обязанностями. В процессе воссоздания государства – а выборы и есть данный процесс – тот процент, который голосует, является гражданской нацией. Но, правда, тех, кто не голосует из равнодушия или протеста, тоже нельзя вычеркивать. Гражданская нация проявляется в неравнодушии. При этом не только на выборах, но и на протестах. Это одна из форм существования гражданской нации.– У нас в регионе высокая протестная активность. Людей сажают на сутки, накладывают штрафы. Но людей это не пугает, они скидываются всей республикой и оплачивают штрафы. Это является признаком некой гражданственности?– Есть такое понятие интегрированности в общество. Здоровое гражданское общество интегрировано по вертикали: когда мы ассоциируем себя с теми ценностями и принципами, которые провозглашены властью. Когда это разрушается – мы перестаем верить, тогда приходит горизонтальная интегрированность. Когда мы выходим в защиту Куштау, против фенольной катастрофы в Уфе, мы опираемся друг на друга – это горизонтальная интеграция. Она работает всегда, когда не работает вертикальная.Теоретическая модель состоит в том, что каждый электоральный цикл вертикальная интеграция должна восстанавливаться. Это ритмичный цикл. Поэтому и существует принцип сменяемости власти.– Ранее существовало понятие гражданства Республики Башкортостан. А был ли в этом смысл?– Мы не можем отбросить региональный патриотизм и региональную идентичность. Это была одна из форм проявления этого. Деревня, улица или город. Такая идентификация была всегда в России. Да и не только. В Германии до сих пор делятся на восточных и западных.– Есть мнение, что гражданское общество, демократию в США во многом сформировало право граждан на оружие. Мистер Кольт уравнял всех. При этом статистика прямо указывает на то, что насильственных преступлений в странах со свободным оборотом гражданского оружия гораздо меньше. Актуально ли это для нашей страны?– Я полагаю, что неактуально. У нас в истории нет такой традиции, как в США, когда поселенцы должны были защищать себя. У нас есть традиция гражданских войн, восстаний и так далее. Наличие оружия у населения всегда создавало проблемы и окончание любого конфликта завершалось изъятием этого оружия.